Выбрали 50 пар обуви на меху: клоги, угги, унты и даже тапочки

Утепляемся как можем, тем более мех — важнейший тренд сезона, с подачи которого в модный авангард вернулись ворсистые шубы, манишки и даже шапки (как у Флюры Габдулловны из «Слова пацана» и моделей Lumpen с ноябрьской обложки Собака.ru!). Для пушистого тотал-лука не обойтись без обуви — впрочем, кучерявым клогам и свиферам под силу стать самостоятельным фэшн-бэнгером образа.
Пушистые туфли-швабры, или свиферы, покорили модную индустрию еще в сезоне FW'23, но пика популярности достигли в этом осенне-зимнем сезоне — держать ноги в тепле (а заодно протирать пол — утопическая мечта трэдвайф!) советуют Erdem, David Koma и Ferragamo. В родных широтах тренд поддержали обувные артизаны Homies во главе с лауреатом «ТОП-50» Виталием Поляковым: их кучерявые подкрадули, притворяющиеся избалованным домашним животным, прижились в гардеробной у готической дивы Salavat Kypere.
Тем временем Симон Роша влюбила индустрию в меховые балетки, а Луиз Троттер — в белоснежные лодочки-облачка. Без раздумий меняем сетчатые туфли Alaïa на пушистые Dries Van Noten, а полупрозрачные Amina Muaddi — на взъерошенные Bottega Veneta. Плюс переходим с олдскульных спидкэтов на утеплённые кеды Fabiana Filippi и RxBshoes, которые сочетаем как с вязаными спортивками и скандинавскими пуловерами (важный тренд этой зимы — горнолыжный шик!), так и с вельветовыми брюками и нарядными бархатными пиджаками.
Встречаем первый ноябрьский гололед на Гостинке красиво — в кучерявых тапотулях Inuikii и анималистичных уггах Ugg (обувной камбэк сезона по версии Хлое Севиньи, Беллы Хадид и Келли Разерфорд!). Раздаем каноничный apres-ski вайб в мунбутах Geox, поддерживаем человека-атаракса Николая Василенко в любви к каракулю при помощи кучерявых балеток duet.by.me, а для отработки тренда на grandpacore пригодятся ворсистые лоферы Le Silla и хищные полусапожки Mou (в таких гуляем не только по городу, но и смело отправляемся в заполярное фэшн-сафари по Хибинам).
В мире мужских сапог Tom Ford приготовил меховые унты для косплея Хью Гласса из «Выжившего», а Bally припасли для аутдор-сурвайвалистов кучерявые луноходы на технологичной подошве Vibram Arctic Grip и рифленом протекторе (в итоге ботинки не скользят и не пропускают холод от земли). В городских условиях возвращаемся к тимберлендам из 2010-х и продолжаем носить кроссовки даже в канун новогодней лихорадки (например, утепленные готичные Premiata).
За самыми кудрявыми младенческими пинетками идем к мастерам детского фэшна Loomknits, а утепленными ботинками-облачками нас снабжают Brunello Cucinelli вместе с Age of Innocence. Осваиваем азы аутдора в пушистых ботинках Montelpare Tradition, а лучшие новогодние балетки сочинила петербургская кутюрье Мила Разгуляева-Благонравова в RxBshoes (для нарядного комбо с платьем в пайетках!).
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