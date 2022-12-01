Знакомьтесь, Мария Ван Малдерен! Она (вместе с Алисой Миргородской) придумала бренд YOU и одела в разноцветные пуховики (и не только!) обе столицы

Как студентка St Martins вернулась в Петербург и сделала бренд с классическим уклоном?

Сызмальства мечтала стать дизайнером, шила одежду для кукол, рисовала эскизы, примеряла на себя мамины вещи. Затем ожидаемо отправилась учиться в Лондон, в St Martins, окончила там бакалавриат. Пока училась, только и мечтала вернуться домой: приехала сюда, и начала работать по профессии в ателье люксовых вещей с необычными клиентками: женщинами с большим достатком, особенностями фигуры и очень высокими требованиями. Там я познакомилась с люксовыми тканями, я заказывала их там же, где заказывают великие – Chanel, Prada, Gucci, познакомилась с секретами конструирования, научилась слышать клиента. Я работала в ателье около 4 лет, в какой-то возглавила их свадебное направление. В какой-то момент я поняла, что люксовый сегмент не для меня. Мне тяжело корпеть над одним изделием по несколько месяцев в поисках идеальной гармонии и одобрения клиента. Я поняла, что и сама одеваюсь иначе: люблю частую смену образов. Хотела делать что-то качественное, но доступное.

Не скучаете по люксовым тканям?

Нет, я очень люблю ткани, с которыми мы сейчас работаем. Есть натуральные, есть смесовые, есть и синтетика, но технологии шагнули далеко вперед. Синтетика, которая есть сейчас, далека от стереотипных представлений о материале, который стреляет, липнет к тебе. В каком-то смысле синтетика удобнее: она легче стирается, не мнется. Но у нас есть и превосходные натуральные ткани: например, кашемировый блок, а летом будет много льна.

Я сделала абсолютно правильный выбор, очень люблю то, что я делаю. А главное, что я делаю это не одна, а с моей близкой подругой еще со школы Алисой Миргородской. Когда я ушла из ателье, она пришла ко мне с бизнес-планом, который зрел у нее в голове. И мы решили объединить усилия! Мы начали в 2018 году. Очень лихо начали! Не как все бренды – с онлайна, а почему-то с оффлайна: сразу открыли магазин в «Галерее». Конечно, сейчас оглядываясь назад, я понимаю, что мы были (как и наша коллекция!) зеленые. При этом неплохо стартовали, и это придало нам сил.