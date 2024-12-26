50 лучших иностранных сериалов 2024 года

В новом тексте о субъективных киноитогах года рассказываем чуть ли не обо всех главных зарубежных сериалах 2024-го: от «Олененка», «Сегуна», «Фоллаута» и «Рипли» до новых сезонов «Пацанов», «Дома Дракона» и «Медведя». Все, что вы пропустили, можно посмотреть на каникулах! А еще — почитать о лучших иностранных фильмах и отечественных сериалах, а также о зарубежных и российских документальных проектах.
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
«Олененок» / Baby Reindeer, премьера (18+)
Неожиданно ставший сенсацией проект — настоящие эмоциональные качели не только для экранных героев, но и зрителей, наблюдающих, как чуть неуклюжая черная комедия превращается в безысходную и беспощадную драму.
Стендапер-неудчаник Донни (Ричард Гэдд) работает барменом в Лондоне. Однажды он из сочувствия угощает чашкой чая случайную посетительницу в слезах (Джессика Ганнинг) и так становится объектом сталкинга новой знакомой. Сериал основан на реальной истории, произошедшей с Гэддом, и его моноспектакле об этом.
Вышел полностью, Netflix
Fallout, премьера (18+)
Масштабная художественная адаптация серии видеоигр про выживании в постапокалиптическом мире, которая понравится не только фанатам оригинала. Среди героев — юная Люси (Элла Пернелл из «Шершней»), вынужденная покинуть подземное убежище, оруженосец Маркус (Аарон Мотен) из организации Братство Стали, а также мутант и охотник за головами Гуль (Уолтон Гоггинс). Каждый из них пытается заполучить могущественный артефакт. Подробно о проекте мы рассказывали здесь.
Авторами сценария и шоураннерами сериала стали Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт», «Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Офис», «Портландия», «Силиконовая долина»). Первые три эпизода поставил Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»), также в команде режиссеров — Уэйн Йип («Властелин колец: Кольца власти», «Доктор Кто», «Отбросы») и Фред Туа («Сегун»).
Вышел полностью, Prime Video
«Сегун» / Shôgun, премьера (18+)
Многие зрители российского телевидения 1990-х помнят крутившуюся там предыдущую экранизацию романа Джеймса Клавелла с Ричардом Чемберленом в главной роли. В новой версии английского моряка Джона Блэксторна, выживающего в кораблекрушении, играет Космо Джарвис. Напомним, так он оказывается в Японии — стране, которая в начале XVII века была закрыта для европейцев. Подробно о «Сегуне» мы рассказывали здесь.
Над эпичным костюмным сериалом о политике, интригах, коварстве и любви работали Фред Туа («Пацаны»), Джонатан ван Тюллекен («Отбросы») и Шарлотта Брандстром («Ведьмак»).
Вышел полностью, FX, Hulu
«Сто лет одиночества» / Cien Años de Soledad, премьера (18+)
Первая в истории экранизация романа лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсия Маркеса — сняли ее колумбийские соотечественники писателя Лаура Мора Ортега и Алекс Гарсиа Лопес.
Сверхмасштабную и сложную историю семьи Буэндиа и города Макондо даже не стали пытаться вместить в фильм, а сделали сериал из 16 эпизодов.
Поделен на 2 части: первые 8 эпизодов уже вышли, остальные станут доступны в 2025-м, Netflix
«Дюна: Пророчество» / Dune: Prophecy, премьера (18+)
Сериальный приквел «Дюны» (сделанный без участия Дени Вильнева) — история становления женского ордена Бене Гессерит. В основу сюжета лег роман Брайана Герберта (старший сын Фрэнка Герберта) и Кевина Андерсона «Дюна: Орден сестер». Действие шоу разворачивается за десять тысяч лет до событий дилогии с Тимоти Шаламе. Валя Харконнен (Эмили Уотсон) мечтает сделать Бене Гессерит great again. А еще — отомстить Дому Атрейдес, который винит во всех бедах своего рода.
В касте, помимо звезды «Чернобыля» и «Рассекая волны» Уотсон, Оливия Уильямс («Шестое чувство»), Трэвис Фиммел («Варкрафт»), Джоди Мэй («Ведьмак») и Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба»). Шоураннером выступила Элисон Шапкер («Видоизмененный углерод»), а среди постановщиков — Анна Ферстер («Мир Дикого Запада»).
