Знакомьтесь, Александр Браулов — аналитик из «Роснефти». Он вышивает гладью разрушающиеся архитектурные памятники авангарда

Выпускник Высшей школы менеджмента СПбГУ, предметный дизайнер и вышивальщик из Петербурга Александр Браулов шесть лет назад заинтересовался архитектурой авангарда и ее сохранением — и решил создавать вышивки с исчезающими зданиями. Сейчас в DiDi Gallery можно посмотреть порядка 40 его работ на персональной выставке «Архитектура уходящего» до 31 мая. «Собака.ru» поговорила с Александром Брауловым о его произведениях, любимых строениях и фантазиях архитекторов XX века.
О себе
Мне 34 года. Я окончил факультет менеджмента СПбГУ по специальности маркетинг (Высшую школу менеджмента). Работаю аналитиком в компании «Роснефть». У нас с женой есть студия дизайна 52factory, где мы разрабатываем самые разные предметы: начиная от сувенирной продукции и заканчивая мебелью. Вместе участвуем в отечественных и международных выставках: не так давно наш новый продукт — серия декоративных масок из вторичного HDPE — выставлялся в Милане на выставке Rossana Orlandi Guiltless plastic и вошел в число финалистов одноименного конкурса. Еще обожаю исследовать и исполнять музыку — последним, к сожалению, сейчас уже не успеваю заниматься. Как несложно уже догадаться, вышивание — это только одно из моих хобби.
О вышивании и архитектуре авангарда
Впервые попробовал вышивать в пять лет. В детском саду на одном из творческих занятий я вышил кошку и оловянного солдатика (не помню точно, какая из них была первой). Родители их бережно хранят у себя до сих пор.
Шесть лет назад заинтересовался архитектурой авангарда. Зодчие тех лет создавали удивительные проекты, до сих пор вдохновляющие архитекторов и дизайнеров. В наши дни многие сооружения того периода находятся в плачевном состоянии и требуют реставрации. Мне показалось, нужно найти способ, как привлечь внимание к этому удивительному стилю. И тут весьма кстати оказалось мое умение — вышивать.
Предпочтение отдаю зданиям с уникальной историей или тем, что находятся на грани уничтожения. Первая архитектурная вышивка не сохранилась: она мне не понравилась, поэтому я ее распустил в процессе работы — это было здание средней школы им. Харченко. На данный момент в этой тематике создал порядка 240 произведений. Поскольку занимаюсь вышивкой в свободное от основной работы время, на одно произведение уходит в среднем около недели. Но был случай, когда какую-то работу делал месяц, к примеру, а другую — за пару часов.
В основном большинство реагирует на мое творчество положительно. Многих это подталкивает к более глубинному изучению авангарда, а кого-то мотивирует взяться за нитку с иголкой. Иногда встречаются и своеобразные реакции по типу: «Заняться что ли нечем?» — но это единичные случаи, на которые я стараюсь не обращать внимание.
Водонапорная башня «Красный гвоздильщик»
Водонапорная башня завода «Красный гвоздильщик» на 25-й линии ВО, 6А считается единственным реализованным проектом архитектора Якова Чернихова. Он известен в основном как автор удивительных архитектурных фантазий, которые до сих пор вдохновляют многих людей из творческой среды. Совсем недавно башню начали реставрировать. До этого она многие годы разрушалась. К сожалению, нет никаких гарантий, что реставрация пройдет удачно, и башня будет доступна для посещения. Сама вышивка для меня примечательна тем, что она вошла в коллекцию Русского музея. К тому же, она еще и самая большая — 60х90 сантиметров.
Бани «Гигант»
Бани «Гигант» на улице Зои Космодемьянской, 7 — одно из моих самых любимых сооружений эпохи авангарда. Проект в стиле «супрематистского конструктивизма» создан под влиянием работ Казимира Малевича. Последние несколько лет здание разрушается. Мне кажется, что это идеальное место для творческого кластера, музея архитектуры авангарда, который сможет вдохнуть вторую жизнь в район Невской заставы. А ведь именно он был центром строительного бума в 1920-1930-е и ключевым — в жизни города тех лет. Кстати, совсем недавно проходил международный фестиваль «Арт-Проспект», где вместе с американской художницей Лиузой Колдуэлл я создал совместный проект — пять больших полотен, посвященных утраченным и разрушающимся зданиям Петербурга и Нью-Йорка. В том числе сделал такие работы-посвящения с банями «Гигант», водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» и клубом «Красный путиловец».
ТЭС фабрики «Красное знамя»
ТЭС фабрики «Красное знамя» на улице Пионерской, 57 — это одно из двух зданий, расположенных в России, спроектированное выдающимся немецким архитектором Эрихом Мендельсоном. Из-за разногласий с заказчиками он отказался от авторства этого сооружения. Здание в 1930-е даже помещалось на обложку путеводителя по городу. В наши дни фасад отреставрировали, что очень радует.
Клуб «Красный путиловец»
Клуб «Красный путиловец» на проспекте Стачек, 48А («Путиловец») — одно из самых примечательных сооружений тех лет с удивительной историей. Изначально на его месте стояла церковь Николая Чудотворца и святой мученицы царицы Александры. В 1920-е церковь перестроили под клуб. Проектом занимался А.С. Никольский — ученик автора церкви В.А. Косякова. Через некоторое время здание переоборудовали в склад, а затем передали лентоткацкой фабрике. Затем его перестроили (теперь уже в духе неоклассики). В наши дни сооружение вернули РПЦ — там вновь проводят богослужения. А свой уникальный конструктивистский облик архитектурное произведение утратило.
Трамвайная остановка, совмещенная с общественной уборной
Это удивительное сооружение, ярко иллюстрирующее дух того времени, где все было продумано до мелочей, располагалось рядом со станцией метро «Площадь Восстания». Во время блокады остановку перестроили в долговременную оборонительную точку, а после — снесли.
Вообще в список самых ценных для меня работ я бы еще добавил множество ключевых сооружений того периода: разрушающийся мясокомбинат им. С.М. Кирова, «Блокадную подстанцию», «Зеленый город» на Тракторной улице, «Круглые бани», первый жилой дом Ленсовета, Дом политкаторжан, Лиговские бани — и многое-многое другое. Все произведения можно приобрести, написав мне в личные сообщения в Instagram, или до конца месяца посмотреть вживую порядка 50 работ в Казахстане на выставке «Конструктивизм без канвы».
Об источнике вдохновения и любимых зданиях
Я вдохновляюсь полетом фантазии архитекторов XX века, создавших в те непростые времена такие удивительные произведения. Некоторые из которых даже в наши дни нельзя реализовать — один проект воздушного города чего стоит! Будучи студентом Георгий Крутиков представил дипломный проект «Город будущего». Идея заключается в том, что постройки удерживаются в воздухе с помощью ядерной энергии, а для перемещения люди используют специальные капсулы. Тогда Крутикова сочли большим фантазером и не особо оценили его проект. Но меня по сей день он очень воодушевляет! Рекомендую всем без исключения увидеть дом-башню «Парижской коммуны» в Смоленске, дом Наркомфина в Москве, водонапорную башню завода «Красный гвоздильщик» в Петербурге, дом Госпромышленности в Харькове, цех №8 завода «Дагдизель» в Каспийске.
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