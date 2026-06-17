Главные гастрономические события лета 2026-го

Проекты команды Kuznyahouse

Джем из оливкового масла и мороженое из сметаны: команда Kuznyahouse запустила новое бистро B-Side в Новой Голландии и объявила нового шефа — Александра Богданова (бренд шеф отеля «Гельвеция»). А еще реновировала свой флагманский проект Kuznyahouse: ресторан стал листенинг-студией (под надзором музыканта и арт-директора Kito Jempere слушаем здесь редкие виниловые релизы). Терраса — по-прежнему самая идиллическая на Новой Голландии, с видом на травяной сад и богатые клумбы фиолетовых тюльпанов.

Без внимания Богданова не остался и главный летний аттракцион — корабль Cruise by Kuznyahouse. Отправляйтесь на вечерний рейс с роялем и пробуйте хумус из брокколи с кальмаром.

наб. Адмиралтейского кан., 2