Вышел полностью, Max
«День Шакала» / The Day of the Jackal, премьера (18+)
Сериальная адаптация одноименного шпионского триллера экс-агента МИ-6 Фредерика Форсайта, ставшего писателем. Роман уже экранизировали дважды — в 1972-м и 1997-м. Главного героя — киллера по прозвищу Шакал — в фильмах играли Эдвард Фокс и Брюс Уиллис , а в новой версии им стал Эдди Редмэйн («Фантастические твари»). По сюжету его, неуловимого преступника, не совершающего ошибок, пытается вычислить сотрудница британской разведки Бьянка (Лашана Линч из «Не время умирать»).
В режиссерской команде проекта — Брайан Кирк («Игра престолов») и Ану Менон («Убивая Еву»), среди сценаристов — Ронан Беннет («Джонни Д.»).
Вышел полностью, Peacock, Now TV, Sky Television
«Пингвин» / The Penguin, премьера (18+)
Спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза — по сюжету Оз Кобблпот (почти неузнаваемый Колин Фаррелл) решает стать во главе преступного мира Готэма после смерти Кармайна Фальконе. Но он не единственный претендует на верховенство — и на мрачных улицах разворачивается настоящая битва.
В касте проекта (с вайбом культового «Сопрано»!) Кристин Милиоти, Майкл Келли и Клэнси Браун, режиссуру доверили Крэйгу Зобелу («Мейр из Исттауна»), а Ривз выступает как исполнительный продюсер.
Вышел полностью, HBO
«Все совпадения неслучайны» / Disclaimer, премьера (18+)
Психологический триллер Альфонсо Куарона (он тут и режиссер, и сценарист) основан на одноименной книге Рени Найт. Известная тележурналистка Кэтрин (Кейт Бланшетт) узнает себя в героине романа, посвященного секретам, которые она всю жизнь тщательно скрывала.
В касте также Кевин Клайн («Рыбка по имени Ванда»), Саша Барон Коэн, Лесли Мэнвилл («Призрачная нить») и Луис Патридж («Энола Холмс»). Операторами выступили Эммануэль Любецки («Гравитация», «Дитя человеческое») и Бруно Дельбоннель («Амели», «Фауст», «Франкофония»). Премьера сериала была на Венецианском кинофестивале в этом году.
Вышел полностью, Apple TV+
«Хаос» / Kaos, премьера (18+)
Черная комедия с Джеффом Голдблюмом в главной роли о греческих богах, живущих в современном мире, как обычные люди. Он играет мнительного Зевса. Тот замечает у себя на лбу морщины и считает, что это предвестник скорой смерти и результат заговора.
В касте проекта также Джанет Мактир, Дэвид Тьюлис, Клифф Кертис и другие. Шоураннером стала сценаристка «Конца *** мира» Чарли Ковелл.
Вышел полностью, Netflix
«Властелины воздуха» / Masters of the Air, премьера (18+)
Масштабный (в том числе с точки зрения стоимости серий) пеплум о молодых летчиках времен Второй мировой войны спродюсировали вместе Том Хэнкс и Стивен Спилберг. Юных пилотов играют Остин Батлер («Элвис»), Каллум Тернер («Война и мир»), Энтони Бойл («Тетрис»), Барри Кеоган («Убийство священного оленя») и Шути Гатва («Сексуальное просвещение»). Проект основан на бестселлере Дональда Л. Миллера. Часть эпизодов поставил Кэри Фукунага, работавший над «Не время умирать» и «Настоящим детективом».
Вышел полностью, Apple TV+
«Мистер и миссис Смит» / Mr. & Mrs. Smith, премьера (18+)
Сериальный ремейк фильма с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли — шпионский комедийный боевик с Майей Эрскин и Дональдом Гловером в главных ролях. Сценарий писал сам Гловер и вся команда успешной «Атланты» — его брат Стивен, Франческа Слоун и другие.
Джон и Джейн Смит кажутся идеальной парой — живут на Манхэттене, счастливы в браке. Правда, на самом деле он фиктивный, а их имена выдуманные. Чета Смитов — агенты, выполняющие под прикрытием опасные задания. Постепенно игра в семейную жизнь приводит к возникновению настоящих чувств. В проекте снялись Пол Дано, Паркер Поузи, Джон Туртурро и Михаэла Коэл. Поставил шоу дебютант в режиссуре Кристиан Спренгер (оператор «Чем мы заняты в тени», «Кто не спрятался», «Станция одиннадцать»).
