Теплая монохромная флиска — хорошо, а с трендовым авангардистским принтом — лучше: поддерживаем Джонатана Андерсона в его любви к огуречному пейсли-паттерну при помощи куртки Drole de Monsieur, а для раскрытия субличности стритвир-комика пригодятся тигриные Brain Dead и волчие зипки из Kostrov Store (уже представляем на фэшн-идеологе модернизма отсталости Илье Куруче!). В противовес заполонившим соцсети après-ski свитерам надеваем District Vision с оккультистским узором: носим как с брюками-парашютами, так и с пышными dollcore-юбками (совет от Miu Miu).