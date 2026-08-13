Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 августа

Фестиваль «Ленинградские мосты» (Zoloto! Рушана! Passmurny!), концерты американского пионера трэпа Waka Flocka Flame, IOWA и Ильи Папояна, открытие музея-усадьбы «Пенаты» в Репино, шестилетие формации «К-30», а также гастроли учеников Юрия Бутусова — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 13 АВГУСТА
«Вишневый сад»
Главные премьеры этой недели в кино: военная драма «Последний рубеж» (18+) и сурвайвал-хоррор «Крушение рейса» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Фестиваль «БуФест», «Скороход» (16+)
Успевайте увидеть гастрольные спектакли учеников Юрия Бутусова. 13 августа покажут «Вишневый сад» Егора Ковалева, а 14 и 15 августа — «Чайку» Ильи Зайцева.
До 15 августа
Показ «Любовь и голуби», Новая Голландия (6+)
19:30
Готовьте плед и корзинку для пикника под лирическую классику Владимира Меньшова (и не забудьте процитировать: «Людк, а Людк!»).
Выставка «Жизнь в Параллелошаре», Малый зал Музея нонконформистского искусства (16+)
Четыре грандиозные мультивселенные — автора функциоколлажей Вадима Воинова, сооснователя арт-центра «Пушкинская-10» Сергея Ковальского, создательницы «летального реализма» Марины Каверзиной и участника Товарищества экспериментального изобразительного искусства Евгения Тыкоцкого — объединят в одном пространстве.
До 25 октября
Выставка «Юля», «Сарай» (16+)
Резидентки Sobo Gallery Юлия Рибетки и Юлия Мортиис создают атмосферу линчевского сумрака при помощи живописи, шерсти, воска и смолы.
До 6 сентября
+ Идея: посмотреть 10 лучших недавних детективов, которые вы могли пропустить.
От «Энолы Холмс 3» (со звездой «Очень странных дел» Милли Бобби Браун!) до экранизации классического романа Жоржа Сименона «Мегрэ и убийство в высшем обществе».
ПЯТНИЦА: 14 АВГУСТА
Zoloto
Фестиваль «Ленинградские мосты», Банковский, Мучной и Мало-Конюшенный мосты (0+)
Самый петербургский музыкальный фестиваль вновь пройдет в центре города. Зрительным залом, как и всегда, станут набережные рек и каналов, а сценой — мосты. В лайн-апе: Zoloto, Рушана, Passmurny, Terelya, Наадя, Settlers, ВИА «Пролетарское танго», Ubel, «нееет, ты что» и другие.
С 14 по 16 августа
Концерт Waka Flocka Flame, А2 (16+)
19:00
Идем на хип-хоп-рейв американского пионера трэпа (фитовал с Дрейком, Ники Минаж и Лил Уэйном!).
Фестиваль DreamFest, Юсуповский сад (0+)
В программе — пиротехническое шоу под музыку на стихи Бродского и Цветаевой (что?да!), флайборд-перформанс, рок-хиты в исполнении симфонического оркестра, концерт на рояле посреди пруда и запуск фонариков.
C 14 по 16 августа
Ярмарка издательства «МИФ», «Вокзал 1853» и «Севкабель Порт» (12+)
Не пропустите паблик-токи искусствоведа Владимира Иванова о мифах Петербурга, гида Оксаны Потаповой об архитектуре Васильевского острова, исследовательницы Ольги Жилко о картах таро и историка Нанико Соколовой о произведениях Гоголя.
C 14 по 16 августа
Открытие клуба «Эхо», Невский, 35 (18+)
Странствующие проекты «Кружок», Fam и «Этюд» объединились, чтобы открыть новое пространство в Гостином дворе. В двухдневной феерии примут участие 17 артистов.
С 14 по 15 августа
Вечеринка «Друг», «К-30» (18+)
23:00
Тусовка с 18-летней историей (!) отгремит в резиденции Roots United. Настраиваемся на микс хип-хопа и электронной музыки.
Вечеринка ONLY HOUSE, «Усы на Пене» (18+)
20:00
Хаус во всех его вариациях раздадут Apsara, Shatalove, Foreverclub, Baneblade, Trimix, Lin Lex и Nenado.
+ Идея: прочесть самые любопытные новые книги об архитектуре.
Например, карманный путеводитель по модернизму искусствоведа Ксении Малич или энциклопедию с детскими вопросами о пирамидах и небоскребах.
