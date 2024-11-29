Трендбук на декабрь от отдела моды Собака.ru: пуховики, шубы, пайетки и еще 438 классных вещей на зиму

Утепляемся как можем, тем более мех — важнейший тренд сезона, с подачи которого в модный авангард вернулись ворсистые шубы, манишки и даже шапки (как у Флюры Габдулловны из «Слова пацана» и моделей Lumpen с ноябрьской обложки Собака.ru!). Для пушистого тотал-лука не обойтись без обуви — впрочем, кучерявым клогам и свиферам под силу стать самостоятельным фэшн-бэнгером образа.