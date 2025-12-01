Главные итоги ноября в культуре Петербурга: фестиваль «Дягилев P.S.», «Метод 3» с Хабенским и последний роман Мэри Шелли

А также первый кураторский проект в нашем городе патриарха искусствоведения Виктора Мизиано в Anna Nova, литературные дневники Кустурицы и фильм «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс. Редакция Собака.ru рассказывает о самых интересных (субъективно!) культурных новостях месяца — все важное, что вы могли пропустить.
Экспозиция Futurione Emotions
Какие новые места появились в Петербурге?
Фиджитал арт-пространство Futurione Emotions. В торговом комплексе «Пик» открылся брат-близнец московского музея будущего и креативного хаба, где физические объекты объединяют с цифровыми технологиями. В экспозиции, к примеру, видео- и световые инсталляции, а также аудио- и арома-экспириенс.
Галина Мызникова
Какие выставки мы смотрели в музеях и галереях?
В ноябре обязательно нужно было увидеть проект «Семена» (он, увы, длился всего неделю) нижегородского арт-дуэта «Провмыза». С этим фотографическим триптихом, осмысляющим метафизику детства и смерти, они победил в номинации «Художники года» на ярмарке Cosmoscow-2025. На гастролях на Левашовском хлебозаводе еще ярче раскрылся сакральный потенциал работы: за счет рифмы с храмовой архитектурой.
А фотография (а еще видеоарт и графика!) мультимедиа-художника с мировым именем Евгения Гранильщикова пробудет в Anna Nova вплоть до января. Куратором экспозиции под названием Mist стал дважды комиссар российского павильона на Венецианской биеннале и создатель «Художественного журнала» Виктор Мизиано. Вот его рассказ специально для Собака.ru о состоянии совриска (спойлер: манифестировали конец эпохи авангарда!).
спектакль «Сати/Весна священная»
Что мы смотрели в театре?
Фестиваль «Дягилев P.S.» — главная точка притяжения петербургских театральных неофитов и профессионалов (под художественным руководством Натальи Метелицы!) — на этот раз познакомил нас с творчеством женщин хореографов. Например, в программе были «Сати/Весна священная» китайской постановщицы Си Син и «Фрида» венгерского автора Евы Дуды.
Среди других долгожданных и громких премьер: «Старший сын» в Театре им. Ленсовета (роль Сарафанова играет безупречный Александр Новиков, а за постановку отвечает Галина Зальцман!), а также «Гоголиада» на Новой сцене Александринского театра — совместный проект режиссеров Никиты Кобелева и Антона Оконешникова, где смешиваются сочинения самого писателя и заметки Григория Козинцева, снявшего фильм по «Шинели».
Константин Хабенский
На что мы ходили в кино и что смотрели дома?
Ноябрь по традиции устраивает всем увлекательный аттракцион — желание окончательно сдаться уже на следующий день обязательно сменится жаждой чего-то развлекательного и душеспасительного (и так по кругу). В кино это работает на сто процентов. Так, вслед за «Умри, моя любовь» Линн Рэмси о полной невозможности понять и принять близкого человека в кинотеатрах вышла милейшая «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера — о прощении родных спустя десятки лет. А за тревожным сериалом «Из многих» Винса Гиллигана последовал самоироничный «Метод 3» — не все же думать о глобальных философских проблемах человечества, когда у нас есть Константин Хабенский и Никита Кологривый.
Впрочем, было и одно неожиданное сочетание в документальном кино — проект о меметичном (среди уже нескольких поколений!) персонаже по имени Пророк Санбой. За два максимально странных часа (от которых не оторваться) из фильма можно извлечь простую мысль: самый темный час — перед рассветом.
Rosalia — «Lux»
Что мы слушали?
Rosalia — «Lux». Гостями максималистского альбома испанской певицы стали Лондонский симфонический оркестр, Björk, Yves Tumor и даже старейший в Европе хор мальчиков Escolania de Montserrat.
Крыли — «Я из Айхала». Уйти из журналистики и стать музыкальной сенсацией этой осени — путь петербурженки с сибирской закалкой Насти Крыловой aka Крыли. Ее дебютный альбом — 12 прямолинейны электронных треков независимой барышни с чувством юмора.
The Neighbourhood — «(((((ultraSOUND)))))». Калифорнийские соседи вернулись с первым за пять лет альбомом, который вдохновлен брит-попом (местами звучит как Oasis!).
Austra — «Chin Up Buttercup». ABBA, Мадонна и «Секретные материалы» — источники вдохновения для 10 душераздирающих синти-поп-треков канадской певицы Austra.
Portugal. The Man — «SHISH». Десятый студийник группы Джона Гурли получился хаотичным (от инди и психоделика до панка и хардкора) и отчаянным гимном тому, как найти силу, пока мир вокруг горит.
Кирилл Рябов
Что мы читали?
«Фолкнер» Мэри Шелли и «Крысиха» Гюнтера Грасса — русскоязычные релизы, которые мы особенно ждали. В первом случае речь идет о последнем (и психологическом!) романе писательницы, прославившейся фантастикой об эксперименте ученого, вышедшем из-под контроля. Во втором — о продолжении истории главного героя «Жестяного барабана», книги-лауреата Нобелевской премии о взрослении мальчика Оскара в нацистской Германии.
Среди любопытных новинок этого месяца также выделим три биографии: «Империя Дягилева» Руперта Кристиансена, «Оно мне надо?» Эмира Кустурицы и (дополненная!) «Здравствуй, мальчик Бананан!» Юрия Чернавского. Ну а трибьютом петербургской серости и хтони за окном в этом месяце отличился гений места Кирилл Рябов. Его повесть-притча «Пьянеть» — пространство, где старуха-процентщица Достоевского сталкивается с современными локальными маргиналами.
Топ-10 материалов отдела культуры Собака.ru, которые вы могли пропустить в этом месяце
- Арт+фуд — это мэтч! Где есть после Эрмитажа и Русского музея? Какое искусство сочетается с Mr.Bo, «Шаляпиным» и Probka? Вот 10 идеальных пар
- Экс-комиссар российского павильона Венецианской арт-биеннале Виктор Мизиано — о первом кураторском проекте в Петербурге, элитарности совриска и конце авангарда в нем
- Музею искусства Санкт-Петербурга ХХ — XXI веков 10 лет! Собака.ru рассказывает, как устроена огромная юбилейная выставка ( Моисеенко! Коржев! Бартенев!)
- Писатель Виктор Пелевин — о непубличности, детстве, критике и эго
- 7 многообещающих балетных артистов Петербурга, о которых скоро будут говорить все
- Знакомьтесь, андеграундный клуб Kontrkult — они организовали рейвы в Пулкове, доках Кронштадта (с участием Глюкозы!) и на «Ленфильме»
- Где смотреть «Щелкунчика» в Петербурге? 9 спектаклей — от Цискаридзе до Кудашова
- Авторы дока «Брат навсегда» о дилогии Балабанова Григорий и Анна Сельяновы: «Какие вообще к нашему фильму могут быть вопросы? Это как пинать пушистого котенка»
- 10 недавних фильмов о спорте, которые вы могли пропустить (и зря!)
Комментарии (0)