Вышел полностью, Prime Video
«Задача трех тел» / 3 Body Problem, премьера (18+)
Детективный сай-фай основан на романах китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Несколько ученых-физиков кончают жизнь самоубийством. Расследующие дело спецслужбы подозревают, что в их смертях могут быть замешаны инопланетяне.
В касте проекта — Лиам Каннингэм, Эйса Гонсалес, Бенедикт Вонг, Джонатан Прайс, а его сценарием занимались в том числе шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.
Вышел полностью, Netflix, Kion
«Рипли» / Ripley (18+)
Новая и черно-белая экранизация романа «Талантливый мистер Рипли» Патриции Хайсмит, в которой заглавная роль у Эндрю Скотта («Шерлок», «Дрянь»). У него непростая актерская задача: Тома Рипли играли Ален Делон у Рене Клемана («На ярком солнце», 1960) и Мэтт Дэймон у Энтони Мингеллы («Талантливый мистер Рипли», 1999). Переосмыслил детективный триллер Стивен Зеллиан — лауреат «Оскара» за адаптированный сценарий «Списка Шиндлера».
Мелкий аферист Том соглашается помочь магнату Герберту Гринфли вернуть на родину в США сына-бонвивана Дики (Джонни Флинн), проматывающего отцовское состояние в Италии. Сдружившись с наследником, Рипли понимает, что тоже хотел бы вести богемную жизнь, не думая о заработке. Девушкой Дика Мардж в этой версии стала Дакота Фаннинг. Чем хорош этот медитативный проект, мы рассказывали здесь.
Вышел полностью, Netflix
«Презумпция невиновности» / Presumed Innocent, премьера (18+)
Детективный триллер с Джейком Джилленхолом создал шоураннер «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли, а спродюсировал Джей Джей Абрамс. Сериал основан на бестселлере писателя и юриста Скотта Туроу, который уже экранизировали в 1990-х. Тогда главную роль играл Харрисон Форд.
Окружной прокурор Расти Сабич заводит тайный роман со своей коллегой Каролин (Ренате Реинсве, звезда «Худшего человека на свете»). Внезапно девушку убивают, а он вынужден врать о характере их отношений, чтобы спасти брак. Так он становится главным подозреваемым в деле о ее смерти.
Вышел полностью, Apple TV+
«Сочувствующий» / The Sympathizer, премьера (18+)
Адаптация одноименного романа писателя Вьет Тхань Нгуена, получившего за него Пулитцеровскую премию. Действие происходит в 1970-е. Герой без имени (Хоа Сюаньдэ) из Южного Вьетнама шпионит в США в пользу Северного Вьетнама. Постепенно он перестает различать, кто свой, кто чужой, а также кем является на самом деле он сам.
В сериале снялись Сандра О и Роберт Дауни-мл., а поставил основную часть эпизодов Пак Чхан-ук («Олдбой»).
Вышел полностью, HBO
«New Look: Революция стиля» / The New Look, премьера (18+)
Фэшн-байопик о противостоянии Кристиана Диора и Коко Шанель. Их здесь играют Бен Мендельсон и Жюльет Бинош. Сюжет разворачивается в Париже 1940-х, в котором Диор, несмотря на немецкую оккупацию, создал знаменитую коллекцию New Look. Также в шоу появится Кристобаль Баленсиага в исполнении Нуну Лопеш, а еще Джон Малкович и Гленн Клоуз. Режиссером выступил Тодд А. Кесслер («Сопрано»).
Вышел полностью, Apple TV+
«Джентльмены» / The Gentlemen, премьера (18+)
Спин-офф одноименного фильма Гая Ричи — режиссер написал его сценарий и поставил два первых эпизода из восьми. Главная роль у Тео Джеймса из второго сезона «Белого лотоса» и «Жены путешественника в времени». Он играет Эдди, военного в отставке, которому достается в наследство от отца вместе с поместьем наркобизнес — подземная плантация с запрещенной «травкой».
В касте «Джентльменов» также — Кая Скоделарио («Молокососы»), Дэниэл Ингс («Сексуальное просвещение») и любимец Ричи Винни Джонс («Костолом», «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола»).
Вышел полностью, Netflix
«Люди Икс ’97» / X-Men '97 (18+)
Основанный на комиксах Marvel мультсериал 1990-х был одним из самых популярных шоу в истории. Новые проект — прямое продолжение оригинала. Он даже начинается ровно с тех событий, на которых тот оборвался.
