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Вещи

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Как повторить образ tavern wench — сверхновый тренд на подиуме и в соцсетях?

Средневековье снова в моде — пользуемся фэшн-моментом для косплея Эсмеральды (а то и Дорис из «Шрека») и примеряем гобеленовые арт-корсеты, жилетки-ковры, пышные рубашки, кольчужные болеро и даже рыцарские доспехи.

Marques' Almeida SS'25
Архивы пресс-служб

Marques' Almeida SS'25

Monse FW'24
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Monse FW'24

Christian Dior Resort 2025
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Christian Dior Resort 2025

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Dilara Findikoglu FW'24
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Dilara Findikoglu FW'24

Dawei FW'24
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Dawei FW'24

Collina Strada FW'24
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Collina Strada FW'24

Christian Dior Resort 2025
Архивы пресс-служб

Christian Dior Resort 2025

Vivivenne Wetswood FW'24
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Vivivenne Wetswood FW'24

KNWLS FW'24
Архивы пресс-служб

KNWLS FW'24

Cristian Dior Resort 2025
Архивы пресс-служб

Cristian Dior Resort 2025

Вслед за тюдоровским показом круизной коллекции Christian Dior клетчатые баски и суровые кольчуги (а вместе с ними — оммажи Джону Гальяно и Вивьен Вествуд) полюбили зумеры — теперь они в соцсетях соревнуются в виртуозном затягивании винтажных корсетов (из бархата, кожи и сюжетного гобелена!) и стилизуют ретро-юбки из плотного льна с высокими сапогами и шнурованными ботинками. По примеру Dilara Findikoglu и Simone Rocha можно выкрутить драму на максимум (тогда ваш мастхэв — пышные платья, капроновые чулки и бантики), а по примеру Ульяны Сергеенко — поженить образ tavern wench с бохо и ковбойским шиком при помощи стетсона, расписных казаков и чапсов. 

Наталья Водянова и Ульяна Сергеенко — героини нового родео-круиза Ulyana Sergeenko

Valentino, TSUM Collect, 1 005 800 руб.
Архивы пресс-служб

Valentino, TSUM Collect, 1 005 800 руб.

Ulyana Sergeenko, 265 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 265 000 руб.

Yuliawave, 180 000 руб.
Архивы пресс-служб

Yuliawave, 180 000 руб.

SØLV, 150 000 руб.
Архивы пресс-служб

SØLV, 150 000 руб.

Ungaro, Meowshka Vintage, 125 750 руб.
Архивы пресс-служб

Ungaro, Meowshka Vintage, 125 750 руб.

R13, DayNight, 81 259 руб.
Архивы пресс-служб

R13, DayNight, 81 259 руб.

Azzaro, Meowshka Vintage, 86 000 руб.
Архивы пресс-служб

Azzaro, Meowshka Vintage, 86 000 руб.

Nevoda, 79 100 руб.
Архивы пресс-служб

Nevoda, 79 100 руб.

Lumpenstore, 60 000 руб.
Архивы пресс-служб

Lumpenstore, 60 000 руб.

Gucci Indy Babouska, The Cultt, 60 000 руб.
Архивы пресс-служб

Gucci Indy Babouska, The Cultt, 60 000 руб.

Ganni, ДЛТ, 57 400 руб.
Архивы пресс-служб

Ganni, ДЛТ, 57 400 руб.

Ola Ola, 51 610 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 51 610 руб.

На пару с гобеленами в модный авангард (внезапно) вернулись ковры: петербургские мастера авангардных принтов Ola Ola отшили бомберы из советских настенных пасторалей, профи апсайкла Sovushka превратили старинные армянские полотна в гигашопперы, топы и жилеты (теперь их носят Ирина Горбачева и Филипп Киркоров!), а лауреат «ТОП-50» Антон Секисов сложил ковровый панегирик в своем новом романе «Курорт» (лит + фэшн коллаборация сезона!).

«Курорт»

Антон Секисов, «Альпина нон-фикшн», 2024

Во всех апартаментах было чересчур влажно, но жилье Стаса и Паши казалось как будто сотканным из испарений и мглы. Видимость была как в туманный день на болоте. На стене у них висел узбекский ковер, а на столике стоял узбекский сервиз. Перед тем как переехать в Грузию, Стас и Паша провели около месяца в Узбекистане. Потратили на билеты в Ташкент по полмиллиона рублей. Осели потом в Бухаре на какое-то время. Этот период оставил в их жизни глубокий след, по крайней мере в вопросах эстетики. Паша не любил говорить, но если уж заговаривал, то чаще всего о коврах. Об огромных ковровых гипермаркетах, по которым они часами слонялись, живя в Бухаре.

В Бухаре ковры вешают посреди улицы вместо баннеров, режут ножницами на асфальте, продавцы лежат на коврах у дверей. «Заходи, брат, у меня очень много ковров». Повсюду шатались так называемые уклонисты: бледные и подавленные мужчины в шортах выше колен. Они искали обменники, салоны связи, продуктовые магазины, но вокруг были только ковры.

«Заходи, брат, тебе нужен ковер». Не у всех местных жителей имеется паспорт, но у хороших ковров он есть. Паша и Стас жили там в квартире без света и кухни, но зато на полу был огромный ковер.

