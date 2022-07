Знакомьтесь, Кирилл Рябов — менестрель петербургской хтони, чьи тексты экранизируют Месхиев и Хант

Кирилл, вы знаете, я вас люблю! Моя жизнь не была бы моей нынешней жизнью, если бы я не пришла на презентацию вашего «Клея» в книжном «Все свободны» в 2015 году. Сколько водки и чачи мы выпили вместе? Как вы изменились за это время? Что сломалось? Что в себе научились принимать?

Наши совместные попойки помнятся мне весьма смутно, Диана. Разве мы когда-нибудь пили чачу? Ах да, вспоминаю: заснеженный двор в районе Литейного проспекта, надвигающийся Новый год (21-й, что ли). Насчет всего остального… С какого-то момента я иду по пути тоски и разочарований. Думаю, это вполне естественно. Такова жизнь. Вначале ты принимаешь ее с восторгом и бесконечным любопытством, как одинокий космонавт, очутившийся на неведомой прекрасной планете. А потом пытаешься как-нибудь с этой планеты свалить, потому что она оказалась гигантским прожорливым хищным организмом. Сейчас очень вовремя заиграла песня одного знаменитого жизнелюбца под названием I hate myself and want to die. Ха-ха-ха, как говорится.

Когда вы знакомитесь с новыми людьми, как представляетесь? Четко и громко говорите, что вы известный русский писатель?

Диана, я разве похож на сумасшедшего? Имени вполне достаточно. А если спрашивают, чем я занимаюсь, отвечаю: «Ничем». И этого тоже более чем достаточно. Никто не пытается ничего уточнить.