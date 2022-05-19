Куратор Русского музея Евгения Сероусова создала пространство Мaison25 и собрала работы локальных художников на стыке дизайна и искусства

Как дизайнеру стать частью твоего комьюнити Maison25?

В наших планах открыть шоурум русского предметного и декоративно-прикладного искусства. Так что мы ищем авторов, которые создают физические объекты в сегментах фэшн, интерьерного дизайна и бьюти, например, парфюмы-коллаборации. Сейчас творческим людям особенно тяжело, многим художникам, уже представленным в Мaison25, я помогаю, в том числе психологически. Но момент неопределенности — лучшее время для экспериментов и откровений. Любые ограничения — это новые возможности. Мой совет тем, кто хочет продавать свое искусство, — ищите не просто коммерческую галерею или онлайн-маркет, а свое сакральное место, где вас слышат, понимают и поддерживают.

Кого из петербургских авторов вы уже представляете в Мaison25?

Катя Феус и ее бренд керамики Feus — кинетика интуитивности, прорыв в бессознательную абстракцию через пластический язык. Формы Ирины Дукиной — стихийность, физичность движения материала и простота как ценность. Дзен-сатори и абстракционист Tony.wwwww, который декларирует побег от репрессированной рациональности и пестует хаос, прежде всего внутренний, а не внешний. Саша Рощин и его динамичная экспериментальная живопись.Антон Шульгин, чьи фрагменты из биографии надежно закреплены штрихкодами или билетами авиакомпаний, застывшими в хрупкой телесности лепестков истории.