Этой зимой модная индустрия влюблена в горпкор-эстетику и горнолыжный шик, а вместе с ними — в мягкие комфортные флиски, которым под силу заменить мейнстримные худи на зипке, функциональные парки и даже скандинавские свитеры.
Флис — инновационный аналог овчины (разработан Polartec в 1979 году!) и подиумный хит сезона FW'24: Лотта Волкова для шоу Miu Miu застилизовала мягкие зипки с аутдорными куртками, цветочными юбками А-силуэта и маскулинными ботинками, а команда Casablanca предложила носить флисовые брюки вместе с перламутровыми топами и отельными тапочками (новогодняя версия пижамакора!). Тем временем Proenza Schouler дополнили флисом хадкорные батякорные кожанки (так теплее!), а Демна решил не расставаться с материалом даже в круизной коллекции 2025 года, выдав флис за рваный гранжевый мех.
Теплая монохромная флиска — хорошо, а с трендовым авангардистским принтом — лучше: поддерживаем Джонатана Андерсона в его любви к огуречному пейсли-паттерну при помощи куртки Drole de Monsieur, а для раскрытия субличности стритвир-комика пригодятся тигриные Brain Dead и волчие зипки из Kostrov Store (уже представляем на фэшн-идеологе модернизма отсталости Илье Куруче!). В противовес заполонившим соцсети après-ski свитерам надеваем District Vision с оккультистским узором: носим как с брюками-парашютами, так и с пышными dollcore-юбками (совет от Miu Miu).
За трендовым леопардовым идем в Lime, а за кобальтовым и неоново-синим (главные цвета следующей весны!) — к петербургским мастерам кэжуал-аутдора Shu и к спортшик-марке Everrever Екатерины Смольниковой (Джейн Фонда у нас дома!). И да, наш ответ зимней оранжерее Таврического сада — flowercore-флиски Sela и aim clo (смело мэтчим с лакированными слингбэками для софткор-вечеринки в репинском «Шаляпине»).
Флоренс Пью выгуливает нюдовую флиску вместе с трикотажным мини и мощным комбо из колец
Джиджи Хадид миксует флиску Sandy Liang с офсикорными брюками и змеиными ботильонами
Стритвир-комбо от Хейли Бибер — огненная флиска + вечнозеленая кепка
Белла Хадид не надевает флисовый анорак Stussy, а набрасывает его на плечи — чтобы было видно надпись на стейтмент-футболке (0% осуждения, 100% понимания)
Комментарии (0)