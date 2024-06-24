Знакомьтесь, Toxi$: сверхновая звезда хип-хопа и автор самых вирусных кружочков в Telegram, которому респектуют Big Baby Tape и Егор Крид

Андрей Смелянский aka Toxi$ — новая хип-хоп-звезда и самобытный артист, чьи кружочки в Telegram (400 тысяч подписчиков!) вы точно видели, а экспериментальный флоу узнаете с первых интонаций. Бабушка привила ему любовь к языкам, Young Thug и Yung Lean — к рэпу (ждем фиты, в планах уже есть!), а хитовые треки Hurtz (почти 10 млн просмотров на YouTube!), Vandal, «Хайегохо» и совместки с Егором Кридом, OG Buda и Big Baby Tape принесли сотни тысяч стримингов и закрепили в топах чартов. Умению Смелянского не сворачивать с проложенного пути можно только позавидовать: одновременно с сочинением новой музыки и большим сольным туром Андрей пишет диплом, готовясь стать педагогом дополнительного образования.
В общем, Toxi$ (лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024!) еще преподаст нам урок! Вам какой: английского, итальянского или стиля?
На Андрее: костюм USHATAVA, обувь MM6 MAISON MARGIELA (ДЛТ)
YOUNG THUG, YUNG LEAN И СТЕРЕОТИПЫ ПРО РЭПЕРОВ
Для начала самый главный вопрос: как тебе погода в Петербурге? Я целый день смотрю в окно: то солнце и весна, то резко тьма и снег…
Да… В мае хотелось бы потеплее. У нас и так постоянно холодно и пасмурно. Хочется уже лето.
Зато можно достать все свои классные теплые вещи!
Тоже верно.
Первое место, куда отправиться, когда сошел с «Сапсана» Москва — Петербург, чтобы почувствовать себя счастливым? Даже если снег. И темно!
Ах так, снег… Со снегом будет потяжелее. Так бы я мог предложить взять напрокат лодочку и устроить водную экскурсию. Очень, очень круто! А если снег, то просто на Невский проспект пойти, посмотреть на достопримечательности, на Дворцовую площадь сходить, к Адмиралтейству. Петербург — красивый.
Но многие петербуржцы боятся Невского, обходят за тридевять земель...
Не знаю, лично я к Невскому проспекту прекрасно отношусь! У меня колледж на Фонтанке, я постоянно езжу на метро, в центре часто бываю. И каждый раз, когда по Невскому прохожу, люди на него смотрят так, будто они на Марс ступили.
Где твое место силы в Петербурге?
Я как только приземляюсь в Питере, с самолета или с поезда схожу, у меня весь город — место силы. Могу на районе у себя гулять или в Парке 300-летия. Надеюсь, его круто реконструируют и не потеряется этот полудубайский вайб от «Лахта Центра».
Ты говорил, что твоя бабушка и Lil Pump — люди, которые научили тебя английскому и рэпу. А чье влияние ты еще испытал?
Таких людей много, кто повлиял на мой музыкальный вкус и восприятие жизни в целом. Если говорить о родственниках — это моя семья, папа и мама, в основном мама. Они верили в меня, поддерживали во всех начинаниях, за что я им благодарен. Куда больший вклад внесли, чем Lil Pump! Его просто какое-то время слушал. И не сказать, что только его, больше все-таки Young Thug и Yung Lean.
У тебя творческая семья?
Нет, но в моей семье у всех есть музыкальный слух.
Что звучало в твоем доме в детстве?
Все подряд. Когда я был маленький, просто включал телевизор: там могли играть и мюзиклы всякие диснеевские, и из советских фильмов песни. Когда в Италии бывал, по итальянским каналам все время крутили какие-то клипы, как у нас на «Муз-ТВ».
Долго прожил в Италии?
Не жил, просто часто ездил в детстве. Достаточно часто, да.
Как в деревню к бабушкам, только в Италию?
Ну не настолько часто. (Смеется.)
В твоей дискографии есть треки и на английском, и на русском, и лиричные вроде Hurtz, и ироничные на релизе Unique. В каком направлении будешь дальше двигаться?
Сложно сказать, что будет завтра. Но могу сказать точно: все будет зависеть от состояния моей души. Как я себя буду чувствовать, такую музыку и буду писать. Сейчас у меня такое игривое, немного гуфи-состояние. Хочется лета, хочется тусни какой-нибудь минимальной, поэтому пишу более танцевальную музыку.
Музыканту важно держать все в своих руках? Или команда решает?
