Виктория Исакова — героиня обложки ноябрьского номера Собака.ru!

Звезда театральной Москвы (Заречная! Панночка! Аркадина!) Виктория Исакова в эпоху индустриального расцвета российского кино стала нарасхват. В важной премьере ноября «Дети перемен» (сериал о 1990-х с гротеск-вайбом и гиперссылками на всех от Балабанова до Висконти!) лирическая (во всех смыслах!) героиня Исаковой Флора управляет тремя сыновьями (Копейкин! Хлебников! Хинчагов!) от разных мужей и троллейбусом, как спасительница Данилы Багрова Света трамваем в «Брате».
На Виктории: шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), ремень EKONIKA
На моделях: водолазки и брюки LIME, ремни GUESS
Не успела Виктория Исакова выйти из роли водительницы троллейбуса Флоры, как мы попросили ее проехать с нами в лес, чтобы закатать в ковер пару моделей-суперзвезд из агентства Lumpen (о каждом их них расскажем отдельно, ждите!). Если это не смысловые галлюцинации, то что это? Всем смотреть!
На Виктории: шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), ремень EKONIKA
На моделях: водолазки и брюки LIME, ремни GUESS
На Виктории: пальто VETEMENTS (Spin4spin)
На Виктории: костюм JM STUDIO, мюли PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE), серьги и цепь HERALD PERCY (Poison Drop)
На Виктории: легинсы AUTENTIMENTS, туфли LE SILLA (NO ONE)
На Виктории: платье и перчатки VIVA VOX, сапоги PARIS TEXAS (ЦУМ), серьги VERTIGO JEWELLERY LAB, браслет QUECHUA (Poison Drop), очки GUCCI (Optics Gallery)
На Виктории: платье BORNE BOURGEOIS (ЦУМ), сапоги LE SILLA (NO ONE)
На моделях: пиджаки, брюки, рубашки и капоры USHATAVA, галстуки LUZEEN
На Виктории: пиджак, легинсы AUTENTIMENTS, перчатки NAMELAZZ, кольца VERTIGO JEWELLERY LAB
На Виктории: браслеты ALEXIS BITTAR и HERALD PERCY (оба — Poison Drop), рубашка JM STUDIO
На Виктории: куртка LUZEEN, легинсы AUTENTIMENTS, туфли LE SILLA (No One)
Модели слева направо
На LEVSHA: плащ ARLIGENT, водолазка LIME
На GRIND: куртка ARLIGENT, водолазка USHATAVA
На DANIIL: куртка KOVIK, водолазка LIME
На SHAKA: куртка RED SEPTEMBER, водолазка USHATAVA
На GRONSKY: куртка ARLIGENT, водолазка USHATAVA
На Виктории: платье и перчатки VIVA VOX, сапоги PARIS TEXAS (ЦУМ), серьги VERTIGO JEWELLERY LAB, браслет QUECHUA (Poison Drop)
На Виктории: тренч и перчатки VIVA VOX (ЦУМ)
На Виктории: платье VIVA VOX
Каверстори с бригадой люмпеновских парней — не единственная коллаборация Виктории Исаковой в ноябрьском номере Собака.ru!
Во-первых, по просьбе редакции актер Макар Хлебников (мы все ждем, когда в прокат выйдет сенсационный роуд-муви «Кончится лето» с Макаром и Юрой Борисовым!) взял интервью у своей экранной мамы Флоры: вышел классный разговор о настоящих 1990-х, актуальности Хармса и Зощенко и песне Тани Булановой «Не плачь».
Во-вторых, актрисе так понравились образы на съемке, что Эльмира Тулебаева, отвечавшая за подготовку луков, стала персональным стилистом Виктории.
Виктория Исакова
Описывает Макару Хлебникову 1990-ые и штурм Белого дома в нескольких предложениях
Когда я подростком переехала в Москву из Дагестана, мы с семьей поселились в коммунальной квартире с видом на двор Рахманиновского зала Московской консерватории. Летом окна открывали, так что я могла слышать, как музыканты репетируют. Сама я играть не умела, но в ту реальность, откуда звучит эта музыка, мне очень хотелось. А на стене в моей маленькой комнате висел неизвестно откуда взявшийся плакат со слоганом Born to Be Wild.
Мне было шестнадцать. У меня родилась племянница, и я решила показать ее живущей неподалеку подруге. Выхожу на улицу с грудным младенцем, а там — танки. И молодые солдатики на пару лет старше меня. Но я, лихая шестнадцатилетка, вместо того чтобы вернуться обратно, пошла сквозь технику. В какой-то момент у меня устали руки, я прислонилась к танку и кто-то из военных помог мне подержать ребенка.
Полное интервью с Викторией Исаковой читайте в ноябрьском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru.
Фото: Элина Шевченко
Идея: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж: Татьяна Преображенская
Волосы: Дмитрий Абрамович
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Сет-дизайн: Татьяна Катранина, Дарья Венгерская
Ассистенты фотографа: Вадим Пушкин, Даниил Мякотенко
Ассистенты стилиста: Карина Афраимова, Елизавета Фесенко
Ретушь: Жанна Галай
Журнал Собака.ru благодарит любимое модельное агентство Lumpen за помощь в организации съемки. В фотосессии приняли участие суперзвезды моделинга GRONSKY, GRIND, SHAKA, LEVSHA, DANIIL, TONY
Благодарим арт-проект «Быть здесь» и куратора Веру Ершову за помощь в проведении съемки
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