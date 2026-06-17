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Что Где Есть

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Главные гастрономические события лета 2026-го

В сверхновом гиде «Что где есть в Петербурге» собрали все самое актуальное: вот 6 важных гастрономических событий, которые нельзя пропустить!

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Фестиваль спаржи

Собираем «пучок спаржи», как у Эдуарда Мане! Артизанальная сидродельня Solville в деревне Старое Хинколово под Гатчиной устраивает фермерский фестиваль спаржи. Аспарагус в стратегических масштабах растет прямо здесь, на грядках хозяйства Константина Соколова, идеолога Solville. В программе — моцион по яблоневым садам, сочный сидр (из своей малины!), экскурсия по ферме, до быча спаржи и ее приготовление, выпас гусей и кур, петанк, плов и шашлыки. Записывайте в календарь: 27 июня, 4 июля, а в середине лета и в августе торжество посвятят местным малине и ревеню. Важно! В дни фестиваля команда организует трансфер от станции метро «Московская».

Гатчинский район, массив Старое Хинколово, стр. 3

Фото предоставлено пресс-службой Aster

Теплоход Новой Голландии

Дикий эксклюзив! Этим летом Новая Голландия запустит собственный теплоход в духе легендарной ленинградской однопалубной «Фонтанки» 1970-х годов (эталон промдизайна советского модернизма!) — следите за новостями в нашем телеграм-канале «Что где есть в Петербурге», мы первы ми расскажем когда. За буфет здесь ответят ребята из Aster, а за лекционный культпросвет — звездные краеведы. Всего будет шесть туристических рейсов в день: от Мойки к Зимней канавке, в Неву, до Фонтанки, а затем обратно через канал Грибоедова и Крюков. И без ночного маршрута на раз водку мостов нас не оставят.

Фото предоставлено пресс-службой Lobotomy Day

Lobotomy Day

20 июня встречаемся на ежегодном самом масштабном пивном фестивале Петербурга от главных героев крафта Артема Кольчукова и Никиты Филиппова из AF Brew. В стенах старейшего пивоваренного завода «Степан Разин» соберутся 40 независимых производителей (каждый представит шесть исключительных сортов!) и тысячи ценителей ламбиков, лагера и сидра. Правила простые: покупайте билет, дегустируйте, пейте побольше воды и обязательно закусывайте — на фудкорте найдутся колбаски и брискет. А еще в этом году пар ни подготовили крутой горпкор-мерч: держатель для бокала с карабином.

ул. Степана Разина, 8А

Фото предоставлено пресс-службой «Отеля 6/3»

Важнейший гастрокластер

С «Отелем 6/3» в отреставрирован ном историческом здании начала XX века, рядом с Судебным кварталом, за кольцевался новый звездный общепит район Петербурга — рестораны Probka, Harvest и Self Edge Chinois находятся по соседству. А двор-колодец отеля в доходном доме банкира Бурцева вообще призван стать главным спотом сезона. В июне здесь расцветет сразу несколько террас: завтракать круассаном с авокадо и киви — в кафе «Круч», бранчевать креветкой розенберга — в баскско-французский «Баски & Монегаски», а на афтерпати — в ресторан русской кухни «Белый рябчик» — закусывать беленькую неохо лодцом. Спойлер! Скоро при отеле появятся бар и винил-шоп «33⅓» и ресторан сицилийской кухни Casa Tua.

ул. Блохина, 6

Изображение предоставлено Собака.ru командой Roots United

«К-30»

Новый дом «К-30» в пространстве «Мануфактура 10|12» от Roots United — это не только великий клуб (два этажа, три сцены и неорейв на площади в 1500 метров!), но и летний двор с дневными (!) вечеринками (в лайнапе детройтский пио нер booty-музыки DJ Assault и Cable Toy). Плюс 10-11 июля здесь пройдет фести валь «Планета К-30». Хедлайнер — визи онер британского джаза Kamaal Williams (выступит с полноценным лайв-бэндом — поддержку окажет джазовая сборная Петербурга, которую собрал фронт мен Dizzy Dutch Duck Антон Боярских). А еще Cream Soda, Петар Мартич, тима ищет свет (не можем перестать напевать его трек «Поцелуй»!) и наши краши из Нижнего Новгорода «Станция метро “Горьковская”».

ул. Красного Текстильщика, 10-12

Фото предоставлено пресс-службой Kuznyahouse

Проекты команды Kuznyahouse

Джем из оливкового масла и мороженое из сметаны: команда Kuznyahouse запустила новое бистро B-Side в Новой Голландии и объявила нового шефа — Александра Богданова (бренд шеф отеля «Гельвеция»). А еще реновировала свой флагманский проект Kuznyahouse: ресторан стал листенинг-студией (под надзором музыканта и арт-директора Kito Jempere слушаем здесь редкие виниловые релизы). Терраса — по-прежнему самая идиллическая на Новой Голландии, с видом на травяной сад и богатые клумбы фиолетовых тюльпанов.

Без внимания Богданова не остался и главный летний аттракцион — корабль Cruise by Kuznyahouse. Отправляйтесь на вечерний рейс с роялем и пробуйте хумус из брокколи с кальмаром.

наб. Адмиралтейского кан., 2

Теги:
Гастрономический гид по Петербургу 2026

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