Трендбук на декабрь от отдела моды Собака.ru: пуховики, шубы, пайетки и еще 438 классных вещей на зиму

Тренды падают на нас, как снежинки, — отдел моды Собака.ru провел лютый фэшн-ресерч и составил мегагагид по главным мастхэвам месяца (у кого их брать и как стилизовать!). Получился бесценный стайлбук, в котором можно найти примерно все — от анималистичных шуб и супертеплых пуховиков до гобеленовых арт-корсетов и коктейльных мини в пайетках, сверкающих ярче бенгальских огней.
Пуховики
65 теплых курток, которые не подведут!
Комбо — пайетки + парка
Самый нарядный лук наступающей зимы
Шарфы
55 пушистых, полосатых и стеганых вариантов
Пудровый
Главный цвет декабря и 2025 года
Обувь на меху
Клоги, угги, унты и даже тапочки!
Варежки, перчатки и митенки
60 самых красивых
Лакированная кожа
Все гладко!
Комбо — красный + розовый
Главное цветовое комбо сезона
Флис
Самый трефовый и уютный материал
Металлик-отлив
Ну, блеск!
Шубы
60 самых модных, которые дадут жару
Тавернкор
Сверхновый тренд в соцсетях
Жакеты
30 самых-самых
Расширяем фэшн-диапазон пуховиков и берем пример с главных трендсеттеров — в Miu Miu их сочетают с пышными юбками и даже офискорными двойками, в Jil Sander затягивают поясом и миксуют с кремовыми ботфортами на каблуке, а Isabel Marant заворачивают в гранж-обертку и украшают многослойным обвесом. Рассказываем, где искать самые лучшие.
Сияющее платье в пайетках вместе с функциональной аутдорной курткой (вам ветровку или парку?) — главный наряд следующего сезона по версии Prada и самое модное (а главное, теплое!) новогоднее комбо. Рассказываем, где найти блистательные халтеры, перламутровые комбинации и морозостойкие тулупчики, которые пригодятся далеко за пределами елочных хороводов.
Прячемся (от холода и проблем) под слоями мохера, шерсти и кашемира — собрали 55 пушистых, полосатых, сюрреалистичных и даже дутых шарфов, которые и от ветра защитят, и тренды отработают, и стейтмент-аксессуар заменят.
Отказываемся от ядовитой барби-фуксии из сценических нарядов Марго Робби в пользу приглушенного розового (в цвет жевательной резинки!), покорившего подиум Miu Miu и Alaïa и ставшего важным ингредиентом модных (и даже авангардных!) луков.
Утепляемся как можем, тем более мех — важнейший тренд сезона, с подачи которого в модный авангард вернулись ворсистые шубы, манишки и даже шапки (как у Флюры Габдулловны из «Слова пацана» и моделей Lumpen с ноябрьской обложки Собака.ru!). Для пушистого тотал-лука не обойтись без обуви — впрочем, кучерявым клогам и свиферам под силу стать самостоятельным фэшн-бэнгером образа.
Не выходим из дома с голыми руками: в наличии когтистые Schiaparelli и Vivetta, макаронные Vereja, ворсистые Acne Studios и украшенные бисером Prada — собрали 60 самых красивых варежек, перчаток, митенок и муфт.
Зафиксировали еще один тренд кожи — вместо обычной теперь в почете лакированная, как у рептильных двоек Schiaparelli, сложносочиненных плащей Courreges и изумрудных платьев-тренчей JW Anderson.
Оттачиваем искусство колорблока и по цветовому канону Miu Miu и Simone Rocha миксуем красный с розовым при помощи полупрозрачных slip skirt, жакетов-рюшей, нордических мунбутов и балетных пачек в авангардную панк-клеточку.
Этой зимой модная индустрия влюблена в горпкор-эстетику и горнолыжный шик, а вместе с ними — в мягкие комфортные флиски, которым под силу заменить мейнстримные худи на зипке, функциональные парки и даже скандинавские свитеры.
Готовимся сверкать ярче бенгальских огней и пламени дедлайнов при помощи цветных металлов, вернувшихся на подиум вместе с ретрофутуризмом 1960-х и неоготической ностальгией по средневековому рыцарству.
Эко-мех или натуральный апсайкл — вечный зимний спор. Пока зоозащитники голосуют за искусственные шубы, фанаты винтажа отыскивают классные лоты на апсайкл-площадках. В любом случае одеться тепло и этично — вполне реально. В доказательство собрали 60 классных вариантов.
Средневековье снова в моде — пользуемся фэшн-моментом для косплея Эсмеральды (а то и Дорис из «Шрека») и примеряем гобеленовые арт-корсеты, жилетки-ковры, пышные рубашки, кольчужные болеро и даже рыцарские доспехи.
В этом году фэшн-индустрия поет оды офискору, а в след за ним — жакетам всех мастей. Пока Энтони Ваккарелло учит носить маскулинный оверсайз в тандеме с брюками, рубашками и галстуками, Дэниел Розберри, Симон Роша и Джонатан Андерсон хором доказывают, что жакеты с легкостью заменят вечерние платья на любой предновогодней вечеринке. Рассказываем о новом тренде и показываем 30 лучших нарядных вариантов.
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