Чем заняться в Петербурге на новогодних каникулах

Лучшие выставки и ярмарки, катки и горки, выступления групп The Hatters и Billy's Band, концерты Линды и Найка Борзова, подборка самых интересных настольных игр, а также еще более десятка идей, как провести праздничные выходные в городе (и дома!).
Выставка-посвящение Сергею Курехину
Воскресенье, 29 декабря
Аукцион «Все по 100», бар «Фонтанка, 69» (18+)
В программе — 30 лотов с общей стартовой ценой в 100 рублей! Можно приобрести работы Павлика Лемтыбожа, Стаса Багса, Алины Путятичны, Di Sеаmаn и многих других. Вход свободный.
Презентация книги «Альфред Шнитке. Три степени свободы. Музыка > кино > СССР», «Порядок слов» (16+)
Второе издание книги об экспериментах композитора Альфреда Шнитке и воспоминаниях современников о нем представит музыкант Олег Нестеров. После презентации — кинопоказ «Стеклянной гармоники» Андрея Хржановского.
Маркет у моря, «Севкабель Порт» (0+)
На большом новогоднем маркете можно найти праздничные товары под любой запрос: от одежды до домашнего декора. Можно приходить с детьми — для них есть мастер-классы и игровые комнаты. Вход свободный.
Выставка «Поп-механика Сергея Курехина», Мраморный дворец Русского музея (16+)
Проект открылся к 70-летию со дня рождения Сергея Курехина, «капитана» «Поп-механики». На выставке — история творческого пути музыканта и создания культового коллектива, телевыступления, личные вещи, музыкальные инструменты и работы художников, участвовавших в его концертах.
Теодор Курентзис
Понедельник, 30 декабря
Джаз с оркестром «Christmas Gala», «Севкабель Порт» (6+)
Концерт погрузит в атмосферу гарлемских джаз-клубов. За музыку отвечают Dreamers Orchestra Станислава Чигадаева и вокалистка Анастасия Сазонова.
Симфонический оркестр MusicAeterna, Филармония им. Шостаковича (16+)
«Концерт №4» Антона Рубинштейна, хореографическая поэма «Вальс» и сюита №2 из балета «Дафнис и Хлоя» Равеля, симфоническая поэма «Пинии Рима» Респиги прозвучат в исполнении симфонического оркестра MusicAeterna. Дирижер — Теодор Курентзис.
Балет «Щелкунчик», Михайловский театр (6+)
Самый новогодний спектакль поставил хореограф Начо Дуато, а декорации и костюмы к «Щелкунчику» создал французский художник с русскими корнями Жером Каплан. Действие авторы решили поместить в Петербург начала ХХ века.
Выставка «Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 145-летию со дня рождения», KGallery (16+)
Экспозиция открылась в KGallery в конце ноября и моментально стала одной из самых обсуждаемых в Петербурге. В экспозиции — редко выставляемая живопись и графика, а также фарфор, книги и документы из частных коллекций.
До 16 марта
Юрий Музыченко из The Hatters
Вторник, 31 декабря
Вечеринка NEW 2025 ERA, клуб «Контркульт» (18+)
В программе — мультижанровый перформанс, панорамный вид на город с 18-го этажа, а также два танцпола, где будет играть электронная музыка, Уитни Хьюстон и диско.
Перезагрузить голову и подготовиться к каникулам (0+)
О том, как в период всеобщего веселья сбросить накопившуюся ментальную усталость, используя научные знания о мозге и нервной системе, изучаем вместе с нейропсихологом Натальей Жуковой (10 правил!).
Концерт The Hatters, «Космонавт» (16+)
Уже по традиции ночь с 31 декабря на 1 января группа The Hatters отмечает большим праздничным концертом. В этом году — впервые в родном для музыкантов Петербурге!
Поиграть в настольные игры с семьей и друзьями (от 0+)
Чтобы было легче сориентироваться в ассортименте и выбрать лучшее, Собака.ru составила список из 20 нескучных игр для новогодних праздников — о Петербурге, путешествиях и даже вине!
Среда, 1 января
«Новогодняя кутерьма» (0+)
На каникулах в музее-заповеднике «Гатчина» будут рождественская ярмарка, мастер-классы, концерты и спектакли.
С 1 по 8 января
Концерт Billy's Band, «Космонавт» (16+)
Задушевная петербургская группа сыграет , как выражаются сами музыканты, ежегодный «реанимационный концерт» (впрочем, иногда они зовут его «похмельным»).
Новогодний базар, Новая Голландия (0+)
Все каникулы во дворе «Бутылки» — ярмарка с елочным базаром и детскими «Мастерскими Деда Мороза». В благотворительном киоске и на стойке информации собирают подарки для подопечных восьми петербургских фондов — «Ночлежка», AdVita, «Антон тут рядом», «Теплый дом», «Яркая жизнь», «Бумажная птица», «Перспективы» и «Помощь».
