10 недавних фильмов о спорте, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2025 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах вышло множество хороших картин о спорте — от хита с Брэдом Питтом «F1» и обладателя приза за режиссуру в Венеции «Крушащая машина» до симпатичного аниме «Стометровка» и боксерской драмы «Вес победы» с Орландо Блумом. Собака.ru рассказывает о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.

Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2024-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2025-м.