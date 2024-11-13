Всё гладко! Как глянцевая кожа вернулась на подиумы?

Миучча Прада, Дрис Ван Нотен, Люси и Люк Мейер советуют немедленно обзавестись лакированным плащом (причем носить его будем как минимум до следующей зимы) — в Miu Miu его миксуют с многослойным ремневым обвесом (пояса-цепи — важный тренд этого года!) и отпускными сабо, в Dries Van Noten снабжают вязаными манжетами и сочетают с классическими синими брюками, а в Jil Sander мало того, что украшают пестрыми бутончиками, так еще и надевают один на другой. Джонатан Андерсон не спорит, но трансформирует насыщенно-изумрудный тренч в мини-платье и сочетает его с алыми лакированными лодочками. За кожаный total look голосуют Дэниел Розберри в Schiaparelli и дизайн-команда Chanel — первый сочинил карамельную крокодиловую двойку с брюками-казаками и сумкой в тон, а вторая — показала черный костюм из мотокожанки и объемных бермуд. Записываем стайлинг-трюк с нью-йоркского показа Khaite: чтобы однотонный образ не выглядел пресно, женим разные текстуры — Кэтрин Гольштейн дополнила плотную глянцевую миди-юбку полупрозрачным топом из шифона и высокими перчатками из ультратонокого трикотажа.