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Вещи

Как пудровый стал главным цветом наступающей зимы и 2025 года?

Отказываемся от ядовитой барби-фуксии из сценических нарядов Марго Робби в пользу приглушенного розового (в цвет жевательной резинки!), покорившего подиум Miu Miu и Alaïa и ставшего важным ингредиентом модных (и даже авангардных!) луков.  

Prada FW'24
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Prada FW'24

Dries Van Noten FW'24
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten FW'24

Coperni SS'25
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Coperni SS'25

Khaite SS'25
Архивы пресс-служб

Khaite SS'25

Miu Miu SS'25
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'25

Jil Sander SS'25
Архивы пресс-служб

Jil Sander SS'25

Alaïa SS'25
Архивы пресс-служб

Alaïa SS'25

Chanel SS'25
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Chanel SS'25

Популярность приторного оттенка bubble gum — следствие как бума кокеткора и долкора (читай: дюжины ультрафеминных коров), так и консервативного поворота в моде, с подачи которого на подиуме появляется все больше приталенных кроп-силуэтов и конвенциональных женских оттенков (в частности, пастели — от небесно-голубого и фисташкового до цвета топленого масла и пудрового). Впрочем, несмотря на тревожную тенденцию, дизайнеры продолжают экспериментировать с силуэтами и тканями, придавая розовым вещам авангардное звучание: например, Миучча Прада в Miu Miu переизобрает бельевые комбинации, а Питер Мюлье в Alaïa переодевает нас в уютные юбки-коконы (вместо одеяла!).

Magda Butrym, TSUM Collect, 450 000 руб.
Архивы пресс-служб

Magda Butrym, TSUM Collect, 450 000 руб.

Balenciaga, ДЛТ, 313 000 руб.
Архивы пресс-служб

Balenciaga, ДЛТ, 313 000 руб.

Lina Gasanova, стоимость по запросу
Архивы пресс-служб

Lina Gasanova, стоимость по запросу

Ulyana Sergeenko, 200 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 200 000 руб.

Kika Vargas, ДЛТ, 98 950 руб.
Архивы пресс-служб

Kika Vargas, ДЛТ, 98 950 руб.

Rick Owens, Day Night, 91 476 руб.
Архивы пресс-служб

Rick Owens, Day Night, 91 476 руб.

Andre Laug Couture, Meowshka Vintage, 88 900 руб.
Архивы пресс-служб

Andre Laug Couture, Meowshka Vintage, 88 900 руб.

Ludovic de Saint Sernin, KM20, 86 700 руб.
Архивы пресс-служб

Ludovic de Saint Sernin, KM20, 86 700 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 79 950 руб.
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, ДЛТ, 79 950 руб.

Dans Les Rues, Poison Drop, 78 650 руб.
Архивы пресс-служб

Dans Les Rues, Poison Drop, 78 650 руб.

Tatyana Kocnhova Atelier, 78 000 руб.
Архивы пресс-служб

Tatyana Kocnhova Atelier, 78 000 руб.

Coperni, Studio Slow, 73 990 руб.
Архивы пресс-служб

Coperni, Studio Slow, 73 990 руб.

Lesyanebo, 72 000 руб.
Архивы пресс-служб

Lesyanebo, 72 000 руб.

Илья Мигмун
Архивы пресс-служб

Илья Мигмун

My812, 65 000 руб.
Архивы пресс-служб

My812, 65 000 руб.

Meowshka, 58 000 руб.
Архивы пресс-служб

Meowshka, 58 000 руб.

Розовый в оттенке жевательной резинки — легальный способ раскрыть субличность диснеевской принцессы с парижского показа Coperni и бросить вызов негласному запрету на overdressing в повседневном гардеробе. Внедряем в офискорный лук горошковую рубашку Lesyanebo и плечистый пиджак Magda Butrym, а на зиму запасаемся пушистой (а главное, экоуйстойчивой!) шубой Only Me в комбо с теплой вязаной манишкой Dries Van Noten. Плюс для отработки тренда на горнолыжный шик присматриваемся к оверсайз-анораку Bitte Ruhe (фаундер Ксения Кудряшова — лауреат конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» 2023 года!) и миннимаус-свитеру MC2 Saint Barth.

Charles Jeffrey Loverboy, Studio Slow, 57 990 руб.
Архивы пресс-служб

Charles Jeffrey Loverboy, Studio Slow, 57 990 руб.

Only Me, 36 980 руб.
Архивы пресс-служб

Only Me, 36 980 руб.

Any Wowzers, 36 000 руб.
Архивы пресс-служб

Any Wowzers, 36 000 руб.

Age of Innocence, 32 100 руб.
Архивы пресс-служб

Age of Innocence, 32 100 руб.

404 Not Found, 28 000 руб.
Архивы пресс-служб

404 Not Found, 28 000 руб.

Bitte Ruhe, 27 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe, 27 000 руб.

12 Storeez, 26 000 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 26 000 руб.

Choux, 25 980 руб.
Архивы пресс-служб

Choux, 25 980 руб.

