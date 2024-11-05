Сияющее платье в пайетках вместе с функциональной аутдорной курткой (вам ветровку или парку?) — главный наряд следующего сезона по версии Prada и самое модное (а главное, теплое!) новогоднее комбо. Рассказываем, где найти блистательные халтеры, перламутровые комбинации и морозостойкие тулупчики, которые пригодятся далеко за пределами елочных хороводов.
Неочевидное следствие всеобщего фэшн-запроса на удобство и комфорт — проникновение аутдорных и спортшик-вещей в вечерний гардероб. В сезоне SS'25 Миучча Прада и Дэниел Ли предпочли парчовым накидкам и сложносочиненным жакетам удобные куртки, которые теперь можно носить не только в нордической экспедиции по Териберке. Функциональным паркам также были рады на подиуме No 21 и Rabanne, а из Себастьян Мейер и Арно Вайян на парижском шоу Coperni и вовсе предложили переодеть в них диснеевских принцесс.
Viva Vox
С восторгом наблюдаем за возвращением пайеток в модный авангард: только за последний месяц в них появились актриса Элла Хант на красной дорожке Academy Museum Gala, а в родных широтах — худрук Rasario Расида Лакоба на деньрожденческой вечеринке Studio 34 и Виктория Исакова в каверстори ноябрьского номера Собака.ru. Не отстаем от фэшн-передовиков и примеряем коктейльное платье Kalmanovich, украшенное акцентным икатом (тренд от Jil Sander!) и ретро-футуристичное мини Bottega Veneta из сотни металлик-пайеток (на зависть архивным лотам Пако Рабанна!).
Спортшик-альтернатива бархатному кейпу — функциональная ветровка Botrois и цветочный плащ-пыльник Ushatava из водонепроницаемой ткани (строго по канону «теории неправильного пальто», завирусившейся в тиктоке!). Вместо приталенного стейтмент-жакета присматриваемся к полупрозрачной парке Nensi Dojaka либо к кожаной от Rockabi. За более теплыми вариантами идем к худруку Arctic Explorer Ксении Чилингаровой и отцу-основателю русского аутдора Владу Морозу в Red Fox — их пальто на пуху на ура выдержат даже заполярные арт-экспедиции в Апатиты. А в панк-авангарде преуспели японские мастера гранжа Kidill во главе Хироаки Суэясу — смело сочетаем их макабрическую парку с ориенталистским платьем Louis Vuitton для фэшн-косплея ёкаев!
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