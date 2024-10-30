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Виктория Исакова — героиня обложки ноябрьского номера Собака.ru!

Звезда театральной Москвы (Заречная! Панночка! Аркадина!) Виктория Исакова в эпоху индустриального расцвета российского кино стала нарасхват. В важной премьере ноября «Дети перемен» (сериал о 1990-х с гротеск-вайбом и гиперссылками на всех от Балабанова до Висконти!) лирическая (во всех смыслах!) героиня Исаковой Флора управляет тремя сыновьями (Копейкин! Хлебников! Хинчагов!) от разных мужей и троллейбусом, как спасительница Данилы Багрова Света трамваем в «Брате».

На Виктории: шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), ремень EKONIKA На моделях: водолазки и брюки LIME, ремни GUESS
Элина Шевченко

На Виктории: шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), ремень EKONIKA

На моделях: водолазки и брюки LIME, ремни GUESS

Не успела Виктория Исакова выйти из роли водительницы троллейбуса Флоры, как мы попросили ее проехать с нами в лес, чтобы закатать в ковер пару моделей-суперзвезд из агентства Lumpen (о каждом их них расскажем отдельно, ждите!). Если это не смысловые галлюцинации, то что это? Всем смотреть!

На Виктории: шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), ремень EKONIKA На моделях: водолазки и брюки LIME, ремни GUESS
Элина Шевченко

На Виктории: шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), ремень EKONIKA

На моделях: водолазки и брюки LIME, ремни GUESS

На Виктории: пальто VETEMENTS (Spin4spin)
Элина Шевченко

На Виктории: пальто VETEMENTS (Spin4spin)

На Виктории: костюм JM STUDIO, мюли PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE), серьги и цепь HERALD PERCY (Poison Drop)
Элина Шевченко

На Виктории: костюм JM STUDIO, мюли PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE), серьги и цепь HERALD PERCY (Poison Drop)

На Виктории: легинсы AUTENTIMENTS, туфли LE SILLA (NO ONE)
Элина Шевченко

На Виктории: легинсы AUTENTIMENTS, туфли LE SILLA (NO ONE)

На Виктории: платье и перчатки VIVA VOX, сапоги PARIS TEXAS (ЦУМ), серьги VERTIGO JEWELLERY LAB, браслет QUECHUA (Poison Drop), очки GUCCI (Optics
Элина Шевченко

На Виктории: платье и перчатки VIVA VOX, сапоги PARIS TEXAS (ЦУМ), серьги VERTIGO JEWELLERY LAB, браслет QUECHUA (Poison Drop), очки GUCCI (Optics Gallery)

На Виктории: платье BORNE BOURGEOIS (ЦУМ), сапоги LE SILLA (NO ONE) На моделях: пиджаки, брюки, рубашки и капоры USHATAVA, галстуки LUZEEN
Элина Шевченко

На Виктории: платье BORNE BOURGEOIS (ЦУМ), сапоги LE SILLA (NO ONE)

На моделях: пиджаки, брюки, рубашки и капоры USHATAVA, галстуки LUZEEN

На Виктории: пиджак, легинсы AUTENTIMENTS, перчатки NAMELAZZ, кольца VERTIGO JEWELLERY LAB
Элина Шевченко

На Виктории: пиджак, легинсы AUTENTIMENTS, перчатки NAMELAZZ, кольца VERTIGO JEWELLERY LAB

На Виктории: браслеты ALEXIS BITTAR и HERALD PERCY (оба — Poison Drop), рубашка JM STUDIO
Элина Шевченко

На Виктории: браслеты ALEXIS BITTAR и HERALD PERCY (оба — Poison Drop), рубашка JM STUDIO

На Виктории: куртка LUZEEN, легинсы AUTENTIMENTS, туфли LE SILLA (No One) Модели слева направо На LEVSHA: плащ ARLIGENT, водолазка LIME На GRIND
Элина Шевченко

На Виктории: куртка LUZEEN, легинсы AUTENTIMENTS, туфли LE SILLA (No One)

Модели слева направо

На LEVSHA: плащ ARLIGENT, водолазка LIME

На GRIND: куртка ARLIGENT, водолазка USHATAVA

На DANIIL: куртка KOVIK, водолазка LIME

На SHAKA: куртка RED SEPTEMBER, водолазка USHATAVA

На GRONSKY: куртка ARLIGENT, водолазка USHATAVA

На Виктории: платье и перчатки VIVA VOX, сапоги PARIS TEXAS (ЦУМ), серьги VERTIGO JEWELLERY LAB, браслет QUECHUA (Poison Drop)
Элина Шевченко

На Виктории: платье и перчатки VIVA VOX, сапоги PARIS TEXAS (ЦУМ), серьги VERTIGO JEWELLERY LAB, браслет QUECHUA (Poison Drop)

На Виктории: тренч и перчатки VIVA VOX (ЦУМ)
Элина Шевченко

На Виктории: тренч и перчатки VIVA VOX (ЦУМ)

На Виктории: платье VIVA VOX
Элина Шевченко

На Виктории: платье VIVA VOX

Каверстори с бригадой люмпеновских парней — не единственная коллаборация Виктории Исаковой в ноябрьском номере Собака.ru! 

Во-первых, по просьбе редакции актер Макар Хлебников (мы все ждем, когда в прокат выйдет сенсационный роуд-муви «Кончится лето» с Макаром и Юрой Борисовым!) взял интервью у своей экранной мамы Флоры: вышел классный разговор о настоящих 1990-х, актуальности Хармса и Зощенко и песне Тани Булановой «Не плачь».

Во-вторых, актрисе так понравились образы на съемке, что Эльмира Тулебаева, отвечавшая за подготовку луков, стала персональным стилистом Виктории.

Виктория Исакова

Описывает Макару Хлебникову 1990-ые и штурм Белого дома в нескольких предложениях

Когда я подростком переехала в Москву из Дагестана, мы с семьей поселились в коммунальной квартире с видом на двор Рахманиновского зала Московской консерватории. Летом окна открывали, так что я могла слышать, как музыканты репетируют. Сама я играть не умела, но в ту реальность, откуда звучит эта музыка, мне очень хотелось. А на стене в моей маленькой комнате висел неизвестно откуда взявшийся плакат со слоганом Born to Be Wild.

Мне было шестнадцать. У меня родилась племянница, и я решила показать ее живущей неподалеку подруге. Выхожу на улицу с грудным младенцем, а там — танки. И молодые солдатики на пару лет старше меня. Но я, лихая шестнадцатилетка, вместо того чтобы вернуться обратно, пошла сквозь технику. В какой-то момент у меня устали руки, я прислонилась к танку и кто-то из военных помог мне подержать ребенка.

Полное интервью с Викторией Исаковой читайте в ноябрьском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru.

Фото: Элина Шевченко

Идея: Яна Милорадовская

Креативный директор: Ксения Гощицкая

Стиль: Эльмира Тулебаева

Визаж: Татьяна Преображенская

Волосы: Дмитрий Абрамович

Продюсер: Екатерина Кузнецова

Сет-дизайн: Татьяна Катранина, Дарья Венгерская

Ассистенты фотографа: Вадим Пушкин, Даниил Мякотенко

Ассистенты стилиста: Карина Афраимова, Елизавета Фесенко

Ретушь: Жанна Галай

Журнал Собака.ru благодарит любимое модельное агентство Lumpen за помощь в организации съемки. В фотосессии приняли участие суперзвезды моделинга GRONSKY, GRIND, SHAKA, LEVSHA, DANIIL, TONY

Благодарим арт-проект «Быть здесь» и куратора Веру Ершову за помощь в проведении съемки

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