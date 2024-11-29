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Вещи

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Трендбук на декабрь от отдела моды Собака.ru: пуховики, шубы, пайетки и еще 438 классных вещей на зиму

Тренды падают на нас, как снежинки, — отдел моды Собака.ru провел лютый фэшн-ресерч и составил мегагагид по главным мастхэвам месяца (у кого их брать и как стилизовать!). Получился бесценный стайлбук, в котором можно найти примерно все — от анималистичных шуб и супертеплых пуховиков до гобеленовых арт-корсетов и коктейльных мини в пайетках, сверкающих ярче бенгальских огней.

Пуховики

65 теплых курток, которые не подведут!
Комбо — пайетки + парка

Самый нарядный лук наступающей зимы
Шарфы

55 пушистых, полосатых и стеганых вариантов
Пудровый

Главный цвет декабря и 2025 года
Обувь на меху

Клоги, угги, унты и даже тапочки!
Варежки, перчатки и митенки

60 самых красивых
Лакированная кожа

Все гладко!
Комбо — красный + розовый

Главное цветовое комбо сезона
Флис

Самый трефовый и уютный материал
Металлик-отлив

Ну, блеск!
Шубы

60 самых модных, которые дадут жару
Тавернкор

Сверхновый тренд в соцсетях
Жакеты

30 самых-самых

Выбрали 65 классных пуховиков, которые не подведут

Расширяем фэшн-диапазон пуховиков и берем пример с главных трендсеттеров — в Miu Miu их сочетают с пышными юбками и даже офискорными двойками, в Jil Sander затягивают поясом и миксуют с кремовыми ботфортами на каблуке, а Isabel Marant заворачивают в гранж-обертку и украшают многослойным обвесом. Рассказываем, где искать самые лучшие.

Это комбо! Платье в пайетках + куртка с капюшоном — самый нарядный лук наступающей зимы

Сияющее платье в пайетках вместе с функциональной аутдорной курткой (вам ветровку или парку?) — главный наряд следующего сезона по версии Prada и самое модное (а главное, теплое!) новогоднее комбо. Рассказываем, где найти блистательные халтеры, перламутровые комбинации и морозостойкие тулупчики, которые пригодятся далеко за пределами елочных хороводов.

И всё завертелось! Нашли 55 нескучных шарфов

Прячемся (от холода и проблем) под слоями мохера, шерсти и кашемира — собрали 55 пушистых, полосатых, сюрреалистичных и даже дутых шарфов, которые и от ветра защитят, и тренды отработают, и стейтмент-аксессуар заменят.

Как пудровый стал главным цветом наступающей зимы и 2025 года?

Отказываемся от ядовитой барби-фуксии из сценических нарядов Марго Робби в пользу приглушенного розового (в цвет жевательной резинки!), покорившего подиум Miu Miu и Alaïa и ставшего важным ингредиентом модных (и даже авангардных!) луков.

Выбрали 50 пар обуви на меху: клоги, угги, унты и даже тапочки

Утепляемся как можем, тем более мех — важнейший тренд сезона, с подачи которого в модный авангард вернулись ворсистые шубы, манишки и даже шапки (как у Флюры Габдулловны из «Слова пацана» и моделей Lumpen с ноябрьской обложки Собака.ru!). Для пушистого тотал-лука не обойтись без обуви — впрочем, кучерявым клогам и свиферам под силу стать самостоятельным фэшн-бэнгером образа.

Выбрали 60 лучших варежек, перчаток, митенок и муфт на зиму

Не выходим из дома с голыми руками: в наличии когтистые Schiaparelli и Vivetta, макаронные Vereja, ворсистые Acne Studios и украшенные бисером Prada — собрали 60 самых красивых варежек, перчаток, митенок и муфт.

Всё гладко! Как глянцевая кожа вернулась на подиумы?

Зафиксировали еще один тренд кожи — вместо обычной теперь в почете лакированная, как у рептильных двоек Schiaparelli, сложносочиненных плащей Courreges и изумрудных платьев-тренчей JW Anderson.

Это комбо! Красный + розовый — главный цветовой микс этой зимы и 2025 года

Оттачиваем искусство колорблока и по цветовому канону Miu Miu и Simone Rocha миксуем красный с розовым при помощи полупрозрачных slip skirt, жакетов-рюшей, нордических мунбутов и балетных пачек в авангардную панк-клеточку.

Флис — самый уютный (и трендовый!) материал сезона

Этой зимой модная индустрия влюблена в горпкор-эстетику и горнолыжный шик, а вместе с ними — в мягкие комфортные флиски, которым под силу заменить мейнстримные худи на зипке, функциональные парки и даже скандинавские свитеры.

Ну, блеск! Как вещи с эффектом металлик снова стали хитом?

Готовимся сверкать ярче бенгальских огней и пламени дедлайнов при помощи цветных металлов, вернувшихся на подиум вместе с ретрофутуризмом 1960-х и неоготической ностальгией по средневековому рыцарству.

Выбрали 60 самых модных шуб, которые дадут жару

Эко-мех или натуральный апсайкл — вечный зимний спор. Пока зоозащитники голосуют за искусственные шубы, фанаты винтажа отыскивают классные лоты на апсайкл-площадках. В любом случае одеться тепло и этично — вполне реально. В доказательство собрали 60 классных вариантов.

Как повторить образ tavern wench — сверхновый тренд на подиуме и в соцсетях?

Средневековье снова в моде — пользуемся фэшн-моментом для косплея Эсмеральды (а то и Дорис из «Шрека») и примеряем гобеленовые арт-корсеты, жилетки-ковры, пышные рубашки, кольчужные болеро и даже рыцарские доспехи.

Statement-жакеты — главные герои подиумов и предновогодних вечеринок! Вот 30 самых-самых

В этом году фэшн-индустрия поет оды офискору, а в след за ним — жакетам всех мастей. Пока Энтони Ваккарелло учит носить маскулинный оверсайз в тандеме с брюками, рубашками и галстуками, Дэниел Розберри, Симон Роша и Джонатан Андерсон хором доказывают, что жакеты с легкостью заменят вечерние платья на любой предновогодней вечеринке. Рассказываем о новом тренде и показываем 30 лучших нарядных вариантов.

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