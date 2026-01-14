Главный портретист обэриутов и великий детский иллюстратор Александр Траугот: «Бессмыслица — условие, чтобы начать думать»

Это была елка, маскарад в Доме искусств в конце 1930-х. Пришло много детей. У меня была маска волка. Все было интересно, но особенно запомнился именно Хармс. Он был немножко как памятник, вырубленный такой. А голос у него был как труба. Вообще он говорил, что он не любит детей. Что с ними делать, неизвестно. Но это он говорил, как всегда, противоположное ожидаемому. Чтобы произвести впечатление, нужно назвать черное белым. И вот он вышел: «Я вам прочту стихотворение, как папа убил…», а дальше что-то неразборчивое. Хармс повторяет несколько раз все более неразборчиво. Среди детской аудитории начинается брожение. А он говорит своим трубным голосом: «Не могу же я кричать!»

И он прочел стихотворение «О том, как папа застрелил мне хорька», прочел очень бодро — о том, как папа бежит за хорьком, как папа стреляет. И звучит печальное, что «хорек уже лежит. На земле хорек лежит и от папы не бежит». И тут же: «я был рад, в ладоши бил, из хорька себе набил, стружкой чучело набил, и опять в ладоши бил». Такое грустное, но одновременно отражающее радость убийства высказывание — ты бьешь в ладоши, а хочется плакать: стихотворение про хорька остается с тобой на всю жизнь. Вот это была встреча с Хармсом.