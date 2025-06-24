Знакомьтесь, это — физик-гидротехник Алексей Конаков. И он написал главный фикшн 2024 года — «Табию тридцать два»

Как поставить шах и мат «Защите Лужина» и при чем тут Витгенштейн и сопромат

Алексей, рада снова встретиться и обсудить «Табию тридцать два», но давай начнем с, так сказать, введения в тему. Расскажи, какой путь привел тебя от гидротехники к литературе? Ты же окончил петербургский Политех по этой специальности. Было ли это бегством, побочным эффектом или естественным развитием?

Любовь, тоже очень рад! Если сразу расставлять точки над i, то нет никакого пути «от гидротехники к литературе». Я бы, перефразируя Чехова, сказал так: «Гидроэнергетика — это моя законная жена, а литература — любовница». Я продолжаю работать инженером, очень ценю и люблю свою профессию, и она служит для меня источником постоянных открытий и вдохновений. На одной гидроэлектростанции мы с коллегами недавно зарегистрировали интересную «стоячую волну», на другой — выявили, с помощью датчиков давления, вихри Бенара — Кармана, срывающиеся с лопастей турбины, а еще, например, разработали новые, более нюансированные нормы на вибрацию, используя теорию размерности. До нас этого никто не делал.