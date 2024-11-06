И всё завертелось! Нашли 55 нескучных шарфов

Главные шарф-герои сезона — самые пушистые. Вслед за меховыми воротниками и манишками запасаемся ворсистыми горжетками Namelazz. При желании меняем мех на не менее мягкий бирюзовый мохер Jil Sander, персиковый пух-пряжу Sorelle Era и кучерявую шерсть Belle you. Ноябрь — повод задуматься о серьезной зимней экипировке: упаковываемся по-максимуму и в придачу к пуховикам оборачиваемся в стеганые шарфы Big Brooch (ты примешь эту розу?), Urbantiger (меняет цвет от прикосновений) и Novaya (бургунди-дутик с карманами). Для фэшн-гиков — бесполезные, но такие красивые тонкие шарфы из нулевых (за возрождение благодарим Эди Слимана из Celine). Выгуливаем гранжевые Ann Demeulemeester с вернувшимися в фэшн-топ скинни и сапогами-трубами, а по мотивам «Аноры» наматываем гламурный Gucci в малиновом оттенке поверх соболиной шубы — и не используем как кляп (слышишь, Юра Борисов?).