Ну, блеск! Как вещи с эффектом металлик снова стали хитом?

На миланском показе Prada SS'25 (c юбками в гигалюверсах и киндзадза-панамами!) Миучча Прада и Раф Симонс показали собственное прочтение ретрофутуризма (с опорой на архивы Андре Куррежа, Пьера Кардена и Пако Рабанна), вернув серебристые оттенки в модный авангард — тренд на металлик поддержали Джонатан Андерсон в JW Anderson и Матье Блази в Bottega Veneta. Тем временем в тиктоке завирусилась эстетика Y3K с фэшн-фантазиями на тему моды будущего, а следом — medievalcore с романтизацией придорожных таверн (читай: корсетов и гобеленов) и рыцарских турниров (читай: доспех и кольчуги). В итоге литые платья и нержавеющие шинели стали базой осенне-зимнего гардероба этого сезона (заверено актрисой Елизаветой Базыкиной, примерившей сверкающее пальто ROGOV в каверстори сентябрьского номера Собака.ru).