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Кино и сериалы

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Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: новые «Три богатыря», «Ночной бизнес» с Расселом Кроу и абсурдистская комедия «Курочка. Пух и прах»

А также — хоррор «Долина улыбок», блогерская комедия «Распаковка» и бьюти-док Софии Копполы «Марк глазами Софии». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
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ГЛАВНОЕ

A Higher Standard, Gramercy Park Media, Head Gear Films, Latigo Films, Life & Soul Pictures, 2025

«Ночной бизнес» / The Get Out (18+)

История владельца элитного клуба в Лос-Анджелесе Манко Капака (Рассел Кроу), которому приходится вспомнить свое темное прошлое после того, как его ограбили — в деле замешаны представители картелей и другие опасные люди. Также в касте — Люк Эванс, Аарон Пол и Тереза Палмер, а режиссерское кресло занял Деррик Борте («Неистовый»).

C 25 июня

«Курочка. Пух и прах» / Kota (18+)

Абсурдистская комедия Дьердя Пальфи («Икота», «Таксидермия»), в которой повествование ведется от лица курицы, сбежавшей с фермы и оказавшейся втянутой в самые разнообразные приключения с птицами и людьми — зачастую крайне сомнительного свойства.

C 25 июня

Студия анимационного кино «Мельница», кинокомпания СТВ, 2026

«Три богатыря. Ни дня без подвига 3» (6+)

Новый выпуск популярного анимационного альманаха — в нем герои будут пытаться вернуть Князю волшебную ель, спасать коня Юлия от чар Бабы Яги и разбираться с новым княжеским фаворитом. Роли озвучивали Сергей Маковецкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов и другие. Режиссерами выступили Екатерина Салабай и Анна Миронова.

С 25 июня

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

A24, This Machine, 2026

«Марк глазами Софии» / Marc by Sofia (18+)

Документальный фильм Софии Копполы (первый ее крупный опыт подобного рода) о легендарном модельере Марке Джейкобсе, в свое время определявшим стиль Louis Vuitton. Картина, основанная на редких архивных материалах, строится вокруг подготовки коллекции prеt-a-porter весна–лето 2024.

C 25 июня

«Долина улыбок» / La valle dei sorrisi (18+)

Фолк-хоррор Паоло Стрипполи («Классическая история ужасов»), в котором учитель физкультуры Серджио (Микеле Риондино) приезжает в небольшую деревню и сталкивается со странной ситуацией — в местном храме жители регулярно собираются, чтобы обнять подростка Маттео (Джулио Фельтри). Они верят, что мальчик обладает даром исцеления — Серджио решает помочь ему стать свободным от своей участи.

С 25 июня

Arna Media, Киноцех, 2026

«Распаковка» (6+)

Популярный видеоблогер Влад (Влад Кобяков) хочет собрать аудиторию на свой концерт и решает прибегнуть к нестандартному способу: выставляет на торги самого себя. Его на неделю покупает своему сыну Боре (Марк-Малик Мурашкин) крупный бизнесмен (Максим Лагашкин) — развлекать мальчика все это время Влад не планировал, поэтому пытается его как следует взбесить, превращая жизнь парня в отдельный блог. Режиссер — Владимир Богуш («На деревню дедушке»).

C 25 июня

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