Сверкающая трава на потолке, цифровой океан и моллюски-датчики: Что смотреть на арт-выставке про экологию «Hydra»?

В «Севкабель Порту» с 11 сентября стартует масштабная выставка «Hydra» — про «искусство новых медиа в контексте эко-тревожности». Среди тем, как несложно догадаться по названию, — устойчивое развитие и сохранение природы, в том числе в философском смысле. Среди участников — пионеры сайт-специфика Rimini Protokoll, сотрудничавший Ленни Кравицем, U2 и Depeche Mode художник и инженер Мемо Актен, российские экспериментаторы Tundra и многие другие. «Собака.ru» рассказывает про семь главных работ проекта.
Мемо Актен «Deep Meditations»
Живущий в Лондоне художник и инженер турецкого происхождения Мемо Актен — настоящий профессионал art&science, признанный не только арт-сообществом, но и (что, пожалуй, еще ценнее) научным. В лондонском университете Голдсмитса докторскую степень он получил именно в области искусственного интеллекта. А среди его коллабораций — как работы с Ленни Кравицем, U2 и Depeche Mode, так и с одним из самых известных ученых мира Ричардом Докинзом. На сегодняшний день самым известным проектом Актена является, пожалуй, «Forms» 2012 года — совместный с мультимедиа-художником Quayola. За него они выиграли приз Ars Electronica Golden Nica.
На выставку в «Севкабель Порту» привезут его «Deep Meditations» («Глубокие медитации») — логического продолжение одноименной работы 2017 года, а также «Journey through the layers of the mind» («Путешествие через уровни сознания») (2015) и «Learning to See» («Учиться видеть») (2017). Это рефлексии о природном и сгенерированном — на гигантских экранах. Изображения и звуки инсталляции создаются двумя глубокими нейронными «сетками». Одну тренировали на изображениях разных элементов Вселенной, взятыми из Flickr, другую — на религиозных и духовных песнопениях, загруженных на YouTube. Получается и правда — невероятно медитативно.
Light Society «Whispers»
Дуэт Light Society — результат синергии двух художников: Алии Орр и Сакчины Бессетты, успешно работающих и поодиночке. В их исследовании мира к связке art&science добавляется, казалось бы, не слишком монтируемая с наукой мистика. Впрочем, происходит это средствами хоть и магического, но реализма.
«Whispers» («Шепоты») — их второй совместный проект (первым был «Altered States Of Light Vol1» в 2016-м), соединяющий иммерсивный перфоманс и собственно инсталляцию. Конкретно — это огромные, свободно колыхающиеся, словно от порыва бриза, пластиковые полотна, создающие эффект присутствия на морском побережье, но, увы, загрязненном неперерабатываемым мусором.
Rimini Protokoll «Win >< Win»
Лидеры сайт-специфик — арт-группа Rimini Protokoll — начала создавать театральные формы вне консервативной коробки сцены чуть ли не первыми в мире. И тем самым разрушили ту самую пресловутую «четвертую стену» между действием и зрителем. Это после них все вдруг вооружились наушниками — и отправились исследовать городскую среду (подобных проектов только в Петербурге сейчас наберется с десяток). Но основанный Даниэлем Ветцелем, Штефаном Кэги и Хельгард Хауг давно шагнул и дальше в стремлении показывать привычное с точки зрения непривычного, по-разному вызывая остранение.
Мини-спектакль «Win >< Win» (с названием как из теории переговоров и игр) был создан вместе с морскими биологами и посвящен медузам. Те, оказывается, единственные кому загрязнения воды и вылов рыб в промышленных масштабах идет во благо: хищников становится меньше, комфортная для размножения температура держится все дольше.
Tundra «The Day We Left Field»
Российские участники проекта — петербургский коллектив Tundra — показывали свои завораживающие инсталляции на Sonar Istanbul, Mutek в Монреале, ARMA X в Берлине и, конечно, фестивале «Present Perfect все в том же «Севкабель Порту» (подробнее о команде читайте здесь). Их «The Day We Left Field» («День, когда мы оставили поле») — это невероятно красивая интервенция природного в урбанистическое. Например, сверкающая благодаря меняющимся потокам света трава может легко оказаться на потолке. Именно их работа, кстати, была выбрана для кавер-постера всей выставки.
Марко Баротти «Clams»
Петербуржцам художник Марко Баротти знаком по механическим дятлам и лебедям, появившемся в Новой Голландии в 2019-м. Его проект «Clams» — это вновь кинетические скульптуры, соединяющие фауну и art&science. Сделанные из переработанного пластика искусственные раковины подключены к приборам, фиксирующим загрязнение воды. Их данные они преобразуют в физические и аудиоколебания. Датчик качества воды расположен в акватории «Севкабель Порта», а саундскейп инсталляции основан на данных о чистоте воды в Большой Неве.
Maotik «Flow»
Maotik — псевдоним французского цифрового художника Матье Ле Сура, чьи работы участвовали в фестивалях Mutek, Signal, Ars Electronica и многих других. Его «Flow» («Поток») — тотальная иммерсивная инсталляция, чуть ли не буквально сбивающая с ног своим масштабом. Зрители оказываются внутри мирового океана, куда постоянно поступают реальные данные о силе ветра, влажности воздуха и высоте волн из разных точек Земли. Поэтому тут легко можно побывать как в терзаемом штормом море, так и каком-нибудь идиллическом заливе. Каждый опыт — по-своему индивидуален.
Universal Everything «Nature Always Wins»
Может быть, это утопия, но собранный Мэттом Пайком в 2004 году международный коллектив медиахудожников, исследователей и дизайнеров Universal Everything уверен, что в выигрыше должно остаться именно естественное. Его работа «Nature Always Wins» («Природа всегда побеждает») — серия бесконечно зацикленных видео, в которых городские дороги и развязки захвачены дикими растениями. Кстати, главного российско-советского сорняка — борщевика — там нет, так что вполне можно предложить авторам усовершенствование.
Выставка продлится с 11 сентября по 31 января. Подробности и билеты здесь.
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