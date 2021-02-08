В торговых центрах Петербурга откроются пункты вакцинации от коронавируса

«Сегодня главное оружие против коронавирусной инфекции — это профилактика. Интерес к вакцинации в нашем городе растет. Каждые 10 дней мы удваиваем число сделанных прививок. На следующем этапе начнем привлекать к процессу частные медицинские компании. В ближайшее время стартует пилотный проект по вакцинированию в одном из торговых центров. Все прививки, независимо от места вакцинации — бесплатные», — заявил Беглов в ходе еженедельного радиообращения.

С предложением открыть с торговых центрах Петербурга ранее выступили владельцы ТЦ и ТРК. По их мнению, это повысит доступность вакцины и упростит процесс вакцинации, а также позволит «пропагандировать сами прививки». По данным на 7 февраля, в Петербурге вакцинировано 106 894 человека. Из них 21 891 полностью закончили цикл вакцинации.

Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцина «Спутник V» показала свою безопасность и эффективность — об этом говорят результаты третьей фазы исследования. Вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Росздравнадзор запретил ее использование в том числе и частным медицинским клиникам страны. Зато появится «лайт-вакцина» «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител. Также показала эффективность и иммунный ответ вакцина от COVID-19 в виде спрея петербургского НИИ имени Смородинцева. В марте в гражданский оборот поступит третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Научным центром имени Чумакова.