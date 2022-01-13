Знакомьтесь, вот 4 настоящих петербуржца, чьи дела заставляют аплодировать стоя!

Как петербуржцы оберегают природу в историческом центре, высаживают деревья редких пород и открывают инновационные экологичные производства. Запоминайте имена тех, кто уже многое сделал для города (и продолжает творить красоту!).
Мария Тиника
Идеолог движения «Деревья Петербурга» предложила исследовать природу на берегах Смоленки и Малой Невы, чтобы создать общественную карту, на которой отметят всех животных, растения и птиц. Инициатива победила в конкурсе «Твой бюджет».
В чем идея вашей инициативы, победившей в «Твоем бюджете»?
Идея в том, чтобы пересчитать растения и животных на берегах Смоленки и Малой Невы и нанести на открытую карту — подобного в городе еще не делали! Весной 2022-го научные работники начнут описание территории согласно техзаданию. И если у рек найдут редкие растения и животных, то к концу года на Васильевском острове может появиться охраняемый природный памятник. Благодаря этой инициативе я увидела, что у нас существует гражданское общество (свыше пяти тысяч человек проголосовало за нее — настоящая фантастика для проекта «Твой бюджет»!).
Собираюсь в следующем году участвовать в «Твоем бюджете». Что посоветуете?
Не падайте духом! (Смеется.) И ходите на лекции в рамках программы: там объяснят, почему проекты могут не пройти экспертизу. Например, инициативу сделать площадку для собак не допустят до общественного голосования: этот объект не может быть расположен на территориях зеленых насаждений общего пользования. И еще «Твой бюджет» дает возможность научиться представлять свой проект так, чтобы все думали: «Да, он самый важный!» Даже если его не выберут, вы узнаете, куда и как обратиться с ним, чтобы его реализовали. Это хорошая школа урбанизма.
Какое самое глобальное изменение произошло с Петербургом за пять лет?
Петербуржцы переосмыслили свое отношение к природе и перестали потребительски к ней относиться. Сейчас жители нашего города в своих желаниях и возможностях опережают чиновников. Хотя есть в 2021-м один пример сотрудничества: очень приятно было наблюдать, как активисты совместно с муниципалитетом посадили подсолнухи, кукурузу, овес, ячмень и пшеницу на Софийской улице в Купчино.
Каким видите Петербург будущего?
Я по крайней мере его вижу! (Смеется.) Надеюсь, он не утонет из-за климатических изменений. Петербург будущего — это не 50 оттенков серого, а сине-зеленый и с блестящими шпилями, живой! В Амстердаме, кстати, тоже мало солнца и много дождей, но зелень и вода добавляют ему шарма.
Назовите три европейские озеленительных практики, которые нам срочно стоит перенять.
Первая — систематическое описание флоры и фауны. Например, в Амстердаме существует праздник — День одуванчиков, — когда жители фотографируют цветы и фиксируют всю информацию о них в специальном приложении. Еще нам стоит массово начать озеленять фасады и крыши зданий. Такое решение не только снижает температуру воздуха во время жары, но очищает и собирает дождевую воду для полива растений. И мне кажется классным, если бы у каждого петербуржца была возможность стать ментором для растения: например, в Копенгагене горожане, согласовав место с властями, могут бесплатно получить дерево, посадить его и ухаживать за ним. Твоим питомцем может быть не только корги, но и ясень!
Какие планы на 2022-й?
Вместе с фондом «Зеленый Петербург» будем сажать деревья и многолетние растения в Адмиралтейском районе, как минимум по восьми новым адресам. Еще не теряю надежду, что создам сообщество по инвентаризации деревьев: волонтеры нанесут на онлайн-карту все деревья в городе, и эта база данных поможет рассчитать, сколько литров ливневой воды растения фильтруют, сколько килограммов вредных веществ в воздухе собирают, сколько тонн углекислого газа уничтожают в атмосфере. Этот проект может помочь не только следить за здоровьем деревьев, но и планировать посадки. Пока не знаю, как организовать активистов, но думаю, к инициативе необходимо привлечь благотворительную организацию.
