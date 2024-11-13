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Вещи

Это комбо! Красный + розовый — главный цветовой микс этой зимы и 2025 года

Оттачиваем искусство колорблока и по цветовому канону Miu Miu и Simone Rocha миксуем красный с розовым при помощи полупрозрачных slip skirt, жакетов-рюшей, нордических мунбутов и балетных пачек в авангардную панк-клеточку. 

Miu Miu SS'25
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Miu Miu SS'25

Simone Rocha SS'25
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Simone Rocha SS'25

Erdem Resort 2025
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Erdem Resort 2025

Prabal Gurung SS'25
Архивы пресс-служб

Prabal Gurung SS'25

Bottega Veneta SS'25
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Bottega Veneta SS'25

Carolina Herrera SS'25
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Carolina Herrera SS'25

Gucci SS'25
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Gucci SS'25

Микс красного и розового — не открытие для фэшн-гиков и ценителей колорблок-сочетаний из «Словаря цветовых комбинаций» Сандзо Вада, но на подиуме сезона SS'25 таких луков было как никогда много. Миучча Прада в Miu Miu предложила носить акцентное красное бра вместе с пудровой комбинацией, Сабато де Сарно в Gucci поженил багровую рубашку с фукси-шортами, а Матье Блази в Bottega Veneta предложил надевать терракотовую рубашку одновременно с жатой светло-лавандовой двойкой. 

Hermes, TSUM Collect, 3 210 000 руб.
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Hermes, TSUM Collect, 3 210 000 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, 285 000 руб.
Архивы пресс-служб

Tatyana Kochnova Atelier, 285 000 руб.

Juun.J, ДЛТ, 219 500 руб.
Архивы пресс-служб

Juun.J, ДЛТ, 219 500 руб.

Meowshka, 185 000 руб.
Архивы пресс-служб

Meowshka, 185 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 150 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 150 000 руб.

R13, Daynight, 116 276 руб.
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R13, Daynight, 116 276 руб.

Bogner, ДЛТ, 56 750 руб.
Архивы пресс-служб

Bogner, ДЛТ, 56 750 руб.

Novaya, 38 900 руб.
Архивы пресс-служб

Novaya, 38 900 руб.

12 Storeez, 36 000 руб.
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12 Storeez, 36 000 руб.

Alina Zhara, 35 000 руб.
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Alina Zhara, 35 000 руб.

Sorelle, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Sorelle, 30 000 руб.

Razumno, 33 000 руб.
Архивы пресс-служб

Razumno, 33 000 руб.

Homies, 28 000 руб.
Архивы пресс-служб

Homies, 28 000 руб.

Ola Ola, 27 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 27 000 руб.

RxBshoes, 17 500 руб.
Архивы пресс-служб

RxBshoes, 17 500 руб.

2mood, 16 980 руб.
Архивы пресс-служб

2mood, 16 980 руб.

Lesyanebo x Glumkimberly, 13 000 руб.
Архивы пресс-служб

Lesyanebo x Glumkimberly, 13 000 руб.

Sintezia, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

Sintezia, 9 900 руб.

Petra, 7 840 руб.
Архивы пресс-служб

Petra, 7 840 руб.

Lime, 5 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 5 999 руб.

GATE31, 4 990 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 4 990 руб.

«Остров имени тебя», 4 500 руб.
Архивы пресс-служб

«Остров имени тебя», 4 500 руб.

Код красный! Как все снова вспомнили о классическом алом и вернули его в топ трендов? 

Повторяем лук Тани Чурбановой с показа Miu Miu при помощи будуаркорного платья Balenciaga и пунцового утрафеминного бра Petra, а вместе с тюлевым пудровым кружевом Ermano Scervino выгуливаем коллекционный лот — алую Hermes Kelly по цене солидного мотоцикла. Забираем карамельно-красные мунбуты Bogner для мэтча с розовой экоуйстойчивой шубой Only Me, притворяющейся стейтмент-жакетом, а по примеру Burberry и Prada примеряем платье в пайетках от Марка Джейкобса вместе с функциональной паркой от петербургских локалов Novaya (куртка с капюшоном + пайетки — тоже важное комбо сезона!). 

Chanel, TSUM Collect, 970 000 руб.
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Chanel, TSUM Collect, 970 000 руб.

Balenciaga, ДЛТ, 313 000 руб.
Архивы пресс-служб

Balenciaga, ДЛТ, 313 000 руб.

Ermano Scervino, TSUM Collect, 90 500 руб.
Архивы пресс-служб

Ermano Scervino, TSUM Collect, 90 500 руб. 

Masterpeace, 45 000 руб.
Архивы пресс-служб

Masterpeace, 45 000 руб.

Roseville, 45 000 руб.
Архивы пресс-служб

Roseville, 45 000 руб.

JENËK, 44 000 руб.
Архивы пресс-служб

JENËK, 44 000 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 40 900 руб.
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, ДЛТ, 40 900 руб.

Marc Jacobs, TSUM Collect, 40 000 руб.
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs, TSUM Collect, 40 000 руб.

Rejo, 37 900 руб.
Архивы пресс-служб

Rejo, 37 900 руб.

Loulou Studio, ДЛТ, 39 450 руб.
Архивы пресс-служб

Loulou Studio, ДЛТ, 39 450 руб.

Only Me, 34 980 руб.
Архивы пресс-служб

Only Me, 34 980 руб.

Bitte Ruhe, 23 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe, 23 000 руб.

Any Wowzers, 22 000 руб.
Архивы пресс-служб

Any Wowzers, 22 000 руб.

Abitu, 22 000 руб.
Архивы пресс-служб

Abitu, 22 000 руб.

My812, 18 000 руб.
Архивы пресс-служб

My812, 18 000 руб.

Ushatava, 17 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 17 900 руб.

Studio 29, 12 900 руб.
Архивы пресс-служб

Studio 29, 12 900 руб.

«Крестецкая строчка», 8 000 руб.
Архивы пресс-служб

«Крестецкая строчка», 8 000 руб.

Belle you, 999 руб.
Архивы пресс-служб

Belle you, 999 руб.

Как пудровый стал главным цветом наступающей зимы и 2025 года?

Отрабатываем тренд при помощи акцентных аксессуаров — к алому бодикону Sorelle присматриваем культовую JENËK Merit от лауреата «ТОП-50» Евгении Петровой, а к принтованному лонгсливу Dries Van Noten — лаковые штиблеты Razumno. В авангардном порыве голосуем за панк-платье Juun.J, которое носит восходящая звезда YouTube Алина Шкарупа (главный фэшн-инспектор гардеробов селебрити!), и за сложносочиненную тишотку из коллаборации Lesyanebo с Glumkimberly. А шапка-маковка от петербургских локалов «Остров имени тебя» и шуба-рюша Rejo (в трендовом оттенке жевательной резинки Bubbly gum!) пригодятся на субботнем открытии бара «Парадный подъезд» на Некрасова!

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