Команда супергероев вновь спасает мир ото зла после прощания со своим лидером Чарльзом Ксавье. Новым наставником становится Циклоп, и да — Магнето тоже вскоре объявится. Разработкой проекта занимался Бо ДеМайо, работавший над «Ведьмаком».
Вышел полностью, Disney+
«Кристобаль Баленсиага» / Cristóbal Balenciaga, премьера (18+)
Испанский байопик создателя модного дома Balenciaga в формате мини-сериала. Заглавную роль играет Альберто Сан Хуан («Соседи сверху», «Император Карлос»). Также в проекте появляются знаковые герои XX века: Одри Хепберн (Энн-Виктория Оливье), Кристиан Диор (Патрис Тибо), Коко Шанель (Анук Гринбер) и многие другие.
Вышел полностью, Disney+
«Режим» / The Regime (18+)
Политическая сатира с Кейт Уинслет в роли канцлерши европейского государства. Страна, во главе которой стоит Елена Вернэм, процветает только из-за сырьевой экономики: добычи кобальта. Противостоять авторитарной лидерше пытается системная оппозиция (в том числе персонаж Хью Гранта), но безуспешно.
Сценарий мини-сериала написал Сет Рейсс («Меню»), а сняли его Стивен Фрирз («Королева») и Джесика Хоббс («Корона», «Убийство на пляже»).
Вышел полностью, Max
«Звездные войны: Опорная команда» / Star Wars: Skeleton Crew, премьера (18+)
Очередной спин-офф «Звездных войн» — на этот раз с детьми и Джудом Лоу в роли джедая. События разворачиваются после «Эпизода 6».
Четверка школьников (один из которых — симпатичный инопланетный слоник) находит заброшенный космический корабль и отправляется навстречу приключениям, а герой Лоу становится их наставником. За постановку отвечает Джон Уоттс, режиссер трилогии «Человек-паук» с Томом Холландом.
Выходит с 3 декабря, Disney+
«Соперники» / Rivals, премьера (18+)
Экранизация одноименного романа британки Джилли Купер 1988 года. Действие происходит в вымышленном графстве Ратшир Соединенного королевства. Соседи Руперт Кэмпбелл-Блэк (Алекс Хэсселл), бывший олимпиец, и лорд Тони Бэддингем (Дэвид Теннант), босс в телекомпании, начинают враждовать между собой. Вскоре в их противостояние втягиваются все их близки.
В касте шоу также Эйдан Тернер, Кэтрин Паркинсон, Лиза Макгриллис, Эмили Атак и Дэнни Дайер.
Вышел полностью, Disney+
«Черные голуби» / Black Doves, премьера (18+)
Британский триллер с Кирой Найтли («Пираты Карибского моря», «Игра в имитацию») и Беном Уишоу («Будет больно»).
Шпионка Хелен десять лет сливала информацию от мужа-политика секретной организации «Черные голуби». Но супруга убивают, а она сама оказывается под ударом — ей на помощь высылают опытного агента и друга Сэма, вместе с которым им предстоит раскрыть глобальный заговор и предотвратить геополитическую катастрофу.
Вышел полностью, Netflix
«Убрать Милли Блэк» / Get Millie Black, премьера (18+)
Британская детективная драма по сценарию Марлона Джеймса — лауреата Букера за роман «Краткая история семи убийств». Полицейская Милли Блэк возвращается на родину в Ямайку, так как ее карьера в Скотленд-Ярде не сложилась. Здесь она расследует вместе с напарником исчезновение людей. Вскоре выясняется, что те как-то пересекаются с делом, которое ведет ее бывший коллега, детектив Люк Холборн.
В касте сериала — Тамара Лоуренс («Голос перемен»), Джозеф Демпси («Игра престолов») и Гершвин Эсташ-мл. («Джентльмены»).
Вышел полностью, Max, Channel 4
«Агентство» / The Agency, премьера (18+)
Дебют Майкла Фассбендера в сериалах — американский триллер с яркой романтической линией, основанный на популярном французском шоу «Бюро». Он играет тайного агента ЦРУ по прозвищу Марсианин. Тот должен по приказу начальства вернуться в Лондон, но его миссия под прикрытием оказывается под угрозой срыва из-за любви.
Помимо Фассбендера, в шоу снялись Ричард Гир, Джеффри Райт, Джоди Тернер-Смит и Кэтрин Уотерстон, а поставил первые эпизоды Джо Райт («Гордость и предубеждение», «Искупление»).
