Statement-жакеты — главные герои подиумов и предновогодних вечеринок! Вот 30 самых-самых

В этом году фэшн-индустрия поет оды офискору, а в след за ним — жакетам всех мастей. Пока Энтони Ваккарелло учит носить маскулинный оверсайз в тандеме с брюками, рубашками и галстуками, Дэниел Розберри, Симон Роша и Джонатан Андерсон хором доказывают, что жакеты с легкостью заменят вечерние платья на любой предновогодней вечеринке. Рассказываем о новом тренде и показываем 30 лучших нарядных вариантов.
Для случаев, когда обычный черный не прокатит, в Ann Demeulemeester отшили двубортный жакет из бархата (супер-тренд!), а в Dolce & Gabbana сделали ставку на кроп-смокинг (в паре с кружевным боди сработает на домашней вечеринке с будуаркорным дресс-кодом). Джонатан Андерсон в Loewe тоже призывает не относиться к торжественным смокингам слишком серьезно и миксует их гастро-шароварами (с репами, редисом и бататом!).
Всевозможный декор — тоже в почете: пока Дэниел Розберри в Schiaparelli украшает рукава экзотическими перьями, Миучча Прада и Марк Джейкобс инкрустируют жакеты узорами из кристаллов. Мех легко приживется не только на пальто — утверждает Симон Роша и в бренде имени себя накидывает псевдонорку на полупрозрачную органзу. Кроп-длина полноправно вступит в фэшн-игру весной, но вспомнить забытый тренд можно уже сейчас — по примеру показа Altuzarra составляем total red c укороченным жакетом с акцентными пуговицами. А при желании меняем колготки на юбку и отрабатываем ультрамодный металлик с двойкой Chanel.
Повторяем подиумные трюки с меховыми манжетами Saint Laurent и перьями Prada (дожидаются в ДЛТ и TSUM Collect). При желании меняем фауну на флору и запасаемся тканными гвоздиками Erdem и вышитыми розами Gapanovich. Вместо теплого одеяла кутаемся в лоскутный жакет Dolce & Gabbana (не старые обрезки, а пэчворк-шедевр из твида, шерсти и пайеток!) и (веселья ради) миксуем его с трениками и кучерявыми свиферами (как у Homies). Наш ответ смокингам Loewe и Dolce & Gabbana — образцовая классика Yuliawave, белоснежный фрак Pervert и кутюрный жакет с ручной вышивкой Tatyana Kochnova Atelier (все смело мэтчим с брюками или юбкой-баллоном в тон и отправляемся хоть на премьеру «Пиковой дамы» в Мариинку, хоть под венец!).
Важные конкуренты плечистых оверсайз-жакетов Annuko — приталенные ladylike модели с баской (в духе диоровского Bar) Balenciaga, Ola Ola и 1811, которым под силу (уместиться под пальто) дополнить вернувшиеся в моду капри и скинни. Выгуливаем жакеты-зефирки 404 Not Found на выставке «Сумасшедшее чаепитие» в «Кабаре ШУМ». Перемещаемся от искусства визуального к гастрономическому: пробуем миксологические шедевры в баре Xander и настраиваемся на пятницу в пайетках Kalmanovich, ультрамариновом и фисташковом атласе Lesyanebo и Lime.
Леандра Медин голосует за total black: сочетает укороченный твидовый жакет с брюками-буткатами, прозрачным подъюбником и сабо на платформе
Джен Себаллос женит твидовый жакет-кейп Chanel c кепкой из той же ткани и фуксийной сумкой
Фанни Экстранд миксует оверсайз-смокинг с макси-юбкой в пайетках и лаконичным серым джемпером
Сандра Генрих Соседа выбирает трендовый гобеленовый жакет и сочетает его с босоножками
Каролин Даур выгуливает объемный жакет c акцентными пуговицами Louis Vuitton в качестве платья в тандеме с контрастными колготками и остроносыми туфлями
Комментарии (0)