Смотреть дома фильмы и сериалы (от 0+)
Для всех, у кого нет новогоднего настроения или оно есть, но заключается в желании никуда не идти, мы весь год рассказывали про отличные фильмы и сериалы, которые можно посмотреть дома. Лучшие из лучших собраны здесь, здесь, здесь и здесь.
Виктор Васнецов «Бой скифов со славянами», 1881
Четверг, 2 января
Выставка к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова, Русский музей (6+)
На ретроспективе Васнецова в корпусе Бенуа представлено почти 120 работ художника. Помимо хрестоматийных картин, здесь можно увидеть графику, эскизы декораций и храмовых росписей, которые ранее нигде не выставлялись.
До 13 мая
Концерт «Самая красивая музыка из кино», Концертный зал Яани Кирик (6+)
Самая романтичная музыка из фильмов «Титаник», «Гарри Поттер», «Амели», «Ла-Ла Ленд», «Грязные танцы», «Король Лев», «007: Координаты «Скайфолл» и многих других в исполнении «Ауэр-квартет».
Вечеринка в баре Union (18+)
В программе — новогодние выступления от маэстро «Батя», диджей-сеты от Бориса Красной Стены, якутского принца URAAN и других приглашенных артистов.
Концерт ВИА «Биртман», «Космонавт» (16+)
Развеселый ВИА уже давно не притворяется, что исполняет случайно найденные песни советского барда Зиновия Биртмана. Слушаем их хулиганские гимны на праздничном концерте.
В кинотеатрах города с 1 января смотрим сказку Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+), славянское фэнтези для всей семьи «Финист. Первый богатырь» (6+), корейский триллер «Иллюзия контроля» (18+), а также мультфильм «Рождественские истории Астрид Линдгрен» (0+), драму с Даниэлем Брюлем «Расскажи мне кино» (18+) и итальянскую комедию «Свадьба на Рождество» (12+). А со 2 января к ним добавится «Мегалополис» (18+) Фрэнсиса Форда Копполы.
Александра Гарт
Пятница, 3 января
Выставка «Постоянство веселья и грязи», Левашовский хлебозавод (16+)
На персональной экспозиции художницы Александры Гарт покажут инсталляции, живопись и графику. Работы посвящены исследованию лиминальности, внутренней тревожности и взаимодействию природного и искусственного миров.
До 21 января
Спектакль «Три толстяка. Эпизод 2. Железное сердце», БДТ (12+)
Постановка Андрея Могучего — это сказка-антиутопия для всех. Вторая часть яркой трилогии по мотивам произведения Юрия Олеши стала классикой Большого Драматического и номинантом многих фестивалей.
3 и 4 января
Концерт «Кармина Бурана», Концертный зал Мариинского театра (16+)
Сочинение Карла Орфа, главным успехом которого стало обращение композитора к первобытной магии мощных, завораживающих ритмов, воплощаемых с помощью огромного состава ударных инструментов, слушаем в версии солистов оперы и хора театра (в том числе детского!).
Концерт «Кирпичей», «Космонавт» (16+)
Рэпкор-группа во главе с бессменным Васей Васиным выступит с уже ставшим традиционными новогодним перформансом.
Найк Борзов
Суббота, 4 января
Сходит в Мариинку с детьми (6+)
Все новогодние каникулы в Мариинском театре будут события для самых юных зрителей: детские оперы и концерты (в том числе доступные по Пушкинской карте!).
Концерт Найка Борзова (16+)
Один из самых харизматичных музыкантов современной России исполнит легендарные хиты — «Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова» и многие другие, ставшие его визитной карточкой.
Спектакль «Кот тут главный», «Театральный проект 27» (12+)
В постановке Арины Гулимовой по мотивам книги писательницы Кристины Кретовой рассказывается история самурая в пятом поколении, кота Василия, на плечи которого ложится вопрос разрешения семейного кризиса.
Спектакль «Восемь снов», МДТ — Театр Европы (16+)
Сюрреалистическая трагикомедия лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Яны Туминой на основе пьесы Михаила Булгакова «Бег». Это третья постановка режиссера на сцене Малого драматического.
Полина Осетинская
Воскресенье, 5 января
Встреча с Полиной Осетинской, «Фонтанка 69» (18+)
Во время рождественских музыкальных вечеров главная гостья выступит с музыкантами Владиславом Песиным, Артемом Дервоедом, Тарасом Бибичем и Алексеем Гориболем.
Концерт «ЧтоЕслиХор», «Подписные издания» (12+)
Образовательно-терапевтический проект Саши Алмазовой «ЧтоЕслиХор» исполнит аранжировки знаковых рождественских композиций — для создания праздничного настроения, конечно!
«Белый концерт» Жени Любич, Новая сцена Александринского театра (16+)
На традиционном новогоднем концерте Жени Любич прозвучат самые праздничные композиции, а еще — новые треки!
