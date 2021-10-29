Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2021. Часть II

«Собака.ru» назвала имена победителей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2021 в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа! Почти 30 лет каждое воскресенье здесь проходят бранчи в ресторане «Европа». Вот это мы и называем: вклад в гастрономическую культуру Петербурга!
Список всех номинантов (17 номинаций, 120 участников!) премии мы опубликовали на сайте sobaka.ru. И призывали вас голосовать! За один месяц горожане отдали 137 000 голосов за любимые ресторанные проекты.
Екатерина Васильева
Вероника Зиновьева
Анастасия Рыхлова
Елизавета Савинкова, Анжелика Котова
Марсель Калинин, Екатерина Рыбалко
Юлия Палиброда
Далее фуди — гастроэксперты, которым доверено выбрать победителей — тайно проголосовали за лучших. В жюри этого года вошли художник Покрас Лампас, лидер биотехнологий в России Дмитрий Морозов, главный по современному искусству в Эрмитаже Дмитрий Озерков, CEO «ВКонтакте» Марина Краснова, музыкант Little Big Антон Лиссов и еще 25 уважаемых петербуржцев.
Юлия Николаева
Павел Крупин, Кристина Крупина
Евгения Ганиева, Наталья Затейщикова
Тимофей Квасников
Сергей Симарев
Диана Акгаева
Анастасия Дружининская, Валентина Обуховская
Ирина Пономаренко
Валерий Пшеницын
На церемонии мы поздравляли победителей и чествовали всех номинантов. Кроме того отмечали юбилей: проекту «Что где есть в Петербурге» — 15 лет! Редакция «Собака.ru» подготовила к ноябрю коллекционный номер — гигантский и очень красивый. Мы посвятим весь журнал главной городской гастрономической премии «Что Где Есть в Петербурге» и общепризнанному, свершившемуся факту, который мы сами и напророчили 15 лет назад: Петербург — гастрономическая столица России. И да — к Michelin готовы!
Евгения Аргентова, Мария Казакевич
Вава Столярова
Анастасия Бакун, Светлана Соколова
Яна Марсова
Вероника Носкова
Дарья Смирнова
Марина Савицкая
Нина Квасняк
Елизавета Замарина, Антон Шипицын
Ксения Пантелеймонова, Мария Колякина
Benriach позволил поддерживать градус хорошего настроение весь вечер! А он был длинным: церемонию разделили на три временных слота, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность гостям. Benriach называют «напитком со вкусом целого мира», прежде всего, из-за разнообразия вкусовых оттенков, которые рождаются благодаря выдержке в совершенно разных типах бочек: из-под хереса и рома, из нового американского дуба или в тех, где выдерживали марсалу — десертное крепленое вино из Сицилии — что и подчеркивает вкус напитка.
Увидеть фоторепортаж с первой части церемонии можно здесь.
Александр Герега
Мария Шипуля
Елизавета Замарина
Владимир Никитенко, Кристина Нефедова
Вита Копосова
Даниил Берг
Марина Позднякова
Наталья Веденева, Слава Бережной
Алексей Виноградов, Светлана Соколова
Екатерина Артемова
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