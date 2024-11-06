И всё завертелось! Нашли 55 нескучных шарфов

Прячемся (от холода и проблем) под слоями мохера, шерсти и кашемира — собрали 55 пушистых, полосатых, сюрреалистичных и даже дутых шарфов, которые и от ветра защитят, и тренды отработают, и стейтмент-аксессуар заменят.
Главные шарф-герои сезона — самые пушистые. Вслед за меховыми воротниками и манишками запасаемся ворсистыми горжетками Namelazz. При желании меняем мех на не менее мягкий бирюзовый мохер Jil Sander, персиковый пух-пряжу Sorelle Era и кучерявую шерсть Belle you. Ноябрь — повод задуматься о серьезной зимней экипировке: упаковываемся по-максимуму и в придачу к пуховикам оборачиваемся в стеганые шарфы Big Brooch (ты примешь эту розу?), Urbantiger (меняет цвет от прикосновений) и Novaya (бургунди-дутик с карманами). Для фэшн-гиков — бесполезные, но такие красивые тонкие шарфы из нулевых (за возрождение благодарим Эди Слимана из Celine). Выгуливаем гранжевые Ann Demeulemeester с вернувшимися в фэшн-топ скинни и сапогами-трубами, а по мотивам «Аноры» наматываем гламурный Gucci в малиновом оттенке поверх соболиной шубы — и не используем как кляп (слышишь, Юра Борисов?).
Носим шарф как арт-объект: змею-искусителю Vereja, сосискам Your Antihero (носит фитнес-икона Настя Миронова) и косам Walk of Shame под силу дополнить феминные ретро-пальто и бархатными двойки на премьере «Щелкунчика» в Эрмитаже и подружиться с любимыми (а теперь еще и ультрамодными!) худи и пайетками на нарядных вечеринках в баре «Серж» (новейший проект объединения Çava). Декабрь уже близко: наматываем самые новогодние шарфы — эльфийский Prada нашелся в ДЛТ, с трендовым скандинавским узором сочинили 1811, а в духе après-ski есть в новой коллекции 2Mood.
Вовсю экспериментируем с принтами: от лео-пятнышек Dries Van Noten до полосок-помех Prada и скандинавских узоров Howlin. Если перед Новым годом вы скорее Гринч, чем добродушный эльф, для вас — пушистый brat-шарф Cocoshnick. А для фанатов Гарри Поттера (уже пора пересматривать!) — преппи-шарф Helas в духе Хогвартса. Возвращаемся в реальность: за образцовой базой идем к мастерам функционального кэжуала Gate31, Diesel (grandpacore-клетка!) и Anglan (сапфировый шарф-дутик).
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