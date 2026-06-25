Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 июня

Выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии», Главный штаб Эрмитажа (12+)

Одиннадцать суперзвезд совриска Индии (среди художников — Сумакши Сингх, которая прямо сейчас участвует с инсталляцией в Венецианской биеннале!) представляют болливудский блокбастер.

Гастролирующие арт-объекты здесь замиксованы с эрмитажной коллекцией. Например, с росписями монастырей Шелкового пути и древними монгольскими миниатюрами.

До 4 октября

Выставка «Цирк Г. А. В. Траугот», Западный павильон Михайловского замка (0+)

К 95-летию художника-трудоголика и арт-директора визуального лора нескольких поколений Александра Траугота приурочили трибьют всей династии Г. А. В. (в нее также входят отец мастера Георгий и брат Валерий!). В экспозиции, посвященной цирку, — редкие зарисовки с натуры и эскизы иллюстраций к книгам Маршака.

Подготовиться к визиту в Русский музей можно, прочитав материал Собака.ru, где Александр Георгиевич рассказывает о блокадном быте, дружбе с Друскиным и «квадрате пошлости».

До 31 августа

Концерт «ПТВП», «Цоколь 2.0» (18+)

Панк-гуру Петербурга во главе с неизменным фронтменом Лехой Никоновым 26-го сыграют лиричные треки, а 27-го — жесткие и агрессивные.

26 и 27 июня

Концерт Саши Алмазовой и Трио Марии Аксеновой, пиано-бар Michèle (18+)

20:00

Джазовые селебрити Москвы и Петербурга исполнят знакомые мелодии в непривычных аранжировках.

Ретроспектива Алексея Балабанова, «Родина» (18+)

Июнь прошел под знаком балабановской фильмографии. На этих выходных изучаем философское роуд-муви «Я тоже хочу» о том, что в будущее возьмут не всех.

До 26 июня

Открытие клуба «Чертики», Невский, 35Д (18+)

20:00

Бильярдная «Крученых» запускает собственный тусовочный спот выступлением техно-визионеров из лейбла Kontrkult и друзей проекта.

+ Идея: побывать на главных гастрономических событиях лета.

Например, на этих выходных пробуем новинки (джем из оливкового масла — топ!) в проектах Kuznyahouse и едем на фестиваль спаржи.