Чем заняться в Петербурге на новогодних каникулах

Аукцион «Все по 100», бар «Фонтанка, 69» (18+)

В программе — 30 лотов с общей стартовой ценой в 100 рублей! Можно приобрести работы Павлика Лемтыбожа, Стаса Багса, Алины Путятичны, Di Sеаmаn и многих других. Вход свободный.

Презентация книги «Альфред Шнитке. Три степени свободы. Музыка > кино > СССР», «Порядок слов» (16+)

Второе издание книги об экспериментах композитора Альфреда Шнитке и воспоминаниях современников о нем представит музыкант Олег Нестеров. После презентации — кинопоказ «Стеклянной гармоники» Андрея Хржановского.

Маркет у моря, «Севкабель Порт» (0+)

На большом новогоднем маркете можно найти праздничные товары под любой запрос: от одежды до домашнего декора. Можно приходить с детьми — для них есть мастер-классы и игровые комнаты. Вход свободный.

Выставка «Поп-механика Сергея Курехина», Мраморный дворец Русского музея (16+)

Проект открылся к 70-летию со дня рождения Сергея Курехина, «капитана» «Поп-механики». На выставке — история творческого пути музыканта и создания культового коллектива, телевыступления, личные вещи, музыкальные инструменты и работы художников, участвовавших в его концертах.