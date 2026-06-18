5 главных ресторанных открытий лета 2026-го

Кафе в Русском музее, шампань-бистро у Мальцевского рынка, булки на Хлебозаводе: вот 5 новейших заведений в Петербурге.
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Левашовский хлебозавод — памятник конструктивизма, прославившего русскую архитектуру сто лет назад
«Кафе на Хлебозаводе»
С приходом модных нью-вейв рестораторов Анри Бера, Стивена Шармы и Романа Киселева триумфально сложился гастрокластер золотого треугольника Петроградки: пространство между Пионерской, Большой Зелениной и Левашовским с рекордной концентрацией топовых ресторанов от Saro и Frantsuza Bistro до «Сад» и Mad. Не так давно Левашовский хлебозавод в бывшей промышленной зоне на окраине острова был почти руиной. Несколько лет назад памятник конструктивизма пережил реконструкцию, превратился в культурное пространство, а летом 2026-го станет гастрономическим хабом: идеологи бистро Casper откроют на бывшем хлебозаводе кафе, где обещают четко поработать с тестом. Ждем сладкие булки, свежий хлеб, сэндвичи и пасту, а еще кулинарную лавку и большую уличную террасу.
Барочная ул., 4а
В «Кафе Бенуа» пробуйте «Завтрак Репина», вареники с капустой и рассольник по-ленинградски
«Кафе Бенуа»
Команда кафе Aster и русско-французского René врывается в Русский музей! В Колонном зале корпуса Бенуа открылось «Кафе Бенуа» — с булками (слойки с ветчиной и грюйером!), десертами (шоколадный торт с абрикосовым мармеладом!) и гастрономическими оммажами Репину, Шишкину, Айвазовскому (от завтраков с кабачковой икрой и картошкой до волованов с рапанами и грибами!). И только посмотрите на эти работы скульптора Сергея Конёнкова из собрания музея: их вывели в свет впервые за 25 лет — и прямо в интерьеры «Кафе Бенуа». Пятиметровое мозаичное мемориальное панно было установлено в 1918 году на Сенатской башне Московского кремля, а четырехметровая скульптура Конёнкова «Освобожденный человек» назначена одним из наиболее значительных памятников монументальной пластики начала XX века.
Наб. канала Грибоедова, 2
«Шалман»
Не бар, но залихватский кабак под названием «Шалман» откроет в доме Мурузи команда музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты» и верховные барные деятели из El Copitas Игорь Зернов, Артем Перук и Николай Киселев. За интерьер отвечает художник и легенда «бумажной архитектуры» Александр Бродский (придумал образ музея Иосифа Бродского и всех его гастрономических проектов. Меню — течение по волнам памяти Нобелевского лауреата. Здесь и пельмени, которые поэту в Америке готовила жена Юза Алешковского, тминовые и кориандровые настойки из нью-йоркского ресторана «Русский самовар», инвестором которого был И.А., и печень по-венециански, как ее готовили в обожаемой Бродским Венеции. Запуск намечен на конец июня.
ул. Пестеля, 27
В дебютном проекте gaby bistro молодого ресторатора Анастасии Шушковой шефом выступит Мансур Валиев
gaby bistro
Перенаряженные блюда для соцсетей — аут. Брутальные сэндвичи и ugly-полента — ин. В июне в Петербурге стартует бистро новой волны, шефом которого станет мастер хулиганского фингерфуда Мансур Валиев («Ателье Tapas&Bar»). На старт — сет маринованной капусты (цветной, белокочанной и пекинской). Читмил устроить — сэндвич с самодельным ростбифом. А поленту с колбасками и зерновой горчицей — с удовольствием есть, а не фотографировать. За винную карту ответит предсказатель энотрендов Арсен Вартанов (экс «На вина!»), а за коктейльную — Николай Орехов («География», «Октав»), который умеет спровоцировать эффект мадленки Пруста одним негрони.
Наб. реки Карповки 31, к.1
Маринованная килька с печеными перцами в Poool — звезда соцсетей!
Poool
Шампанское закусываем жарехой и солеными сибирскими груздями — вот это и есть новая искренность! Шеф-повар и ресторатор Владимир Чистяков (запускал сверхуспешные Buro. TSUM и Grace Bistro в Москве) открыл шампань-бистро у Мальцевского рынка, где готовит крем из бычков в томатном соусе с каперсами и сливочным сыром (подается в креманке!) и свежий овощной салат с черной икрой. Каждое блюдо Чистяков задумал идеальной парой к игристому!
А уже в начале осени 2026-го прямо под бистро Poool появится поп-ап-лофт-пространство «Паразиты» — с паназиатским стритфудом, завтраками, коктейлями из сифона и экспериментальными диджей-сетами с 8 утра. Кроме того, Чистяков занял еще и корабль «Летучий Голландец». Теперь там гастрономический мультиплекс «Санта Глория» — 5 в 1 — средиземноморский ресторан, фэнси-бар, кофейня с выходом на верхнюю палубу, каюта с винилом и караоке. Подробнее читайте в шок-интервью Владимира на страницах гида: Чистяков рассказывает, как работал в Собака.ru и почему у него на руке набита морковь.
Фонтанная ул., 1
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