Петр Кабин
Свитер Maddaisy (Subbota Store), жилет Ola Ola
Выпускник Высшей школы экономики и Лондонского университета по специальности «Банковское дело и финансы» Петр Кабин запустил первое в России производство одноразовых стаканов и крышек без пластика. Его компания «ПолиКап» поставляет продукцию в 965 кофеен в 120 городах нашей страны: от Петербурга до Владивостока. За два года ему удалось сократить использование более 100 тонн композитной упаковки в стране.
Как специалист по финансам запустил революционное экологическое производство в России?
Я работаю с упаковкой уже 8 лет: занимался сырьем для пластиковых бутылок, отвечал за продажи мешочной бумаги в Segezha Group. Пока был в этом бизнесе, проехал стран 40 — от Пакистана до Индии — и наблюдал: в ЮАР запрещены пластиковые пакеты, в Мексике — трубочки, а у нас — ничего, все ок. Два года назад я понял: экологичная упаковка наконец актуальна не только для Европы, но и для нас, и запустил производство «ПолиКап». Сейчас благодаря моей компании петербургские городские пространства сделали большой шаг к развитию культуры потребления. Уже в 200 кафе, в частности в «Севкабель Порту», «Бертгольд Центре» и на Василеостровском рынке, используют наши стаканы. Только в Петербурге мы сократили порядка 20–30 тонн композитной упаковки. Это большой успех!
Назовите проблемы Петербурга, которые бы вы хотели исправить.
Многие сетевые кофейни, такие как Starbucks и Сofix, используют одноразовую посуду со слоем пластика. Да, при переходе на бумажные стаканы напиток становится дороже на 1,5–2 рубля дороже, но это лишь 1–1,5% от цены порции кофе. А смешанная упаковка останется в окружающей среде на 400–1000 лет, в то время как одна из самых старых черепах живет 300 лет. Нам всем стоит задуматься!
Что полезного вы сделали для Петербурга в 2021 году?
Запустили в Петербурге первое в России и одно из немногих в Европе производство стаканов и крышек для напитков с собой без пластика. Упаковка для их транспортировки выполнена полностью из бумаги, что позволяет нам называть себя на 100% эко-упаковочной компанией. И начали поставлять свои стаканчики не только по России, но и в Европу: 50% упаковки «ПолиКап» экспортируем в Великобританию. Сейчас ее используют в 50 госпиталях Spire Healthcare plc — это второй по величине поставщик частных медицинских услуг в Соединенном Королевстве. Но чем я особенно горжусь, так это созданием 20 новых рабочих мест в период коронавируса.
Что хорошего сделаете в 2022-м?
С мая увеличим производство в 5 раз, выпустим стаканчики большого объема и организуем в каждой кофейне, приобретающей нашу продукцию, боксы для сбора отходов. Сырье будут вывозить, отсортировывать и перерабатывать наши партнеры — сервисы по вывозу мусора и вторсырья «Убиратор» и «БС Энерго». Займемся просветительской деятельностью в школах и университетах ВШЭ, МГУПП и ТГУ. Все это позволит создать нам экосистему: от вторичной переработки до просвещения людей. В перспективе запустим производство бумажных трубочек и столовых приборов.
Как убедить самого себя отказаться от кофе в неэкологичных стаканах с собой?
Людей важно информировать: в 2018-м я отказался от одноразовых стаканов после того, как изучил исследования в области пластика, экологическую ситуацию в Европе и России. В наших соцсетях мы рассказываем, в каких кофейнях используют бумажные стаканы: в Петербурге — Cookies, «Венская кофейня» на Московском вокзале, Sight, Espresso tonic, «94 градуса», Algorithm, «Включи тепло», в Москве — «Фильтр», «Человек и пароход», «Груша», «Булка», Flaner и другие. Зачастую эти заведения оказываются не только дешевле, чем кафе в сегменте масс-маркета, но и душевнее. Мы провели эксперимент: закопали наши бумажные стаканы и крышки в землю комнатного цветка прямо в офисе, поливали. Через три месяца они разложились. Вы можете самостоятельно повторить этот эксперимент дома, положив нашу продукцию в горшок с фикусом. Пластиковую лучше не класть, фикусу не понравится.
