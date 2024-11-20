Выбрали 60 шуб, которые спасут в холода

Эко-мех или натуральный апсайкл — вечный зимний спор. Пока зоозащитники голосуют за искусственные шубы, фанаты винтажа отыскивают классные лоты на апсайкл-площадках. В любом случае одеться тепло и этично — вполне реально. В доказательство собрали 60 классных устойчивых вариантов.
Никакого demure, только luxury — с этим фактом согласились Миучча Прада в Miu Miu и Кэтрин Гольштейн в Khaite и посоветовали присмотреться к роскошным шубам не хуже той, в которой разгуливала главная героиня фильма «Анора» по Брайтон-Бич. Отказываемся от излишней скромности и украшаемся добротными мехами (в том числе с приставкой «эко») Agreeg (образцовый old money!), Nereja (главные по fur-апсайклу), Kalmanovich (Брэдшоу-кор) и Choux (с сегодняшнего дня примеряем в первом петербургском шоуруме на Петроградке).
Решаем этическую дилемму и отправляемся за шубами на винтажные маркеты: коллекционный айтем Christian Dior (с фуксийными зигзагами) нашелся в Meowshka Vintage, пятнистая из лисы есть в Strogo Vintage, а норка Yves Saint Laurent дожидается в Vintage Voyage. При желании отказываемся от натурального меха в пользу искусственного — лучший у петербуржцев Only me: сначала придумали инновационный утеплитель, которому и -25 ни по чем, а потом и главный хит сезона — розовую шубу из экомеха под ламу.
В порыве веселья меняем черно-коричнево-белую базу на кобальтовую (главный цвет года!) шубу Ines & Marechal, красную Isaac Sellam, лиловую Giorgio Brato или заржавевшую P.P.S. Опережаем фэшн-расписание и отрабатываем тренд на укороченную верхнюю одежду (заверено Chloe, Khaite и Chanel) уже сейчас с кроп-шубами Autentiments, Nikonorova и Yuliawave — по совету Миуччи Прада (и мамы!) бережем поясницу и миксуем мех с комбо из джемпера, лонгслива и рубашки.
Любители оверсайза тут? Для вас в k é k é и Entire Studios отшили внушительные черные макси с длинным ворсом (без труда вместят все объемные вязаные косы и трендовые скандинавские свитеры), в Shi Shi — объемные из псевдопесца, в Chaud Studio (хором с фэшн-инфлюенсером Полиной Подплетенной) голосуют за мегачебурашку в оттенке какао, а в Ushatava сочинили шубу-перевертыш (с одной стороны искусственная норка в винтажном стиле, с другой — шелковый халат).
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