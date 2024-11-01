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Вещи

Выбрали 65 классных пуховиков, которые не подведут

Расширяем фэшн-диапазон пуховика и берем пример с главных трендсеттеров — в Miu Miu их сочетают с пышными юбками и даже офискорными двойками, в Jil Sander затягивают поясом и миксуют с кремовыми ботфортами на каблуке, а Isabel Marant заворачивают в гранж-обертку и украшают многослойным обвесом. Рассказываем, где искать самые лучшие. 

Hermes, TSUM Collect, 679 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 679 000 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 399 500 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 399 500 руб.

Miu Miu, ДЛТ, 325 000 руб.

Miu Miu, ДЛТ, 325 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 230 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 230 000 руб.

Peserico, Кашемир и Шелк, 208 301 руб.

Peserico, Кашемир и Шелк, 208 301 руб.

Martine Rose, KM20, 207 300 руб.

Martine Rose, KM20, 207 300 руб.

Free Age, 180 000 руб.

Free Age, 180 000 руб.

Agreeg, 160 000 руб.

Agreeg, 160 000 руб.

Chanel, Oskelly, 150 000 руб.

Chanel, Oskelly, 150 000 руб.

Level44, 128 900 руб.

Level44, 128 900 руб.

J.Kim, 118 300 руб.

J.Kim, 118 300 руб.

Bacon, Golden Line, 111 600 руб.

Bacon, Golden Line, 111 600 руб.

Parajumpers, No One, 103 990 руб.

Parajumpers, No One, 103 990 руб.

Pervert, 95 000 руб.

Pervert, 95 000 руб.

Arctic Explorer, 75 000 руб.

Arctic Explorer, 75 000 руб.

Add, Кенгуру, 72 000 руб.

Add, Кенгуру, 72 000 руб.

Sorelle Era, 70 000 руб.

Sorelle Era, 70 000 руб.

404 Not Found, 63 000 руб.

404 Not Found, 63 000 руб.

Разрушаем миф, что пуховики не могут быть красивыми, и любуемся дутиком-мажореткой Gucci с псевдозастежками-крючками из страз (а глубокий фиолетовый — подстать королевским особам!), гламурным Martine Rose с пушистой отделкой и утепленной курткой J.Kim с контрастным принтом родом из Узбекистана. Фиксируем бум пуховиков с поясами и кулисками на талии — кроме шоу Jil Sander и Casablanca появились в коллекциях восходящих звезд из Екатеринбурга Annuko (с эффектом кожи, а на самом деле — из хлопка с водоотталкивающим покрытием) и петербуржцев Urbantiger (меняет цвет от тепла — из лимонного в белый). 

Saint Tokyo, 62 400 руб.

Saint Tokyo, 62 400 руб.

Flug, 59 900 руб.

Flug, 59 900 руб.

Annuko, 55 900 руб.

Annuko, 55 900 руб.

Toomatch, 54 899 руб.

Toomatch, 54 899 руб.

Monochrome, 52 000 руб.

Monochrome, 52 000 руб.

Ushatava, 51 900 руб.

Ushatava, 51 900 руб.

Otocyon, 50 000 руб.

Otocyon, 50 000 руб.

1811, 49 990 руб.

1811, 49 990 руб.

Kakvata, 49 990 руб.

Kakvata, 49 990 руб.

Red September

Red September

Choux, 49 980 руб.

Choux, 49 980 руб.

Gapanovich, 48 000 руб.

Gapanovich, 48 000 руб.

12Storeez, 47 000 руб.

12Storeez, 47 000 руб.

JNBY, 44 900 руб.

JNBY, 44 900 руб.

Walk of Shame, 43 000 руб.

Walk of Shame, 43 000 руб.

ZNWR, 42 000 руб.

ZNWR, 42 000 руб.

Ola Ola, 41 470 руб.

Ola Ola, 41 470 руб.

Idol, 39 990 руб.

Idol, 39 990 руб.

