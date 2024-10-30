Виктория Исакова — героиня обложки ноябрьского номера Собака.ru!

Описывает Макару Хлебникову 1990-ые и штурм Белого дома в нескольких предложениях

Когда я подростком переехала в Москву из Дагестана, мы с семьей поселились в коммунальной квартире с видом на двор Рахманиновского зала Московской консерватории. Летом окна открывали, так что я могла слышать, как музыканты репетируют. Сама я играть не умела, но в ту реальность, откуда звучит эта музыка, мне очень хотелось. А на стене в моей маленькой комнате висел неизвестно откуда взявшийся плакат со слоганом Born to Be Wild.

Мне было шестнадцать. У меня родилась племянница, и я решила показать ее живущей неподалеку подруге. Выхожу на улицу с грудным младенцем, а там — танки. И молодые солдатики на пару лет старше меня. Но я, лихая шестнадцатилетка, вместо того чтобы вернуться обратно, пошла сквозь технику. В какой-то момент у меня устали руки, я прислонилась к танку и кто-то из военных помог мне подержать ребенка.