Как пудровый стал главным цветом наступающей зимы и 2025 года?

Отказываемся от ядовитой барби-фуксии из сценических нарядов Марго Робби в пользу приглушенного розового (в цвет жевательной резинки!), покорившего подиум Miu Miu и Alaïa и ставшего важным ингредиентом модных (и даже авангардных!) луков.
Популярность приторного оттенка bubble gum — следствие как бума кокеткора и долкора (читай: дюжины ультрафеминных коров), так и консервативного поворота в моде, с подачи которого на подиуме появляется все больше приталенных кроп-силуэтов и конвенциональных женских оттенков (в частности, пастели — от небесно-голубого и фисташкового до цвета топленого масла и пудрового). Впрочем, несмотря на тревожную тенденцию, дизайнеры продолжают экспериментировать с силуэтами и тканями, придавая розовым вещам авангардное звучание: например, Миучча Прада в Miu Miu переизобрает бельевые комбинации, а Питер Мюлье в Alaïa переодевает нас в уютные юбки-коконы (вместо одеяла!).
Илья Мигмун
Розовый в оттенке жевательной резинки — легальный способ раскрыть субличность диснеевской принцессы с парижского показа Coperni и бросить вызов негласному запрету на overdressing в повседневном гардеробе. Внедряем в офискорный лук горошковую рубашку Lesyanebo и плечистый пиджак Magda Butrym, а на зиму запасаемся пушистой (а главное, экоуйстойчивой!) шубой Only Me в комбо с теплой вязаной манишкой Dries Van Noten. Плюс для отработки тренда на горнолыжный шик присматриваемся к оверсайз-анораку Bitte Ruhe (фаундер Ксения Кудряшова — лауреат конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» 2023 года!) и миннимаус-свитеру MC2 Saint Barth.
В преддверии поиска новогоднего лука помним, что розовый — база вечернего гардероба: примеряем шелковое платье от петербургских локалов 404 Not Found вместе с перламутровыми лодочками RxBshoes. Нарядная альтернатива — кокеткорные блумерсы Meowshka (тренд!) и клатч-яйцо Lina Gasanova, сочиненный по мотивам драгоценных пасхалок Фаберже. Праздничная пижама — тоже вариант: в их создании преуспели Any Wowzers, M_U_R и Chois, а для праздничного косплея Джейн Фонды (или Элизабет Спаркл из «Субстанции») пригодится спортшик-костюм IRNBY от велнес-иконы Анастасии Мироновой.
Пинап-дива (и сверхновая поп-звезда!) Сабрина Карпентер для сценических выступлений выбирает розовое боди в комбо с ретро-подтяжками — само собой, в стразах
Стилист Магда Качмарска выкручивает кэмп на максимум и выбирает зефирное платье принцессы для гранж-съемки возле мусорных баков
Фэшн-инфлюэнсер Лара Виолетта сочетает шелковые пудровые платья с лиловым чепчиком, сиреневыми брюками и акцентными беговыми кроссовками
Фэшн-звезда Лос-Анджелеса Луни Баба (с российскими корнями!) мэтчит ромкорное худи с микрошортами в перышках и сетчатыми колготками с акцентными вырезами
Bubble gum в мейкапе
Легкий способ отработать тренд на скорую руку — внедрить розовый в макияж, тем более оттенок bubble gum добрался до самых авангардных показов сезона. Приторно-сахарные оттенки заменили каноничную красную помаду на шоу Sandy Liang и Chopova Lowena, а в родных широтах визажистов поддержала гуру мейкапа Фариза Родригез, предложившая сочетать светло-розовую помаду с ярко-желтыми тенями на показе Ushatava I am that I am. Цветная подводка — тоже отличный вариант, считают в Dries Van Noten и ROGOV.
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