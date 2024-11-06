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Вещи

И всё завертелось! Нашли 55 нескучных шарфов

Прячемся (от холода и проблем) под слоями мохера, шерсти и кашемира — собрали 55 пушистых, полосатых, сюрреалистичных и даже дутых шарфов, которые и от ветра защитят, и тренды отработают, и стейтмент-аксессуар заменят.  

Chanel, TSUM Collect, 160 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 160 000 руб.

Prada, ДЛТ, 100 000 руб.

Prada, ДЛТ, 100 000 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 99 500 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 99 500 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 79 950 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 79 950 руб.

Ann Demeulemeester, ДЛТ, 71 850 руб.

Ann Demeulemeester, ДЛТ, 71 850 руб.

Prada, TSUM Collect, 71 500 руб.

Prada, TSUM Collect, 71 500 руб.

Level44, 58 700 руб.

Level44, 58 700 руб.

Marni, ДЛТ, 43 800 руб.

Marni, ДЛТ, 43 800 руб.

Gucci, TSUM Collect, 43 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 43 000 руб.

MM6, Leform, 40 990 руб.

MM6, Leform, 40 990 руб.

Free Age, 40 000 руб.

Free Age, 40 000 руб.

By Far, Golden Line, 33 600 руб.

By Far, Golden Line, 33 600 руб.

The Bazilika, 29 990 руб.

The Bazilika, 29 990 руб.

KidSuper, KM20, 28 600 руб.

KidSuper, KM20, 28 600 руб.

Namelazz, 25 900 руб.

Namelazz, 25 900 руб.

Big Brooch, 25 000 руб.

Big Brooch, 25 000 руб.

1811, 19 990 руб.

1811, 19 990 руб.

Maison by Nude, 19 900 руб.

Maison by Nude, 19 900 руб.

Главные шарф-герои сезона — самые пушистые. Вслед за меховыми воротниками и манишками запасаемся ворсистыми горжетками Namelazz. При желании меняем мех на не менее мягкий бирюзовый мохер Jil Sander, персиковый пух-пряжу Sorelle Era и кучерявую шерсть Belle you. Ноябрь — повод задуматься о серьезной зимней экипировке: упаковываемся по-максимуму и в придачу к пуховикам оборачиваемся в стеганые шарфы Big Brooch (ты примешь эту розу?), Urbantiger (меняет цвет от прикосновений) и Novaya (бургунди-дутик с карманами). Для фэшн-гиков — бесполезные, но такие красивые тонкие шарфы из нулевых (за возрождение благодарим Эди Слимана из Celine). Выгуливаем гранжевые Ann Demeulemeester с вернувшимися в фэшн-топ скинни и сапогами-трубами, а по мотивам «Аноры» наматываем гламурный Gucci в малиновом оттенке поверх соболиной шубы — и не используем как кляп (слышишь, Юра Борисов?).  

JNBY, 19 120 руб.

JNBY, 19 120 руб.

Lesyanebo, 18 000 руб.

Lesyanebo, 18 000 руб.

Samb, Selected, 18 000 руб.

Samb, Selected, 18 000 руб.

Choux, 17 980 руб.

Choux, 17 980 руб.

Ugly Sweater Club, 17 000 руб.

Ugly Sweater Club, 17 000 руб. 

Mirstores, 16 990 руб.

Mirstores, 16 990 руб.

Urbantiger, 16 800 руб.

Urbantiger, 16 800 руб.

Howlin, Peak, 15 950 руб.

Howlin, Peak, 15 950 руб.

Diesel, Кенгуру, 14 999 руб.

Diesel, Кенгуру, 14 999 руб.

Your Antihero, 14 800 руб.

Your Antihero, 14 800 руб.

Vereja, Peak, 13 230 руб.

Vereja, Peak, 13 230 руб.

12Storeez, 13 000 руб.

12Storeez, 13 000 руб.

Annuko, 12 900 руб.

Annuko, 12 900 руб.

Rockabi, 12 500 руб.

Rockabi, 12 500 руб.

Lyna Plus, 12 400 руб.

Lyna Plus, 12 400 руб.

Sorelle Era, 12 200 руб.

Sorelle Era, 12 200 руб.

Ushatava, 12 100 руб.

Ushatava, 12 100 руб.

JNBY, 11 920 руб.

JNBY, 11 920 руб.

Носим шарф как арт-объект: змею-искусителю Vereja, сосискам Your Antihero (носит фитнес-икона Настя Миронова) и косам Walk of Shame под силу дополнить феминные ретро-пальто и бархатными двойки на премьере «Щелкунчика» в Эрмитаже и подружиться с любимыми (а теперь еще и ультрамодными!) худи и пайетками на нарядных вечеринках в баре «Серж» (новейший проект объединения Çava). Декабрь уже близко: наматываем самые новогодние шарфы — эльфийский Prada нашелся в ДЛТ, с трендовым скандинавским узором сочинили 1811, а в духе après-ski есть в новой коллекции 2Mood. 

Monochrome, 11 900 руб.

Monochrome, 11 900 руб.

You, 11 900 руб.

You, 11 900 руб.

Selfmade, 10 900 руб.

Selfmade, 10 900 руб.

Azalie, 9 800 руб.

Azalie, 9 800 руб.

Belle you, 8 999 руб.

Belle you, 8 999 руб.

Walk of Shame, 8 500 руб.

Walk of Shame, 8 500 руб.

Anglan, Studio Slow, 7 690 руб.

Anglan, Studio Slow, 7 690 руб.

Cocoshnick, 7 000 руб.

Cocoshnick, 7 000 руб.

2Mood, 6 980 руб.

2Mood, 6 980 руб.

Only me, 6 980 руб.

Only me, 6 980 руб.

Pompa, 6 500 руб.

Pompa, 6 500 руб.

Studio29, 5 990 руб.

Studio29, 5 990 руб.

Irnby, 5 900 руб.

Irnby, 5 900 руб.

Daisyknit, 5 890 руб.

Daisyknit, 5 890 руб.

Novaya, 5 200 руб.

Novaya, 5 200 руб.

Gate31, 4 890 руб.

Gate31, 4 890 руб.

Helas, Nuw, 4 600 руб.

Helas, Nuw, 4 600 руб.

Charmstore, 2 990 руб.

Charmstore, 2 990 руб.

Lime, 2 299 руб.

Lime, 2 299 руб.

Shu, 2 090 руб.

Shu, 2 090 руб.

Вовсю экспериментируем с принтами: от лео-пятнышек Dries Van Noten до полосок-помех Prada и скандинавских узоров Howlin. Если перед Новым годом вы скорее Гринч, чем добродушный эльф, для вас — пушистый brat-шарф Cocoshnick. А для фанатов Гарри Поттера (уже пора пересматривать!) — преппи-шарф Helas в духе Хогвартса. Возвращаемся в реальность: за образцовой базой идем к мастерам функционального кэжуала Gate31, Diesel (grandpacore-клетка!) и Anglan (сапфировый шарф-дутик). 

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