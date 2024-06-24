Знакомьтесь, Toxi$: сверхновая звезда хип-хопа и автор самых вирусных кружочков в Telegram, которому респектуют Big Baby Tape и Егор Крид

ЛЮБОВЬ И ДИНОЗАВРЫ

Что для тебя любовь?

Чувство, которое ты испытываешь к чему-либо. Это длительное чувство, не «может быть», а точно длительное. Это любовь к музыке — она у меня никогда не пропадет. Бывает любовь к человеку определенному, близкому. Любовь к семье, любовь ко второй половинке. Это такое чувство, которое заставляет тебя чувствовать себя хорошо, приятно, нужным, любимым. Любовь очень мотивирует делать хорошие вещи, совершать хорошие поступки.

А брейкап?

Это нелюбовь. Это, наоборот, то чувство, когда ты чувствуешь себя грустным, подавленным, ненужным, в каком-то смысле сломанным, подбитым. Тебе ничего не хочется делать, у тебя демотивация идет конкретная, и тяжело из этого выйти, не все с этим справляются. Брейкап в основном — это когда люди расходятся, заканчивается любовь. Но брейкап может быть и временным! Главное — не запускать себя в этот момент и не надумывать себе слишком много всего.

Любовь или брейкап: что более плодотворно…

(Перебивает.) Для творчества? Да ну нет! (Смеется.) Я таких людей знаю, правда, да-да. В грусти есть своя эйфория, но когда эта грусть — сгусток твоей фантазии, это одно. А когда тебе в реале грустно, тут уже не до творчества. Но у меня в любой ситуации, в какой бы я ни был, всегда есть желание излить душу: либо в хорошем смысле, либо в грустном.

Андрей, как думаешь, ты хороший человек? Люди вокруг говорят, что да, а сам что скажешь?

Сложно сказать. Я просто ощущаю себя humble-человеком. Я бы сказал, что я смиренный и благодарный. Добрый, недобрый — не мне судить. Но я честный и очень добр к людям, никому никогда не желаю зла.

Сложно сохранять доброту в себе?

Я справедливый, и за справедливость иногда приходится бороться. Поэтому, наверное, доброту не всегда можно сохранить.

Еще ты говорил, что все, что ты хочешь, чтобы все стали добрее. Абсолютно согласна! Но как это сделать?

Начать с того, чтобы люди относились ко всему спокойнее и сдержаннее. Думали прежде, чем говорить, и смотрели на мир легче.

Дай совет — как?

В первую очередь, если у тебя что-то не получается, не стоит сваливать на людей свой негатив. Стоит попросить о помощи, не стесняться. Потому что разговоры в жизни очень важны везде в любых ситуациях.

Если не музыка, чем бы занимался?

Режиссурой или клипмейкингом. У меня была мечта снять фильм — и до сих пор есть. Какой-нибудь мотивирующий фильм про жизнь рэпера. А-ля путь звезды. Или артхаусный ужас! Ужастики нравятся, странные фильмы люблю. Или сыграть в каком-нибудь фильме. Когда я был маленький, у меня часто менялись интересы. Думаю, как и у всех. То хотел быть археологом, то доктором, то теннисистом… Но артистом я всегда хотел быть — и стал им.

Полагаться надо только на себя, на свое чутье и то, как ты видишь и ощущаешь. Ты сам художник своей музыки и никто, кроме тебя, лучше тебе не подскажет.

А во дворе копался в поисках всяких железяк и артефактов? В своей палеонтолог-­эре.

Нет, такого не было. Просто смотрел документальные фильмы про раскопки и динозавров, очень сильно увлекался этим. Может, были какие-то наборы игрушек, связанные с археологией.

Где самые крутые скелеты?

Которые я видел? Скелет кита в Музее естествознания в Лондоне. Он прямо гигантский вообще, абсолютно! И конечно, я ходил в Зоологический музей в Петербурге, раз 6-7.

Оправдывает ли Андрей из 2024 года представления Андрея из детства?

Частично — да, очень даже. Как минимум мечта сбылась! И все мои мечты о том, чтобы на сцене отрываться, — они сбываются. Я сейчас в сольном туре и вижу, как огромное количество людей под меня прыгают, бесятся, кайфуют от моей музыки, плачут, смеются — весь спектр эмоций испытывают. И это правда ценно. Приятное чувство — знать, что ты все делаешь правильно.