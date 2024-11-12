Выбрали 60 лучших варежек, перчаток, митенок и муфт на зиму

Не выходим из дома с голыми руками: в наличии когтистые Schiaparelli и Vivetta, макаронные Vereja, ворсистые Acne Studios и украшенные бисером Prada — собрали 60 самых красивых варежек, перчаток, митенок и муфт.
Митенки засекли на фэшн-радарах еще несколько сезонов назад, а в этом году они составили серьезную конкуренцию перчаткам при поддержке Gucci, Christian Dior и Courreges. Негласный амбассадор митенок Chanel Настя Ножина призывает носить их не только на улице — миксует (изначально рабочие) недоперчатки с рваными джинсами, макси-юбками в тандеме с кашемировой водолазкой, рубашками и вечерними платьями. Кроме винтажных кожаных Chanel нашли кучерявые (с овчиной) Ulyana Sergeenko, экстрадлинные Autentiments и Eclata, фуксийные Cocoshnick (теперь к ним не только за образцовыми шляпами!) и пушистые (с шерстью альпака) Lime.
В пушистых (читай: самых модных!) тотал-луках не обойтись не только без ворсистых подкрадуль, но и варежек — как раз такие сочинили FurLand (из меха кенгуру!), Belle you (с шерстью и мохером в составе) и Selfmade (кто вы сегодня — Майк Вазовски или Гринч?). А на волне бума дубленок не останавливаемся на верхней одежде и запасаемся овчинными рукавицами 12Storeez и Lesyanebo. При желании меняем дубленую кожу на обычную — укороченные перчатки Ushatava, длинные (аж до локтя!) Rockabi и крокодиловые Namelazz.
Носим перчатки и варежки как арт-объект — легендарные с золотистыми ногтями Schiaparelli (придуманы самой Скиап в тандеме с Сальвадором Дали) чудом отыскали на Oskelly, еще одни псевдоладошки (с красным маникюром и камнями) Vivetta есть в ДЛТ, там же нашли голубей Agnelle, а в Peak ждут хозяина собачки Marni. В порыве ностальгии запасаемся рукавичками на резинке (точно не потеряются в круговороте декабрьских дедлайнов!) — сочно-апельсиновыми Most Wanted, орхидейными Rejo и Befree с загипнотизированными собаками.
Отрабатываем тренд на après-ski и в придачу к скандинавским свитерам кладем в корзину варежки 1811, а с ультрамодными косами могут быть не только джемперы, а еще и рукавицы Fabiana Filippi.
Адептам классики пригодятся аллигаторские Prada и Canali из трендовой коричневой замши, а любителям удариться в детство не обойтись без рукавичек на резинке Maison Margiela и Howlin. Устраиваем экспедиции по заснеженным пригородам — не выходим без непобедимых нейлоновых варежек Open YY, ручных таби Gate31 и стеганых Shu (защитят от ветра и снега, а при необходимости смягчат падение на гололеде).
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