Опубликованы итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и зарегистрированная первой в мире, показала свою безопасность и эффективность. Об этом свидетельствуют итоги третьей фазы клинических испытаний препарата.
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Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» опубликованы в медицинском журнале The Lancet.
- Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет 91,6%. Из 19 866 добровольцев, получивших препарат в ходе испытаний, заразились 78. Среди добровольцев старше 60 лет вакцина показала 91,8-процентную эффективность.
- Вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелого течения заболевания. Препарат одинаково эффективен против всех известных штаммов коронавируса — в том числе «британского».
- Антитела к коронавирусу после вакцинации российским препаратом были обнаружены у 98% добровольцев. Клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний.
- После прохождения полного курса вакцинации «Спутником V» иммунитет в 1,3–1,5 раза выше, чем после перенесенного заболевания.
- Вакцина от коронавируса «Спутник V» имеет одни из самых низких рисков серьезных побочных эффектов. Вероятность их возникновения — 0,24%. У вакцины Pfizer вероятность составляет 0,58%, у Moderna — 0,97%.
- Аллергических реакций и анафилактического шока после вакцинации российским препаратом зафиксировано не было. Большинство побочных эффектов после вакцинации «Спутником V» — легкие и непродолжительные.
- В комбинации с другими вакцинами «Спутник V» повышает их эффективность. Это отмечается при совместном применении с препаратом компании AstraZeneca, эффективность которой сама по себе составляет только 62,1%.
- Изменение параметров хранения вакцины «Спутник V» — теперь это можно делать при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля — упрощает логистику.
- Также отмечена низкая стоимость вакцины. Стоимость одной дозы «Спутника V» составляет менее 10 долларов, полного курса — менее 20.
По словам директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, «Спутник V» — это «вакцина для всего человечества». Препарат превосходит аналоги благодаря «безопасности и проверенности платформы, легкости транспортировки... и более доступной цене», приводит ТАСС его слова.
Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Росздравнадзор запретил ее использование в том числе и частным медицинским клиникам страны. Зато появится «лайт-вакцина» «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител. Также показала эффективность и иммунный ответ вакцина от COVID-19 в виде спрея петербургского НИИ имени Смородинцева. В марте в гражданский оборот поступит третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Научным центром имени Чумакова.
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