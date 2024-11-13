Всё гладко! Как глянцевая кожа вернулась на подиумы?

Зафиксировали еще один тренд кожи — вместо обычной теперь в почете лакированная, как у рептильных двоек Schiaparelli, сложносочиненных плащей Courreges и изумрудных платьев-тренчей JW Anderson.
Миучча Прада, Дрис Ван Нотен, Люси и Люк Мейер советуют немедленно обзавестись лакированным плащом (причем носить его будем как минимум до следующей зимы) — в Miu Miu его миксуют с многослойным ремневым обвесом (пояса-цепи — важный тренд этого года!) и отпускными сабо, в Dries Van Noten снабжают вязаными манжетами и сочетают с классическими синими брюками, а в Jil Sander мало того, что украшают пестрыми бутончиками, так еще и надевают один на другой. Джонатан Андерсон не спорит, но трансформирует насыщенно-изумрудный тренч в мини-платье и сочетает его с алыми лакированными лодочками. За кожаный total look голосуют Дэниел Розберри в Schiaparelli и дизайн-команда Chanel — первый сочинил карамельную крокодиловую двойку с брюками-казаками и сумкой в тон, а вторая — показала черный костюм из мотокожанки и объемных бермуд. Записываем стайлинг-трюк с нью-йоркского показа Khaite: чтобы однотонный образ не выглядел пресно, женим разные текстуры — Кэтрин Гольштейн дополнила плотную глянцевую миди-юбку полупрозрачным топом из шифона и высокими перчатками из ультратонокого трикотажа.
Лакированную бургунди-кожу успели освоить 12Storeez (отшили платье-бандо с драпированным лифом), Alina Zhara (образцовый лаковый тренч!) и Selfmade (соберется все для тотал лука в духе Khaite). Для любителей чудаковатых подкрадуль — мэриджейны-казаки Prada (отрабатываем тренд на туфли-гибриды) и перепончатые Bottega Veneta.
Слушаемся главных трендсеттеров и обзаводимся лакированным плащом — будуарному с оборками Lanvin под силу заменить платье на предновогодней вечеринке или возвести до образа с приставкой «фэшн» повседневное комбо белой майки и джинсов, а в лагере фанатов рептилий — Prada и локалы Ola Ola во главе с Ольгой Гинзбург (вам голубую комодскую куфию или очкового каймана?). В новую эру офискора не обойтись без маскулинных ботинок на плоской подошве (кстати, история лакированной кожи началась именно с них) — остроносые дезерты Saint Laurent нашлись в ДЛТ, а классические дерби сделали обувные артизаны Razumno.
Камиль Шери выгуливает лакированный комбинезон Chanel и миксует его микро-сумкой и бежевыми слингбэками того же бренда
Эльза Хоск выбирает кожаный oversize-плащ в цвете бургунди и сочетает его с красными аксессуарами: перчатками, сумкой Hermes и лакированными лодочками
Лора Моро добавляет к свитеру и юбке из прозрачного трикотажа лакированные сапоги-трубы
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