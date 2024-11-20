Выбрали 60 шуб, которые спасут в холода

Решаем этическую дилемму и отправляемся за шубами на винтажные маркеты: коллекционный айтем Christian Dior (с фуксийными зигзагами) нашелся в Meowshka Vintage, пятнистая из лисы есть в Strogo Vintage, а норка Yves Saint Laurent дожидается в Vintage Voyage. При желании отказываемся от натурального меха в пользу искусственного — лучший у петербуржцев Only me: сначала придумали инновационный утеплитель, которому и -25 ни по чем, а потом и главный хит сезона — розовую шубу из экомеха под ламу.