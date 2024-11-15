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Вещи

Флис — самый уютный (и трендовый!) материал сезона

Этой зимой модная индустрия влюблена в горпкор-эстетику и горнолыжный шик, а вместе с ними — в мягкие комфортные флиски, которым под силу заменить мейнстримные худи на зипке, функциональные парки и даже скандинавские свитеры

Miu Miu FW'24
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Miu Miu FW'24

Proenza Schouler FW'24
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Proenza Schouler FW'24

Casablanca FW'24
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Casablanca FW'24

Miu Miu FW'24
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Miu Miu FW'24

Balenciaga Resort 2025
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Balenciaga Resort 2025

Remain FW'24
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Remain FW'24

Флис — инновационный аналог овчины (разработан Polartec в 1979 году!) и подиумный хит сезона FW'24: Лотта Волкова для шоу Miu Miu застилизовала мягкие зипки с аутдорными куртками, цветочными юбками А-силуэта и маскулинными ботинками, а команда Casablanca предложила носить флисовые брюки  вместе с перламутровыми топами и отельными тапочками (новогодняя версия пижамакора!). Тем временем Proenza Schouler дополнили флисом хадкорные батякорные кожанки (так теплее!), а Демна решил не расставаться с материалом даже в круизной коллекции 2025 года, выдав флис за рваный гранжевый мех.

Sunnei, Studio Slow, 79 990 руб.
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Sunnei, Studio Slow, 79 990 руб.

Diesel, KM20, 62 600 руб.
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Diesel, KM20, 62 600 руб.

J.Kim, KM20, 56 600 руб.
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J.Kim, KM20, 56 600 руб.

Brain Dead, NUW Store, 44 900 руб.
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Brain Dead, NUW Store, 44 900 руб.

Drole de Monsieur, NUW Store, 39 830 руб.
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Drole de Monsieur, NUW Store, 39 830 руб.

Carne Bollente, Studio Sow, 34 990 руб.
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Carne Bollente, Studio Sow, 34 990 руб.

Sporty & Rich, Peak, 23 950 руб.
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Sporty & Rich, Peak, 23 950 руб.

Bunny Poem, 18 900 руб.
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Bunny Poem, 18 900 руб.

District Vision, Peak, 18 470 руб.
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District Vision, Peak, 18 470 руб.

Befree, 13 999 руб.
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Befree, 13 999 руб.

Studio 29, 12 900 руб.
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Studio 29, 12 900 руб.

Everrever, 12 360 руб.
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Everrever, 12 360 руб.

GATE31, 11 890 руб.
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GATE31, 11 890 руб.

Теплая монохромная флиска — хорошо, а с трендовым авангардистским принтом — лучше: поддерживаем Джонатана Андерсона в его любви к огуречному пейсли-паттерну при помощи куртки Drole de Monsieur, а для раскрытия субличности стритвир-комика пригодятся тигриные Brain Dead и волчие зипки из Kostrov Store (уже представляем на фэшн-идеологе модернизма отсталости Илье Куруче!). В противовес заполонившим соцсети après-ski свитерам надеваем District Vision с оккультистским узором: носим как с брюками-парашютами, так и с пышными dollcore-юбками (совет от Miu Miu).

aim clo, 8 950 руб.
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aim clo, 8 950 руб.

Cocos, 7 990 руб.
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Cocos, 7 990 руб.

IRNBY, 7 900 руб.
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IRNBY, 7 900 руб.

Liars Collective, 7 650 руб.
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Liars Collective, 7 650 руб.

DNK, 6 500 руб.
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DNK, 6 500 руб.

Питерский щит, 6 000 руб.
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Питерский щит, 6 000 руб.

Shu, 5 990 руб.
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Shu, 5 990 руб.

tmplt, 5 500 руб.
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tmplt, 5 500 руб.

Lime, 4 999 руб.
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Lime, 4 999 руб.

Kostrov Store, 4 600 руб.
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Kostrov Store, 4 600 руб.

Macrocosm, 4 500 руб.
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Macrocosm, 4 500 руб.

Urbantiger, 4 400 руб.
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Urbantiger, 4 400 руб.

SELA, 3 999 руб.
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SELA, 3 999 руб.

Befree, 2 299 руб.
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Befree, 2 299 руб.

За трендовым леопардовым идем в Lime, а за кобальтовым и неоново-синим (главные цвета следующей весны!) — к петербургским мастерам кэжуал-аутдора Shu и к спортшик-марке Everrever Екатерины Смольниковой (Джейн Фонда у нас дома!). И да, наш ответ зимней оранжерее Таврического сада — flowercore-флиски Sela и aim clo (смело мэтчим с лакированными слингбэками для софткор-вечеринки в репинском «Шаляпине»). 

Флоренс Пью выгуливает нюдовую флиску вместе с трикотажным мини и мощным комбо из колец

Флоренс Пью выгуливает нюдовую флиску вместе с трикотажным мини и мощным комбо из колец

Джиджи Хадид миксует флиску Sandy Liang с офсикорными брюками и змеиными ботильонами

Джиджи Хадид миксует флиску Sandy Liang с офсикорными брюками и змеиными ботильонами

Стритвир-комбо от Хейли Бибер — огненная флиска + вечнозеленая кепка

Стритвир-комбо от Хейли Бибер — огненная флиска + вечнозеленая кепка

Белла Хадид не надевает флисовый анорак Stussy, а набрасывает его на плечи — чтобы было видно надпись на стейтмент-футболке (0% осуждения, 100

Белла Хадид не надевает флисовый анорак Stussy, а набрасывает его на плечи — чтобы было видно надпись на стейтмент-футболке (0% осуждения, 100% понимания)

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