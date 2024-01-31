Знакомьтесь, Александр Басалыгин. Уже 10 лет девелопер превращает петербургские особняки в креативные кластеры (скоро вернет к жизни дом архитектора Брюллова!)

О новых проектах, выборе жизни в России и любви к Петербургу

BS Art Development Group, основанная Александром Басалыгиным, формально занимается управлением недвижимостью. Практически же она создает в зданиях и кварталах приятную атмосферу, которая привлекает жителей и туристов и таким образом делает дороже не только аренду своих площадей, но и стоимость проектов — участников кластера. Такой подход часто является единственным способом вернуть к жизни заброшенные здания, которые не интересны инвесторам с более традиционным подходом. Сейчас компания управляет семью пространствами в Петербурге и собирается открыть еще одно в доме архитектора Александра Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова. Брюллов перестроил в 1845 году здание времен Анны Иоанновны и сам в нем жил. В конце 1900‑х годов здесь находился Музей старого Петербурга, созданный по инициативе основателя движения «Мир искусства» Александра Бенуа. А последние десятилетия вплоть до 2022 года здание находилось в аварийном состоянии, от него отказались несколько инвесторов. Басалыгин получил здание по программе «Pубль за метр» и собирается уже в конце этого года открыть в нем креативный кластер. Соинвесторами проекта выступили братья Скигины, совладельцы Петербургского нефтяного терминала.

Что хорошего стоит ждать Петербургу от девелопера Басалыгина? Вы ведь реставрируете дом Брюллова?

Не только. Я занимаюсь реставрацией деревянного здания в Лисьем Носу. Потом, в перспективе лет восьми или десяти я хочу построить красивое здание рядом с «Третьим кластером» на 8‑й Советской, 4. Хотел бы сделать какую‑то архитектуру, чтобы через сто лет написали в путеводителе. А дом Брюллова — ​да, это наш главный сейчас проект.

Многие начинания, связанные с реставрацией исторических зданий, приостановили. Думаете, сейчас хорошее время для того, чтобы начинать новые проекты и строить планы?

Я стал заниматься домом Брюллова не потому, что считаю это практически целесообразным, а как раз потому, что это сложно и непонятно как. Я лет пять до 2022 года, кроме всего прочего, занимался IT, мы делали компьютерные игры. Я жил на Кипре, а до этого в Азии. У нас все неплохо шло. Мы занимались большими сторителлинговыми играми. Такими ролевыми играми занимаются всего десяток компаний во всем мире, потому что никто не понимает, как на этом зарабатывать. Сделали прямо хорошую игру Encased, можно было гордиться. Наш план заключался в том, чтобы через 15 лет выйти на IPO, но после начала СВО он потерял свою актуальность. И у меня возник такой экзистенциальный выбор. Я понял, что нужно или уехать из России навсегда, или остаться в России навсегда. Я долго — ​полгода — ​думал и в итоге решил остаться в России.

Поделитесь вашей мотивацией!

Я очень люблю Россию, это удивительный факт. Да, я всегда и всем был очень недоволен, что‑то вечно ворчал, и на Кипре у меня прямо все было устроено… Но я петербуржец в каком‑то невероятном поколении, среди моих предков — ​и военные офицеры, и профессора, и купцы, и рабочие. Кто‑то поддержал революцию, а кто‑то до конца оставался верен царю. Были и репрессированные, и те, кто репрессировал. Во время блокады кого‑то из моей семьи эвакуировали, кто‑то погиб в Ленинграде, а кто‑то выжил. Поэтому я тут за любую движуху, даже если будет совсем плохо.