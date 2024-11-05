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Вещи

Это комбо! Платье в пайетках + куртка с капюшоном — самый нарядный лук наступающей зимы

Сияющее платье в пайетках вместе с функциональной аутдорной курткой (вам ветровку или парку?) — главный наряд следующего сезона по версии Prada и самое модное (а главное, теплое!) новогоднее комбо. Рассказываем, где найти блистательные халтеры, перламутровые комбинации и морозостойкие тулупчики, которые пригодятся далеко за пределами елочных хороводов. 

Burberry SS'25
Архивы пресс-служб

Burberry SS'25

No. 21 SS'25
Архивы пресс-служб

No. 21 SS'25

Coperni SS'25
Архивы пресс-служб

Coperni SS'25

Prada SS'25
Архивы пресс-служб

Prada SS'25

The Attico SS'25
Архивы пресс-служб

The Attico SS'25

Burberry SS'25
Архивы пресс-служб

Burberry SS'25

Rabanne SS'25
Архивы пресс-служб

Rabanne SS'25

Неочевидное следствие всеобщего фэшн-запроса на удобство и комфорт — проникновение аутдорных и спортшик-вещей в вечерний гардероб. В сезоне SS'25 Миучча Прада и Дэниел Ли предпочли парчовым накидкам и сложносочиненным жакетам удобные куртки, которые теперь можно носить не только в нордической экспедиции по Териберке. Функциональным паркам также были рады на подиуме No 21 и Rabanne, а из Себастьян Мейер и Арно Вайян на парижском шоу Coperni и вовсе предложили переодеть в них диснеевских принцесс. 

Bottega Veneta, ДЛТ, 1 150 000 руб.
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Bottega Veneta, ДЛТ, 1 150 000 руб.

Tom Ford, ДЛТ, 1 255 000 руб.
Архивы пресс-служб

Tom Ford, ДЛТ, 1 255 000 руб.

Платье Prada, Vintage Voyage, 419 000 руб.
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Платье Prada, Vintage Voyage, 419 000 руб.

Платье Louis Vuitton, TSUM Collect, 346 200 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Louis Vuitton, TSUM Collect, 346 200 руб.

Платье Sashaverse, 216 000 руб.
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Платье Sashaverse, 216 000 руб.

Jacob Lee, День и Ночь, 108 460 руб.
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Jacob Lee, День и Ночь, 108 460 руб.

Ganni, ДЛТ, 89 350 руб.
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Ganni, ДЛТ, 89 350 руб.

Walk of Shame, 76 000 руб.
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Walk of Shame, 76 000 руб.

Kalmanovich, 70 000 руб.
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Kalmanovich, 70 000 руб.

Viva Vox
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Viva Vox

Cult Gaia, ДЛТ, 54 700 руб.
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Cult Gaia, ДЛТ, 54 700 руб.

Ottolinger, KM20, 48 400 руб.
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Ottolinger, KM20, 48 400 руб.

12 Storeez, 37 000 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 37 000 руб.

Actualee, Golden Line, 30 900 руб.
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Actualee, Golden Line, 30 900 руб.

404 Not Found, 26 800 руб.
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404 Not Found, 26 800 руб.

Bitte Ruhe, 25 000 руб.
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Bitte Ruhe, 25 000 руб.

Betife, 25 500 руб.
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Betife, 25 500 руб.

Armani Exchange, Babochka, 12 150 руб.
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Armani Exchange, Babochka, 12 150 руб.

Lime, 6 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 6 999 руб.

Befree, 3 599 руб.
Архивы пресс-служб

Befree, 3 599 руб.

С восторгом наблюдаем за возвращением пайеток в модный авангард: только за последний месяц в них появились актриса Элла Хант на красной дорожке Academy Museum Gala, а в родных широтах — худрук Rasario Расида Лакоба на деньрожденческой вечеринке Studio 34 и Виктория Исакова в каверстори ноябрьского номера Собака.ru. Не отстаем от фэшн-передовиков и примеряем коктейльное платье Kalmanovich, украшенное акцентным икатом (тренд от Jil Sander!) и ретро-футуристичное мини Bottega Veneta из сотни металлик-пайеток (на зависть архивным лотам Пако Рабанна!).

Prada, ДЛТ, 1 000 000 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 1 000 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 735 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chanel, TSUM Collect, 735 000 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 658 500 руб.
Архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, 658 500 руб.

Gucci, ДЛТ, 453 500 руб.
Архивы пресс-служб

Gucci, ДЛТ, 453 500 руб.

Nensi Dojaka, ДЛТ, 219 500 руб.
Архивы пресс-служб

Nensi Dojaka, ДЛТ, 219 500 руб.

Kidill, Peak, 177 950 руб.
Архивы пресс-служб

Kidill, Peak, 177 950 руб.

Rockabi, 135 000 руб.
Архивы пресс-служб

Rockabi, 135 000 руб.

Ermano Scervino, TSUM Collect, 107 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ermano Scervino, TSUM Collect, 107 000 руб.

Arctic Explorer, 105 000 руб.
Архивы пресс-служб

Arctic Explorer, 105 000 руб.

Andersson Bell, Studio Slow, 104 990 руб.
Архивы пресс-служб

Andersson Bell, Studio Slow, 104 990 руб.

Red Fox, 55 900 руб.
Архивы пресс-служб

Red Fox, 55 900 руб.

Thisisneverthat, Peak, 49 950 руб.
Архивы пресс-служб

Thisisneverthat, Peak, 49 950 руб.

Botrois, 31 900 руб.
Архивы пресс-служб

Botrois, 31 900 руб.

Ushatava, 29 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 29 900 руб.

Novaya, 29 800 руб.
Архивы пресс-служб

Novaya, 29 800 руб.

Only Me, 28 980 руб.
Архивы пресс-служб

Only Me, 28 980 руб.

GATE31, 26 890 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 26 890 руб.

Belle You, 22 999 руб.
Архивы пресс-служб

Belle You, 22 999 руб.

Shu, 15 990 руб.
Архивы пресс-служб

Shu, 15 990 руб.

Питерский щит, 15 900 руб.
Архивы пресс-служб

Питерский щит, 15 900 руб.

Finn Flare, 13 252 руб.
Архивы пресс-служб

Finn Flare, 13 252 руб.

Выбрали 65 классных пуховиков, которые не подведут

Спортшик-альтернатива бархатному кейпу — функциональная ветровка Botrois и цветочный плащ-пыльник Ushatava из водонепроницаемой ткани (строго по канону «теории неправильного пальто», завирусившейся в тиктоке!). Вместо приталенного стейтмент-жакета присматриваемся к полупрозрачной парке Nensi Dojaka либо к кожаной от Rockabi. За более теплыми вариантами идем к худруку Arctic Explorer Ксении Чилингаровой и отцу-основателю русского аутдора Владу Морозу в Red Fox — их пальто на пуху на ура выдержат даже заполярные арт-экспедиции в Апатиты. А в панк-авангарде преуспели японские мастера гранжа Kidill во главе Хироаки Суэясу — смело сочетаем их макабрическую парку с ориенталистским платьем Louis Vuitton для фэшн-косплея ёкаев!

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