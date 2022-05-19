Куратор Русского музея Евгения Сероусова создала пространство Мaison25 и собрала работы локальных художников на стыке дизайна и искусства

Куратор Русского музея и основательница петербургского пространства Мaison25 Евгения Сероусова находит уникальные арт-объекты на стыке дизайна и искусства. И объясняет, почему NFT на арт-рынке — чуть ли не единственный инструмент, который дает возможность не зависеть от галерейного бизнеса.
Как дизайнеру стать частью твоего комьюнити Maison25?
В наших планах открыть шоурум русского предметного и декоративно-прикладного искусства. Так что мы ищем авторов, которые создают физические объекты в сегментах фэшн, интерьерного дизайна и бьюти, например, парфюмы-коллаборации. Сейчас творческим людям особенно тяжело, многим художникам, уже представленным в Мaison25, я помогаю, в том числе психологически. Но момент неопределенности — лучшее время для экспериментов и откровений. Любые ограничения — это новые возможности. Мой совет тем, кто хочет продавать свое искусство, — ищите не просто коммерческую галерею или онлайн-маркет, а свое сакральное место, где вас слышат, понимают и поддерживают.
Кого из петербургских авторов вы уже представляете в Мaison25?
Катя Феус и ее бренд керамики Feus — кинетика интуитивности, прорыв в бессознательную абстракцию через пластический язык. Формы Ирины Дукиной — стихийность, физичность движения материала и простота как ценность. Дзен-сатори и абстракционист Tony.wwwww, который декларирует побег от репрессированной рациональности и пестует хаос, прежде всего внутренний, а не внешний. Саша Рощин и его динамичная экспериментальная живопись.Антон Шульгин, чьи фрагменты из биографии надежно закреплены штрихкодами или билетами авиакомпаний, застывшими в хрупкой телесности лепестков истории.
Есть ли точки роста у русского арт-рынка?
В начале марта я улетела в Дубай, где мы с командой Wow Summit провели выставку Digital and NFT Art. Этот опыт подарил мне надежду и силы на продолжение развития нашего NFT-проекта NUNC с российскими художниками. Команда кураторов Nunc, куда, например, входит Лиза Климко, помогает адаптировать традиционные жанры искусства к NFT-рынку. В условиях нестабильности, если не сказать хаоса, NFT — чуть ли не единственный инструмент, который дает возможность не зависеть от галерейного бизнеса. С продажи NFT можно вкладывать деньги в производство и поддерживать жизнедеятельность своей мастерской. И наш проект признан подсвечивать путь художников и направлять их на нужные арт-ярмарки. В этом месяце мы удачно представили русских авторов — Антона Власова, Константина Решетникова, Григория Орехова и Марию Агурееву — на крупном маркетплейсе NFT Bazl в Бахрейне.
Какова стратегия Мaison25 на ближайшее время?
В 2022 году я, как основатель проекта, креативный директор Владимир Никандров и контент-менеджер Маша Неуф выбираем максимальную инклюзивность и горизонтальное управление. Наша платформа Мaison25 построена по принципу kickstarter: все участники комьюнити вовлекаются в деятельность проекта и участвуют в его развитии. Взамен мы делимся актуальными знаниями о междисциплинарных областях искусства, как современного, так и классического, а также предоставляем доступ к закрытым мероприятиям и специальным ценам на арт-объекты. Мы хотим охватить разную целевую аудиторию и разработали несколько направлений. По ежемесячной подписке на курируемую диджитал-библиотеку, развитием которой мы активно занимаемся, можно посмотреть наши лекции об NFT-искусстве, дизайнере Мартине Маржела и художнике Олафуре Элиассоне. Еще Maison25 — это арт-маркет, где помимо работ доступен консьерж-сервис по подбору произведений современного искусства в личную коллекцию и travel-досуг. Раз в сезон мы будем проводить выставки новых имен. Наши амбиции как независимой кураторской площадки — стать домом для современного искусства России. maison25.art
Текст: Ксения Гощицкая
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