Выбрали 65 классных пуховиков, которые не подведут

Понимаем (и поддерживаем!) мужскую любовь к черному цвету и не можем пройти мимо лаконичного пуховика House of Leo и драппированного Gate31. Для модных гиков нашли пуховое чудо-юдо в ультрамариновом оттенке (главный цвет года!) Dingyun Zhang, сложносочиненный Rick Owens и крокодиловый (фэшн-сафари!) Doublet. Скандинавскими могут быть не только свитера, а еще и пуховики — как раз такой отшили Prada (выгуливаем за пределами Куршавеля — с мунбутами и стегаными брюками). Экспериментируем с длиной — подлиннее сделали Amomento (бежевое пальто с рубашечным воротом и поясом), а покороче нашлось у .Solutions (по совету Глеба Костина сочетаем с балаклавой и широкими джинсами).