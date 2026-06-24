Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: новые «Три богатыря», «Ночной бизнес» с Расселом Кроу и абсурдистская комедия «Курочка. Пух и прах»

«Распаковка» (6+)

Популярный видеоблогер Влад (Влад Кобяков) хочет собрать аудиторию на свой концерт и решает прибегнуть к нестандартному способу: выставляет на торги самого себя. Его на неделю покупает своему сыну Боре (Марк-Малик Мурашкин) крупный бизнесмен (Максим Лагашкин) — развлекать мальчика все это время Влад не планировал, поэтому пытается его как следует взбесить, превращая жизнь парня в отдельный блог. Режиссер — Владимир Богуш («На деревню дедушке»).

C 25 июня