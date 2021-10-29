Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2021. Часть I

Фирменные наградные тарелки получили победители в 17-и основных номинациях, а также 3-х дополнительных.

Наша любимая тарелка «Выбор города» из рук куратора премии Анастасии Павленковой досталась барной команде El Copitas — за первый фестиваль St. Petersburg Cocktail Week, который объединил индустрию, привлек туристов и приободрил горожан.

«За самое эклектичное меню» Benriach наградил Антона Абрезова и всю команду ресторана Commons. Это символизирует главные особенности Benriach — эклектичные бочки со всего мира и умение создавать шедевры, сочетая на первый взгляд несочетаемое.

А за исторический вклад (с 1875 года!) в гастрокультуру города гранд-тарелкой отметили Гранд Отель Европа!