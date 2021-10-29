Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2021. Часть II

«Собака.ru» назвала имена победителей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2021 в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа! Почти 30 лет каждое воскресенье здесь проходят бранчи в ресторане «Европа». Вот это мы и называем: вклад в гастрономическую культуру Петербурга!

Список всех номинантов (17 номинаций, 120 участников!) премии мы опубликовали на сайте sobaka.ru. И призывали вас голосовать! За один месяц горожане отдали 137 000 голосов за любимые ресторанные проекты.