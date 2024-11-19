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Вещи

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Ну, блеск! Как вещи с эффектом металлик снова стали хитом?

Готовимся сверкать ярче бенгальских огней и пламени дедлайнов при помощи цветных металлов, вернувшихся на подиум вместе с ретрофутуризмом 1960-х и неоготической ностальгией по средневековому рыцарству.

Bottega Veneta SS'25
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta SS'25

Prada SS'25
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Prada SS'25

JW Anderson SS'25
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JW Anderson SS'25

Alexander McQueen SS'25
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Alexander McQueen SS'25

Grace Ling SS'25
Архивы пресс-служб

Grace Ling SS'25

Rabanne SS'25
Архивы пресс-служб

Rabanne SS'25

Roberto Cavalli SS'25
Архивы пресс-служб

Roberto Cavalli SS'25

ROGOV
Архивы пресс-служб

ROGOV

На миланском показе Prada SS'25 (c юбками в гигалюверсах и киндзадза-панамами!) Миучча Прада и Раф Симонс показали собственное прочтение ретрофутуризма (с опорой на архивы Андре Куррежа, Пьера Кардена и Пако Рабанна), вернув серебристые оттенки в модный авангард — тренд на металлик поддержали Джонатан Андерсон в JW Anderson и Матье Блази в Bottega Veneta. Тем временем в тиктоке завирусилась эстетика Y3K с фэшн-фантазиями на тему моды будущего, а следом — medievalcore с романтизацией придорожных таверн (читай: корсетов и гобеленов) и рыцарских турниров (читай: доспех и кольчуги). В итоге литые платья и нержавеющие шинели стали базой осенне-зимнего гардероба этого сезона (заверено актрисой Елизаветой Базыкиной, примерившей сверкающее пальто ROGOV в каверстори сентябрьского номера Собака.ru). 

Tatyana Kochnova Atelier, 1 063 000 руб.
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Tatyana Kochnova Atelier, 1 063 000 руб.

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 453 500 руб.
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Brunello Cucinelli, ДЛТ,  453 500 руб.

Daniil Antsiferov, 175 000 руб.
Архивы пресс-служб

Daniil Antsiferov, 175 000 руб.

k é k é, 169 000 руб.
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k é k é, 169 000 руб.

Le Silla, ДЛТ, 99 500 руб.
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Le Silla, ДЛТ, 99 500 руб.

Say No More, 89 000 руб.
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Say No More, 89 000 руб.

Freedomday, ДЛТ, 74 400 руб.
Архивы пресс-служб

Freedomday, ДЛТ, 74 400 руб.

Meowshka Vintage, 73 000 руб.
Архивы пресс-служб

Meowshka Vintage, 73 000 руб.

Maison Margiela, ДЛТ, 72 100 руб.
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Maison Margiela, ДЛТ, 72 100 руб.

Kalmanovich, 70 000 руб.
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Kalmanovich, 70 000 руб.

Dries Van Noten, DayNight, 66 000 руб.
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Dries Van Noten, DayNight, 66 000 руб.

Diesel, Кенгуру, 54 000 руб.
Архивы пресс-служб

Diesel, Кенгуру, 54 000 руб.

Budu Pozdno, 45 000 руб.
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Budu Pozdno, 45 000 руб.

JWR.co, Vintage Voyage, 39 900 руб.
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JWR.co, Vintage Voyage, 39 900 руб.

Amplituda, 37 000 руб.
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Amplituda, 37 000 руб.

JENEK, 36 000 руб.
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JENEK, 36 000 руб.

Раздаем стальной flowercore в перламутровом платье Kalmaovich (носит петербургская фея демикутюра Лидия Метельская!), которое для металлического тотал-лука запросто сочетаем с сапогами-трубами Le Silla либо с босоножками Dries Van Noten на витиеватом каблуке. Женим ретрофутуризм с горнолыжным шиком при помощи стеганого скафандра Freedomday, а для выходного стейкейшена выбираем дутый пуховик Diesel с небесно-голубым отливом (в тон новокрестовского катка). 

Razumno, 35 000 руб.
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Razumno, 35 000 руб.

Sorelle, 34 000 руб.
Архивы пресс-служб

Sorelle, 34 000 руб.

Philosophy di Lorenzo Serafini, Rehab Shop, 30 000 руб.
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Philosophy di Lorenzo Serafini, Rehab Shop, 30 000 руб.

Aline, Babochka, 29 500 руб.
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Aline, Babochka, 29 500 руб.

RxBshoes, 25 500 руб.
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RxBshoes, 25 500 руб.

Nikonorova Store, 21 000 руб.
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Nikonorova Store, 21 000 руб.

GATE31, 16 490 руб.
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GATE31, 16 490 руб.

Autentiments, 13 930 руб.
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Autentiments, 13 930 руб.

Emka, 11 990 руб.
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Emka, 11 990 руб.

Selfmade, 11 900 руб.
Архивы пресс-служб

Selfmade, 11 900 руб.

Линии, 11 900 руб.
Архивы пресс-служб

Линии, 11 900 руб.

2mood, 7 980 руб.
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2mood, 7 980 руб.

Rejo, 7 900 руб.
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Rejo, 7 900 руб.

Lime, 4 999 руб.
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Lime, 4 999 руб.

За кутюрными платьями-слитками идем к петербургскому виртуозу Татьяне Кочновой, а за литыми корсетами — к Саше Амплитуде, чьи стейтмент-доспехи успели примерить Любовь Аксенова, Елизавета Боярская и Шакира. Оттачиваем навык фэшн-комбинаторики и сочетаем топ Botrois в золотистой чешуе с брюками Aline, покрытыми серебристым напылением. А на премьере «Тристана и Изольды» в Мариинке гремим тематическим фермуаром-кольчугой JWR.co (хранится в винтажных запасниках Vintage Voyage!) или стальным кроссбоди Lime.

Фэшн-идеолог стилистики brat Charli XCX носит высокие золотистые сапоги вместе с желтым корсетным боди и платком, завязанным на поясе

Фэшн-идеолог стилистики brat Charli XCX носит высокие золотистые сапоги вместе с желтым корсетным боди и платком, завязанным на поясе

Фэшн-звезда Лос-Анджелеса Луни Баба (с российскими корнями!) миксует золотистые боносожки и клатч Bottega Veneta вместе с юбкой-рюшей и архивным

Фэшн-звезда Лос-Анджелеса Луни Баба (с российскими корнями!) миксует золотистые боносожки и клатч Bottega Veneta вместе с юбкой-рюшей и архивным кожаным корсетом Alexander McQueen FW'10

Фэшн-редактор нашего сердца Леандра Медин надевает серебристое платье в пайетках не только по праздникам: предлагает мэтчить его с лоферами и кэжуал

Фэшн-редактор нашего сердца Леандра Медин надевает серебристое платье в пайетках не только по праздникам: предлагает мэтчить его с лоферами и кэжуал-жакетом

Фэшн-инфлюэнсер Лара Виолетта виртуозно сочетает паттерны и говорит «да» металлик-жакету в комбо с сумкой в гусиную лапку

Фэшн-инфлюэнсер Лара Виолетта виртуозно сочетает паттерны и говорит «да» металлик-жакету в комбо с сумкой в гусиную лапку

Большей рюшей! Стилист Магда Качмарска дополняет тотал-лук из воздушной ромкорной шубы и бельевого комплекта за счет кружевных носков и

Большей рюшей! Стилист Магда Качмарска дополняет тотал-лук из воздушной ромкорной шубы и бельевого комплекта за счет кружевных носков и металлизированных балеток-пуант

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