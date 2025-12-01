Главные итоги ноября в культуре Петербурга: фестиваль «Дягилев P.S.», «Метод 3» с Хабенским и последний роман Мэри Шелли

Какие выставки мы смотрели в музеях и галереях?

В ноябре обязательно нужно было увидеть проект «Семена» (он, увы, длился всего неделю) нижегородского арт-дуэта «Провмыза». С этим фотографическим триптихом, осмысляющим метафизику детства и смерти, они победил в номинации «Художники года» на ярмарке Cosmoscow-2025. На гастролях на Левашовском хлебозаводе еще ярче раскрылся сакральный потенциал работы: за счет рифмы с храмовой архитектурой.

А фотография (а еще видеоарт и графика!) мультимедиа-художника с мировым именем Евгения Гранильщикова пробудет в Anna Nova вплоть до января. Куратором экспозиции под названием Mist стал дважды комиссар российского павильона на Венецианской биеннале и создатель «Художественного журнала» Виктор Мизиано. Вот его рассказ специально для Собака.ru о состоянии совриска (спойлер: манифестировали конец эпохи авангарда!).