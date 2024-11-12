Выбрали 60 лучших варежек, перчаток, митенок и муфт на зиму

Носим перчатки и варежки как арт-объект — легендарные с золотистыми ногтями Schiaparelli (придуманы самой Скиап в тандеме с Сальвадором Дали) чудом отыскали на Oskelly, еще одни псевдоладошки (с красным маникюром и камнями) Vivetta есть в ДЛТ, там же нашли голубей Agnelle, а в Peak ждут хозяина собачки Marni. В порыве ностальгии запасаемся рукавичками на резинке (точно не потеряются в круговороте декабрьских дедлайнов!) — сочно-апельсиновыми Most Wanted, орхидейными Rejo и Befree с загипнотизированными собаками.

Отрабатываем тренд на après-ski и в придачу к скандинавским свитерам кладем в корзину варежки 1811, а с ультрамодными косами могут быть не только джемперы, а еще и рукавицы Fabiana Filippi.