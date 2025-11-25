Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

10 недавних фильмов о спорте, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2025 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах вышло множество хороших картин о спорте — от хита с Брэдом Питтом «F1» и обладателя приза за режиссуру в Венеции «Крушащая машина» до симпатичного аниме «Стометровка» и боксерской драмы «Вес победы» с Орландо Блумом. Собака.ru рассказывает о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.

Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2024-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2025-м.

Monolith Pictures, Apple Studios, Dawn Apollo, Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment, Warner Bros., 2025

«F1» / F1 (18+)

Хит для любителей «Формулы-1» — и не только. Опытный пилот Сонни Хейс (Брэд Питт) по настоятельной просьбе своего бывшего напарника, а теперь босса команды-аутсайдера (Хавьер Бардем), возвращается за руль, чтобы спасти это сомнительное предприятие и доказать самому себе, что он еще чего-то стоит.

Удивительный многомиллионный аттракцион, который снимался во время проведения реальных Гран При — его режиссером выступил Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик»).

Вышел на Prime Video, iTunes

Star Media, телеканал «Россия», «Централ Партнершип», при поддержке Фонда кино, 2025

«Первый на Олимпе» (6+)

Спортивная драма о первом олимпийском чемпионе из СССР в академической гребле — лениградце Юрии Тюкалове (Глеб Калюжный). Историю юного блокадника, добившегося золота на Олимпиаде в Хельсинки, снял Артем Михалков («Мистер Нокаут»). В звездном касте также — Андрей Смоляков, Елена Лядова, Артем Быстров, Владимир Ильин и Алексей Кравченко.

Идет в кинотеатрах России

Asmik Ace, GKIDS, Pony Canyon, Rock'n Roll Mountain, Tokyo Broadcasting System (TBS), 2025

«Стометровка» / Hyakuemu (12+)

Спортивное аниме Кэндзи Иваисавы о талантливом школьнике-легкоатлете Тогаси (в российском прокате его озвучивает Дмитрий Чеботарев), который когда-то обучил своего не столь техничного, но упорного нового друга Комию премудростям бега на 100 метров. Это привело к логичному финалу: в итоге им придется выяснить, кто же все-таки лучше на дистанции.

В кинотеатрах с 27 ноября

A24, Magnetic Fields Entertainment, Out for the Count, Seven Bucks Productions, 2025

«Крушащая машина» / The Smashing Machine (18+)

Обладатель «Серебряного льва» за лучшую режиссуру Венецианского кинофестиваля-2025: в байопике о бойце MMA Майке Керре главную роль сыграл Дуэйн «Скала» Джонсон. В других ролях задействованы Эмили Блант, а также настоящие чемпионы в смешанных единоборствах и боксе — Райан Бейдер и Александр Усик.

Режиссером выступил Бенни Сэфди («Неограненные алмазы», «Хорошее время») — это первый его фильм, снятый не в соавторстве с братом Джошем.

Вышел на Prime Video

«Творческое объединение Мистерия», 2025

«Финал» (12+)

Духоподъемная спортивная мелодрама о сборной России по волейболу, выигравшей золото Олимпиады-2012 в Лондоне в сверхдраматичном финале с Бразилией. Режиссерами выступили Петр Зеленов (до этого работавший монтажером на картинах «Движение вверх» и «Легенда №17») и братья Пресняковы (авторы сценария «Изображая жертву»). В звездном касте — Денис Шведов, Игорь Костолевский, Юлия Ильина, Сергей Безруков, Игорь Миркурбанов, Ирина Пегова и многие другие.

Вышел на «Иви», Okko, Start, «Кион»

«ВайТ Медиа», «Голд Медиа», при участии онлайн-кинотеатра Иви, 2025

«Роднина» (12+)

Байопик иконической фигуры для советского и российского фигурного катания — трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной (ее играет Владислава Самохина из сериалов «Стрим» и «Первокурсницы»). Роль тренера Родниной исполнил Евгений Ткачук со своей классической импульсивностью, также в фильме приняли участие Иван Колесников («Движение вверх») и Федор Федотов («Прелесть»). Снял проект опытный Константин Статский («Ваша честь», «Полярный», «Мост»).

Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko

Los Angeles Media Fund (LAMF), Tall Street Productions

«Жажда славы» / Magazine Dreams (18+)

Психологическая инди-драма о фанатичном бодибилдере (Джонатан Мейджорс, «Локи»), который пытается добиться больших успехов в спорте и параллельно справиться со своим неконтролируемым взрывным характером.

Картину поставил Элайджа Байнум, режиссер «Жарких летних ночей» с Тимоти Шаламе. Также в фильме снялись Харрисон Пейдж, Хейли Беннет и Харриет Сэнсом Харрис.

Вышел на Apple TV

MACK Magic, Mack Animation, Mack Media, Timeless Films, Warner Bros. Pictures Germany GmbH (Hamburg), 2025

«Пушистый форсаж: Гран-при» / Grand Prix of Europe (6+)

Германо-британский мультфильм о зверятах-гонщиках: мышка Эдда с детства мечтала о победах на трассах и очень хочет выиграть 50-й Большой приз Европы. Для этого ей надо обогнать непобедимого чемпиона Эда. В оригинале героев озвучили Джемма Артертон («Шпион, которого не было») и Томас Сэнгстер («Бегущий в лабиринте»). Режиссер — Вальдемар Фаст.

Вышел на Prime Video

Tea Shop Productions, Amazing Owl, 2025

«Вес победы» / The Cut (18+)

Спортивный триллер британца Шона Эллиса («Антропоид») о стареющем боксере (Орландо Блум), который желает в последний раз в карьере побороться за чемпионский пояс. Для этого ему необходимо уложиться в нужную весовую категорию, однако сгонка массы под руководством эксцентричного тренера Боза (Джон Туртурро) идет не по плану — из-за нее герой постепенно перестает отличать реальность от галлюцинаций.

Вышел на «Кинопоиске», «Кион», Wink

Asmik Ace, GKIDS, Pony Canyon, Rock'n Roll Mountain, Tokyo Broadcasting System (TBS), 2025

«Неукротимый» / Unstoppable (18+)

Духоподъемная спортивная драма в самом каноничном своем проявлении: это история американского борца Энтони Роблза (его играет Джаррель Джером из «Лунного света»), который родился с одной ногой, но благодаря силе воли и упорству добрался до титула чемпиона штата.

Это режиссерский дебют монтажера Уильяма Голденберга (обладатель «Оскара» за «Операцию "Арго"»), продюсерами которого выступили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон.

Вышел на Prime Video

Комментарии (0)