Выходит с 29 ноября, Paramount+
«Франшиза» / The Franchise, премьера (18+)
Сатирическая комедия в жанре «кино о кино» посвящена созданию супергеройских франшиз и их кризису. Одну из таких пытается снять Дэниэл (Химеш Патель), но все идет не так: актеры играют посредственно, на площадке постоянно происходят форс-мажоры, студийные начальники вмешиваются в производственный процесс с непрошенными советами, а он сам находится на грани развода и нервного срыва.
В креативной команде сериала — сценарист «Наследников» Джон Браун, шоураннер «Вице-президента» Армандо Ианнуччи и режиссер «Красоты по-американски» Сэм Мендес. Последний также значится постановщиком пилотной серии.
Вышел полностью, HBO
«Женщина в озере» / Lady in the Lake, премьера (18+)
Детективная драма — бенефис Натали Портман и ее первый опыт участия в сериалах. Проект основан на одноименном бестселлере Лоры Липпман (в России он выходил под названием «Леди в озере»). В Балтиморе 1960-х Мэдди Шварц хочет перестать быть просто домохозяйкой и чьей-то женой. Она оставляет мужа и включается в расследование двух таинственных смертей — маленькой еврейской девочки Тесси и афроамериканки Клео (Моусес Ингрэм). Режиссером выступила Альма Харель («Милый мальчик»).
Вышел полностью, Apple TV+
«Шугар» / Sugar, премьера (18+)
Детективный сериал с Коллином Фарреллом в роли нелюдимого сыщика-одиночки Джона Шугара, разыскивающего пропавшую дочь голливудского воротилы. Сценарную команду возглавил Марк Протосевич, работавший над фильмами «Клетка» и «Я — легенда, режиссером выступил Фернанду Мейреллиш («Город Бога», «Преданный садовник»). Также сам Фаррелл — среди исполнительных продюсеров проекта.
Вышел полностью, Apple TV+
«Яблоки никогда не падают» / Apples Never Fall, премьера (18+)
Детективная драма основана на одноименном романе автора «Большой маленькой лжи» и «Девяти совсем незнакомых людей» Лианы Мориарти. Тренеры по теннису Джой (Аннетт Бенинг) и Стэн (Сэм Нил) готовятся уйти на тихую пенсию. Но внезапно она исчезает, а четверо их взрослых детей выясняют, что совсем ничего не знали о браке родителей, казавшемся идеальным. Шоураннером «Яблок» выступила Мелани Марнич («ОА», «Убийство на краю света»).
Вышел полностью, Peacock
«Месье Спейд» / Monsieur Spade, премьера (18+)
Детективный проект о Сэме Спейде — сыщике из романов Дэшила Хэммета (в том числе «Мальтийский сокол» как раз о нем). В сериальной версии его играет Клайв Оуэн. Спейд жаждет покоя и воли, поэтому из США переезжает во Францию. Но и там оказывается втянут в запутанное дело — расследование убийства монахинь. Режиссером и одним из сценаристов шоу стал Скотт Фрэнк, снявший хитовый «Ход королевы».
Вышел полностью, AMC, «Амедиатека»
«Под мостом» / Under the Bridge, премьера (18+)
Детективная драма со звездой «Убийц цветочной луны» Лили Гладстоун основана на реальной истории и книге писательницы Ребекки Годфри. Она и является одной из героинь сериала (ее играет Райли Кио). Вместе с полицейской Кэм (как раз Гладстоун) они расследуют, что случилось с девочкой индийского происхождения Риной Вирк — осенью 1997 года та отправилась на вечеринку под мостом, с которой так и не вернулась. Среди постановщиц шоу — Гита Васант Пател («Дом Дракона») и Нимиша Мукерджи («Наследие»).
Вышел полностью, Hulu
«Кросс» / Cross, премьера (18+)
Детектив основан на серии романов Джеймса Паттерсона о бравом афроамериканском полицейском Алексе Кроссе (это о нем были сняты триллеры «Целуя девушек» и «И пришел паук» с Морганом Фрименом). В сериальной версии специалиста, способного вычислить самых хитроумных маньяков, играет Элдис Ходж («Черный Адам»), в касте также Исайя Мустафа («Анатомия страсти») и Хуанита Дженнингс («Чего хотят женщины»).
