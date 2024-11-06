Как пудровый стал главным цветом наступающей зимы и 2025 года?

Популярность приторного оттенка bubble gum — следствие как бума кокеткора и долкора (читай: дюжины ультрафеминных коров), так и консервативного поворота в моде, с подачи которого на подиуме появляется все больше приталенных кроп-силуэтов и конвенциональных женских оттенков (в частности, пастели — от небесно-голубого и фисташкового до цвета топленого масла и пудрового). Впрочем, несмотря на тревожную тенденцию, дизайнеры продолжают экспериментировать с силуэтами и тканями, придавая розовым вещам авангардное звучание: например, Миучча Прада в Miu Miu переизобрает бельевые комбинации, а Питер Мюлье в Alaïa переодевает нас в уютные юбки-коконы (вместо одеяла!).