Меняем осенние стеганки на ультратеплые фэшн-одеяла — самые-самые нашли у Free Age (сразу с шарфом!), JNBY (сливочный кроп-пуховик с волнообразной стежкой), Unke (в небесном оттенке) и Belle you (теперь к ним не только за образцовым пижамкором, а еще и классной верхней одеждой). Отрабатываем тренд на феминность с пуховиками-халатами Idol или вовсе женим пуховое пальто с платьем, как сделали Agreeg (анорак 2.0!). По совету Миуччи Прада выгуливаем укороченные пуховики с расклешенными юбками, объемными свитерами и байкербутс — на этот случай пригодятся проверенные Fable (выдерживают до -25°С!). 

Rejo, 39 900 руб.

Rejo, 39 900 руб.

Novaya, 39 300 руб.

Novaya, 39 300 руб.

Studio29, 38 900 руб.

Studio29, 38 900 руб.

Monreve, 38 900 руб.

Monreve, 38 900 руб.

Cantik, 33 700 руб.

Cantik, 33 700 руб.

Selfmade, 36 900 руб.

Selfmade, 36 900 руб.

To Be Blossom, 32 990 руб.

To Be Blossom, 32 990 руб.

Urbantiger, 32 800 руб.

Urbantiger, 32 800 руб.

Cocos, 30 990 руб.

Cocos, 30 990 руб.

Unke, 30 300 руб.

Unke, 30 300 руб.

Lime, 29 999 руб.

Lime, 29 999 руб.

Pompa, 29 900 руб.

Pompa, 29 900 руб.

You, 27 990 руб.

You, 27 990 руб.

Fable, 27 900 руб.

Fable, 27 900 руб.

Belle you, 24 999 руб.

Belle you, 24 999 руб.

Shu, 20 990 руб.

Shu, 20 990 руб.

Red Fox, 19 425 руб.

Red Fox, 19 425 руб.

Tishi Ti, 13 500 руб.

Tishi Ti, 13 500 руб.

Любители оверсайза тут? Для вас в Pervert отшили мегакимоно, в ZNWR — гипертрофированные пуханы-облака, а за вариантами покороче идем в Monochrome (в оттенке сладкой ваты) и локалам Saint Tokyo. Не только согреют, а еще и тренды отработают — это мы про шоколадный 12Storeez с меховым воротничком, пуховый кейп Ushatava и электрик-кимоно Tishi Ti. 

Prada, ДЛТ, 360 000 руб.

Prada, ДЛТ, 360 000 руб.

Dingyun Zhang, KM20, 214 600 руб.

Dingyun Zhang, KM20, 214 600 руб.

Jil Sander, TSUM Collect, 185 800 руб.

Jil Sander, TSUM Collect, 185 800 руб.

Rick Owens, TSUM Collect, 142 900 руб.

Rick Owens, TSUM Collect, 142 900 руб.

Doublet, KM20, 114 300 руб.

Doublet, KM20, 114 300 руб.

Herno, Bronka Fashion, 91 900 руб.

Herno, Bronka Fashion, 91 900 руб.

Amomento, Studio Slow, 78 990 руб.

Amomento, Studio Slow, 78 990 руб.

House of Leo, 57 000 руб.

House of Leo, 57 000 руб.

Krakatau, 33 990 руб.

Krakatau, 33 990 руб.

Gate31, 26 890 руб.

Gate31, 26 890 руб.

.Solutions, 13 670 руб.

.Solutions, 13 670 руб.

O'stin, 11 999 руб.

O'stin, 11 999 руб.

Понимаем (и поддерживаем!) мужскую любовь к черному цвету и не можем пройти мимо лаконичного пуховика House of Leo и драппированного Gate31. Для модных гиков нашли пуховое чудо-юдо в ультрамариновом оттенке (главный цвет года!) Dingyun Zhang, сложносочиненный Rick Owens и крокодиловый (фэшн-сафари!) Doublet. Скандинавскими могут быть не только свитера, а еще и пуховики — как раз такой отшили Prada (выгуливаем за пределами Куршавеля — с мунбутами и стегаными брюками). Экспериментируем с длиной — подлиннее сделали Amomento (бежевое пальто с рубашечным воротом и поясом), а покороче нашлось у .Solutions (по совету Глеба Костина сочетаем с балаклавой и широкими джинсами). 

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