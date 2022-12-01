Знакомьтесь, Мария Ван Малдерен! Она (вместе с Алисой Миргородской) придумала бренд YOU и одела в разноцветные пуховики (и не только!) обе столицы

Четыре года назад две большие подруги Мария Ван Малдерен и Алиса Миргородская запустили в Петербурге марку YOU. Сегодня это узнаваемый бренд актуальной женской одежды с классическим уклоном и сеть магазинов с обширной географией. Узнали, как им это удалось, у Марии Ван Малдерен, художественного вдохновителя бренда.
Как студентка St Martins вернулась в Петербург и сделала бренд с классическим уклоном?
Сызмальства мечтала стать дизайнером, шила одежду для кукол, рисовала эскизы, примеряла на себя мамины вещи. Затем ожидаемо отправилась учиться в Лондон, в St Martins, окончила там бакалавриат. Пока училась, только и мечтала вернуться домой: приехала сюда, и начала работать по профессии в ателье люксовых вещей с необычными клиентками: женщинами с большим достатком, особенностями фигуры и очень высокими требованиями. Там я познакомилась с люксовыми тканями, я заказывала их там же, где заказывают великие – Chanel, Prada, Gucci, познакомилась с секретами конструирования, научилась слышать клиента. Я работала в ателье около 4 лет, в какой-то возглавила их свадебное направление. В какой-то момент я поняла, что люксовый сегмент не для меня. Мне тяжело корпеть над одним изделием по несколько месяцев в поисках идеальной гармонии и одобрения клиента. Я поняла, что и сама одеваюсь иначе: люблю частую смену образов. Хотела делать что-то качественное, но доступное.
Не скучаете по люксовым тканям?
Нет, я очень люблю ткани, с которыми мы сейчас работаем. Есть натуральные, есть смесовые, есть и синтетика, но технологии шагнули далеко вперед. Синтетика, которая есть сейчас, далека от стереотипных представлений о материале, который стреляет, липнет к тебе. В каком-то смысле синтетика удобнее: она легче стирается, не мнется. Но у нас есть и превосходные натуральные ткани: например, кашемировый блок, а летом будет много льна.
Я сделала абсолютно правильный выбор, очень люблю то, что я делаю. А главное, что я делаю это не одна, а с моей близкой подругой еще со школы Алисой Миргородской. Когда я ушла из ателье, она пришла ко мне с бизнес-планом, который зрел у нее в голове. И мы решили объединить усилия! Мы начали в 2018 году. Очень лихо начали! Не как все бренды – с онлайна, а почему-то с оффлайна: сразу открыли магазин в «Галерее». Конечно, сейчас оглядываясь назад, я понимаю, что мы были (как и наша коллекция!) зеленые. При этом неплохо стартовали, и это придало нам сил.
YOU тогда и YOU сейчас, в чем разница?
Вначале было много идей, но меньше целостности. Я как дизайнер могу сказать, что сейчас коллекция сбалансирована, выработана четкая концепция капсульного гардероба, все вещи идеально комбинируются. С каждой вещью можно составить 20 луков минимум. Мы видим нашу клиентку как девушку с активной социальной жизнью, работой, семьей: ей, например, бывает нужно быстро сменить офисную водолазку на шелковую блузу, чтобы отправится в театр, и мы учитываем ее потребности по максимуму.
Конечно, расширился ассортимент. Сейчас в коллекции до 50 оттенков, постоянно добавляются капсулы, сейчас добавилась новогодняя.
Насколько марка петербургская? В чем ее связь с городом?
Бренд был придуман и запущен в Петербурге, мы с Алисой – петербурженки. В этом сезоне все капсулы были построены вокруг Петербурга, его стиля. Наша последняя съемка была на Ладоге, получилось очень красиво. В кампейне новогодней капсулы солирует балерина Мариинского театра Мария Ильюшкина.
Я привыкла адаптировать тенденции именно под Петербург. Убираю все кричащее, чрезмерное, стараюсь делать вещи вне времени, думаю, это влияние города. Петербург более классический, более размеренный город, чем та же Москва, и наши коллекции, в которых есть определенный уклон в классику, это отражают.
Где находится производство?
Здесь в Петербурге, на Обводном канале. Мы сейчас оттуда переезжаем, но остаемся в Петербурге (хотя некоторые изделия мы производим в регионах). У нас происходит фаза активного роста, мы за последнее время открыли 5 магазинов.Теперь их 11: 6 в Москве, 3 в Петербурге и по одному в Красноярске и Екатеринбурге. Планируем и дальше развиваться, сейчас немного передохнем, и снова приступим! Откроем наш первый аутлет!
Что вы носите сами?
Люблю разное у разных дизайнеров: рубашки Cos, жакеты Alexander McQueen, пальто MaxMara, предпочитаю вещи вне времени и дизайнеров, которые стоят на своем. Но если честно, мой гардероб на 99% состоит из вещей моей марки. Мы создали свой бренд, и я вообще перестала покупать вещи в других магазинах: разве что обувь и сумки. Но с весны это все появится и у нас!
Топ-3 вещи из зимней коллекции YOU по мнению Марии Ван Малдерен
Пуховик с контрастной подкладкой
Люблю наши короткие пуховички, они у нас представлены в нескольких цветах. Люблю их не только я, они очень хорошо продаются. Я их часто встречаю на девушках на улицах, и каждый раз мне невероятно приятно! И хочется бежать и делать еще! Ради этого я и работаю.
Платье миди с открытой спиной
Я люблю платья, у нас их всегда много. Люблю их комбинировать со свитерами на контрасте тонкой ткани и крупной вязки. Именно это ношу, не снимая.
Обожаю наш черный комбинезон, почти что кэтсьют. Вроде бы он спортивный, но при этом довольно элегантный.
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