10 недавних фильмов о спорте, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2025 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах вышло множество хороших картин о спорте — от хита с Брэдом Питтом «F1» и обладателя приза за режиссуру в Венеции «Крушащая машина» до симпатичного аниме «Стометровка» и боксерской драмы «Вес победы» с Орландо Блумом. Собака.ru рассказывает о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.
Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2024-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2025-м.
«F1» / F1 (18+)
Хит для любителей «Формулы-1» — и не только. Опытный пилот Сонни Хейс (Брэд Питт) по настоятельной просьбе своего бывшего напарника, а теперь босса команды-аутсайдера (Хавьер Бардем), возвращается за руль, чтобы спасти это сомнительное предприятие и доказать самому себе, что он еще чего-то стоит.
Удивительный многомиллионный аттракцион, который снимался во время проведения реальных Гран При — его режиссером выступил Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик»).
Вышел на Prime Video, iTunes
«Первый на Олимпе» (6+)
Спортивная драма о первом олимпийском чемпионе из СССР в академической гребле — лениградце Юрии Тюкалове (Глеб Калюжный). Историю юного блокадника, добившегося золота на Олимпиаде в Хельсинки, снял Артем Михалков («Мистер Нокаут»). В звездном касте также — Андрей Смоляков, Елена Лядова, Артем Быстров, Владимир Ильин и Алексей Кравченко.
Идет в кинотеатрах России
«Стометровка» / Hyakuemu (12+)
Спортивное аниме Кэндзи Иваисавы о талантливом школьнике-легкоатлете Тогаси (в российском прокате его озвучивает Дмитрий Чеботарев), который когда-то обучил своего не столь техничного, но упорного нового друга Комию премудростям бега на 100 метров. Это привело к логичному финалу: в итоге им придется выяснить, кто же все-таки лучше на дистанции.
В кинотеатрах с 27 ноября
«Крушащая машина» / The Smashing Machine (18+)
Обладатель «Серебряного льва» за лучшую режиссуру Венецианского кинофестиваля-2025: в байопике о бойце MMA Майке Керре главную роль сыграл Дуэйн «Скала» Джонсон. В других ролях задействованы Эмили Блант, а также настоящие чемпионы в смешанных единоборствах и боксе — Райан Бейдер и Александр Усик.
Режиссером выступил Бенни Сэфди («Неограненные алмазы», «Хорошее время») — это первый его фильм, снятый не в соавторстве с братом Джошем.
Вышел на Prime Video
«Финал» (12+)
Духоподъемная спортивная мелодрама о сборной России по волейболу, выигравшей золото Олимпиады-2012 в Лондоне в сверхдраматичном финале с Бразилией. Режиссерами выступили Петр Зеленов (до этого работавший монтажером на картинах «Движение вверх» и «Легенда №17») и братья Пресняковы (авторы сценария «Изображая жертву»). В звездном касте — Денис Шведов, Игорь Костолевский, Юлия Ильина, Сергей Безруков, Игорь Миркурбанов, Ирина Пегова и многие другие.
Вышел на «Иви», Okko, Start, «Кион»
«Роднина» (12+)
Байопик иконической фигуры для советского и российского фигурного катания — трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной (ее играет Владислава Самохина из сериалов «Стрим» и «Первокурсницы»). Роль тренера Родниной исполнил Евгений Ткачук со своей классической импульсивностью, также в фильме приняли участие Иван Колесников («Движение вверх») и Федор Федотов («Прелесть»). Снял проект опытный Константин Статский («Ваша честь», «Полярный», «Мост»).
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko
«Жажда славы» / Magazine Dreams (18+)
Психологическая инди-драма о фанатичном бодибилдере (Джонатан Мейджорс, «Локи»), который пытается добиться больших успехов в спорте и параллельно справиться со своим неконтролируемым взрывным характером.
Картину поставил Элайджа Байнум, режиссер «Жарких летних ночей» с Тимоти Шаламе. Также в фильме снялись Харрисон Пейдж, Хейли Беннет и Харриет Сэнсом Харрис.
Вышел на Apple TV
«Пушистый форсаж: Гран-при» / Grand Prix of Europe (6+)
Германо-британский мультфильм о зверятах-гонщиках: мышка Эдда с детства мечтала о победах на трассах и очень хочет выиграть 50-й Большой приз Европы. Для этого ей надо обогнать непобедимого чемпиона Эда. В оригинале героев озвучили Джемма Артертон («Шпион, которого не было») и Томас Сэнгстер («Бегущий в лабиринте»). Режиссер — Вальдемар Фаст.
Вышел на Prime Video
«Вес победы» / The Cut (18+)
Спортивный триллер британца Шона Эллиса («Антропоид») о стареющем боксере (Орландо Блум), который желает в последний раз в карьере побороться за чемпионский пояс. Для этого ему необходимо уложиться в нужную весовую категорию, однако сгонка массы под руководством эксцентричного тренера Боза (Джон Туртурро) идет не по плану — из-за нее герой постепенно перестает отличать реальность от галлюцинаций.
Вышел на «Кинопоиске», «Кион», Wink
«Неукротимый» / Unstoppable (18+)
Духоподъемная спортивная драма в самом каноничном своем проявлении: это история американского борца Энтони Роблза (его играет Джаррель Джером из «Лунного света»), который родился с одной ногой, но благодаря силе воли и упорству добрался до титула чемпиона штата.
Это режиссерский дебют монтажера Уильяма Голденберга (обладатель «Оскара» за «Операцию "Арго"»), продюсерами которого выступили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон.
Вышел на Prime Video
