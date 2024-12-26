Возвращение легендарного Silent Hill и шанс почувствовать себя Индианой Джонсом: 12 отличных видеоигр на новогодние праздники

Новогодние праздники в этот раз будут особенно длинными — целых 11 дней. Самое время заняться тем, до чего руки весь год не доходили, в частности поиграть в видеоигры (кстати исследование этого года показало, что это времяпрепровождение не только не вредно, но даже может быть полезно для человеческого мозга). Специально к такому случаю журналист, автор Собака.ru Алексей Нимандов, игровой журналист и автор канала «Бумажный меч» Эмиль Политаев и редактор хайпа Собака.ru Константин Крылов собрали дюжину отличных игр. Здесь и масштабные дорогие блокбастеры, и малобюджетные ламповые проекты.
Silent Hill 2
Эмиль Политаев, игровой журналист и автор канала «Бумажный меч»: Вышедший в этом году ремейк культовой Silent Hill 2 на первый взгляд не кажется подходящей игрой для праздников… Но если вы любите эмоциональные и атмосферные истории, то эта игра точно вам подойдет.
Новинка дает новый взгляд на один из лучших психологических хорроров в истории игровой индустрии (если не вообще в истории всей популярной культуры). Разработчики сохранили оригинальные идеи и добавили своих. Получилась прекрасная игра, которая точно тронет вас и напугает как следует. Идеальный выбор для фанатов сильных историй и линейных приключений.
Tiny Glade
Алексей Нимандов, журналист, автор Собака.ru: Спокойнейшая игра для тех, у кого этот год был тяжелым. Вам нужно просто строить замки… и все! В игре нет сражений, врагов, гонки за ресурсами, даже возможности проиграть нет — все, что от вас требуется, это дать волю фантазии и построить замок своей мечты.
Процесс зодчества упакован в красивую графику и сопровождается приятной музыкой, а еще можно почесать овечку.
UFO 50
Константин Крылов, редактор хайпа Собака.ru: Очень милая коллекция сразу из 50 ретро-игр восьмибитной эры. Быстрые и более продолжительные, симуляторы и платформеры, даже стратегии — словом, все что душе угодно.
Как сказал мой друг, заядлый геймер: «UFO 50 идеально подойдет для людей, ностальгирующих по эпохе "Денди", восьмибитной музыке и книгам с кодами для игр».
Prince of Persia: The Lost Crown
Эмиль Политаев, игровой журналист и автор канала «Бумажный меч»: Еще недавно казалось, что про франшизу Prince of Persia все забыли и новых частей ждать не стоит, но в январе вышла Lost Crown, которая приятно удивила игроков. Это больше 30 часов качественного контета. Тут масса загадок, способностей и противников. Сюжет тоже получился вполне неплохим.
Приятный бонус: разнообразные уровни и привлекательный арт. Игра затягивает и постоянно подкидывает что-то новое. Скучно точно не будет.
«Бессмертный. Сказки Старой Руси»
Алексей Нимандов, журналист, автор Собака.ru: Всем, кто интересуется отечественным игропромом, стоит обратить внимание: перед вами пошаговая стратегия с карточными боями, основанная одновременно на русском фольклоре и работах художника Романа Папсуева.
Ранее свои рисунки Папсуев выпускал в виде книг, но теперь «Сказки Старой Руси» стали мультимедийным проектом. Игра вышла буквально пару недель назад, отзывов пока немного, но в основном положительные.
Beastieball
Константин Крылов, редактор хайпа Собака.ru: Это очень добрый тайтл, который чем-то напоминает по своей идее знаменитых «Покемонов», только тренировать игровую фауну пользователю нужно не для гладиаторских боев, а для турнира... по волейболу.
В целом, некоторые механики напоминают классические игровые симуляторы: какие-то звери лучше подают, другие — отбивают. Между игроками может возникать дружба, тогда у них появляются особенные способности.
Path of Exile 2
Эмиль Политаев, игровой журналист и автор канала «Бумажный меч»: Идеальный выбор для фанатов Diablo. Игра пока находится в раннем доступе, но контента достаточно, плюс, постоянно добавляют новый. Особенно весело играть в нее с друзьями. Собираете отряд и идете чистить локации. Будет весело и в меру хардкорно. Местами придется побороться, но сложность адекватная.
Наберите группу из друзей, так точно будет веселее. Идеальный кооператив на праздники.
Indiana Jones and the Great Circle
Алексей Нимандов, журналист, автор Собака.ru: Одно из главных приятных открытий года: большая игра про приключения Индианы Джонса, в которую до релиза почти никто не верил. Как оказалось, зря — студия MachineGames сделала почти невозможное и вдохнула жизнь в полумертвую франшизу.
1937 год, герой с внешностью молодого Харрисона Форда, потрясающая графика и проработанные локации, которые интересно исследовать — обязательная игра для всех, кому надоели Лара Крофт и Нейтан Дрейк.
Return of the Obra Dinn
Константин Крылов, редактор хайпа Собака.ru: «Представь, что ты — страховой агент Британской Ост-Индской компании, и тебе надо провести расследование на корабле-призраке, выяснив причину судьбу каждого члена экипажа», — такими словами мой друг представил мне Return of the Obra Dinn.
Это нестареющая (хоть и вышущенная в начале 2010-х) игра-расследование, в антураже рубежа XVIII — XIX веков и магическим антуражом (выяснять что же произошло главному герою помогают волшебные часы, которые переносят его в момент смерти человека). «Уникальная головоломка, выполненная в выделяющемся визуальном стиле, с которой не жалко провести несколько вечеров», — добавил мой друг, когда я спросил, как бы он описал эту игру.
Banishers: Ghosts of New Eden
Эмиль Политаев, игровой журналист и автор канала «Бумажный меч»: В этом году вышло много хороших РПГ, но про Banishers все быстро забыли, а зря! Это отличная ролевая игра на праздники. Вам предстоит играть за охотников на призраков и следить за вполне увлекательным сюжетом. Ghosts of New Eden хорошо написана: здесь есть отличная любовная линия, цепляющий сюжет и выборы, которые действительно влияют на его развитие.
Геймплейно проект получился очень бодрым. Драться приятно, есть куча разных способностей. Фанаты перезапуска God of War точно оценят.
Kingdom Come: Deliverance
Алексей Нимандов, журналист, автор Собака.ru: Всем, кто не очень хочет отправляться на поиски археологических артефактов, рекомендую путешествие в Богемию XV века. Kingdom Come: Deliverance — RPG про Средневековье без подземелий, магии и драконов.
Это вполне себе реалистичный симулятор крестьянина, которому предстоит преодолеть многое, чтобы стать рыцарем (например — научиться читать!). В феврале выходит сиквел Kingdom Come, так что лучшего времени, чтобы ознакомиться с первой частью, нет.
Warhammer 40,000: Space Marine 2
Эмиль Политаев, игровой журналист и автор канала «Бумажный меч»: Это идеальный выбор для фанатов олдскульных шутеров. Квадратные челюсти, толпы врагов, брутальный геймплей и очень красивый арт. Берем несколько друзей, собираем отряд и идем крошить нечисть. Пожалуй, самая адреналиновая игра года.
У студии Saber Interactive из Петербурга получился очень достойный проект, который стал хитом не только у нас, но и по всему миру.
Комментарии (0)