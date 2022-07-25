Знакомьтесь, Кирилл Рябов — менестрель петербургской хтони, чьи тексты экранизируют Месхиев и Хант

Дайте спойлер вашего романа «777»!

Это книжка о поиске счастья. Не знаю, необходима ли она к прочтению. Может, в качестве инструкции «как не надо искать счастье»! А как надо, я не знаю. Да и никто не знает.

Мне нравится образ такого панка Кирилла, который в поисках денег на курево и выпивку свалил из скучной школы после 9-го класса. Хоть что-то из этого правда?

Вообще из школы я свалил после третьего класса. Кому-то пришло в голову разделить всех детей на «умных» и «тупых». Я попал в категорию «тупых». «Умных» собрали в классы с литерами «а», «б», «в» и «г», «тупым» досталось остальное. Я оказался в «ж». И решил, что пора ­сваливать из столь недружелюбного места.

Вы же много лет подряд сторожили детей в детдоме? Скучаете по этой работе?

Не только сторожил. Я там и кладовщиком немного поработал. И монтером. По работе, конечно, не скучаю. А вот о людях у меня остались самые добрые воспоминания. Надеюсь, у них все хорошо.

Вы сейчас безработный. Как выживаете? Богатая любовница помогает?

Все мои богатые любовницы от меня сбежали. И правильно сделали. Я бы живо прокутил все их имущество и пустил по миру. Поэтому пришлось стать аскетом.

В вашу защиту добавлю, что все, прям все-все, наши общие знакомые считают вас трудоголиком в литературе.

Опять я всех обманул. Был бы я трудоголиком, написал бы в три раза больше. С другой стороны, был бы я трудоголиком, помер бы еще пару лет назад. Это как пьянство, надо уметь дозировать. Пить надо так, чтобы перед сном успеть протрезветь и закончить день безалкогольным напитком. Например, чаем. С работой то же самое. Заканчивать работу надо бодрым и полным сил. Жаль, все это работает только в моей прекрасной теории.

А давно вы в Озерки перебрались?

В 1986 году. Бесчеловечная советская власть дала родителям квартиру. Вот мы и переехали сюда всем нашим семейством, от которого нынче почти никого не осталось. С тех пор я путешествую по району, меняя жилища. Мне тут нравится. Все знакомо и привычно.

Знаю, вам не нравится, когда ваши тексты загоняют в определение «чернуха». Какое «обзывательство» критиков больше по душе?

Чернуха, как мне кажется, становится чернухой, когда она ради этой самой пресловутой чернухи. А у меня не так. Я пишу светлые и жизнелюбивые вещи. Все ­зависит от того, под каким углом смотреть.