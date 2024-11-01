Выбрали 65 классных пуховиков, которые не подведут

Расширяем фэшн-диапазон пуховика и берем пример с главных трендсеттеров — в Miu Miu их сочетают с пышными юбками и даже офискорными двойками, в Jil Sander затягивают поясом и миксуют с кремовыми ботфортами на каблуке, а Isabel Marant заворачивают в гранж-обертку и украшают многослойным обвесом. Рассказываем, где искать самые лучшие.
Разрушаем миф, что пуховики не могут быть красивыми, и любуемся дутиком-мажореткой Gucci с псевдозастежками-крючками из страз (а глубокий фиолетовый — подстать королевским особам!), гламурным Martine Rose с пушистой отделкой и утепленной курткой J.Kim с контрастным принтом родом из Узбекистана. Фиксируем бум пуховиков с поясами и кулисками на талии — кроме шоу Jil Sander и Casablanca появились в коллекциях восходящих звезд из Екатеринбурга Annuko (с эффектом кожи, а на самом деле — из хлопка с водоотталкивающим покрытием) и петербуржцев Urbantiger (меняет цвет от тепла — из лимонного в белый).
Red September
Меняем осенние стеганки на ультратеплые фэшн-одеяла — самые-самые нашли у Free Age (сразу с шарфом!), JNBY (сливочный кроп-пуховик с волнообразной стежкой), Unke (в небесном оттенке) и Belle you (теперь к ним не только за образцовым пижамкором, а еще и классной верхней одеждой). Отрабатываем тренд на феминность с пуховиками-халатами Idol или вовсе женим пуховое пальто с платьем, как сделали Agreeg (анорак 2.0!). По совету Миуччи Прада выгуливаем укороченные пуховики с расклешенными юбками, объемными свитерами и байкербутс — на этот случай пригодятся проверенные Fable (выдерживают до -25°С!).
Любители оверсайза тут? Для вас в Pervert отшили мегакимоно, в ZNWR — гипертрофированные пуханы-облака, а за вариантами покороче идем в Monochrome (в оттенке сладкой ваты) и локалам Saint Tokyo. Не только согреют, а еще и тренды отработают — это мы про шоколадный 12Storeez с меховым воротничком, пуховый кейп Ushatava и электрик-кимоно Tishi Ti.
Понимаем (и поддерживаем!) мужскую любовь к черному цвету и не можем пройти мимо лаконичного пуховика House of Leo и драппированного Gate31. Для модных гиков нашли пуховое чудо-юдо в ультрамариновом оттенке (главный цвет года!) Dingyun Zhang, сложносочиненный Rick Owens и крокодиловый (фэшн-сафари!) Doublet. Скандинавскими могут быть не только свитера, а еще и пуховики — как раз такой отшили Prada (выгуливаем за пределами Куршавеля — с мунбутами и стегаными брюками). Экспериментируем с длиной — подлиннее сделали Amomento (бежевое пальто с рубашечным воротом и поясом), а покороче нашлось у .Solutions (по совету Глеба Костина сочетаем с балаклавой и широкими джинсами).
Комментарии (0)