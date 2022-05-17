Знакомьтесь, Александр Браулов — аналитик из «Роснефти». Он вышивает гладью разрушающиеся архитектурные памятники авангарда

О вышивании и архитектуре авангарда

Впервые попробовал вышивать в пять лет. В детском саду на одном из творческих занятий я вышил кошку и оловянного солдатика (не помню точно, какая из них была первой). Родители их бережно хранят у себя до сих пор.

Шесть лет назад заинтересовался архитектурой авангарда. Зодчие тех лет создавали удивительные проекты, до сих пор вдохновляющие архитекторов и дизайнеров. В наши дни многие сооружения того периода находятся в плачевном состоянии и требуют реставрации. Мне показалось, нужно найти способ, как привлечь внимание к этому удивительному стилю. И тут весьма кстати оказалось мое умение — вышивать.

Предпочтение отдаю зданиям с уникальной историей или тем, что находятся на грани уничтожения. Первая архитектурная вышивка не сохранилась: она мне не понравилась, поэтому я ее распустил в процессе работы — это было здание средней школы им. Харченко. На данный момент в этой тематике создал порядка 240 произведений. Поскольку занимаюсь вышивкой в свободное от основной работы время, на одно произведение уходит в среднем около недели. Но был случай, когда какую-то работу делал месяц, к примеру, а другую — за пару часов.

В основном большинство реагирует на мое творчество положительно. Многих это подталкивает к более глубинному изучению авангарда, а кого-то мотивирует взяться за нитку с иголкой. Иногда встречаются и своеобразные реакции по типу: «Заняться что ли нечем?» — но это единичные случаи, на которые я стараюсь не обращать внимание.