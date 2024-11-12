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Выбрали 60 лучших варежек, перчаток, митенок и муфт на зиму

Не выходим из дома с голыми руками: в наличии когтистые Schiaparelli и Vivetta, макаронные Vereja, ворсистые Acne Studios и украшенные бисером Prada — собрали 60 самых красивых варежек, перчаток, митенок и муфт. 

Gucci, ДЛТ, 424 800 руб.

Gucci, ДЛТ, 424 800 руб.

Schiaparelli, Oskelly, 366 200 руб.

Schiaparelli, Oskelly, 366 200 руб.

Ulyana Sergeenko, 110 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 110 000 руб.

Black Sable, ДЛТ, 96 300 руб.

Black Sable, ДЛТ, 96 300 руб.

Chanel, TSUM Collect, 84 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 84 000 руб.

FurLand, ДЛТ, 76 000 руб.

FurLand, ДЛТ, 76 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 45 500 руб.

Prada, TSUM Collect, 45 500 руб.

Vivetta, ДЛТ, 39 950 руб.

Vivetta, ДЛТ, 39 950 руб.

Sorelle Era, 38 200 руб.

Sorelle Era, 38 200 руб.

MM6, Leform, 37 990 руб.

MM6, Leform, 37 990 руб.

Raf Simons, KM20, 35 400 руб.

Raf Simons, KM20, 35 400 руб.

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 32 653 руб.

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 32 653 руб.

Agnelle, ДЛТ, 31 500 руб.

Agnelle, ДЛТ, 31 500 руб.

Marni, Peak, 29 950 руб.

Marni, Peak, 29 950 руб.

Yves Salomon, Кенгуру, 26 999 руб.

Yves Salomon, Кенгуру, 26 999 руб.

JNBY, 19 120 руб.

JNBY, 19 120 руб.

12Storeez, 19 000 руб.

12Storeez, 19 000 руб.

Митенки засекли на фэшн-радарах еще несколько сезонов назад, а в этом году они составили серьезную конкуренцию перчаткам при поддержке Gucci, Christian Dior и Courreges. Негласный амбассадор митенок Chanel Настя Ножина призывает носить их не только на улице — миксует (изначально рабочие) недоперчатки с рваными джинсами, макси-юбками в тандеме с кашемировой водолазкой, рубашками и вечерними платьями. Кроме винтажных кожаных Chanel нашли кучерявые (с овчиной) Ulyana Sergeenko, экстрадлинные Autentiments и Eclata, фуксийные Cocoshnick (теперь к ним не только за образцовыми шляпами!) и пушистые (с шерстью альпака) Lime. 

Lesyanebo, 18 000 руб.

Lesyanebo, 18 000 руб.

Acne Studios, ДЛТ, 14 900 руб.

Acne Studios, ДЛТ, 14 900 руб.

Vereja, 14 500 руб.

Vereja, 14 500 руб.

Principe di Bologna, No One, 14 490 руб.

Principe di Bologna, No One, 14 490 руб.

Ushatava, 13 900 руб.

Ushatava, 13 900 руб.

AND The Brand, 13 200 руб.

AND The Brand, 13 200 руб.

1811, 12 990 руб.

1811, 12 990 руб.

Pervert, 12 000 руб.

Pervert, 12 000 руб.

Rockabi, 12 000 руб.

Rockabi, 12 000 руб.

Outlaw, Lamoda, 11 600 руб.

Outlaw, Lamoda, 11 600 руб.

Most Wanted, Yallo Store, 10 290 руб.

Most Wanted, Yallo Store, 10 290 руб.

Autentiments, 9 030 руб.

Autentiments, 9 030 руб.

Amur by Marushik, Lamoda, 8 700 руб.

Amur by Marushik, Lamoda, 8 700 руб.

Monochrome, 8 500 руб.

Monochrome, 8 500 руб.

Free Age, 8 400 руб.

Free Age, 8 400 руб.

2Mood x Ekonika, 7 990 руб.

2Mood x Ekonika, 7 990 руб.