Концерт ВИА «Пролетарское Танго», «Космонавт» (16+)
Группа актера Дмитрия Караневского, исполняющая хиты советской эстрады и собственные песни, выступит с избранными композициями. В программе — «Снег идет», «Ленинградские мосты», «Московские окна» и другие проверенные временем шлягеры.
Концерт Линды, Aurora concert hall (16+)
На новогоднем концерте дива русского готик-попа исполнит «Мало огня», «Ворону» и другие хиты.
Понедельник, 6 января
Сходить на каток (3+)
Рассекать на льду, как герои картин династии Брейгелей и Хендрика Аверкампа, в этом году можно в десятке локаций. Обо всех главных мы рассказывали здесь.
Съехать с катальной горки (0+)
Аттракцион, популярный в Петербурге со времен Екатерины II, переживает настоящий ренессанс. Здесь мы рассказывали, где можно покататься: например с видом на Финский залив.
Поиграть в видеоигры (от 12+)
Если аналоговые «настолки» не ваш вариант, мы собрали для вас видеоигры, которые понравятся не только геймерам.
Лекция «Рождество или Christmas?», Левашовский хлебозаводе (16+)
О том, как Рождество стало главным культурным феноменом, расскажет историк искусства и научный сотрудник Государственных художественных собраний Дрездена Сергей Фофанов. Лекция бесплатная, но по регистрации.
Рождественский маркет Le Marché de Noël, Особняк Мясникова (12+)
Лучшие винтажные проекты города, а еще — открытые репетиции балета, танцевальные мастер-классы и выступления клуба музыкантов Особняка Мясникова. Потребуется билет!
До 8 января
Концерт Toxi$, клуб Sound (16+)
Андрей Смелянский aka Toxi$ — новая хип-хоп-звезда, чьи кружочки в Telegram вы точно видели — умеет и в лирику, и экспериментальный флоу. Убедиться лично можно в Sound!
polnalyubvi
Вторник, 7 января
Выставка Fuzzy sets, Marina Gisich Projects (18+)
Выставка художника Константина фон Рибена исследует состояние неопределенности и утраты привычного порядка. Среди работ — экспонаты из стекла и камня, контрастные текстуры, объединенные темой распада и мутации. Куратором проекта выступила Лиза Цикаришвили.
До 18 февраля
Концерт хора «Большой Распев», «Подписные издания» (0+)
Хоровые встречи от проекта Дома Радио «Распев» — для всех, кто владеет базовыми навыками пения. В «Подписных» пройдет его расширенная версия с рождественскими песнями. Вход свободный.
Рождественский концерт «Канун», Левашовский хлебозавод (12+)
Концерт-перформанс выпускников петербургской консерватории Ярослава Коваленко и Владислава Федорова. В программе — святочные «Страсти по девочке со спичками» и кантата основателей mader nort на сюжет рассказа Федора Достоевского «Мальчик у Христа на елке».
Экскурсия «Рождество в Фонтанном Доме», Фонтанный Дом (14+)
Тематическая экскурсия по мемориальной экспозиции квартиры Пуниных-Ахматовой — про рождественские традиции прошлого, «запретную елку», поэмах Ахматовой и первый послеблокадный Новый Год.
Концерт polnalyubvi, Aurora concert hall (16+)
Исполняющая нежные и лиричные тексты и мелодии инди-фолк-певица Марина Демещенко (она же polnalyubvi) подготовила поклонникам специальную рождественскую программу.
Среда, 8 января
Концерт Beautiful Boys, Aurora concert hall (16+)
Названный по одноименной песне Джона Леннона инди-бэнд сыграет свои печальные хиты про красоту, падающие звезды и «ту, которую имею я в виду».
Перформанс «Был только снег», «Цифергауз» (16+)
Аудиовизуальный перформанс от молодых художниц Dariella и Kira G — об эмоциональном напряжении и трансформации, раскрывающихся через метафору снежной бури. Показ является частью цикла «Слияние» из пяти интерактивных (и бесплатных!) перформансов.
Посещение бани (0+)
Новогодние праздники — идеальное время, чтобы поправить здоровье после насыщенных трудовых будней. Мы выбрали парные, достойные внимания: на берегу Медного озера, с тремя подогреваемыми бассейнами и медитациями.
Выставка Миши Маркера «Оптимист»,«Метамодернисты» (18+)
Отражения простых и человечных размышлений (но с долей иронии!) можно найти на холстах уличного художника Миши Маркера.
До 13 января
Спектакль «А Гильгамеш выйдет? Прогулка на край мира», Фонтанный Дом (6+)
Интерактивная выставка завершится спектаклем в режиссуре Светланы Озерской. В основе — «Эпоса о Гильгамеше» про выбор и путь к недостижимой цели.
До 2 февраля
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