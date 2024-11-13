Это комбо! Красный + розовый — главный цветовой микс этой зимы и 2025 года

Микс красного и розового — не открытие для фэшн-гиков и ценителей колорблок-сочетаний из «Словаря цветовых комбинаций» Сандзо Вада, но на подиуме сезона SS'25 таких луков было как никогда много. Миучча Прада в Miu Miu предложила носить акцентное красное бра вместе с пудровой комбинацией, Сабато де Сарно в Gucci поженил багровую рубашку с фукси-шортами, а Матье Блази в Bottega Veneta предложил надевать терракотовую рубашку одновременно с жатой светло-лавандовой двойкой.