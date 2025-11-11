Для начала хочется узнать вот что: понятно, что фильм так или иначе приурочен к 25-летию второго «Брата», которое как раз в этом году...

ГРИГОРИЙ: Формально — да.

…но эту идею вы явно вынашивали долго. Сколько времени прошло с решения «все, делаем» до премьеры?

ГРИГОРИЙ: Примерно пару лет?

АННА: Да, два года. Это был живой организм: мы обратились к одной киноплатформе с идеей запускать фильм. Но ее продюсеры узнали наш бюджет с обязательной поездкой США и сказали: «Ой, как-то слишком много. Найдите еще кого-нибудь, а мы тоже скинемся». Мы поняли, что это сложно, поэтому оставили идею на полгода и стали думать об открытии в Петербурге бистро «Балабанов»: раз кино не получается, решили заняться другим.

Что же стало переломным моментом?

АННА: Фестиваль «Короче» в Калининграде. Я подошла к Игорю Мишину (медиаменеджер, экс-глава стриминга Kion. — Прим. ред.) и сказала: «У нас есть идея — не нужен ли вам фильм про "Брата 2" и Балабанова?» Он очень сильно загорелся, но заронил в нас мысль, что такое кино — народное, а значит делать его нужно всем платформенным миром. Мы тогда не очень поверили в такой «краудфандинг» со стороны всех стримингов — звучало слишком хорошо и утопично.

Но утопии, видимо, все-таки есть место в нашей жизни.

АННА: Через три дня Мишин уже со сцены сообщил, что это фильм открытия следующего фестиваля «Новый сезон», все платформы согласны, и мы запускаем проект. Это была история про ожидание, надежду, которая разрушались, потом появлялась новая, а после — вообще случилось вот такое чудо. Правда, потом Игорь вышел из уравнения, так как ушел с поста в Kion. И мы уже стали сами взаимодействовать с платформами, подписывать документы. В этом всем также начала участвовать кинокомпания СТВ. Это очень нам помогало в организации — в том смысле, чтобы со всеми наладить контакт. А реально это кино делали мы с Гришей вдвоем с помощью нашей подруги-продюсера здесь в России и еще одного — в Америке. Платформы изначально поддерживали нас только финансово.

Сколько длился сам съемочный процесс?

АННА: Не очень долго, как и процесс монтажа. На самом деле, это заняло меньше всего времени в работе над фильмом. Наверное, месяцев пять суммарно. То есть два ушло на съемок, столько же на монтаж, еще месяц на прочую работу. В общем, это были стремительные роды. Больше времени заняла подготовка.

Насколько понимаю, из отснятого материала, который мог бы войти в картину, в нее попала только малая часть?

АННА: У нас было пять или шесть жестких дисков с материалами, не говоря уже про архивы. Но мы поняли, что не хотим полностью забивать фильм архивными съемками, наша цель — запечатлеть людей, связанных с созданием «Брата 2», сейчас. Поэтому делали упор на интервью, а все архивы уже подставляли под наш конкретный запрос.