Это работает в совокупности. Именно в музыкальном плане решаю все я: сам пишу тексты, сам пишу треки, помогаю писать инструменталы со своими битмарями, созваниваюсь с ними. Весь процесс контролирую исключительно я и те люди, с которыми я работаю над инструменталами.
Большая команда?
Не, небольшая. И к тому же у меня, к сожалению, пока нет постоянных битмейкеров, еще не собрал команду. Но есть ребята, которые часто со мной работают, я всегда у них могу попросить биты. И мне сильно повезло с моим звукорежиссером! Он просто очень талантливый и крутой парень, мы друг друга чувствуем, прямо как соулмейты в музыке. Это Илья Gémini.
Фидбэк для тебя имеет значение? Что посоветуешь начинающим музыкантам?
Я знаю, что многим важно мнение общества, мнение профессионалов, но даже они не всегда бывают правы. Это не значит, что они злые или плохие люди, которые чего-то добились и не разрешают чего-то добиться другим, нет, я не к этому клоню. Просто иногда даже легкое замечание или неаккуратное выражение может демотивировать и полностью сломать человеку его мечту. Мой главный совет — полагаться только на себя, на свое чутье и на то, как ты видишь и ощущаешь. Ты сам художник своей музыки, и никто, кроме тебя, лучше тебе самому не подскажет.
Назови самый большой стереотип про рэперов, который совсем неправда?
Что все рэперы — глупые, необразованные и тупые. Все ребята, которых я лично знаю, очень умные: что Егор Big Baby Tape, что Yanix, Гриша OG Buda, Тёма Mayot, Markul, Saluki, Егор Крид.
На Андрее: свитер N21, рубашка BOSS, кеды MM6 MAISON MARGIELA (ДЛТ), украшения MOZI JEWELRY
ПЕДАГОГ, КРАЕВЕД И СЕКРЕТЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА
Школьником ты 4 года учился на журналиста и хотел брать интервью у рэперов. Какой вопрос ты бы задал самому себе?
Не только у рэперов, вообще у медийных личностей, в основном музыкальных. Какой вопрос бы задал? Это тяжело, не знаю. Но могу дать совет журналистам! Тщательнее, доскональнее изучайте информацию про тех людей, у которых берете интервью, полностью погружайтесь. Потому что иногда бывают прямо кринж-моменты, когда человек может неправильную информацию донести, некорректный вопрос задать или вообще такое спросить, что не относится никак к артисту. Мне таких вопросов пока не задавали, слава богу.
Это хорошо. Надеюсь, я тоже не окажусь в списке кринж-моментов!
Ха-ха, все супер!
Энивей, сейчас ты учишься на педагога в колледже при Гуманитарной академии. У тебя уже был опыт преподавания? Выходил ли ты к детям с указкой и журналом?
Да, учусь на педагога дополнительного образования, хочу преподавать людям иностранные языки: английский и итальянский. А еще я гид и переводчик — в общем, туристическо-краеведческая сфера. На поля выходил, конечно, у меня три раза в год практика. Приезжаю в школу и провожу уроки детям — с проектором, доской и всеми другими атрибутами. Это очень кайфово и круто, а в последнее время еще и весело с моей популярностью, когда входишь — и в коридоре 70 человек не дают из кабинета в кабинет пройти. Но дети все равно меня воспринимают как учителя, уважительно ко мне относятся. Для меня это очень ценно. Когда я шел на практику уже будучи популярным, боялся, что меня не будут воспринимать как учителя. Но они спокойно переключаются, все селфи после урока, — а могут и вообще без селфи.
Что рассказываешь? Как проходит урок?
Мы изучаем грамматику и правила английского языка с ребятами вообще всех возрастов: от 1–2-го класса до 10–11-го. Видеоролики, мультики смотрим, физкультминутки проводим всякие. Например, я включаю им видос, где молодой человек говорит на английском, что он на каком-то квесте и надо спастись от метеоритов, — и они повторяют за ним. Знаешь, как игра Just Dance. Самый теплый прием, наверное, в старших классах, потому что они понимают больше. Но с малышами тоже интересно!
Гранд-вопрос из рубрики «Секреты тайм-менеджмента»: как ты все успеваешь?!
У меня есть для этого своя команда, которая мне подсказывает и помогает вообще во всех аспектах, стараются выстроить график так, чтобы я не погиб, не утонул в работе и не выгорел никак. Я им в этом очень признателен. Ну и, конечно, морально помогают мои друзья, близкие и семья. Для меня это ценно.
Какой маршрут ты посоветуешь в Петербурге? Чтобы было красиво. Выбор экскурсовода-краеведа!
