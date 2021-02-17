В Михайловском театре открылся пункт вакцинации от коронавируса

Врачи городской поликлиники №37 работают исторических интерьерах, где обычно проходят музыкальные программы или располагается оперная труппа. Пункт вакцинации в Михайловском театре принимает в первую очередь сотрудников театров, музеев, спортивной сферы. Первым привившимся стал дирижер и руководитель Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов.

Идея открыть пункт вакцинации в Михайловском театре возникла после того, как были введены ограничения на посещение театров для детей. «Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы вакцинировать как можно больше горожан. Поэтому я предложил использовать наши помещения, чтобы вакцинация проходила в комфортных условиях. Идея возникла 7 января, после беспрецедентных ограничений для детей. Такого больше не должно быть, нельзя, чтобы дети не могли прийти в театр», — рассказал художественный руководитель Михайловского Владимир Кехман.

Пока в пункте вакцинации на площади Искусств будут принимать по 50 человек в день. В планах на среду, 17 февраля, привить 45 человек. Через месяц здесь обещают отработать все процессы и увеличить пропускную способность — к апрелю сделать прививку от коронавируса в исторических интерьерах Михайловского театра сможет любой желающий после записи через Госуслуги.

«Мы поставили цель, чтобы центр вакцинации в Михайловском театре принимал 500 человек в день», — приводит «Фонтанка» слова Кехмана. Он, как и 75 % труппы Михайловского, переболел коронавирусом.