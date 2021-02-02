Опубликованы итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и зарегистрированная первой в мире, показала свою безопасность и эффективность. Об этом свидетельствуют итоги третьей фазы клинических испытаний препарата.