ЦПКиО — хороший парк, на Крестовском острове можно погулять. Если что-то посмотреть, то, конечно, надо в Зоологический музей, в Кунсткамеру обязательно сходить по классике, в Зимний дворец. Взять автобусную экскурсию, только маленькую: от больших устают люди, внимание теряется.
На Андрее: платок-кольчуга NEVODA, пиджак PRADA (ДЛТ), рубашка BOSS, кардиган PINKO, галстук HENDERSON, украшения MOZI JEWELRY
ЛЮБОВЬ И ДИНОЗАВРЫ
Что для тебя любовь?
Чувство, которое ты испытываешь к чему-либо. Это длительное чувство, не «может быть», а точно длительное. Это любовь к музыке — она у меня никогда не пропадет. Бывает любовь к человеку определенному, близкому. Любовь к семье, любовь ко второй половинке. Это такое чувство, которое заставляет тебя чувствовать себя хорошо, приятно, нужным, любимым. Любовь очень мотивирует делать хорошие вещи, совершать хорошие поступки.
А брейкап?
Это нелюбовь. Это, наоборот, то чувство, когда ты чувствуешь себя грустным, подавленным, ненужным, в каком-то смысле сломанным, подбитым. Тебе ничего не хочется делать, у тебя демотивация идет конкретная, и тяжело из этого выйти, не все с этим справляются. Брейкап в основном — это когда люди расходятся, заканчивается любовь. Но брейкап может быть и временным! Главное — не запускать себя в этот момент и не надумывать себе слишком много всего.
Любовь или брейкап: что более плодотворно…
(Перебивает.) Для творчества? Да ну нет! (Смеется.) Я таких людей знаю, правда, да-да. В грусти есть своя эйфория, но когда эта грусть — сгусток твоей фантазии, это одно. А когда тебе в реале грустно, тут уже не до творчества. Но у меня в любой ситуации, в какой бы я ни был, всегда есть желание излить душу: либо в хорошем смысле, либо в грустном.
Андрей, как думаешь, ты хороший человек? Люди вокруг говорят, что да, а сам что скажешь?
Сложно сказать. Я просто ощущаю себя humble-человеком. Я бы сказал, что я смиренный и благодарный. Добрый, недобрый — не мне судить. Но я честный и очень добр к людям, никому никогда не желаю зла.
Сложно сохранять доброту в себе?
Я справедливый, и за справедливость иногда приходится бороться. Поэтому, наверное, доброту не всегда можно сохранить.
Еще ты говорил, что все, что ты хочешь, чтобы все стали добрее. Абсолютно согласна! Но как это сделать?
Начать с того, чтобы люди относились ко всему спокойнее и сдержаннее. Думали прежде, чем говорить, и смотрели на мир легче.
Дай совет — как?
В первую очередь, если у тебя что-то не получается, не стоит сваливать на людей свой негатив. Стоит попросить о помощи, не стесняться. Потому что разговоры в жизни очень важны везде в любых ситуациях.
Если не музыка, чем бы занимался?
Режиссурой или клипмейкингом. У меня была мечта снять фильм — и до сих пор есть. Какой-нибудь мотивирующий фильм про жизнь рэпера. А-ля путь звезды. Или артхаусный ужас! Ужастики нравятся, странные фильмы люблю. Или сыграть в каком-нибудь фильме. Когда я был маленький, у меня часто менялись интересы. Думаю, как и у всех. То хотел быть археологом, то доктором, то теннисистом… Но артистом я всегда хотел быть — и стал им.
А во дворе копался в поисках всяких железяк и артефактов? В своей палеонтолог-эре.
Нет, такого не было. Просто смотрел документальные фильмы про раскопки и динозавров, очень сильно увлекался этим. Может, были какие-то наборы игрушек, связанные с археологией.
Где самые крутые скелеты?
Которые я видел? Скелет кита в Музее естествознания в Лондоне. Он прямо гигантский вообще, абсолютно! И конечно, я ходил в Зоологический музей в Петербурге, раз 6-7.
Оправдывает ли Андрей из 2024 года представления Андрея из детства?
Частично — да, очень даже. Как минимум мечта сбылась! И все мои мечты о том, чтобы на сцене отрываться, — они сбываются. Я сейчас в сольном туре и вижу, как огромное количество людей под меня прыгают, бесятся, кайфуют от моей музыки, плачут, смеются — весь спектр эмоций испытывают. И это правда ценно. Приятное чувство — знать, что ты все делаешь правильно.
