Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2021. Часть I

«Собака.ru» назвала имена победителей своей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2021! Это главный и единственный городской рейтинг, который объединяет работников индустрии и гостей общепита. Двенадцать месяцев мы знакомили горожан с новыми барами и ресторанами, составляли список лучших за год, а потом петербуржцы голосовали на сайте sobaka.ru за тех, кто их кормит. Во втором туре победителей определили фуди — профессиональные едоки и прогрессивные петербуржцы.
Наталья Цыпленко, Екатерина Красова
Проект «Что где есть в Петербурге» в этом году отметил 15-летие! За всю его историю «Собака.ru» написала о более 1000 заведений, людей и блюд, а без малого миллион петербуржцев отдали голоса за любимые заведения, блюда, барменов, сомелье и шефов!
Юлия Палиброда, Екатерина Трошина
Мария Шипуля
Александр Попов
Инна Агапитова
Марсель Калинин, Екатерина Рыбалко, Никита Новицкий, Лера Гузеева
Антон Иванов
Соня Гармаш, Андрей Чечин
Андрей Красов
Елена Соловьёва-Петко, Станислав Потемкин, Дарья Фурманская
Лауреатов 2021 ведущие церемонии главный редактор бренда Собака.ru в России Яна Милорадовская и главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк объявили на церемонии в Гранд Отеле Европа.
Список победителей:
«Лучший новый ресторан» — Grecco
«Лучший новый ресторан на каждый день» — Aster
«Лучший новый бар» — Tagliatella
«Лучшая новая кофейня-кондитерская» — Studio 212 Cafe
«Лучший двор / ресторанная терраса» — «Сад»
«Лучший шеф-повар» — Арслан Бердиев (Birch, Betulla) и Дмитрий Блинов (Duoband)
«Прорыв года среди шеф-поваров» — Леонид Иванов (Grecco)
«Прорыв года среди бартендеров» — Антон Широбоков («Полторы комнаты»)
«Лучший сомелье» — Екатерина Яценко (Jerome)
«Лучший сидродел» — Олег Андреев (Andreev CIDERWORKS)
«Лучший стритфуд» — Чебуреки из «Ларисочной»
«Лучший борщ» — Литровый в Petrov-Vodkin
«Лучший френч-тост» — С соленой карамелью в ресторане «Сад»
«Лучшее diversity-блюдо» — «Морской» круассан в бистро «Ку-ку»
«Лучшие новые завтраки» — Grecco
«Лучшее блюдо из овощей» — Капуста с черным трюфелем в Harvest
«Лучший крафтовый продуктовый проект» — Bones Kitchen
Юлия Николаева
Никита Бичурин
Антон Волобуев, Артур Фролов
Виктор Мельков
Фирменные наградные тарелки получили победители в 17-и основных номинациях, а также 3-х дополнительных.
Наша любимая тарелка «Выбор города» из рук куратора премии Анастасии Павленковой досталась барной команде El Copitas — за первый фестиваль St. Petersburg Cocktail Week, который объединил индустрию, привлек туристов и приободрил горожан.
«За самое эклектичное меню» Benriach наградил Антона Абрезова и всю команду ресторана Commons. Это символизирует главные особенности Benriach — эклектичные бочки со всего мира и умение создавать шедевры, сочетая на первый взгляд несочетаемое.
А за исторический вклад (с 1875 года!) в гастрокультуру города гранд-тарелкой отметили Гранд Отель Европа!
Таша Пинчукова
Стеси Дюбуа, Денис Прохоров, Виталия Долинская
Юрий Голов
Екатерина Суменкова, Александр Якимов
Евгений Яшкович, Александр Герега
Александр Григоренко
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