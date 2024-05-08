Катя Попова: «Самое важное — ​подмечать и вытаскивать наружу смыслы искусства, показывать, как они влияют на мир»

Когда мы готовили эту коллаборацию, «Пассаж» выделил нам под склад по­разительное место — ​200 квадратных метров, арки, высота потолков под 6 метров. Мы обалдели и сразу поняли — ​тут надо делать выставку. У Вильгения родились эскизы с черными горящими фонтанами из металла. А само пространство было как будто списано с серии работ петербургского художника Ивана Ненашева «Комната из белого камня». Так мы в итоге и назвали выставку. Когда Ваня оказался внутри этого зала, то сказал: «Вау, я как будто внутри своего холста». Еще я выбрала Сергея Колосова с его воздушными работами из стекла, Александрину Бранши, которая сделала инсталляцию из металла «Близость», Катю Деревоток с ее гипсовыми руками. Арки в пространстве устроены таким образом, что у каждого художника — свой закуток-­келья, в которую заглядывает зритель.

Художник Вадим Тишин, который недавно делал сценографию и костюмы для open-air-оперы «Поэма горы» по текстам Марины Цветаевой на Дягилевском фестивале в Перми, предложил показать его перформанс «Молитва поэта». Я придумала, что в нем смогут принять участие все художники выставки — ​выскажутся на тему внутренней молитвы посредством собственного перформанса. Мне очень хотелось понять, что автор чувствует во время создания произведения искусства: страдает ли он, получает ли удовольствие, что слушает в мастерской, что читает на ночь? Все это мы обсуждали с Вадимом, и вдруг он сказал: «Мне бы хотелось сделать перформанс в свой день рождения — ​это особенный день, католический сочельник 24 декабря». В этот момент я заплакала — ​прямо во время обеда. Мой папа, который ушел 20 лет назад, родился в этот же день. И это мой самый счастливый день в году, важнее Нового года и собственного дня рождения. Доказательство чуда в моей жизни, которое я храню.