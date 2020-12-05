Голикова: после вакцинации от коронавируса нужно воздержаться от алкоголя на 42 дня

«Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих 42 дней не заразиться коронавирусной инфекцией», — цитирует Голикову «РИА Новости». По ее словам, вакцина двухкомпонентная, применяется через 21 день, поэтому в течение 42 дней следует соблюдать все меры безопасности: избегать места с большим скоплением людей, соблюдать масочный режим, сократить употребление алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.