RxBshoes, 25 500 руб.
Архивы пресс-служб

RxBshoes, 25 500 руб.

MC2 Saint Barth, ДЛТ, 24 800 руб.
Архивы пресс-служб

MC2 Saint Barth, ДЛТ, 24 800 руб.

M_U_R, 20 000 руб.
Архивы пресс-служб

M_U_R, 20 000 руб.

Abitu, 9 000 руб.
Архивы пресс-служб

Abitu, 9 000 руб.

Lime, 9 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 9 999 руб.

Chois, 6 890 руб.
Архивы пресс-служб

Chois, 6 890 руб.

IRNBY, 5 900 руб.
Архивы пресс-служб

IRNBY, 5 900 руб.

Belle you, 4 999 руб.
Архивы пресс-служб

Belle you, 4 999 руб.

Radvga, 2 700 руб.
Архивы пресс-служб

Radvga, 2 700 руб.

В преддверии поиска новогоднего лука помним, что розовый — база вечернего гардероба: примеряем шелковое платье от петербургских локалов 404 Not Found вместе с перламутровыми лодочками RxBshoes. Нарядная альтернатива — кокеткорные блумерсы Meowshka (тренд!) и клатч-яйцо Lina Gasanova, сочиненный по мотивам драгоценных пасхалок Фаберже. Праздничная пижама — тоже вариант: в их создании преуспели Any Wowzers, M_U_R и Chois, а для праздничного косплея Джейн Фонды (или Элизабет Спаркл из «Субстанции») пригодится спортшик-костюм IRNBY от велнес-иконы Анастасии Мироновой.

Пинап-дива (и сверхновая поп-звезда!) Сабрина Карпентер для сценических выступлений выбирает розовое боди в комбо с ретро-подтяжками — само собой, в

Пинап-дива (и сверхновая поп-звезда!) Сабрина Карпентер для сценических выступлений выбирает розовое боди в комбо с ретро-подтяжками — само собой, в стразах 

Стилист Магда Качмарска выкручивает кэмп на максимум и выбирает зефирное платье принцессы для гранж-съемки возле мусорных баков

Стилист Магда Качмарска выкручивает кэмп на максимум и выбирает зефирное платье принцессы для гранж-съемки возле мусорных баков

Фэшн-инфлюэнсер Лара Виолетта сочетает шелковые пудровые платья с лиловым чепчиком, сиреневыми брюками и акцентными беговыми кроссовками

Фэшн-инфлюэнсер Лара Виолетта сочетает шелковые пудровые платья с лиловым чепчиком, сиреневыми брюками и акцентными беговыми кроссовками

Фэшн-звезда Лос-Анджелеса Луни Баба (с российскими корнями!) мэтчит ромкорное худи с микрошортами в перышках и сетчатыми колготками с акцентными

Фэшн-звезда Лос-Анджелеса Луни Баба (с российскими корнями!) мэтчит ромкорное худи с микрошортами в перышках и сетчатыми колготками с акцентными вырезами

Bubble gum в мейкапе

Sandy Liang SS'25
Архивы пресс-служб

Sandy Liang SS'25

All-In SS'25
Архивы пресс-служб

All-In SS'25

Ushatava I am that I am
Архивы пресс-служб

Ushatava I am that I am

All-In SS'25
Архивы пресс-служб

All-In SS'25

Chopova Lowena SS'25
Архивы пресс-служб

Chopova Lowena SS'25

ROGOV
Архивы пресс-служб

ROGOV

Atlein SS'25
Архивы пресс-служб

Atlein SS'25

Dries Van Noten SS'25
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25

Легкий способ отработать тренд на скорую руку — внедрить розовый в макияж, тем более оттенок bubble gum добрался до самых авангардных показов сезона. Приторно-сахарные оттенки заменили каноничную красную помаду на шоу Sandy Liang и Chopova Lowena, а в родных широтах визажистов поддержала гуру мейкапа Фариза Родригез, предложившая сочетать светло-розовую помаду с ярко-желтыми тенями на показе Ushatava I am that I am. Цветная подводка — тоже отличный вариант, считают в Dries Van Noten и ROGOV.

Clé de Peau Beauté, ДЛТ, 5 760 руб.
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Clé de Peau Beauté, ДЛТ, 5 760 руб.

House of Keys, 4 190 руб.
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House of Keys, 4 190 руб.

Couleur Caramel, Золотое Яблоко, 2 351 руб.
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Couleur Caramel, Золотое Яблоко, 2 351 руб.

Sergey Naumov, 3 290 руб.
Архивы пресс-служб

Sergey Naumov, 3 290 руб.

Relove Revolution, Золотое Яблоко, 225 руб.
Архивы пресс-служб

Relove Revolution, Золотое Яблоко, 225 руб.

Parisa Cosmetics, Золотое Яблоко, 204 руб.
Архивы пресс-служб

Parisa Cosmetics, Золотое Яблоко, 204 руб.

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