Каким видите Петербург будущего?
Петербург будущего — это отреставрированный и комфортный для жизни город, где кафе и рестораны будут использовать не только перерабатываемую посуду, но и ту, что можно задействовать во вторичной переработке.
Дмитрий Суслов
Толстовка Maddaisy (Subbota Store), рубашка Rishi
Биолог. Высадил более 100 собственноручно выращенных деревьев в разных районах города и культивирует нетипичные для Петербурга клен бородатый, грушу уссурийскую, абрикос маньчжурский: все они отлично приживутся на Неве в условиях потепления климата.
Как изменился Петербург?
За последние 30 лет городские власти практически не высаживали новые аллели вдоль улиц, а лишь только заменяли старые деревья на новые. Чиновники усиленно занялись покосом газонов, что отрицательно сказывается на городском биоразнообразии: например, на численности воробьев. Но появились оазисы посреди выжженой земли: например, Новая Голландия, где за растениями ведется трепетный уход. И важно: в Петербурге из-за графиоза (грибковой болезни. — Прим. ред.) массово погибают деревья, которые чаще всего использовали в озеленении нашего города, — вязы гладкие. И самое печальное — процесс не остановить. В течение нескольких лет в Петербурге этот вид деревьев совсем исчезнет.
Назовите главные достижения 2021 года.
В районе метро «Проспект Ветеранов» я посадил 12 редких пород деревьев: клен бородатый, грушу уссурийскую, абрикос маньчжурский, белую акацию. Передал больше 50 саженцев и сотни проросших семян древесных растений петербургским активистам для озеленения по всему городу. Из личных достижений: удалось разработать оригинальную технологию прорастания семян редких древесных бобовых — гледичии трехколючковой, гледичии японской, софоры японской, бобовника анагирусовидного — и увеличить количество проращиваемых семян редких для Петербурга деревьев: явора, клена полевого, дуба красного, катальпы бигнониевидной.
Что не так с озеленительными практиками в Петербурге?
С конца войны озеленением города занимался мощный трест «Лензеленстрой». При нем существовала станция защиты растений, сотрудники которой отмывали деревья вдоль проезжих частей от реагентов. В 1990-х его реорганизовали, и появился Комитет по благоустройству (Отдел лесного хозяйства и капитального ремонта объектов зеленых насаждений. — Прим. ред.). Больше защитой деревьев никто не занимался: так вымерли некогда совершенно шикарные липовые аллеи на Московском проспекте и проспекте Стачек. Сейчас общественные пространства часто избыточно покрывают твердым покрытием, из-за этого корни плохо дышат, что чревато гибелью деревьев. Да и сам ассортимент деревьев и кустарников скудный. Хотя современный климат города позволяет нам многократно увеличить разнообразие деревьев, используемых в озеленении.
Хочу посадить дерево. Как это сделать грамотно?
Рекомендую всем заняться озеленением дворов и внутриквартальных территорий. Перед тем как выбрать место для дерева, обязательно посмотрите на карте РГИС, есть ли там подземные коммуникации. Если нет — смело обращайтесь в управляющую компанию с «зеленым» предложением. В новых районах с ней легко договориться.
Назовите самые выживаемые виды деревьев для Петербурга. Возьмем на заметку!
Красный дуб, белый клен, абрикос маньчжурский (самый морозостойкий из абрикосов, дающих съедобные плоды, — выдерживает до –40 градусов).
Поделитесь планами на 2022-й.
Обязательно посажу новые деревья не только возле дома у метро «Проспект Ветеранов», но и в других районах с помощью соратников. Попробую вырастить в домашних условиях единственное на севере пробковое дерево — бархат амурский, а также ясень маньчжурский (в прошлом году не получилось, к сожалению). Пока поставил планку для себя — 80 саженцев в сезон. Такими темпами буду по 10 штук высаживать в своем квартале, а остальные отдавать на озеленение Петербурга.
Каким видите Петербург будущего?
