Голикова: после вакцинации от коронавируса нужно воздержаться от алкоголя на 42 дня

После получения прививки от коронавируса люди должны соблюдать масочный режим, а также на 42 дня минимизировать контакты и воздержаться от употребления алкоголя. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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«Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих 42 дней не заразиться коронавирусной инфекцией», — цитирует Голикову «РИА Новости». По ее словам, вакцина двухкомпонентная, применяется через 21 день, поэтому в течение 42 дней следует соблюдать все меры безопасности: избегать места с большим скоплением людей, соблюдать масочный режим, сократить употребление алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.
Ранее президент России Владимир Путин поручил начать «если не массовую, то масштабную вакцинацию» населения от коронавируса. Россиян привьют «Спутник V» — и в первую очередь врачей и учителей.
Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.
14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Производство препарата началось 27 октября. Часть доз поступит в гражданский оборот уже 10 декабря, массовая вакцинация начнется в 2021 году.
Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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