Сверкающая трава на потолке, цифровой океан и моллюски-датчики: Что смотреть на арт-выставке про экологию «Hydra»?

Мемо Актен «Deep Meditations»

Живущий в Лондоне художник и инженер турецкого происхождения Мемо Актен — настоящий профессионал art&science, признанный не только арт-сообществом, но и (что, пожалуй, еще ценнее) научным. В лондонском университете Голдсмитса докторскую степень он получил именно в области искусственного интеллекта. А среди его коллабораций — как работы с Ленни Кравицем, U2 и Depeche Mode, так и с одним из самых известных ученых мира Ричардом Докинзом. На сегодняшний день самым известным проектом Актена является, пожалуй, «Forms» 2012 года — совместный с мультимедиа-художником Quayola. За него они выиграли приз Ars Electronica Golden Nica.

На выставку в «Севкабель Порту» привезут его «Deep Meditations» («Глубокие медитации») — логического продолжение одноименной работы 2017 года, а также «Journey through the layers of the mind» («Путешествие через уровни сознания») (2015) и «Learning to See» («Учиться видеть») (2017). Это рефлексии о природном и сгенерированном — на гигантских экранах. Изображения и звуки инсталляции создаются двумя глубокими нейронными «сетками». Одну тренировали на изображениях разных элементов Вселенной, взятыми из Flickr, другую — на религиозных и духовных песнопениях, загруженных на YouTube. Получается и правда — невероятно медитативно.