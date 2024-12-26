Возвращение легендарного Silent Hill и шанс почувствовать себя Индианой Джонсом: 12 отличных видеоигр на новогодние праздники

Эмиль Политаев, игровой журналист и автор канала «Бумажный меч»: Вышедший в этом году ремейк культовой Silent Hill 2 на первый взгляд не кажется подходящей игрой для праздников… Но если вы любите эмоциональные и атмосферные истории, то эта игра точно вам подойдет.

Новинка дает новый взгляд на один из лучших психологических хорроров в истории игровой индустрии (если не вообще в истории всей популярной культуры). Разработчики сохранили оригинальные идеи и добавили своих. Получилась прекрасная игра, которая точно тронет вас и напугает как следует. Идеальный выбор для фанатов сильных историй и линейных приключений.