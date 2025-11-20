«Метод 3»: каким получился новый сезон хитового сериала про маньяков с Константином Хабенским?

На «Кинопоиске» вышли первые четыре серии продолжения сериала «Метод»: Константин Хабенский снова в роли гениального специалиста по поимке серийных маньяков майора Меглина (теперь без напарницы Есени-Паулины Андреевой, но с целой следственной командой из социопатов-девиантов), а Юрий Быков вернулся к режиссуре детектива. Собака.ru рассказывает, почему новый сезон выглядит джалло-комиксом с черным юмором, но заслуживает своего шанса.
После финала второго сезона, в котором майор Меглин (Константин Хабенский) и Есеня (Паулина Андреева) все-таки обезвредили злодея по прозвищу «Ты-Меня-Не-Поймаешь» и уехали в закат, прошло пять лет. Однако покой легендарному охотнику на маньяков, как оказалось, все равно не положен: тихая жизнь у моря у сыщика явно не сложилась, после чего он, выражаясь спортивным языком, перешел на тренерскую работу. То есть вместо коньяка теперь пьет исключительно молоко, а для расследования новых дел собрал команду убийц-девиантов с самыми разными навыками и степенью отмороженности.
Среди них: импульсивный шутник-потрошитель в красивых кедах Зверь (Никита Кологривый), угрюмый обладатель ПТСР с позывным Связист (Егор Кенжаметов из «Лихих»), болезненный хакер Сталкер (Эльдар Калимулин), любитель БДСМ-практик Кода (Лев Зулькарнаев) и другие люди с интересными особенностями. Например, еще есть маньяк-педофил, увлекающийся вязанием шарфиков, специалист по гипнозу, дающий фортепианные концерты, и местная Харли Квинн — Фрида, судя по прозвищу, девушка увлечена одновременно живописью и творчеством Булгакова.
После очередного расследования, с которой сериал стартует, Меглин также берет в аутло-команду перспективную юниорку Леру (Анна Савранская) с психотипом Есени: с папой-силовиком, релятивистскими представлениями о добре и зле и любовью к тренировкам по ножевому бою.
Первый сезон «Метода» Юрия Быкова, после «Майора» и «Дурака» заработавшего статус популярного среди широкой аудитории режиссера, на момент выхода в 2015 году было принято оценивать в духе «"Настоящий детектив" и "Декстер" есть у нас дома». Спустя десять лет (и особенно после второй части в режиссуре Александра Войтинского, которую фанаты чуть ли не прокляли) оптика заметно поменялась — уже давно не кажется странным, что российские зрители называют его современной сериальной классикой наряду с условной «Ликвидацией», а то и «Бригадой» с «Бандитским Петербургом». Поэтому «Метод 3» с вернувшимся Быковым ждали с удвоенной силой — и почва для общественной дискуссии «маст си или гилти плеже» здесь действительно есть.
Лучше всего третий «Метод» смотрится, если честно воспринимать его вселенную как мрачноватый комикс. К чему Быков, судя по всему, окончательно пришел — история Меглина свернула в эту сторону. Майор по-прежнему хорош собой, отпускает хлесткие реплики (правда, периодически включает формат проповедника) и иногда берет в руки холодное оружие, а наблюдать за собранным им отрядом самоубийц и окружающими как минимум забавно и увлекательно.
В кадре кого-то периодически красочно режут (и звучит шутка про Расчленинград, столь любимая интернет-комментаторами петербургских криминальных новостей). Герой Кологривого в первые же минуты кусает стриптизершу и вообще катается верхом на своем образе анфан-террибля. Зулькарнаев с нескрываемым удовольствием изображает молодого Ивана Охлобыстина. А Калимулину досталась традиционная роль мальчика с особенностями, но со скиллами хакера и техникой а-ля сериал «След». Появляются и персонажи быковской мультивселенной — к примеру, в одном из эпизодов актер Олег Фомин снова оказывается в образе хозяина из фильма «Хозяин». В саундтреке — модные стриминговые хиты соседствуют с романсом «Что так сердце растревожено» и ранним Дельфином.
В сюжетном плане все тоже несложно и сделано по канонам классического вертикального сериала. Одна серия — одно дело, небольшой экскурс в биографию кого-то из героев, немного продвижения в повествовании (если без спойлеров, Меглина снова не отпускает прошлое) и капля актуальной тематики: в первых эпизодах уже обсудили насилие над женщинами, расстройство психики после горячих точек, сталкеринг, трэш-стримеров и полуподпольные рехабы. Неизбежна и потенциальная романтическая линия: практически вся мужская часть команды начинает посматривать на новенькую Леру с известным интересом.
Если судить по первой половине сезона, зрелище в любом случае диковинное: оно точно вызовет раздражение у тех, кто с первого сезона прикипел к «Методу» на полном серьезе, но остальным скучно не будет — и ответов на часто задаваемый в сериале вопрос «Что видишь?» (метамодернистский эксперимент, попытку преодолеть кризис жанра или что-то иное) будет ровно столько же, сколько и отвечающих.
