18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Statement-жакеты — главные герои подиумов и предновогодних вечеринок! Вот 30 самых-самых

В этом году фэшн-индустрия поет оды офискору, а в след за ним — жакетам всех мастей. Пока Энтони Ваккарелло учит носить маскулинный оверсайз в тандеме с брюками, рубашками и галстуками, Дэниел Розберри, Симон Роша и Джонатан Андерсон хором доказывают, что жакеты с легкостью заменят вечерние платья на любой предновогодней вечеринке. Рассказываем о новом тренде и показываем 30 лучших нарядных вариантов.

Schiaparelli Couture FW'24

Schiaparelli Couture FW'24

Miu Miu FW'24

Miu Miu FW'24

Loewe FW'24

Loewe FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Simone Rocha FW'24

Simone Rocha FW'24

Altuzarra FW'24

Altuzarra FW'24

Ann Demeulemeester FW'24

Ann Demeulemeester FW'24

Marc Jacobs FW'24

Marc Jacobs FW'24

Dolce & Gabbana FW'24

Dolce & Gabbana FW'24

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24

Для случаев, когда обычный черный не прокатит, в Ann Demeulemeester отшили двубортный жакет из бархата (супер-тренд!), а в Dolce & Gabbana сделали ставку на кроп-смокинг (в паре с кружевным боди сработает на домашней вечеринке с будуаркорным дресс-кодом). Джонатан Андерсон в Loewe тоже призывает не относиться к торжественным смокингам слишком серьезно и миксует их гастро-шароварами (с репами, редисом и бататом!). 

Всевозможный декор — тоже в почете: пока Дэниел Розберри в Schiaparelli украшает рукава экзотическими перьями, Миучча Прада и Марк Джейкобс инкрустируют жакеты узорами из кристаллов. Мех легко приживется не только на пальто — утверждает Симон Роша и в бренде имени себя накидывает псевдонорку на полупрозрачную органзу. Кроп-длина полноправно вступит в фэшн-игру весной, но вспомнить забытый тренд можно уже сейчас — по примеру показа Altuzarra составляем total red c укороченным жакетом с акцентными пуговицами. А при желании меняем колготки на юбку и отрабатываем ультрамодный металлик с двойкой Chanel.

Tatyana Kochnova Atelier, 1 350 000 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, 1 350 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 600 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 600 000 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 452 000 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 452 000 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 416 000 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 416 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 290 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 290 000 руб.

Erdem, Daynight, 272 250 руб.

Erdem, Daynight, 272 250 руб.

Uma Wang, Leform, 226 900 руб.

Uma Wang, Leform, 226 900 руб.

Винтажный Jean Louis Scherrer, Meowshka Vintage, 153 000 руб.

Винтажный Jean Louis Scherrer, Meowshka Vintage, 153 000 руб.

Les archives, 88 000 руб.

Les archives, 88 000 руб.

J.Kim, 78 600 руб.

J.Kim, 78 600 руб.

Yuliawave, 75 000 руб.

Yuliawave, 75 000 руб.

Крестецкая строчка, 73 000 руб.

Крестецкая строчка, 73 000 руб. 

Kalmanovich, 64 250 руб.

Kalmanovich, 64 250 руб.

Pervert, 60 000 руб.

Pervert, 60 000 руб.

404 Not Found, 58 900 руб.

404 Not Found, 58 900 руб.

Annuko, 55 900 руб.

Annuko, 55 900 руб.

Say No More, 52 000 руб.

Say No More, 52 000 руб.