Зеленым! Надеюсь, со временем сформируется партнерство между жителями и городом. Благодаря изменениям климата мы можем выращивать такое, что раньше нам и не снилось. Это большой шанс для нас!
Ольга Найденова
Костюм Ola Ola, кольца Beaded Breakfast
Стилист. Запустила бренд Eburet — это арт-объекты для дома из переработанного пластика, которые уже получили прописку в квартирах выпускников Сколково, международных кураторов и Насти Ивлеевой.
Что удалось сделать за 2021 год?
В январе 2021-го я обратилась к команде бренда 99recycle, выпускающего предметы из переработанного пластика, с просьбой изготовить фурнитуру для моего проекта аксессуаров. А они предложили коллаборацию и организовали лабораторию выходного дня, где можно было напечатать свои проекты на 3D-принтере. Тогда для пары обуви из магазина «Спасибо» я создала пластиковые каблуки и подошву. Eburet начался с туфель! (Смеется.) В итоге мои предметы не вписались в концепцию 99recycle, но родился Eburet — интерьерный объект, сочетающий в себе табурет, стол и подставку для книг одновременно. Сейчас в нашей линейке — стул с рабочей поверхностью, барный стул, функциональная скульптура, трансформирующаяся в журнальный столик или табурет. Мы завели страницу в Instagram в конце апреля 2021 года. Первая профессиональная съемка предметов состоялась в ноябре. До этого пиаром, контентом, продажами, дизайном и многим другим я занималась сама. Сейчас наша команда расширилась, уровень стал серьезнее. Но мне все равно кажется, что о нас никто не знает. Хотя друзья присылают, как фотографии с нашей мебелью добавляют студии, шоурумы, а недавно и Настя Ивлеева хвасталась моей работой.
Какие планы на 2022 год?
Постараемся быстро выйти на окупаемость. Сделаем сайт, увеличим ассортимент — появятся кресла, вазы, кашпо, подушки. И ждите одну интересную коллаборацию!
Что в сфере экодизайна нам срочно стоит перенять?
Много времени. (Смеется.) И новые технологии, которые европейцы не раскрывают. Я видела стул из переработанных пластиковых крышек — однородный цвет, мягкая обработка материала. Он матовый! И я даже не могу понять, как они к этому пришли. В описании заявлено, что это — постобработка опилками. Но честности ради, у многих европейских коллег лукавый ресайкл: их предметы состоят лишь на 30 % из переработанной пластиковой крошки, остальное — первичный полимер. Как это можно называть ресайклом? Да, мы следим за тем, что делают на Западе, но комплексов нет. Мы понимаем свою ценность. Точно нужно перенять отношение к экодизайну. Эко — не значит дешево! Материал проходит много разных этапов обработки, и на каждом из них добавляется стоимость.
Как изменился Петербург за последние 5 лет?
Я сама не петербурженка — приехала из небольшого города Ноябрьск, — но могу сказать, что за последние пять лет в городе появилось много пунктов приема вторсырья и можно заказать экотакси на дом для вывоза отходов. Раньше о таком и мечтать нельзя было!
Как вы пришли к осознанному потреблению?
Еще в 1990–2000-е был развит reuse: помните, как мы стирали пластиковые пакеты? А потом почему-то это стало чем-то неприличным. В подростковом возрасте я была помешана на здоровом образе жизни. Близкие не сразу стали ответственными потребителями, но все-таки это произошло! Государство должно навязчиво информировать людей, как правильно сортировать отходы и зачем. А на родных не стоит насильно надевать белое пальто и упрекать — лучше подайте им пример.
Каким вы видите Петербург будущего?
Петербурга будущего нет без настоящего. Не будет хороших дорог, если качественно их не заасфальтировать. Не будет ответственных жителей, если сегодня не заняться просвещением. Не будет зеленого города завтра, если сегодня не посадить деревья.
Стиль: Ангелина Кошкина
Ассистент стилиста: Елизавета Синцова
Визаж и волосы: Оля Змеюка
Свет: Максим Самсонов Skypoint
Ретушь: Жанна Галай
Текст: Мария Агафонова
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