Участница дуэта «Провмыза» (художники года на Cosmoscow-2025!) Галина Мызникова — о приехавшей на неделю в Петербург работе-триумфаторе «Семена»

Как это сделано?

То, что у нас получилось, мы назвали перформативной скульптурой, так как технически снимали перформанс на фотокамеру. Она почти каждую секунду фиксировала положение тел детей, взрослых, все действие. А дальше использовался принцип монтажа. Так, разрывы, возникающие в местах сгиба «складня», созданы намеренно, они существуют не только в визуальном, но и темпоральном и ментальном планах. Мы разрываем действие. То, что изображено в правой части, происходило до, в центре — после, а в левой — после после. А то, что между ними, монтаж позволяет домыслить зрителю. Это было важно для нас. При этом чаще всего в живописи движение начинается слева направо — у нас наоборот. Сергей всегда путает стороны, и у него в голове зафиксировалось, что движение должно идти так. Такая абсурдная обоснованность.

Мы часто работаем с видео, так как в них есть дополнительный инструмент — музыкальное оформление, создающее импульс к состраданию и переживанию времени. Фотография — более сложная задача: это пространство абсолютного молчания. Нужные эмоции здесь передаются за счет пластики, действия и ландшафта, который приобретает психологическое и ментальное измерение.

Для своих видео мы всегда искали очень сложные пространства с физически труднопреодолимыми локациями, чтобы перформеры переживали их своими телами. При этом у нас достаточно циничная позиция, которую мы называем «режиссерское безволие». Мы включаем камеру, даем задание пройти от точки до точки, а объектив хладнокровно следит за происходящим: как перформеры преодолевают те или иные ландшафты, переживают их, устают, как ненавидят в этот момент нас как режиссеров.

В этот раз пространство создали специально — на даче у подруги нашего исполнительного директора. Пригнали тракторы, бульдозеры, привезли 60 тонн специальной земли, чтобы у нее был сероватый оттенок. Потом вырыли яму с особым уклоном, чтобы создать впечатление, что все детские фигуры находятся — по принципу хорового стана — на одной плоскости. Это оптическое искажение отсылает к средневековой картине — визуальное решение, к которому тяготеют многие наши работы. Для этих же целей использовали короткофокусный объектив, деформирующий изображение тел.

Деревянная скульптура тоже создавалась специально — мы собирали части для нее по всей Нижегородской области и потом монтировали, над этим работала целая команда. Еще в работе есть «летающие дети». Для них была построена специальная конструкция, которая стояла за мамой.

Вообще, у нас были опасения: удастся ли проект? На съемки было чуть больше часа чистого времени, нужен был сумеречный свет. Дети сначала организовались, потом дезорганизовались. Но было сделано около тысячи кадров, у нас осталась возможность выбора, и из этих кадров мы в итоге смогли создать нужную картинку. Плюс нам повезло — это дети-спортсмены, знакомые с понятием дисциплины. Было несколько тренеров, которые на них цыкали и говорили: «Если ты сейчас это не сделаешь, то отожмешься десять раз». Мы думали, на них дышать нельзя, а там все очень жестко.

Хотя сами съемки длились около часа, им предшествовал день ожидания на сильной жаре. К вечеру дети очень устали, постоянно спрашивали, когда это закончится, хотя родители пытались объяснить им, что они участвуют в чем-то важном. И эта тотальное бессилие сыграла нам на руку — мы хотели полностью исключить моменты детскости, ребяческого. Хотели, чтобы вся мимика и эмоции были взрослыми.