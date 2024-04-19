Какие еще акценты, кроме искусства, помогли превратить интерьер в максимально индивидуальный?

Тамара: Я обожаю вещи с отчетливым акцентом collectible или винтаж. Моя большая гордость — отреставрированная дореволюционная раковина. Как гласит легенда продавца, в свое время ее демонтировали из особняка Матильды Кшесинской и отправили на помойку. Я ее приобрела в одном из своих любимых антикварных магазинов на Уделке у милого старичка, который с упоением рассказывает о каждой вещи. Под нее мы сделали специальную деревянную конструкцию и подобрали английские обои Cole & Son. Меня весьма возмущает, когда говорят, что на наших блошиных рынках ничего не найти — мой знакомый антиквар несколько лет назад стал обладателем зарисовок Шагала за относительно смешные деньги. Серьезно, на Уделке и «Авито» бывают редкости, просто надо уметь найти. При желании до сих пор можно найти картины передвижников. Наверное, треть моей посуды была приобретена именно там: кузнецовские тарелки, японская конфетница, ведро под шампанское, подсвечники-попугайчики. Я обожаю пить кофе из костяного фарфора ЛФЗ, который мне передали родители и которому лет больше уже, чем мне. Этот тонкий полупрозрачный фарфор, красивый орнамент, легкость в руке — непередаваемые ощущения. Но самое любимое — креманки 1950-х от Cristoffle: их можно положить в морозилку и потом налить в них ледяное же шампанское — это прямо огонь. Серебряную вилочку дореволюционной фабрики Павла Овчинникова из Баку привезла моя сестра со словами: «Берешь ею шпротинку, кладешь на черный хлеб – вот и деликатес».

Наши люди! Сколько, кстати, длился ремонт?

Тамара: Полтора года. Вообще-то я фанат старого фонда, выросла в Адмиралтейском районе. Упал с дома кусок штукатурки, и я такая мужу: «Посмотри, как великолепно!» Я в этой полуразрушенности вижу красоту. Но вот Михаил категорически не согласен: он не понимает, и его волнует вопрос, «когда уже наконец это отреставрируют». У нас двое сыновей, им 3 и 7 лет, что значит постоянные садик-школа-секции, и нужна удобная логистика, подземный паркинг, да и вообще комфорт, поэтому мы рассматривали только новые жилые комплексы. Я согласилась на это потому, что здесь очень правильное расположение по сторонам света, много солнца и из окна виден купол Исаакиевского собора — это была моя мечта. Но вот планировка была просто ужасная. И надо отдать должное Юноне за идеальное решение перепланировки и согласования.

Юнона: Да, особенно в Петроградском районе согласования — мучения. Мы договаривались с соседом, чтобы все мокрые точки были в одних и тех же местах, все это заняло время. Выделили место для двух детских комнат — они получились обособленными от основного пространства, что очень удобно — все занимаются своими делами. Детские получились без заигрывания, строгие: для стен мы использовали английскую краску Little Greene.

Тамара: Нам хотелось создать для детей отдельное пространство, где они смогут бегать, играть в свое удовольствие, понимать, что это их царство-королевство с их же правилами. Но при этом не хотелось уходить совсем в детскую историю с яркими принтами на стенах, коврах или даже постельном белье. К слову, постельное белье у нас — от Юноны. Ее бренд Yunka я, правда, очень советую — это качественный продукт, созданный из российского сырья в Костроме. Для меня это особенно ценно.