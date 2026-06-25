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Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 июня

Фестиваль Pianissimo, гастроли Большого театра с балетом «Марко Спада», презентация книги Алены Долецкой, концерты MusicAeterna Brass, Леонида Агутина и «ПТВП», а также спектакль Петра Шерешевского «Волки и овцы» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.

ЧЕТВЕРГ: 25 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА: 26 ИЮНЯ
СУББОТА: 27 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 28 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ: 25 ИЮНЯ

Алексей Конаков
Валентина Каштан

Алексей Конаков

Главные премьеры этой недели в кино: документальный фильм Софии Копполы о легендарном модельере Марке Джейкобсе «Марк глазами Софии» (18+) и боевик об ограблении с Расселом Кроу «Ночной бизнес» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Гастроли Театра Наций, БДТ им. Товстоногова, Новая сцена Александринского театра, «Стачка» (18+)

Театр под руководством Евгения Миронова везет в Петербург шесть спектаклей. На этой неделе смотрим спектакль-променад «Как я стал художником» о таинстве творчества.

До 28 июня

Спектакль «Марко Спада», Мариинский-2 (12+)

Большой театр гастролирует с инсценировкой приключений благородного разбойника. Хореография — французской звезды балета Пьера Лакотта.

25 и 26 июня

Выставка «Окно, в котором... Собрание Власовых-Шишмаревой», KGallery (18+)

В трибьют династии художников Власовых-Шишмаревых и их окружению вошли 150 работ. Среди хайлайтов — рисунок Валентина Серова (найденный в заброшенном доме живописца!).

До 13 сентября

Концерт Антона Севидова, пиано-бар Michèle (18+)

20:00

Tesla Boy исполнит знакомые хиты в акустическом формате и новый материал, написанный специально для этого вечера.

Дискуссия «Сверхреальность, сон, бред и мистика в жизни советского человека», «Летний театр» в Новой Голландии (18+)

19:30

Автор конгениальной «Табии тридцать два» Алексей Конаков и искусствовед Надежда Плунгян осмыслят проявления мистического и потустороннего как одну из основ советской культуры.

Гастроли Архдрамы, «Балтийский дом» (12+)

В последний день гастролей одного из самых обсуждаемых репертуарных театров страны оцениваем постановку «Дни Савелия» — сентиментальный рассказ о жизни от лица бездомного кота.

До 25 июня

ПЯТНИЦА: 26 ИЮНЯ

Александр Траугот
Алексей Костромин

Александр Траугот

Выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии», Главный штаб Эрмитажа (12+)

Одиннадцать суперзвезд совриска Индии (среди художников — Сумакши Сингх, которая прямо сейчас участвует с инсталляцией в Венецианской биеннале!) представляют болливудский блокбастер.

Гастролирующие арт-объекты здесь замиксованы с эрмитажной коллекцией. Например, с росписями монастырей Шелкового пути и древними монгольскими миниатюрами.

До 4 октября

Выставка «Цирк Г. А. В. Траугот», Западный павильон Михайловского замка (0+)

К 95-летию художника-трудоголика и арт-директора визуального лора нескольких поколений Александра Траугота приурочили трибьют всей династии Г. А. В. (в нее также входят отец мастера Георгий и брат Валерий!). В экспозиции, посвященной цирку, — редкие зарисовки с натуры и эскизы иллюстраций к книгам Маршака.

Подготовиться к визиту в Русский музей можно, прочитав материал Собака.ru, где Александр Георгиевич рассказывает о блокадном быте, дружбе с Друскиным и «квадрате пошлости».

До 31 августа

Концерт «ПТВП», «Цоколь 2.0» (18+)

Панк-гуру Петербурга во главе с неизменным фронтменом Лехой Никоновым 26-го сыграют лиричные треки, а 27-го — жесткие и агрессивные. 

26 и 27 июня

Концерт Саши Алмазовой и Трио Марии Аксеновой, пиано-бар Michèle (18+)

20:00

Джазовые селебрити Москвы и Петербурга исполнят знакомые мелодии в непривычных аранжировках.

Ретроспектива Алексея Балабанова, «Родина» (18+)

Июнь прошел под знаком балабановской фильмографии. На этих выходных изучаем философское роуд-муви «Я тоже хочу» о том, что в будущее возьмут не всех.

До 26 июня

Открытие клуба «Чертики», Невский, 35Д (18+)

20:00

Бильярдная «Крученых» запускает собственный тусовочный спот выступлением техно-визионеров из лейбла Kontrkult и друзей проекта.

