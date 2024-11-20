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Выбрали 60 шуб, которые спасут в холода

Эко-мех или натуральный апсайкл — вечный зимний спор. Пока зоозащитники голосуют за искусственные шубы, фанаты винтажа отыскивают классные лоты на апсайкл-площадках. В любом случае одеться тепло и этично — вполне реально. В доказательство собрали 60 классных устойчивых вариантов.

Valentino, ДЛТ, 4 375 000 руб.

Valentino, ДЛТ, 4 375 000 руб.

Agreeg, 1 700 000 руб.

Agreeg, 1 700 000 руб.

Christian Dior, Meowshka Vintage, 1 062 000 руб.

Christian Dior, Meowshka Vintage, 1 062 000 руб.

Gucci, ДЛТ, 1 005 120 руб.

Gucci, ДЛТ, 1 005 120 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 940 500 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 940 500 руб.

Simonetta Ravizza, Babochka, 820 900 руб.

Simonetta Ravizza, Babochka, 820 900 руб.

Sencellerie, 567 000 руб.

Sencellerie, 567 000 руб.

Balenciaga, TSUM Collect, 450 000 руб.

Balenciaga, TSUM Collect, 450 000 руб.

Nereja, цена по запросу

Nereja, цена по запросу

Izeta, 430 000 руб.

Izeta, 430 000 руб.

«Меха Екатерина», 400 000 руб.

«Меха Екатерина», 400 000 руб.

Yuliawave, 350 000 руб.

Yuliawave, 350 000 руб.

Ines & Marechal, Babochka, 344 900 руб.

Ines & Marechal, Babochka, 344 900 руб.

Giorgio Brato, Кашемир и Шелк, 330 057 руб.

Giorgio Brato, Кашемир и Шелк, 330 057 руб.

Никакого demure, только luxury — с этим фактом согласились Миучча Прада в Miu Miu и Кэтрин Гольштейн в Khaite и посоветовали присмотреться к роскошным шубам не хуже той, в которой разгуливала главная героиня фильма «Анора» по Брайтон-Бич. Отказываемся от излишней скромности и украшаемся добротными мехами (в том числе с приставкой «эко») Agreeg (образцовый old money!), Nereja (главные по fur-апсайклу), Kalmanovich (Брэдшоу-кор) и Choux (с сегодняшнего дня примеряем в первом петербургском шоуруме на Петроградке). 

Larissa Pogoretskaya, Babochka, 310 000 руб.

Larissa Pogoretskaya, Babochka, 310 000 руб.

Isaac Sellam, Leform, 284 900 руб.

Isaac Sellam, Leform, 284 900 руб.

Yves Saint Laurent, Vintage Voyage, 219 000 руб.

Yves Saint Laurent, Vintage Voyage, 219 000 руб.

k é k é, 199 000 руб.

k é k é, 199 000 руб.

Level44, 189 800 руб.

Level44, 189 800 руб.

Chaud Studio, 187 000 руб.

Chaud Studio, 187 000 руб.

Rockabi, 185 000 руб.

Rockabi, 185 000 руб.

Strogo Vintage, 180 000 руб.

Strogo Vintage, 180 000 руб.

Juli Too, 180 000 руб.

Juli Too, 180 000 руб.

KidSuper, КМ20, 136 800 руб.

KidSuper, КМ20, 136 800 руб.

Kalmanovich, 103 000 руб.

Kalmanovich, 103 000 руб.

Doublet, Daynight, 98 560 руб.

Doublet, Daynight, 98 560 руб.

Saint Tokyo, 93 400 руб.

Saint Tokyo, 93 400 руб.

Furfurza, 89 890 руб.

Furfurza, 89 890 руб.

Bluemarble, Peak, 86 950 руб.

Bluemarble, Peak, 86 950 руб.

404 Not Found, 86 000 руб.

404 Not Found, 86 000 руб.

Решаем этическую дилемму и отправляемся за шубами на винтажные маркеты: коллекционный айтем Christian Dior (с фуксийными зигзагами) нашелся в Meowshka Vintage, пятнистая из лисы есть в Strogo Vintage, а норка Yves Saint Laurent дожидается в Vintage Voyage. При желании отказываемся от натурального меха в пользу искусственного — лучший у петербуржцев Only me: сначала придумали инновационный утеплитель, которому и -25 ни по чем, а потом и главный хит сезона — розовую шубу из экомеха под ламу. 

Entire Studios, Studio Slow, 74 990 руб.

Entire Studios, Studio Slow, 74 990 руб.

Autentiments, 74 900 руб.

Autentiments, 74 900 руб.

Principe di Bologna, No One, 72 990 руб.

Principe di Bologna, No One, 72 990 руб.

Ushatava, 69 900 руб.

Ushatava, 69 900 руб.

Namelazz, 69 900 руб.

Namelazz, 69 900 руб.

Victoria Andreyanova, 64 500 руб.

Victoria Andreyanova, 64 500 руб.

Annuko, 55 900 руб.

Annuko, 55 900 руб.

Choux, 54 980 руб.

Choux, 54 980 руб.

Osome2some, 53 800 руб.

Osome2some, 53 800 руб.

Madame Chatelet, 49 990 руб.

Madame Chatelet, 49 990 руб.

Shi Shi, 39 990 руб.

Shi Shi, 39 990 руб.

Nikonorova, 39 500 руб.

Nikonorova, 39 500 руб.

Alisiahit, 38 500 руб.

Alisiahit, 38 500 руб.

Eclata, 35 000 руб.

Eclata, 35 000 руб.

12Storeez, 35 000 руб.

12Storeez, 35 000 руб.

В порыве веселья меняем черно-коричнево-белую базу на кобальтовую (главный цвет года!) шубу Ines & Marechal, красную Isaac Sellam, лиловую Giorgio Brato или заржавевшую P.P.S. Опережаем фэшн-расписание и отрабатываем тренд на укороченную верхнюю одежду (заверено Chloe, Khaite и Chanel) уже сейчас с кроп-шубами Autentiments, Nikonorova и Yuliawave — по совету Миуччи Прада (и мамы!) бережем поясницу и миксуем мех с комбо из джемпера, лонгслива и рубашки. 

Only me, 34 980 руб.

Only me, 34 980 руб.

Matu, 34 900 руб.

Matu, 34 900 руб.

Selfmade, 32 900 руб.

Selfmade, 32 900 руб.

Furly, 32 500 руб.

Furly, 32 500 руб.

You, 29 990 руб.

You, 29 990 руб.

Irnby, 29 900 руб.

Irnby, 29 900 руб.

Gate31, 28 890 руб.

Gate31, 28 890 руб.

8Fridays, 28 000 руб.

8Fridays, 28 000 руб.

Monreve, 26 800 руб.

Monreve, 26 800 руб.

May of May, 26 320 руб.

May of May, 26 320 руб.

P.P.S, 19 000 руб.

P.P.S, 19 000 руб.

Anna Pekun, 18 186 руб.

Anna Pekun, 18 186 руб.

O'stin, 14 999 руб.

O'stin, 14 999 руб.

Lime, 11 999 руб.

Lime, 11 999 руб.

Любители оверсайза тут? Для вас в k é k é и Entire Studios отшили внушительные черные макси с длинным ворсом (без труда вместят все объемные вязаные косы и трендовые скандинавские свитеры), в Shi Shi — объемные из псевдопесца, в Chaud Studio (хором с фэшн-инфлюенсером Полиной Подплетенной) голосуют за мегачебурашку в оттенке какао, а в Ushatava сочинили шубу-перевертыш (с одной стороны искусственная норка в винтажном стиле, с другой — шелковый халат).

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