СУББОТА: 15 АВГУСТА
Саша Алмазова
«Фестиваль петербургского кино», «Невидимый театр» (18+)
«Улица Балабанова» и просветительский проект «Выслушать» устраивают трибьют ленинградской киношколе. Дано: экскурсия по местам съемок фильмов Балабанова, публичное интервью сверхновой звезды БДТ Геннадия Блинова и дискуссия с продюсером фильмов Романа Михайлова Юлией Витязевой, режиссером «ЮЗЗЗ» Стасом Ивановым и экс-главредом «Сеанса» Василием Степановым.
С 15 по 16 августа
Фестиваль «Фонарь», «Упсала-Цирк» (0+)
12:00
Наш план-минимум на благотворительной книжной ярмарке: заглянуть на паблик-токи основателя проекта Arzamas Филиппа Дзядко и художника-вышивальщика Саши Браулова, на концерт проекта Саши Алмазовой «ЧтоЕслиХор» и в открытую школу циркачей.
Фестиваль «Флоу Фест», «Севкабель Порт» (18+)
Отправляемся на маркет за кофе, чаем и какао, а заодно слушаем дальневосточную инди-группу hehehe, уральский постпанк-коллектив «Перемотка» и петербургского хип-хоп-артиста Хмырова.
С 15 по 16 август
Вечеринка «”К-30” 6 YEARS», «К-30» (18+)
23:00
Формация Roots United отметит шестилетие выступлениями резидентов, дагестанской инди-группы «нееет, ты что», дуэта Данилы Холодкова (барабанщика группы Shortparis!) и мультиинструменталиста (аka звонаря!) Филиппа Горбачева, а также московского электронщика Biicla.
Вечеринка «ГОСТ Звук», «Грибоедов» (18+)
00:00
За шоукейс ведущего российского электронного лейбла отвечают его резиденты Low808, OL, Flaty и Vtgnike.
Вечеринка Oberwave, «Чертики» (18+)
21:00
Московская промо-группа с десятилетней историей покажет, что такое дарк-диско и EBM с нуарным вайбом.
Вечеринка Underground Experience, М4 (18+)
23:00
Одна из старейших промо-компаний отметит день рождения своего резидента Георгия Робакидзе техно-, электро-, брейкбит- и вонки-ритмами.
+ Идея: поехать в Ивангород.
Город на границе с Эстонией (обычно въезд только по пропускам!) откроют на один день ради фестиваля «Былины и богатыри», посвященного 150-летию со дня рождения Билибина. Редакция Собака.ru собрала топ-7 локаций, которые необходимо увидеть в эту субботу.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 16 АВГУСТА
Iowa
Концерт IOWA, Мануфактура 10/12 (12+)
19:30
Подпеваем любимым хитам группы Кати IOWA: «Одно и то же», «Маршрутка» и «Улыбайся».
Концерт Ильи Папояна, Ботанический сад Петра Великого (0+)
20:00
Гранд-пианист выступит с программой из произведений Баха, Шопена и (фаворита Папояна!) Рахманинова.
«Рахманинов — это сама жизнь, то, что идет от сердца. Он близок мне больше, чем композитор — исполнителю. Я сонастраиваюсь с ним, и он настолько во мне откликается, что кажется: Рахманинов — часть меня», — рассказала рок-звезда академической сцены в разговоре с главным редактором Собака.ru Яной Милорадовской.
Выставка «Архитектура мифа: Металл, Камень и Цвет», Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков (12+)
Четыре скульптора — Александр Гордин, Дмитрий Вердияну, Павел Игнатьев и Владимир Колесников — с помощью металла, камня и цвета размышляют о мифологических сюжетах и классических формах.
До 27 сентября
Концерт Славы КПСС, «Муз порт» (16+)
19:00
Скандальный рэпер и звезда объединения «Антихайп» даст сольник под открытым небом.
Концерт Moonshiner & Friends, «Летний театр» в Новой Голландии (16+)
20:00
Джазовое воскресенье проведет коллектив, специализирующийся на традиционной американской музыке 1920–1930-х годов.
+ Идея: изучить музей-усадьбу «Пенаты».
Знаменитый дом Ильи Репина открывают спустя полтора года после реставрации! Показываем, как выглядит пространство, которое можно увидеть до конца октября.
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