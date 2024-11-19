Ну, блеск! Как вещи с эффектом металлик снова стали хитом?

Готовимся сверкать ярче бенгальских огней и пламени дедлайнов при помощи цветных металлов, вернувшихся на подиум вместе с ретрофутуризмом 1960-х и неоготической ностальгией по средневековому рыцарству.
На миланском показе Prada SS'25 (c юбками в гигалюверсах и киндзадза-панамами!) Миучча Прада и Раф Симонс показали собственное прочтение ретрофутуризма (с опорой на архивы Андре Куррежа, Пьера Кардена и Пако Рабанна), вернув серебристые оттенки в модный авангард — тренд на металлик поддержали Джонатан Андерсон в JW Anderson и Матье Блази в Bottega Veneta. Тем временем в тиктоке завирусилась эстетика Y3K с фэшн-фантазиями на тему моды будущего, а следом — medievalcore с романтизацией придорожных таверн (читай: корсетов и гобеленов) и рыцарских турниров (читай: доспех и кольчуги). В итоге литые платья и нержавеющие шинели стали базой осенне-зимнего гардероба этого сезона (заверено актрисой Елизаветой Базыкиной, примерившей сверкающее пальто ROGOV в каверстори сентябрьского номера Собака.ru).
Раздаем стальной flowercore в перламутровом платье Kalmaovich (носит петербургская фея демикутюра Лидия Метельская!), которое для металлического тотал-лука запросто сочетаем с сапогами-трубами Le Silla либо с босоножками Dries Van Noten на витиеватом каблуке. Женим ретрофутуризм с горнолыжным шиком при помощи стеганого скафандра Freedomday, а для выходного стейкейшена выбираем дутый пуховик Diesel с небесно-голубым отливом (в тон новокрестовского катка).
За кутюрными платьями-слитками идем к петербургскому виртуозу Татьяне Кочновой, а за литыми корсетами — к Саше Амплитуде, чьи стейтмент-доспехи успели примерить Любовь Аксенова, Елизавета Боярская и Шакира. Оттачиваем навык фэшн-комбинаторики и сочетаем топ Botrois в золотистой чешуе с брюками Aline, покрытыми серебристым напылением. А на премьере «Тристана и Изольды» в Мариинке гремим тематическим фермуаром-кольчугой JWR.co (хранится в винтажных запасниках Vintage Voyage!) или стальным кроссбоди Lime.
Фэшн-идеолог стилистики brat Charli XCX носит высокие золотистые сапоги вместе с желтым корсетным боди и платком, завязанным на поясе
Фэшн-звезда Лос-Анджелеса Луни Баба (с российскими корнями!) миксует золотистые боносожки и клатч Bottega Veneta вместе с юбкой-рюшей и архивным кожаным корсетом Alexander McQueen FW'10
Фэшн-редактор нашего сердца Леандра Медин надевает серебристое платье в пайетках не только по праздникам: предлагает мэтчить его с лоферами и кэжуал-жакетом
Фэшн-инфлюэнсер Лара Виолетта виртуозно сочетает паттерны и говорит «да» металлик-жакету в комбо с сумкой в гусиную лапку
Большей рюшей! Стилист Магда Качмарска дополняет тотал-лук из воздушной ромкорной шубы и бельевого комплекта за счет кружевных носков и металлизированных балеток-пуант
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