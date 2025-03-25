Знакомьтесь, Юлия Витязева — продюсер всех фильмов инди-режиссера Романа Михайлова: вложила собственные миллионы в экранизации снов!

У вас интересная биография: окончили Политех, занялись бизнесом, потом вдруг кинопродюсирование. Как вообще происходила эта трансформация?

Здесь все переплетено. Я родилась в Ленинграде, творчество всегда было рядом, просто потому, что наш город такой. Училась в музыкальной школе, там у нас были костюмированные представления: мы играли на фортепиано и других инструментах, читали стихи, пели романсы, разыгрывали сценки из опер и сказок. Мой педагог («творческая мама», как мы ее называли) Екатерина Алексеевна Трейтер очень много нам рассказывала про Гете и Пушкина, читала курс по изобразительному искусству. И, конечно, в моей жизни был театр — с четырех лет я ходила и в Кировский (сейчас Мариинский. — Прим. ред.), и в Малый оперный, и в драматические, в том числе БДТ. То есть это был стиль жизни — все время покупались абонементы, доставались билеты.

Кроме того, меня всегда окружало мультикультурное пространство. Коллеги отца были инженерами, но кроме научного сообщества было еще и творческое: актеры, режиссеры — одного без другого не существовало. Дома собиралась очень интересная компания.

Но учиться вы при этом стали все же на инженера-системотехника.

Да, я поступила в ленинградский Политех на факультет технической кибернетики — системы автоматизированного проектирования. Мне хорошо давались разные науки. Шел 1985 год, сфера IT тогда только зарождалась и была очень перспективной. Наша кафедра существовала в Советском Союзе третий год, сложилось интересное сообщество — продвинутые будущие инженеры, которые шли не на, скажем, гидротехнический или физико-технологический факультет, а на программирование.

Что-то из технического образования пригодилось впоследствии?

Во время учебы на меня большое впечатление произвел оптимальный параметрический синтез — до сих пор применяю его в своей жизни. Это проектная деятельность, которая была у меня и в бизнесе, и сейчас в кино. Ведь оно также проект, в котором нужно достичь определенных целей и все параметры подогнать так, чтобы мы пришли к финалу. То есть смогли его показать зрителям.