Как отец-основатель русского аутдора Влад Мороз создал главные русские пуховики Red Fox и попал в Книгу рекордов Гиннесса?

Капельницы — вообще недооцененный артефакт (в любом агрегатном состоянии!). Кто-то благодаря им выздоравливал и жил дальше. Кто-то рыбок делал — советский госпитальный сайнс-арт. А вы, значит, пуховики смазывали.

Я до этого учился в школе с химическим уклоном. Для капельниц существовал вредный растворитель — тетрагидрофуран. Но был и другой, циклогексанон. Однако взять его было негде, только если, конечно, ваша сестра не преподаватель химии. И она мне принесла баночку, я растворил, покрыл, сшил. При этом в СССР технология нейлона с покрытием была: из такой ткани шили парашюты. Но парашют нельзя было купить. А вот обрезки этого материала можно. Их покупали для Ленинградского альпинистского клуба и раздавали участникам. Из обрезков ничего не скроить приличного. Максимум — жилетки. Жилетки получались с косым швом на спине: так сшивали, чтобы из двух трапеций сделать прямоугольник, а потом из него вырезать выкройку. Смотрелось ужасно! А у меня все получалось как надо. Были конструкторские секреты, но это не для ленивых. И время от времени кто-то просил: «А можешь мне сшить?» — «Могу».

Как жилетки из обрезков парашютов превратились в качественные пуховики?

Не сразу. Началась эпоха домашнего пошива: кроил, мерочки снимал с клиента, подбирал материал, обговаривал фасончик («сделаем реглан, здесь вот такие карманы»). Жена помогала мне набивать это все. Вся квартира была в пуху! Мы его взбивали на ручной кремовзбивалке. Пух наматывался на стержни, а грязь и примеси оседали. Потом это начало больше походить на бизнес. В 1989-м мы шили форму для нашего альпинистского клуба — 20 курток. И тогда же мы придумали этикетки Red Fox c хитрым красным животным, лисой — агентом социализма.