Повторяем подиумные трюки с меховыми манжетами Saint Laurent и перьями Prada (дожидаются в ДЛТ и TSUM Collect). При желании меняем фауну на флору и запасаемся тканными гвоздиками Erdem и вышитыми розами Gapanovich. Вместо теплого одеяла кутаемся в лоскутный жакет Dolce & Gabbana (не старые обрезки, а пэчворк-шедевр из твида, шерсти и пайеток!) и (веселья ради) миксуем его с трениками и кучерявыми свиферами (как у Homies). Наш ответ смокингам Loewe и Dolce & Gabbana — образцовая классика Yuliawave, белоснежный фрак Pervert и кутюрный жакет с ручной вышивкой Tatyana Kochnova Atelier (все смело мэтчим с брюками или юбкой-баллоном в тон и отправляемся хоть на премьеру «Пиковой дамы» в Мариинку, хоть под венец!). 

Ola Ola, 49 000 руб.

Ola Ola, 49 000 руб.

Choux, 44 980 руб.

Choux, 44 980 руб.

Винтажный Balenciaga, Vintage Voyage, 44 900 руб.

Винтажный Balenciaga, Vintage Voyage, 44 900 руб.

Lesyanebo, 44 000 руб.

Lesyanebo, 44 000 руб.

Autentiments, 41 900 руб.

Autentiments, 41 900 руб.

Masterpeace, 38 000 руб.

Masterpeace, 38 000 руб.

Pitkina, 36 900 руб.

Pitkina, 36 900 руб.

12Storeez, 36 000 руб.

12Storeez, 36 000 руб.

Gapanovich, 35 000 руб.

Gapanovich, 35 000 руб.

Sorelle Era, 35 000 руб.

Sorelle Era, 35 000 руб.

KidSuper, КМ20, 32 400 руб.

KidSuper, КМ20, 32 400 руб.

Namelazz, 30 900 руб.

Namelazz, 30 900 руб.

May of May, 29 400 руб.

May of May, 29 400 руб.

Emka, 22 990 руб.

Emka, 22 990 руб.

1811, 21 990 руб.

1811, 21 990 руб.

Daisyknit, 17 890 руб.

Daisyknit, 17 890 руб.

P.P.S, 15 900 руб.

P.P.S, 15 900 руб.

You Wanna, 11 165 руб.

You Wanna, 11 165 руб.

Lime, 10 999 руб.

Lime, 10 999 руб.

Важные конкуренты плечистых оверсайз-жакетов Annuko — приталенные ladylike модели с баской (в духе диоровского Bar) Balenciaga, Ola Ola и 1811, которым под силу (уместиться под пальто) дополнить вернувшиеся в моду капри и скинни. Выгуливаем жакеты-зефирки 404 Not Found на выставке «Сумасшедшее чаепитие» в «Кабаре ШУМ». Перемещаемся от искусства визуального к гастрономическому: пробуем миксологические шедевры в баре Xander и настраиваемся на пятницу в пайетках Kalmanovich, ультрамариновом и фисташковом атласе Lesyanebo и Lime. 

Леандра Медин голосует за total black: сочетает укороченный твидовый жакет с брюками-буткатами, прозрачным подъюбником и сабо на платформе

Леандра Медин голосует за total black: сочетает укороченный твидовый жакет с брюками-буткатами, прозрачным подъюбником и сабо на платформе

Джен Себаллос женит твидовый жакет-кейп Chanel c кепкой из той же ткани и фуксийной сумкой

Джен Себаллос женит твидовый жакет-кейп Chanel c кепкой из той же ткани и фуксийной сумкой

Фанни Экстранд миксует оверсайз-смокинг с макси-юбкой в пайетках и лаконичным серым джемпером

Фанни Экстранд миксует оверсайз-смокинг с макси-юбкой в пайетках и лаконичным серым джемпером

Сандра Генрих Соседа выбирает трендовый гобеленовый жакет и сочетает его с босоножками

Сандра Генрих Соседа выбирает трендовый гобеленовый жакет и сочетает его с босоножками 

Каролин Даур выгуливает объемный жакет c акцентными пуговицами Louis Vuitton в качестве платья в тандеме с контрастными колготками и остроносыми

Каролин Даур выгуливает объемный жакет c акцентными пуговицами Louis Vuitton в качестве платья в тандеме с контрастными колготками и остроносыми туфлями

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: