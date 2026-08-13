Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 августа

Фестиваль «Ленинградские мосты», Банковский, Мучной и Мало-Конюшенный мосты (0+)

Самый петербургский музыкальный фестиваль вновь пройдет в центре города. Зрительным залом, как и всегда, станут набережные рек и каналов, а сценой — мосты. В лайн-апе: Zoloto, Рушана, Passmurny, Terelya, Наадя, Settlers, ВИА «Пролетарское танго», Ubel, «нееет, ты что» и другие.

С 14 по 16 августа

Концерт Waka Flocka Flame, А2 (16+)

19:00

Идем на хип-хоп-рейв американского пионера трэпа (фитовал с Дрейком, Ники Минаж и Лил Уэйном!).

Фестиваль DreamFest, Юсуповский сад (0+)

В программе — пиротехническое шоу под музыку на стихи Бродского и Цветаевой (что?да!), флайборд-перформанс, рок-хиты в исполнении симфонического оркестра, концерт на рояле посреди пруда и запуск фонариков.

C 14 по 16 августа

Ярмарка издательства «МИФ», «Вокзал 1853» и «Севкабель Порт» (12+)

Не пропустите паблик-токи искусствоведа Владимира Иванова о мифах Петербурга, гида Оксаны Потаповой об архитектуре Васильевского острова, исследовательницы Ольги Жилко о картах таро и историка Нанико Соколовой о произведениях Гоголя.

C 14 по 16 августа

Открытие клуба «Эхо», Невский, 35 (18+)

Странствующие проекты «Кружок», Fam и «Этюд» объединились, чтобы открыть новое пространство в Гостином дворе. В двухдневной феерии примут участие 17 артистов.

С 14 по 15 августа

Вечеринка «Друг», «К-30» (18+)

23:00

Тусовка с 18-летней историей (!) отгремит в резиденции Roots United. Настраиваемся на микс хип-хопа и электронной музыки.

Вечеринка ONLY HOUSE, «Усы на Пене» (18+)

20:00

Хаус во всех его вариациях раздадут Apsara, Shatalove, Foreverclub, Baneblade, Trimix, Lin Lex и Nenado.

+ Идея: прочесть самые любопытные новые книги об архитектуре.

Например, карманный путеводитель по модернизму искусствоведа Ксении Малич или энциклопедию с детскими вопросами о пирамидах и небоскребах.