В какой-то момент Паша что-то почувствовал. Шел по улице и вдруг захотел погладить, прижаться к ковру, выставленному на продажу. Лечь, завернувшись в ковер. Ковер — это уют, покой, безопасность, но вместе с тем статус. Паша мечтал, что, когда все уляжется, он соберет небольшую коллекцию узбекских ковров с паспортами.

18+

Koss Koss, 50 000 руб.
Архивы пресс-служб

Koss Koss, 50 000 руб.

Rockabi, 47 000 руб.
Архивы пресс-служб

Rockabi, 47 000 руб.

Madame Chatelet, 42 800 руб.
Архивы пресс-служб

Madame Chatelet, 42 800 руб.

Polina Aprelikova
Архивы пресс-служб

Polina Aprelikova

JENËK, 36 000 руб.
Архивы пресс-служб

JENËK, 36 000 руб.

Sovushka
Архивы пресс-служб

Sovushka

Highcraft, 29 500 руб.
Архивы пресс-служб

Highcraft, 29 500 руб.

Siniy Vsadnik, 28 000 руб.
Архивы пресс-служб

Siniy Vsadnik, 28 000 руб.

Meowshka Vintage, 27 000 руб.
Архивы пресс-служб

Meowshka Vintage, 27 000 руб.

Cocoshnick, 26 000 руб.
Архивы пресс-служб

Cocoshnick, 26 000 руб.

Solove, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Solove, 25 000 руб.

Lina Gasanova, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Lina Gasanova, 25 000 руб.

Миксуем бархатную макси-юбку Ungaro из винтажных кладовых Лидии Метельской с шерстяным бургунди-жакетом из новой круизной коллекции Ульяны Сергеенко, дополняя лук остромодной бохо-сумкой Gucci Indy Babouska прямиком с ресейл-платформы The Cultt. А за лучшими фэшн-гобеленами спешим к петербургским дизайн-сказочникам Koss Koss (вам жакет с Красной шапочкой или корсет с Бэмби?) и к лауреату нашей премии «Новые имена в моде» Полине Апреликовой, чьи наряды уважают Юлдус Бахтиозина, Роман Кянджалиев и селебрити-стилист Вита Клац. 

Masterpeace, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Masterpeace, 25 000 руб.

Paseshnic, 21 000 руб.
Архивы пресс-служб

Paseshnic, 21 000 руб.

Аутло, 18 500 руб.
Архивы пресс-служб

Аутло, 18 500 руб.

139dec, 18 500 руб.
Архивы пресс-служб

139dec, 18 500 руб.

Koss Koss, 18 000 руб.
Архивы пресс-служб

Koss Koss, 18 000 руб.

Ola Ola, 17 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 17 000 руб.

Unique Fabrique, 14 365 руб.
Архивы пресс-служб

Unique Fabrique, 14 365 руб.

Primula, 12 500 руб.
Архивы пресс-служб

Primula, 12 500 руб.

Le Pompon, 9 000 руб.
Архивы пресс-служб

Le Pompon, 9 000 руб.

Le Pompon, 8 500 руб.
Архивы пресс-служб

Le Pompon, 8 500 руб.

Country Textile, 7 120 руб.
Архивы пресс-служб

Country Textile, 7 120 руб.

Ola Ola, 6 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 6 000 руб.

Миксуем кожанки Yuliawave c ажурными корсетами Masterpeace, с подачи Christian Dior дополняя лук клеткокорной юбкой от петербуржцев Primula. Из аксессуаров присматриваемся к змеиной эко-баске Ola Ola и медивеалистским наплечникам Siniy Vsadnik — в итоге грациозно скачем в вестерн-заказ (до новорожденного бохо-бара «Парадный подъезд» на Некрасова) вместе с кожаным саквояжем от Askent. 

Кофаундер агентства «Бунт» Наиля Асланова, стилизованная мастером фэшн-деконструкции Софией Философией, выгуливает мрачный flowercore-жакет вместе с

Кофаундер агентства «Бунт» Наиля Асланова, стилизованная мастером фэшн-деконструкции Софией Философией, выгуливает мрачный flowercore-жакет вместе с массивными кольцами и инквизиторской манишкой

Фэшн-инфлюэнсер Мария Комарова воссоздает образ tavern wench при помощи полосатого топа Kiko Kostadinov в комбо с шортами-корсетом KNWLS

Фэшн-инфлюэнсер Мария Комарова воссоздает образ tavern wench при помощи полосатого топа Kiko Kostadinov в комбо с шортами-корсетом KNWLS

За ковровый тотал-лук в комбо с брюками в драпировках голосует диджей и кофаундер проекта Motivation Station Лиза Михалёва aka DJ Don’t Judge

За ковровый тотал-лук в комбо с брюками в драпировках голосует диджей и кофаундер проекта Motivation Station Лиза Михалёва aka DJ Don’t Judge

Селебрити-стилист Вита Клац носит платье от Полины Апреликовой вместе с высокими сапогами и лиловой it-bag от Chanel

Селебрити-стилист Вита Клац носит платье от Полины Апреликовой вместе с высокими сапогами и лиловой it-bag от Chanel

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