Знакомьтесь, вот 4 настоящих петербуржца, чьи дела заставляют аплодировать стоя!

Идеолог движения «Деревья Петербурга» предложила исследовать природу на берегах Смоленки и Малой Невы, чтобы создать общественную карту, на которой отметят всех животных, растения и птиц. Инициатива победила в конкурсе «Твой бюджет».

В чем идея вашей инициативы, победившей в «Твоем бюджете»?

Идея в том, чтобы пересчитать растения и животных на берегах Смоленки и Малой Невы и нанести на открытую карту — подобного в городе еще не делали! Весной 2022-го научные работники начнут описание территории согласно техзаданию. И если у рек найдут редкие растения и животных, то к концу года на Васильевском острове может появиться охраняемый природный памятник. Благодаря этой инициативе я увидела, что у нас существует гражданское общество (свыше пяти тысяч человек проголосовало за нее — настоящая фантастика для проекта «Твой бюджет»!).

Собираюсь в следующем году участвовать в «Твоем бюджете». Что посоветуете?

Не падайте духом! (Смеется.) И ходите на лекции в рамках программы: там объяснят, почему проекты могут не пройти экспертизу. Например, инициативу сделать площадку для собак не допустят до общественного голосования: этот объект не может быть расположен на территориях зеленых насаждений общего пользования. И еще «Твой бюджет» дает возможность научиться представлять свой проект так, чтобы все думали: «Да, он самый важный!» Даже если его не выберут, вы узнаете, куда и как обратиться с ним, чтобы его реализовали. Это хорошая школа урбанизма.

Какое самое глобальное изменение произошло с Петербургом за пять лет?

Петербуржцы переосмыслили свое отношение к природе и перестали потребительски к ней относиться. Сейчас жители нашего города в своих желаниях и возможностях опережают чиновников. Хотя есть в 2021-м один пример сотрудничества: очень приятно было наблюдать, как активисты совместно с муниципалитетом посадили подсолнухи, кукурузу, овес, ячмень и пшеницу на Софийской улице в Купчино.