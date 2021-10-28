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Что Где Есть

Победители премии «Что где есть в Петербурге» — 2021

Церемония награждения ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2021 прошла в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа. Народным голосованием был сформирован шорт-лист финалистов, из которого фуди — наш экспертный совет — выбрали лучшие блюда, рестораны, кафе и бары города. Редакция «Собака.ru» поздравляет всех победителей и номинантов, а горожан призывает и дальше неустанно поддерживать общепит. Укрепляемся в знании и гордимся, тем, что Петербург — гастрономическая столица России!

Ведущими церемонии вручения премии «Что где есть в Петербурге» в 2021 году стали главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта Михаил Стацюк. В бальном зале собрались финалисты и номинанты: первые и главные лица ресторанной жизни города, баровладельцы и рестораторы, сомелье, шеф-повара и все те, кто двигает культуру общепита в массы!

Победители премии в семнадцати основных и трех дополнительных номинациях получили фирменные наградные тарелки. А Benriach вручил награду «За самое эклектичное меню» Антону Абрезову и всей команде ресторана Commons. Это символизирует главные особенности Benriach — эклектичные бочки со всего мира и умение создавать шедевры, сочетая на первый взгляд несочетаемое.

«Лучший новый ресторан» — Grecco

Арслан Бердиев

Дмитрий Блинов

«Лучший шеф-повар»Арслан Бердиев (Birch, Betulla), Дмитрий Блинов (Duoband)

«Лучший новый ресторан на каждый день» Aster

«Прорыв года среди шеф-поваров» Леонид Иванов (Grecco)

Премия «За самое эклектичное меню» от BenriachАнтон Абрезов и вся команда ресторана Commons

«Лучшие новые завтраки» — Grecco

«Лучший стритфуд» — чебуреки из «Ларисочной»

«Лучший френч-тост» — с соленой карамелью в ресторане «Сад»

«Лучший борщ» — литровый в Petrov-Vodkin

«Лучший крафтовый продуктовый проект» — Bones Kitchen

«Лучшее блюдо из овощей» —​ капуста с черным трюфелем в Harvest

«Лучшее diversity-блюдо» — «Морской» круассан в бистро «Ку-ку»

«Лучший новый бар»Tagliatella

«Прорыв года среди бартендеров»Антон Широбоков («Полторы комнаты»)

«Лучший сомелье» Екатерина Яценко (Jerome)

«Лучший сидродел»Олег Андреев (Andreev CIDERWORKS)

Премия «За поддержку гастрономической культуры Санкт- Петербурга» — Гранд Отель Европа

Премия «Выбор города»барная команда El Copitas Bar за фестиваль Saint Petersburg Cocktail Week

«Лучшая новая кофейня-кондитерская» Studio 212 Cafe

«Лучший двор / ресторанная терраса» «Сад»

«Собака.ru» благодарит партнеров и спонсоров премии «Что где есть в Петербурге» — 2021: 

Гранд Отель Европа, 

Benriach

Индилайт и Озёрка.

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2021

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