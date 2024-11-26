Statement-жакеты — главные герои подиумов и предновогодних вечеринок! Вот 30 самых-самых

Для случаев, когда обычный черный не прокатит, в Ann Demeulemeester отшили двубортный жакет из бархата (супер-тренд!), а в Dolce & Gabbana сделали ставку на кроп-смокинг (в паре с кружевным боди сработает на домашней вечеринке с будуаркорным дресс-кодом). Джонатан Андерсон в Loewe тоже призывает не относиться к торжественным смокингам слишком серьезно и миксует их гастро-шароварами (с репами, редисом и бататом!).

Всевозможный декор — тоже в почете: пока Дэниел Розберри в Schiaparelli украшает рукава экзотическими перьями, Миучча Прада и Марк Джейкобс инкрустируют жакеты узорами из кристаллов. Мех легко приживется не только на пальто — утверждает Симон Роша и в бренде имени себя накидывает псевдонорку на полупрозрачную органзу. Кроп-длина полноправно вступит в фэшн-игру весной, но вспомнить забытый тренд можно уже сейчас — по примеру показа Altuzarra составляем total red c укороченным жакетом с акцентными пуговицами. А при желании меняем колготки на юбку и отрабатываем ультрамодный металлик с двойкой Chanel.