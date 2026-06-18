5 главных ресторанных открытий лета 2026-го

Poool

Шампанское закусываем жарехой и солеными сибирскими груздями — вот это и есть новая искренность! Шеф-повар и ресторатор Владимир Чистяков (запускал сверхуспешные Buro. TSUM и Grace Bistro в Москве) открыл шампань-бистро у Мальцевского рынка, где готовит крем из бычков в томатном соусе с каперсами и сливочным сыром (подается в креманке!) и свежий овощной салат с черной икрой. Каждое блюдо Чистяков задумал идеальной парой к игристому!

А уже в начале осени 2026-го прямо под бистро Poool появится поп-ап-лофт-пространство «Паразиты» — с паназиатским стритфудом, завтраками, коктейлями из сифона и экспериментальными диджей-сетами с 8 утра. Кроме того, Чистяков занял еще и корабль «Летучий Голландец». Теперь там гастрономический мультиплекс «Санта Глория» — 5 в 1 — средиземноморский ресторан, фэнси-бар, кофейня с выходом на верхнюю палубу, каюта с винилом и караоке. Подробнее читайте в шок-интервью Владимира на страницах гида: Чистяков рассказывает, как работал в Собака.ru и почему у него на руке набита морковь.

Фонтанная ул., 1