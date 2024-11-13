Это комбо! Красный + розовый — главный цветовой микс этой зимы и 2025 года

Оттачиваем искусство колорблока и по цветовому канону Miu Miu и Simone Rocha миксуем красный с розовым при помощи полупрозрачных slip skirt, жакетов-рюшей, нордических мунбутов и балетных пачек в авангардную панк-клеточку.
Микс красного и розового — не открытие для фэшн-гиков и ценителей колорблок-сочетаний из «Словаря цветовых комбинаций» Сандзо Вада, но на подиуме сезона SS'25 таких луков было как никогда много. Миучча Прада в Miu Miu предложила носить акцентное красное бра вместе с пудровой комбинацией, Сабато де Сарно в Gucci поженил багровую рубашку с фукси-шортами, а Матье Блази в Bottega Veneta предложил надевать терракотовую рубашку одновременно с жатой светло-лавандовой двойкой.
Повторяем лук Тани Чурбановой с показа Miu Miu при помощи будуаркорного платья Balenciaga и пунцового утрафеминного бра Petra, а вместе с тюлевым пудровым кружевом Ermano Scervino выгуливаем коллекционный лот — алую Hermes Kelly по цене солидного мотоцикла. Забираем карамельно-красные мунбуты Bogner для мэтча с розовой экоуйстойчивой шубой Only Me, притворяющейся стейтмент-жакетом, а по примеру Burberry и Prada примеряем платье в пайетках от Марка Джейкобса вместе с функциональной паркой от петербургских локалов Novaya (куртка с капюшоном + пайетки — тоже важное комбо сезона!).
Отрабатываем тренд при помощи акцентных аксессуаров — к алому бодикону Sorelle присматриваем культовую JENËK Merit от лауреата «ТОП-50» Евгении Петровой, а к принтованному лонгсливу Dries Van Noten — лаковые штиблеты Razumno. В авангардном порыве голосуем за панк-платье Juun.J, которое носит восходящая звезда YouTube Алина Шкарупа (главный фэшн-инспектор гардеробов селебрити!), и за сложносочиненную тишотку из коллаборации Lesyanebo с Glumkimberly. А шапка-маковка от петербургских локалов «Остров имени тебя» и шуба-рюша Rejo (в трендовом оттенке жевательной резинки Bubbly gum!) пригодятся на субботнем открытии бара «Парадный подъезд» на Некрасова!
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