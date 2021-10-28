Победители премии «Что где есть в Петербурге» — 2021

Церемония награждения ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2021 прошла в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа. Народным голосованием был сформирован шорт-лист финалистов, из которого фуди — наш экспертный совет — выбрали лучшие блюда, рестораны, кафе и бары города. Редакция «Собака.ru» поздравляет всех победителей и номинантов, а горожан призывает и дальше неустанно поддерживать общепит. Укрепляемся в знании и гордимся, тем, что Петербург — гастрономическая столица России!
Ведущими церемонии вручения премии «Что где есть в Петербурге» в 2021 году стали главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта Михаил Стацюк. В бальном зале собрались финалисты и номинанты: первые и главные лица ресторанной жизни города, баровладельцы и рестораторы, сомелье, шеф-повара и все те, кто двигает культуру общепита в массы!
Победители премии в семнадцати основных и трех дополнительных номинациях получили фирменные наградные тарелки. А Benriach вручил награду «За самое эклектичное меню» Антону Абрезову и всей команде ресторана Commons. Это символизирует главные особенности Benriach — эклектичные бочки со всего мира и умение создавать шедевры, сочетая на первый взгляд несочетаемое.
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