УЖАСТИКИ, МАМИНЫ КУРТКИ И ТАРАНТИНО
Что читать, смотреть и слушать, если нет сил двигаться дальше?
Один из моих любимых фильмов — «Форрест Гамп» с Томом Хэнксом. Очень мотивирующий, мне нравится. Фильм о преодолении себя в том числе. Я считаю, что такие фильмы ценны еще и тем, что ты смотришь на человека, у которого нет каких-то возможностей или вот этого счастья, которое есть у обычных людей, — и он пытается справиться с этим. Получается, несмотря на все преграды, которые могут быть, надо верить в себя и стремиться к своей цели. И еще спорт помогает. В зал хожу. Раньше играл в большой теннис, хотел бы камбэкнуться.
Как насчет хобби? Я вот открыла для себя кроссворды, очень успокаивают!
Рисовать попробовал опять начать, но не профессионально, для себя. Раньше изображал разные сюжеты, в основном гадов всяких, абстрактные, артхаусные, но не в плохом смысле, рисунки. В них есть что-то.
Не могу все-таки обделить вниманием твои кружочки и рилсы, в которых ты всегда появляешься в интересных аутфитах. Какая самая крутая вещь в коллекции?
Их на самом деле столько... У моей мамы есть крутые старые куртки модные, жилетки. Много рарных вещей родителей, которые я сейчас таскаю. Они до сих пор в моде, стильно их сочетаю. Самые крутые, наверное, линзы какие-нибудь, очечки.
А самая странная?
Допустим, крутая шерстяная шапка, которую мне подарила фанатка на съемках «Крита» с OG Buda. Сама сделала — кошачью такую, с ушками. Прикольная!
Судя по погоде, самое время ее достать! У нас в «Собака.ru» есть слоган: давайте одеваться как петербуржцы. Как в твоем представлении одеваются петербуржцы?
Хах, стильно и со вкусом! Но в основном в темные тона. У нас погода такая, люди все- таки более приглушенные цвета выбирают.
Чтобы слиться с гранитом!
Yes, exactly. Странность, может, и есть какая- то, но мне, как петербуржцу, не понять — надо со стороны смотреть. (Смеется.)
Вопрос со звездочкой: о чем тебя никогда не спрашивают на интервью, но ты бы очень хотел ответить?
Про фильмы меня редко спрашивают! Обсудить философские смыслы какого-нибудь фильма мне было бы интересно.
Фиксирую твою серьезную заинтересованность, раз тема кино проходит красной нитью нашего разговора! Надо тебя законнектить с кем-нибудь из индустрии. Или роль какую подыскать.
Да, надо бы! Я бы хотел у Квентина Тарантино сняться.
Твой топ-3 странных артхаусных ужастиков?
«Человек-слон», «Голова-ластик» Линча. «Груз 200» Балабанова тоже неплохой!
Топ жизнеутверждающих фильмов? Помимо «Форреста Гампа».
Так-так-так, надо напрячься. «В погоне за счастьем» с Уиллом Смитом. Еще хороший про темнокожего парня, которому семья помогла выйти из hood-жизни, с района… «Невидимая сторона» называется. И «Легенда №17»! Еще хороший, — не могу сказать, что мотивирующий, но жизненный, — «Богемская рапсодия». Для тех, кто увлекается группой Queen и рокешником.
Рами Малек — абсолютно шикарный!
Да! Еще «Далласский клуб покупателей», «Зеленая миля», «Вселенная Стивена Хокинга» трогательный, «Загадочная история Бенджамина Баттона». И, пожалуй, хватит.
Какие планы на 2024 год?
На Random Fest выступаю летом — крутой фестиваль, который организовывает наша команда. Хочется дотурить, провести свои сольные концерты в Москве и в Питере осенью: 12 октября в «А2» и 27 октября в VK Stadium (экс-Adrenaline Stadium).
Зови редакцию, мы придем!
Буду вас ждать! И конечно, хочется дописать альбом, дропнуть пару синглов. Может, и не пару. Какой-нибудь коллаб сделать интересный с западным артистом. С Yung Lean! Пока Young Thug сидит, тогда с Yung Lean.
И финальное напутствие?
Верьте в себя. Слушайте хорошую музыку. Научитесь любить себя и воспринимать себя таким, какой вы есть. Никого не слушайте. И, конечно же, читайте «Собака.ru»!
Текст: ДАРЬЯ ГЛАДКИХ
Фото: РОМАН КРАУЗОВ (CHELUSTI)
Стиль: КАРИНА КРАПИВА
Визаж и волосы: ЛАДА РОМАНОВА
Свет: ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ (SKYPOINT)
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