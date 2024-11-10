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Вещи

Выбрали 50 пар обуви на меху: клоги, угги, унты и даже тапочки

Утепляемся как можем, тем более мех — важнейший тренд сезона, с подачи которого в модный авангард вернулись ворсистые шубы, манишки и даже шапки (как у Флюры Габдулловны из «Слова пацана» и моделей Lumpen с ноябрьской обложки Собака.ru!). Для пушистого тотал-лука не обойтись без обуви — впрочем, кучерявым клогам и свиферам под силу стать самостоятельным фэшн-бэнгером образа. 

Kiton, ДЛТ, 315 000 руб.
Архивы пресс-служб

Kiton, ДЛТ, 315 000 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 184 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 184 000 руб.

Gianvito Rossi, ДЛТ, 113 500 руб.
Архивы пресс-служб

Gianvito Rossi, ДЛТ, 113 500 руб.

Fabiana Filippi, Кашемир и шелк, 94 961 руб.
Архивы пресс-служб

Fabiana Filippi, Кашемир и шелк, 94 961 руб.

R13, DayNight, 92 219 руб.
Архивы пресс-служб

R13, DayNight, 92 219 руб.

Santoni, Bronka Fashion, 88 210 руб.
Архивы пресс-служб

Santoni, Bronka Fashion, 88 210 руб. 

Dries Van Noten, ДЛТ, 76 900 руб.
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, ДЛТ, 76 900 руб.

Sergio Rossi, NO ONE, 71 190 руб.
Архивы пресс-служб

Sergio Rossi, NO ONE, 71 190 руб.

Le Silla, NO ONE, 61 190 руб.
Архивы пресс-служб

Le Silla, NO ONE, 61 190 руб.

Bogner, ДЛТ, 49 850 руб.
Архивы пресс-служб

Bogner, ДЛТ, 49 850 руб.

Razumno, 45 000 руб.
Архивы пресс-служб

Razumno, 45 000 руб.

Moonboot, Lamoda, 41 800 руб.
Архивы пресс-служб

Moonboot, Lamoda, 41 800 руб.

Mou, Lamoda, 41 000 руб.
Архивы пресс-служб

Mou, Lamoda, 41 000 руб.

Inuikii, Lamoda, 39 600 руб.
Архивы пресс-служб

Inuikii, Lamoda, 39 600 руб.

Пушистые туфли-швабры, или свиферы, покорили модную индустрию еще в сезоне FW'23, но пика популярности достигли в этом осенне-зимнем сезоне — держать ноги в тепле (а заодно протирать пол — утопическая мечта трэдвайф!) советуют Erdem, David Koma и Ferragamo. В родных широтах тренд поддержали обувные артизаны Homies во главе с лауреатом «ТОП-50» Виталием Поляковым: их кучерявые подкрадули, притворяющиеся избалованным домашним животным, прижились в гардеробной у готической дивы Salavat Kypere.

Ushatava, 39 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 39 000 руб.

12 Storeez, 39 000 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 39 000 руб.

Homies, 35 000 руб.
Архивы пресс-служб

Homies, 35 000 руб.

Age of Innocence, 34 700 руб.
Архивы пресс-служб

Age of Innocence, 34 700 руб.

Ugg, Lamoda, 31 700 руб.
Архивы пресс-служб

Ugg, Lamoda, 31 700 руб.

Ash, Golden Line, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ash, Golden Line, 30 000 руб.

RxBshoes, 29 500 руб.
Архивы пресс-служб

RxBshoes, 29 500 руб.

Camper, Bootwood, 28 900 руб.
Архивы пресс-служб

Camper, Bootwood, 28 900 руб.

RxBshoes, 28 500 руб.
Архивы пресс-служб

RxBshoes, 28 500 руб.

Autry, Кенгуру, 28 050 руб.
Архивы пресс-служб

Autry, Кенгуру, 28 050 руб.

Geox, 24 990 руб.
Архивы пресс-служб

Geox, 24 990 руб.

Тем временем Симон Роша влюбила индустрию в меховые балетки, а Луиз Троттер — в белоснежные лодочки-облачка. Без раздумий меняем сетчатые туфли Alaïa на пушистые Dries Van Noten, а полупрозрачные Amina Muaddi — на взъерошенные Bottega Veneta. Плюс переходим с олдскульных спидкэтов на утеплённые кеды Fabiana Filippi и RxBshoes, которые сочетаем как с вязаными спортивками и скандинавскими пуловерами (важный тренд этой зимы — горнолыжный шик!), так и с вельветовыми брюками и нарядными бархатными пиджаками. 

duet.by.me, 24 000 руб.
Архивы пресс-служб

duet.by.me, 24 000 руб.

