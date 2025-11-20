«Метод 3»: каким получился новый сезон хитового сериала про маньяков с Константином Хабенским?

После финала второго сезона, в котором майор Меглин (Константин Хабенский) и Есеня (Паулина Андреева) все-таки обезвредили злодея по прозвищу «Ты-Меня-Не-Поймаешь» и уехали в закат, прошло пять лет. Однако покой легендарному охотнику на маньяков, как оказалось, все равно не положен: тихая жизнь у моря у сыщика явно не сложилась, после чего он, выражаясь спортивным языком, перешел на тренерскую работу. То есть вместо коньяка теперь пьет исключительно молоко, а для расследования новых дел собрал команду убийц-девиантов с самыми разными навыками и степенью отмороженности.

Среди них: импульсивный шутник-потрошитель в красивых кедах Зверь (Никита Кологривый), угрюмый обладатель ПТСР с позывным Связист (Егор Кенжаметов из «Лихих»), болезненный хакер Сталкер (Эльдар Калимулин), любитель БДСМ-практик Кода (Лев Зулькарнаев) и другие люди с интересными особенностями. Например, еще есть маньяк-педофил, увлекающийся вязанием шарфиков, специалист по гипнозу, дающий фортепианные концерты, и местная Харли Квинн — Фрида, судя по прозвищу, девушка увлечена одновременно живописью и творчеством Булгакова.

После очередного расследования, с которой сериал стартует, Меглин также берет в аутло-команду перспективную юниорку Леру (Анна Савранская) с психотипом Есени: с папой-силовиком, релятивистскими представлениями о добре и зле и любовью к тренировкам по ножевому бою.