Проект шоураннера Бена Уоткинса («Десница Божья») уже продлен на второй сезон.
Вышел полностью, Prime Video
«Экспаты» / Expats, премьера (18+)
Драматический сериал рассказывает истории трех женщин, переехавших в Гонконг из США. Это юная Мерси (Ю Джи-ен), пытающаяся начать жизнь с начала, обеспеченная и бесплодная Хилари (Сарайю Блю), переживающая за свой брак, и мать троих Маргарет (Николь Кидман), бегущая от мыслей о недавней трагедии. Женщины становятся подругами.
Поставила сериал Лулу Ван — режиссер трогательной картины о любви к семье «Прощание».
Вышел полностью, Prime Video
«Никто этого не хочет» / Nobody Wants This, премьера (18+)
Ромком с Кристен Белл («Горе-творец») и Адамом Броди («Американское чтиво»). Абсолютно не религиозная ведущая подкаста о сексе пытается построить отношения с современным раввином — что приводит к массе нелепых и противоречивых ситуаций.
Сценарий написала Эрин Фостер («Новая норма») — сюжет основан на ее личном опыте.
Вышел полностью, Netflix
ВОЗВРАЩЕНИЯ
«Игра в кальмара» / Ojingeo geim, 2 сезон (18+)
Долгожданное продолжение сериального мегахита: выживший победитель Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ) возвращается в игру, чтобы открыть все ее тайны и остановить кровавую забаву для циничных богачей.
Вторым сезоном дело не ограничится — шоу сразу продлили на третий, который анонсировали на 2025 год.
Вышел полностью (с 26 декабря), Netflix
«Настоящий детектив» / True Detective, 4 сезон (18+)
Культовая мрачная антология вернулась с четвертым сезоном. На этот раз действие разворачивается на Аляске, а его главными героинями стали женщины-полицейские: Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро, расследующие исчезновение сотрудников региональной исследовательской станции. Их играют Джоди Фостер и чемпионка мира по боксу Кали Реис. Шоураннером впервые выступает не придумавший проект Ник Пиццолатто, а Исса Лопес («Все плохо»).
Вышел полностью, HBO
«Аркейн» / Arcane, 2 сезон (18+)
Продолжение (и одновременно окончание) анимационного сериала, действие которого разворачивается во вселенной игры League of Legends. Первый сезон, вышедший на Netflix в 2021 году, по общемировому рейтингу даже обошел триумфальную «Игру в кальмара».
Напомним, по сюжету напряжение между хорошо живущим городом Пилтовером и находящимся под землей Зауном достигает пика. Начинается война, а сестры Вай (Хейли Стайнфелд) и Джинкс (Элла Пернелл) оказываются по разные стороны баррикад.
Вышел полностью, Netflix
«Укрытие» / Silo, 2 сезон (18+)
Продолжение сай-фай-триллера с Ребеккой Фергюсон о постапокалиптическом мире будущего (основано на романах Хью Хоуи). Напомним, по сюжету поверхность Земли становится токсичной, а человечество переселяется в бункер глубиной в 144 этажа. Выходить из него строго запрещено. Инженер Джульетта начинает сомневаться, что людям говорят правду, и выбирается наружу (на этом закончился первый сезон).
Выходит с 15 ноября, Apple TV+
«Пацаны» / The Boys, 4 сезон (18+)
Продолжение сатирической истории про спецотряд «Пацанов» во главе с Карлом Урбаном («Звездный путь», «Властелин колец»), спасающий мир от зарвавшихся супергероев — те то и дело случайно убивают обычных прохожих, а подвиги совершают только ради рекламных контрактов.
Интрига четвертого сезона строится вокруг найденного Бутчером (как раз Урбан) смертельного вируса. Он хочет использовать его, чтобы раз и навсегда избавиться от людей со сверхпособностями. Этому пытается помешать его заклятый враг Хоумлендер (Энтони Старр), обновивший команду.
Вышел полностью, Prime Video
«Медленные лошади» / Slow Horses, 4 сезон (18+)
Продолжение драмеди о молодом агенте британской разведки МИ-6 Ривере Картрайте (Джек Лауден). Напомним, из-за своей ошибки тот попал в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков», которым руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман).
Вышел полностью, AppleTV+
«Полиция Токио» / Tokyo Vice, 2 сезон (18+)
Криминальная драма с Энселом Элгортом («Малыш на драйве»), основанная на мемуарах американского журналиста Джека Эдельштейна. Тот вспоминает свою юность в 1990-е, когда он переехал в Токио, чтобы расследовать преступления якудзы. Его наставником становится местный полицейский (Кэн Ватанабэ).
