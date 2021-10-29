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Репортажи

Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2021. Часть I

«Собака.ru» назвала имена победителей своей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2021! Это главный и единственный городской рейтинг, который объединяет работников индустрии и гостей общепита. Двенадцать месяцев мы знакомили горожан с новыми барами и ресторанами, составляли список лучших за год, а потом петербуржцы голосовали на сайте sobaka.ru за тех, кто их кормит. Во втором туре победителей определили фуди — профессиональные едоки и прогрессивные петербуржцы.

Яна Милорадовская
Арслан Бердиев, Дмитрий Блинов
Марк Лапин, Алена Мельникова, Александра Флейшман, Антон Иванов, Настя Хальчицкая, Зарина Дзбоева, Роман Меркушин
Антон Абрезов, Александр Герега, Ирина Изотова, Галина Рогалева
Алена Ковальчук, Софья Лапина, Таша Пинчукова, Катерина Стрен
Леонид Иванов
Артем Перук, Николай Киселев, Игорь Зернов

Наталья Цыпленко, Екатерина Красова

Юлия Пашковская
Антон Абрезов, Александр Герега

Проект «Что где есть в Петербурге» в этом году отметил 15-летие! За всю его историю «Собака.ru» написала о более 1000 заведений, людей и блюд, а без малого миллион петербуржцев отдали голоса за любимые заведения, блюда, барменов, сомелье и шефов!

Юлия Палиброда, Екатерина Трошина

Михаил Федотовский, Василий Марков, Антон Широбоков

Мария Шипуля

Олег Андреев

Александр Попов

Екатерина Яценко

Инна Агапитова

Марсель Калинин, Екатерина Рыбалко, Никита Новицкий, Лера Гузеева 

Антон Иванов

Сергей Глазунов, Клим Жуков, Ира Шарипова 
Анастасия Павленкова, Игорь Гришечкин

Соня Гармаш, Андрей Чечин 

Андрей Красов

Елена Соловьёва-Петко, Станислав Потемкин, Дарья Фурманская

Инесса Гаевская

Лауреатов 2021 ведущие церемонии главный редактор бренда Собака.ru в России Яна Милорадовская и главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк объявили на церемонии в Гранд Отеле Европа.

Список победителей:

 

​«Лучший новый ресторан» — Grecco

«Лучший новый ресторан на каждый день» — Aster

​«Лучший новый бар» — Tagliatella

​«Лучшая новая кофейня-кондитерская» — Studio 212 Cafe

​«Лучший двор / ресторанная терраса» — «Сад»

​«Лучший шеф-повар» — Арслан Бердиев (Birch, Betulla) и Дмитрий Блинов (Duoband)

​«Прорыв года среди шеф-поваров» — Леонид Иванов (Grecco)​

​«Прорыв года среди бартендеров» — Антон Широбоков («Полторы комнаты»)

​«Лучший сомелье» — Екатерина Яценко (Jerome)

​«Лучший сидродел» — Олег Андреев (Andreev CIDERWORKS)

«Лучший стритфуд» — Чебуреки из «Ларисочной»

​«Лучший борщ» — Литровый в Petrov-Vodkin

​«Лучший френч-тост» — С соленой карамелью в ресторане «Сад»

​«Лучшее diversity-блюдо» — «Морской» круассан в бистро «Ку-ку»

​«Лучшие новые завтраки» — Grecco

​«Лучшее блюдо из овощей» — Капуста с черным трюфелем в Harvest

​«Лучший крафтовый продуктовый проект» — Bones Kitchen

Михаил Стацюк, Полина Любомирова
Екатерина Смольникова, Татьяна Тэн
Антон Лиссов
Сергей Горошко, Дарья Шамина
Виктория Портфолио
Ольга Суркова
Ирина Оганова
Марина Краснова
Ольга Рузакова
Алена Мельникова, Марина Наумова, Леонид Гарбар
Евгения Мурашова, Дмитрий Воробьев
Эдгар Шабанов

Юлия Николаева

Ульяна Ким
Мария Дементьева, Назар Коломиец, Андрей Ермишкин 

Никита Бичурин

Антон Волобуев, Артур Фролов

Екатерина Иванчикова
Михаил Стацюк, Яна Милорадовская
Ильгар Вахабов
Михаил Федотовский

Виктор Мельков

Людмила Иванова, Анастасия Дубровская

Фирменные наградные тарелки получили победители в 17-и основных номинациях, а также 3-х дополнительных.

Наша любимая тарелка «Выбор города» из рук куратора премии Анастасии Павленковой досталась барной команде El Copitas — за первый фестиваль St. Petersburg Cocktail Week, который объединил индустрию, привлек туристов и приободрил горожан.

«За самое эклектичное меню» Benriach наградил Антона Абрезова и всю команду ресторана Commons. Это символизирует главные особенности Benriach — эклектичные бочки со всего мира и умение создавать шедевры, сочетая на первый взгляд несочетаемое. 

А за исторический вклад (с 1875 года!) в гастрокультуру города гранд-тарелкой отметили Гранд Отель Европа!

Ксения Гощицкая, Александр Сысоев

Таша Пинчукова

Стеси Дюбуа, Денис Прохоров, Виталия Долинская

Йос Фрумкин, Александр Пименов

Юрий Голов

Екатерина Суменкова, Александр Якимов

Анастасия Шепелевич, Егор Чернов

Евгений Яшкович, Александр Герега

Михаил Колесников
Евгений Шамов, Дмитрий Фролов
Алена Ковальчук
Полина Бондарева
Антонио Фреза, Аркадий Пекаревский
Николай Киселев, Артем Перук
Анна Озеркова

Александр Григоренко 

«Собака.ru» благодарит партнеров и спонсоров премии «Что где есть в Петербурге» — 2021: 

 

Гранд Отель Европа

Benriach

Индилайт и Озёрка

AvoBravo

Императорский Ювелирный Дом «Русские самоцветы»

Gipfel HoReCa

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2021

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