Evigi, 19 900 руб.
Архивы пресс-служб

Evigi, 19 900 руб.

Povod, 18 990 руб.
Архивы пресс-служб

Povod, 18 990 руб.

Povod, 18 990 руб.
Архивы пресс-служб

Povod, 18 990 руб.

Suicoke, KM20, 18 300 руб.
Архивы пресс-служб

Suicoke, KM20, 18 300 руб.

Belle You, 13 999 руб.
Архивы пресс-служб

Belle You, 13 999 руб.

Vibram, Peak, 13 450 руб.
Архивы пресс-служб

Vibram, Peak, 13 450 руб.

Lera Nena, Lamoda, 12 693 руб.
Архивы пресс-служб

Lera Nena, Lamoda, 12 693 руб.

Lime, 10 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 10 999 руб.

Wysh, 8 990 руб.
Архивы пресс-служб

Wysh, 8 990 руб.

Mascotte, 3 990 руб.
Архивы пресс-служб

Mascotte, 3 990 руб.

Встречаем первый ноябрьский гололед на Гостинке красиво — в кучерявых тапотулях Inuikii и анималистичных уггах Ugg (обувной камбэк сезона по версии Хлое Севиньи, Беллы Хадид и Келли Разерфорд!). Раздаем каноничный apres-ski вайб в мунбутах Geox, поддерживаем человека-атаракса Николая Василенко в любви к каракулю при помощи кучерявых балеток duet.by.me, а для отработки тренда на grandpacore пригодятся ворсистые лоферы Le Silla и хищные полусапожки Mou (в таких гуляем не только по городу, но и смело отправляемся в заполярное фэшн-сафари по Хибинам).

Tom Ford, TSUM Collect, 230 000 руб.
Архивы пресс-служб

Tom Ford, TSUM Collect, 230 000 руб.

Bally, ДЛТ, 94 600 руб.
Архивы пресс-служб

Bally, ДЛТ, 94 600 руб.

Timberland, Bootwood, 39 990 руб.
Архивы пресс-служб

Timberland, Bootwood, 39 990 руб.

Premiata, Golden Line, 37 800 руб.
Архивы пресс-служб

Premiata, Golden Line, 37 800 руб.

Renzo Mercuri, NO ONE, 35 990 руб.
Архивы пресс-служб

Renzo Mercuri, NO ONE, 35 990 руб.

Inuikii, ДЛТ, 29 950 руб.
Архивы пресс-служб

Inuikii, ДЛТ, 29 950 руб.

Lime, 13 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 13 999 руб.

В мире мужских сапог Tom Ford приготовил меховые унты для косплея Хью Гласса из «Выжившего», а Bally припасли для аутдор-сурвайвалистов кучерявые луноходы на технологичной подошве Vibram Arctic Grip и рифленом протекторе (в итоге ботинки не скользят и не пропускают холод от земли). В городских условиях возвращаемся к тимберлендам из 2010-х и продолжаем носить кроссовки даже в канун новогодней лихорадки (например, утепленные готичные Premiata).

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 79 950 руб.
Архивы пресс-служб

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 79 950 руб.

Montelpare Tradition, ДЛТ, 23 100 руб.
Архивы пресс-служб

Montelpare Tradition, ДЛТ, 23 100 руб.

Dsquared2, Кенгуру, 19 549 руб.
Архивы пресс-служб

Dsquared2, Кенгуру, 19 549 руб.

Age of Innocence, Кенгуру, 16 999 руб.
Архивы пресс-служб

Age of Innocence, Кенгуру, 16 999 руб.

Age of Innocence, 15 200 руб.
Архивы пресс-служб

Age of Innocence, 15 200 руб.

RxBshoes, 10 900 руб.
Архивы пресс-служб

RxBshoes, 10 900 руб.

Loomknits, 1 290 руб.
Архивы пресс-служб

Loomknits, 1 290 руб.

За самыми кудрявыми младенческими пинетками идем к мастерам детского фэшна Loomknits, а утепленными ботинками-облачками нас снабжают Brunello Cucinelli вместе с Age of Innocence. Осваиваем азы аутдора в пушистых ботинках Montelpare Tradition, а лучшие новогодние балетки сочинила петербургская кутюрье Мила Разгуляева-Благонравова в RxBshoes (для нарядного комбо с платьем в пайетках!).

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