Неочевидное следствие всеобщего фэшн-запроса на удобство и комфорт — проникновение аутдорных и спортшик-вещей в вечерний гардероб. В сезоне SS'25 Миучча Прада и Дэниел Ли предпочли парчовым накидкам и сложносочиненным жакетам удобные куртки, которые теперь можно носить не только в нордической экспедиции по Териберке. Функциональным паркам также были рады на подиуме No 21 и Rabanne, а из Себастьян Мейер и Арно Вайян на парижском шоу Coperni и вовсе предложили переодеть в них диснеевских принцесс.