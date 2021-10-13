Прогулка по Петербургу с любовью: 8 мест города, где о своих чувствах писали Пушкин, Дидро и Уланова

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Гостиница «Астория»

Здание в стиле модерн построено архитектором Федором Лидвалем на средства американских миллионеров братьев Асторов, инвестировавших в несколько гостиниц своего имени по всему миру. Один из них — Джон Астор — не дожил до открытия петербургской «Астории» в 1912 году. Незадолго до этого он погиб во время крушения «Титаника».

В 1934 году здесь останавливалась актриса МХАТа Ангелина Степанова и посылала подробные письма своему возлюбленному, писателю, сценаристу фильма «Веселые ребята» Николаю Эрдману, который в тот момент находился в политической ссылке в Томске.

«Друзья так трогательно встретили меня в “Астории”, так обласкали, что стало легче думать о томительных днях в Ленинграде». 20 июня 1934.

«Идет дождь. Сижу, вернее, лежу у себя в номере. Вчера, после чествования, ужинала в “Астории”, пила шампанское и думала о тебе». 21 июня 1934.

«Как грустно в Ленинграде без тебя, без надежды на твой приезд! Хочу тебя видеть! Целую. Лина».

Ангелину Степанову для «Любовных писем» озвучила актриса Полина Сидихина.