Прогулка по Петербургу с любовью: 8 мест города, где о своих чувствах писали Пушкин, Дидро и Уланова

В Петербурге запустился проект «Любовные письма» Pop-up театра Семена Александровского. Это бесплатное аудиоприложение, благодаря которому перфоманс разыгрывается прямо в вашей голове и в любое удобное время. В городе есть сотни адресов, по которым жили выдающиеся писатели, художники, политики, спортсмены, архитекторы, предприниматели, цари и революционеры. Все они любили и писали письма. Самые интересные из них были отобраны командой проекта и озвучены известными людьми уже нашего времени — Ксенией Раппопорт, Елизаветой Боярской, Варварой Шмыковой, Евгением Водолазкиным, Верой Полозковой, Дмитрием Озерковым и многими другими. «Собака.ru» составила свою версию маршрута (с картой!). Для прогулки потребуется смартфон со скачанным приложением и наушники.
Большая Морская ул., 39 / Вознесенский пр., 12
Гостиница «Астория»
Здание в стиле модерн построено архитектором Федором Лидвалем на средства американских миллионеров братьев Асторов, инвестировавших в несколько гостиниц своего имени по всему миру. Один из них — Джон Астор — не дожил до открытия петербургской «Астории» в 1912 году. Незадолго до этого он погиб во время крушения «Титаника».
В 1934 году здесь останавливалась актриса МХАТа Ангелина Степанова и посылала подробные письма своему возлюбленному, писателю, сценаристу фильма «Веселые ребята» Николаю Эрдману, который в тот момент находился в политической ссылке в Томске.
«Друзья так трогательно встретили меня в “Астории”, так обласкали, что стало легче думать о томительных днях в Ленинграде». 20 июня 1934.
«Идет дождь. Сижу, вернее, лежу у себя в номере. Вчера, после чествования, ужинала в “Астории”, пила шампанское и думала о тебе». 21 июня 1934.
«Как грустно в Ленинграде без тебя, без надежды на твой приезд! Хочу тебя видеть! Целую. Лина».
Ангелину Степанову для «Любовных писем» озвучила актриса Полина Сидихина.
Исаакиевская площадь, 9 / Почтамтская ул., 2
Доходный дом Мятлевых
Это самое старое здание на Исаакиевской площади в стиле раннего классицизма стало свидетелем многих исторических событий. Здесь проходили блестящие праздники екатерининских времен. Несмотря на то, что здание неоднократно перестраивалось, его фасад сохранил первоначальный облик.
В конце 1773-го—начале 1774-го по приглашению Екатерины II гостем Петербурга стал великий французский просветитель Дени Дидро, который проживал именно в этом доме. Отсюда, как и из всех путешествий, он писал письма своей возлюбленной Софи Волан. У него была семья, у нее никогда семьи не было, и все же этот роман длиною в 27 лет был одним из самых нежных.
«Тысячу нежнейших приветствий моей возлюбленной»
«Мадемуазель, милая подруга!
Промучившись две недели из-за невской воды, я поправился. Чувствую себя хорошо. Все в том же фаворе у ее императорского величества. Когда вернусь домой, у меня будет сознание, что я совершил прекраснейшее путешествие, какое только возможно совершить». 20 декабря 1773.
Дени Дидро для «Любовных писем» озвучил художник-каллиграф Покрас Лампас.
Большая Морская ул., 31
Дом Петерсона — Дом Лобановых-Ростовских
Изначально построенный в классицистическом стиле, этот дом много раз перестраивался и менял владельцев. Одним из них в начале XIX века, например, был директор Императорских театров Александр Нарышкин.
На этот адрес приходят и письма известному в те времена оперному певцу Леониду Собинову от дочери четы известных московских артистов Садовских, актрисы Елизаветы Садовской, с которой у того был тайный, но пылкий роман.
«Ах ты, мой милый, тенорок мой знаменитый, дорогой! Жалко, что я не слышу тебя!..»
Для «Любовных писем» письмо Елизаветы Садовской озвучила поэтесса и блогер Анна Егоян.
Большая Морская ул., 26 / Гороховая ул., 14
Дом П.А. Жадимировского — Доходный дом А.С. Воронина
Этот дом в стиле эклектика появился во второй половине XIX века. Во времена Александра Сергеевича Пушкина на этом месте здесь было сразу два здания: одно по Большой Морской, другое — по Гороховой. Пушкин жил в том, что по Гороховой. Здесь он привыкал к новой роли отца, начал «Капитанскую дочку», дописал последнюю главу повести «Дубровский». В один из осенних дней 1833 года Наталья Николаевна читала в этом доме письмо от мужа, в котором он в том числе рассказывает, как покорил одну городничиху, уступив ей свою тройку лошадей на станции, и заключает письмо так:
«Ты видишь, что несмотря на городничиху и ее тетку, — я все еще люблю Гончарову Наташу, которую заочно целую куда ни попало. Addio mia bella, idol mio, mio bel tesoro, quando mai ti rivedro (перевод с итальянского: Прощай, красавица моя, кумир мой, прекрасное мое сокровище, когда же я тебя опять увижу?..)»
Для «Любовных писем» письмо Александра Пушкина озвучил писатель и литературовед Евгений Водолазкин.