+ Идея: побывать на главных гастрономических событиях лета.

Например, на этих выходных пробуем новинки (джем из оливкового масла — топ!) в проектах Kuznyahouse и едем на фестиваль спаржи.

СУББОТА: 27 ИЮНЯ

Polnalyubvi
Константин Рассохин

Polnalyubvi 

Выставка «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная», Музей Фаберже (12+)

В масштабной экспозиции — 168 полотен братьев Маковских и ювелирные шкатулки по мотивам их работ. Про хайлайты (например, «Суд Париса», который Константин Егорович создавал для Всемирной выставки в Париже в 1889 году!) читайте подробнее в гиде Собака.ru.

До 13 сентября

Концерт Леонида Агутина, «Газпром Арена» (6+)

19:00

Большой сольник мэтра интеллигентной поп-музыки. Идем подпевать хитам «Я буду всегда с тобой», «На сиреневой Луне» и «Хоп хэй лала лэй»!

Концерт «Моей Мишели», Roof Place (16+)

Синти-поп-группа презентует новые треки с альбома «Ангелы и не очень».

27 и 28 июня

Фестиваль «ЭтоЭтно», «Севкабель Порт» (0+)

Для любителей фолка и национальных инструментов выступят Polnalyubvi (инди-поп-дива и автор бэнгера «Кометы»!), проект Сати Казановой SATI ETHNICA, Сестрёнка и другие исполнители с приставкой «этно» из России, Сербии, Китая, Индии и Узбекистана.

С 27 по 28 июня

«Ночь в Cinéma Michèle», Малая Морская, 24 (18+)

Вспоминаем о преимуществах белых ночей и после захода солнца отправляемся смотреть кинохиты, идеально подходящие для этой поры суток: романтическую притчу «Выживут только любовники» и байопик о ранних годах поп-короля «Майкл».

До 28 июня

Вечеринка Wellness Party Club, «К-30» (18+)

13:00

Наконец можно не делать суровый выбор между ЗОЖем и тусовочным лайфстайлом! Совмещаем поход на дневную вечеринку с забегом, лекциями и тренировками по боксу, сайклингу, стретчингу и йоге.

Вечеринка Private Persons, «К-30» (18+)

23:00

Московское рейв-объединение едет с шоукейсом в Петербург. Среди артистов — амбассадоры российского синти-панка Locked Club, основатель клуба DEX Hespermen, резидент Roots United Shutta и другие артисты.

Вечеринка Skins: prom 2008, «Рассвет» (18+)

23:59

Погружаемся в мультивселенную «Эйфории» для миллениалов — культового британского сериала Skins. В плейлисте — главные бэнгеры нулевых и десятых годов (от Yung Lean до Paramore!).

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 28 ИЮНЯ

Алена Долецкая
Владимир Васильчиков

Алена Долецкая

Фестиваль Pianissimo, Эрмитаж, ГМЗ «Петергоф» (6+)

Серия концертов, которая знакомит нас с академической сценой и молодыми пианистами, стартует выступлением ученика Александра Сандлера — Михаила Пироженко. В его программе соседствуют Чайковский и Шопен, Рахманинов и Прокофьев, Скрябин и Скарлатти.

С 28 июня по 10 августа

Спектакль «Волки и овцы», Театр на Садовой (18+)

19:00

Звезда Камерного театра Малыщицкого Петр Шерешевский возьмется за комедию Островского по мотивам реального дела о мошенничестве. Как всегда, ждем отступления от классической фабулы и обращения к современным реалиям.

Бонус: в касте занят романтический панк Илья Дель!

Презентация книги «Цвет и слово», «Подписные издания» (16+)

18:00

Верховная фэшн-дива и амбассадор высокого садоводства Алена Долецкая расскажет об авторской книге для эстетов и поклонников ее ежедневных публикаций с фотографиями цветов.

Концерт «MusicAeterna Brass: Бах и джаз», Капелла (6+)

19:00

Кроссовер, который мы заслужили: строгое барокко Баха + джазовые композиции (в том числе госпел и саундтреки к популярным фильмам!).

Выставка «Владимир Цивин. Стансы» Музей Анны Ахматовой (12+)

В экспозиции — около 500 (!) произведений петербургского скульптора Владимира Цивина. Маст-си — арт-объекты, посвященные Анне Ахматовой и Иосифу Бродскому.

До 25 октября

+ Идея: исследовать главные ресторанные открытия лета.

От «Кафе Бенуа» (с гастрономическими оммажами Репину, Шишкину и Айвазовскому!) до кабака от команды музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты».

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