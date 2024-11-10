Выбрали 50 пар обуви на меху: клоги, угги, унты и даже тапочки

Встречаем первый ноябрьский гололед на Гостинке красиво — в кучерявых тапотулях Inuikii и анималистичных уггах Ugg (обувной камбэк сезона по версии Хлое Севиньи, Беллы Хадид и Келли Разерфорд!). Раздаем каноничный apres-ski вайб в мунбутах Geox, поддерживаем человека-атаракса Николая Василенко в любви к каракулю при помощи кучерявых балеток duet.by.me, а для отработки тренда на grandpacore пригодятся ворсистые лоферы Le Silla и хищные полусапожки Mou (в таких гуляем не только по городу, но и смело отправляемся в заполярное фэшн-сафари по Хибинам).