Малая Морская ул., 13 / Гороховая ул., 8
Доходный дом Гиллерме — Дом Ротина
В этом доме в начале XX века располагался ресторан «Вена», в котором собиралась интеллигентская, деловая и творческая прослойка Петербурга. Хотя ресторан здесь был еще в середине XIX века, но особая популярность «Вены» наступает в 1903 году, когда его на торгах выкупает Иван Соколов и решает отвести целый зал специально для литературной богемы. Благодаря заведенному Соколовым журналу мы знаем, что в ресторане бывали Александр Куприн, Максим Горький, Алексей Толстой, Федор Шаляпин. Здесь же Блока провозгласили «королем поэтов», Аркадий Аверченко праздновал свои дни рождения и заседала группа эго-футуристов во главе с Игорем Северянином. Но и до Серебряного века в историю дома вписали свои судьбы Петр Чайковский и Иван Тургенев. Для первого дом Ротина стал финальным пристанищем в 1893 году — последние 15 дней Петр Ильич провел в большой квартире с балконом на пятом этаже в угловой части дома. Второй — прожил здесь в зиму и весну 1851-1852 гг.
В этом доме жила и легендарная балерина Галина Уланова. Большой любовью в ее жизни стал искусствовед и художник Николай Радлов. Из этого дома посылает она ему очень эмоциональные строки, хотя балерину считали натурой довольно замкнутой.
«Любовь моя, радость моя, как я счастлива, боже мой как я тебя люблю! Только что мама принесла мне твое письмо, я со страхом его распечатать боялась что там написано страшное для меня, а оказалось, что ты любишь, вспоминаешь и не бросишь и не велишь мне забыть тебя».
Для «Любовных писем» Галину Уланову озвучила петербургская театральная актриса Елена Калинина.
Гороховая ул., 4
Доходный дом страхового общества «Саламандра»
В этом здании с элементами модерна, в котором в начале XX века размещалось страховавшее от пожаров общество, в середине прошлого века жили разные люди искусства — артистка Софья Преображенская, балерины Агриппина Ваганова и Татьяна Вечеслова. С 1936 по 1941 годы в одной из квартир этого дома жил композитор Исаак Дунаевский, автор музыки к культовым советским фильмам «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Кубанские казаки». Здесь начиналась переписка композитора и почитательницы его таланта Людмилы Райнль, которая осмелилась написать автору музыки из полюбившегося ей фильма «Цирк» и попросить у него ноты. И эта невинная просьба подтолкнула обоих к многолетней любовной переписке.
«И все-таки, когда приходят Ваши письма, то в моей, казалось бы, и без того довольно ярко освещенной жизни становится еще светлее. (...) Я глубоко дорожу всяким проявлением ко мне теплоты и внимания».
«Но каким образом могло случиться, что Вы вдруг ни с того ни с сего потеряли чувство сравнения и решили себя причислить к одной из многих, которым я пишу. Вы, право, меня обижаете, потому что судите обо мне как о конторе по сбыту чувств и флирта или, чего хуже, по кружению голов двадцатилетним девушкам».
Для «Любовных писем» Исаака Дунаевского озвучил Билли Новик — лидер группы Billy's Band.
Невский проспект, 1
В этом доме располагался Петербургский Первый Частный коммерческий банк. Это уже в XX веке, а до этого, начиная с XVIII века, здание успело побывать и гостиницей, и мебельной фабрикой, и жилым помещением. В 1920-х здесь работало литобъединение «Смена», к которому принадлежали писатели Ольга Берггольц и Борис Корнилов. В 1928-м Берггольц станет женой Корнилова. Но в 1927 году он еще пишет длинные письма Татьяне Степениной, с которой он учился в школе.
«У меня сейчас все мысли вразброде. Одно только сознаю, что я очень, очень люблю тебя и променять на другую, может красивую, умную — все равно — не сумею… Любимая, фу-ты, ну-ты!»
Для «Любовных писем» Бориса Корнилова озвучил актер Артур Козин.
Большая Морская ул., 16 / Кирпичный пер., 8 / Мойки наб., 61
Доходный дом и зал собраний М.Ф. Руадзе — Меблированные комнаты О.Н. Мухиной
Дом, который сохранился до наших дней, был построен для кассира Императорских театров титулярного советника Руадзе. Еще до окончания строительства здания в его крыле по Большой Морской расположилась известная ювелирная фирма Карла Фаберже, которая просуществует здесь до начала XX века. Здесь же жил и сам хозяин. В доме был большой зал, который сдавался для концертов, спектаклей, литературных вечеров. На рубеже веков здесь были меблированные комнаты Мухиной, в которых жили Владимир Ленин с Надеждой Крупской, а также Федор Шаляпин. Здесь же останавливалась Ольга Книппер во время весенних гастролей МХАТа в 1902 году. Отсюда она пишет Антону Чехову в Ялту.
«Вспоминаю, дусик, как я тихо жила с тобой, тихо и хорошо; как с тобой в кресле сиживала, как болтали, вспоминаю твои любящие добрые глаза и милую улыбку»
«Адрес мой понял? Кирпичная, д. 8, N 30».
«Ну, прощаюсь до завтра, дорогуля моя. Башмаки купила, но разнашивать дам кому-нибудь другому. Ноги каждый вечер держу в теплой воде.
Целую тебя, милый мой, крепко и горячо. Пиши о своем здоровье, а то я беспокоюсь. Затылочек будет подстрижен? Целую его.
Твоя собака»
Для «Любовных писем» Ольгу Книппер озвучила актриса Карина Разумовская.
Текст: Дарья Усольцева
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