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Вещи

Всё гладко! Как глянцевая кожа вернулась на подиумы?

Зафиксировали еще один тренд кожи — вместо обычной теперь в почете лакированная, как у рептильных двоек Schiaparelli, сложносочиненных плащей Courreges и изумрудных платьев-тренчей JW Anderson. 

Jil Sander SS'25

Jil Sander SS'25

Schiaparelli FW'24

Schiaparelli FW'24

Khaite FW'24

Khaite FW'24

JW Anderson FW'24

JW Anderson FW'24

Miu Miu SS'25

Miu Miu SS'25

Courreges FW'24

Courreges FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Dries Van Noten FW'24

Dries Van Noten FW'24

Миучча Прада, Дрис Ван Нотен, Люси и Люк Мейер советуют немедленно обзавестись лакированным плащом (причем носить его будем как минимум до следующей зимы) — в Miu Miu его миксуют с многослойным ремневым обвесом (пояса-цепи — важный тренд этого года!) и отпускными сабо, в Dries Van Noten снабжают вязаными манжетами и сочетают с классическими синими брюками, а в Jil Sander мало того, что украшают пестрыми бутончиками, так еще и надевают один на другой. Джонатан Андерсон не спорит, но трансформирует насыщенно-изумрудный тренч в мини-платье и сочетает его с алыми лакированными лодочками. За кожаный total look голосуют Дэниел Розберри в Schiaparelli и дизайн-команда Chanel — первый сочинил карамельную крокодиловую двойку с брюками-казаками и сумкой в тон, а вторая — показала черный костюм из мотокожанки и объемных бермуд. Записываем стайлинг-трюк с нью-йоркского показа Khaite: чтобы однотонный образ не выглядел пресно, женим разные текстуры — Кэтрин Гольштейн дополнила плотную глянцевую миди-юбку полупрозрачным топом из шифона и высокими перчатками из ультратонокого трикотажа. 

Chanel, TSUM Collect, 650 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 650 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 430 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 430 000 руб.

Lanvin, TSUM Collect, 300 000 руб.

Lanvin, TSUM Collect, 300 000 руб.

All-In, KM20, 164 600 руб.

All-In, KM20, 164 600 руб.

Prada, TSUM Collect, 143 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 143 000 руб.

12Storeez, 120 000 руб.

12Storeez, 120 000 руб.

Ola Ola, 85 000 руб.

Ola Ola, 85 000 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 68 850 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 68 850 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 59 950 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 59 950 руб.

Del Core, ДЛТ, 47 900 руб.

Del Core, ДЛТ, 47 900 руб.

Choux, 37 980 руб.

Choux, 37 980 руб.

16Arlington, TSUM Collect, 37 000 руб.

16Arlington, TSUM Collect, 37 000 руб.

Лакированную бургунди-кожу успели освоить 12Storeez (отшили платье-бандо с драпированным лифом), Alina Zhara (образцовый лаковый тренч!) и Selfmade (соберется все для тотал лука в духе Khaite). Для любителей чудаковатых подкрадуль — мэриджейны-казаки Prada (отрабатываем тренд на туфли-гибриды) и перепончатые Bottega Veneta. 

Alina Zhara, 35 000 руб.

Alina Zhara, 35 000 руб.

Razumno, 33 000 руб.

Razumno, 33 000 руб.

Sorelle Era, 25 900 руб.

Sorelle Era, 25 900 руб.

Strogo Vintage, 25 000 руб.

Strogo Vintage, 25 000 руб.

Annuko, 23 900 руб.

Annuko, 23 900 руб.

Mercy, 23 500 руб.

Mercy, 23 500 руб.

2Mood, 19 980 руб.

2Mood, 19 980 руб.

1811, 18 990 руб.

1811, 18 990 руб.

Selfmade, 14 900 руб.

Selfmade, 14 900 руб.

You Wanna, 9 950 руб.

You Wanna, 9 950 руб.

Arny Praht, 8 500 руб.

Arny Praht, 8 500 руб.

Cocoshnick, 7 800 руб.

Cocoshnick, 7 800 руб. 

Lime, 5 599 руб.

Lime, 5 599 руб.

Слушаемся главных трендсеттеров и обзаводимся лакированным плащом — будуарному с оборками Lanvin под силу заменить платье на предновогодней вечеринке или возвести до образа с приставкой «фэшн» повседневное комбо белой майки и джинсов, а в лагере фанатов рептилий — Prada и локалы Ola Ola во главе с Ольгой Гинзбург (вам голубую комодскую куфию или очкового каймана?). В новую эру офискора не обойтись без маскулинных ботинок на плоской подошве (кстати, история лакированной кожи началась именно с них) — остроносые дезерты Saint Laurent нашлись в ДЛТ, а классические дерби сделали обувные артизаны Razumno. 

Камиль Шери выгуливает лакированный комбинезон Chanel и миксует его микро-сумкой и бежевыми слингбэками того же бренда

Камиль Шери выгуливает лакированный комбинезон Chanel и миксует его микро-сумкой и бежевыми слингбэками того же бренда 

Эльза Хоск выбирает кожаный oversize-плащ в цвете бургунди и сочетает его с красными аксессуарами: перчатками, сумкой Hermes и лакированными лодочками

Эльза Хоск выбирает кожаный oversize-плащ в цвете бургунди и сочетает его с красными аксессуарами: перчатками, сумкой Hermes и лакированными лодочками

Лора Моро добавляет к свитеру и юбке из прозрачного трикотажа лакированные сапоги-трубы

Лора Моро добавляет к свитеру и юбке из прозрачного трикотажа лакированные сапоги-трубы

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