Namelazz, 7 900 руб.

Namelazz, 7 900 руб.

You, 5 990 руб.

You, 5 990 руб.

В пушистых (читай: самых модных!) тотал-луках не обойтись не только без ворсистых подкрадуль, но и варежек — как раз такие сочинили FurLand (из меха кенгуру!), Belle you (с шерстью и мохером в составе) и Selfmade (кто вы сегодня — Майк Вазовски или Гринч?). А на волне бума дубленок не останавливаемся на верхней одежде и запасаемся овчинными рукавицами 12Storeez и Lesyanebo. При желании меняем дубленую кожу на обычную — укороченные перчатки Ushatava, длинные (аж до локтя!) Rockabi и крокодиловые Namelazz. 

Mirstores, 5 990 руб.

Mirstores, 5 990 руб.

A.T.T., ДЛТ, 5 320 руб.

A.T.T., ДЛТ, 5 320 руб.

Belle you, 4 999 руб.

Belle you, 4 999 руб.

Rejo, 4 900 руб.

Rejo, 4 900 руб.

Studio29, 4 900 руб.

Studio29, 4 900 руб.

Level44, 4 900 руб.

Level44, 4 900 руб.

Selfmade, 3 900 руб.

Selfmade, 3 900 руб.

Brusnika, 3 900 руб.

Brusnika, 3 900 руб.

Eclata, 3 700 руб.

Eclata, 3 700 руб.

Akhmadullina Dreams, 3 590 руб.

Akhmadullina Dreams, 3 590 руб.

Daisyknit, 3 423 руб.

Daisyknit, 3 423 руб.

Around, 2 900 руб.

Around, 2 900 руб.

Cocoshnick, 2 400 руб.

Cocoshnick, 2 400 руб.

Pompa, 2 300 руб.

Pompa, 2 300 руб.

Lime, 1 999 руб.

Lime, 1 999 руб.

Befree, 1 999 руб.

Befree, 1 999 руб.

Urbantiger, 1 600 руб.

Urbantiger, 1 600 руб.

Носим перчатки и варежки как арт-объект — легендарные с золотистыми ногтями Schiaparelli (придуманы самой Скиап в тандеме с Сальвадором Дали) чудом отыскали на Oskelly, еще одни псевдоладошки (с красным маникюром и камнями) Vivetta есть в ДЛТ, там же нашли голубей Agnelle, а в Peak ждут хозяина собачки Marni. В порыве ностальгии запасаемся рукавичками на резинке (точно не потеряются в круговороте декабрьских дедлайнов!) — сочно-апельсиновыми Most Wanted, орхидейными Rejo и Befree с загипнотизированными собаками. 

Отрабатываем тренд на après-ski и в придачу к скандинавским свитерам кладем в корзину варежки 1811, а с ультрамодными косами могут быть не только джемперы, а еще и рукавицы Fabiana Filippi.

Prada, ДЛТ, 240 000 руб.

Prada, ДЛТ, 240 000 руб.

Maison Margiela, KM20, 58 900 руб.

Maison Margiela, KM20, 58 900 руб.

Canali, Bronka Fashion, 55 800 руб.

Canali, Bronka Fashion, 55 800 руб.

Open YY, Studio Slow, 22 990 руб.

Open YY, Studio Slow, 22 990 руб.

12Storeez, 7 800 руб.

12Storeez, 7 800 руб.

Howlin, Peak, 6 850 руб.

Howlin, Peak, 6 850 руб.

Gate31, 5 990 руб.

Gate31, 5 990 руб.

Shu, 2 490 руб.

Shu, 2 490 руб.

Адептам классики пригодятся аллигаторские Prada и Canali из трендовой коричневой замши, а любителям удариться в детство не обойтись без рукавичек на резинке Maison Margiela и Howlin. Устраиваем экспедиции по заснеженным пригородам — не выходим без непобедимых нейлоновых варежек Open YY, ручных таби Gate31 и стеганых Shu (защитят от ветра и снега, а при необходимости смягчат падение на гололеде).  

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