Вышел полностью, Max, «Амедиатека»
«Властелин колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power, 2 сезон (18+)
На этот раз эпическая битва «Дома дракона» и «Колец власти» произошла лишь постфактум. Премьеры вторых сезонов фэнтези-проектов развели по времени.
Напомним, действие в «Кольцах» происходит в Средиземье, но за тысячи лет до событий «Хоббита». Речь о Второй эпохе — ключевой для мифологии Толкина, при этом его законченной книги о ней нет (о Первой рассказывается в «Детях Хурина», о Третьей — в «Хоббите»). В продолжении эльф Саурон (Чарли Викерз) пытается выковать те самые Кольца власти с помощью мастера Келебримбора (Чарльз Эдвардс), а остальные — его остановить от порабощения мира.
Вышел полностью, Prime Video
Сериал «Дорога в тысячу ли» / Pachinko, 2 сезон (18+)
Экранизация книги Мин Чжин Ли про судьбу Сонджи и ее детей, которая в России выходила под именем «Дорога в тысячу ли» (в оригинале роман тоже называется «Pachinko»). Главная героиня родилась в Пусане в 1930-е, когда Корея была аннексирована Японией. Впереди у нее долгая и не всегда счастливая жизнь, полная драматических поворотов. Повзрослевшую Сонджи играет Юн Е-джон, получившая «Оскар» за роль бабушки в фильме «Минари». В новом сезоне саги речь идет в том числе о Второй мировой.
Вышел полностью, Apple TV+
«Дом Дракона» / House of the Dragon, 2 сезон (18+)
Приквел «Игры престолов» — действие разворачивается за 200 лет до событий оригинального проекта: за власть тут борются внутри дома Таргариен. В продолжении старший сын Рейниры Джекейрис (Гарри Коллетт) ищет поддержки Старков, а принц Деймон (Мэтт Смит) старается захватить Харренхолл. Параллельно Алисента (Оливия Кук) пытается приструнить своего наследника Эйгона (Том Глинн-Карни).
Шоураннером второго сезон остался Райан Кондал, а вот Мигель Сапочник, отвечавший за съемки, из команды выбыл, сохранив пост исполнительного продюсера. В проекте на этот раз восемь эпизодов (в первом было десять).
Вышел полностью, HBO, «Амедиатека»
«Фарго» / Fargo, 5 сезон (18+)
Шоураннер Ноа Хоули рассказывает уже пятую историю, происходящую во вдохновленной одноименным фильмом братьев Коэн вселенной. На этот раз речь идет о Дороти Лион (звезда «Теда Лассо» Джуно Темпл). Она выглядит как обычная домохозяйка, но на самом деле скрывается от правосудия. В касте проекта также Джон Хэмм и Дженнифер Джейсон Ли.
Вышел полностью, FX
«Вражда» / Feud, 2 сезон (18+)
Основанный на реальных конфликтах из жизни селебрити сериал-антология Райана Мерфи. В первом сезоне речь шла о ссорах Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис на съемках фильма Роберта Олдрича «Что случилось с Бэби Джейн?» и после них. Во втором — нарратив посвящен Трумэну Капоте (Том Холландер). Тот опубликовал разоблачительный рассказ о нравах светских львиц, чем вызвал их гнев. В касте проекта — Деми Мур, Наоми Уоттс, Хлоя Севиньи и Дайан Лейн, а снял его Гас Ван Сент.
Вышел полностью, FX
«Медведь» / The Bear, 3 сезон (18+)
Комедия режиссера «Рами» Кристофера Сторера с симпатичным кастом, знакомым зрителям по другим сериалам: от получившего за эту роль «Золотой глобус» Джереми Аллена Уайта («Бесстыжие») до Эбона Мосс-Бакрака («Девочки»).
Это история про молодого шеф-повара Карми Берзатто, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан. В новом сезоне перфекционист от мира общепита поправляется после нервного срыва и продолжает еще более яростно требовать от своей команды безупречной работы.
Вышел полностью, Hulu
«Терапия» / Shrinking, 2 сезон (18+)
Обаятельное драмеди с Джейсоном Сигелом из «Как я встретил вашу маму» в главной роли. В центре сюжета — психотерапевт Джимми, который, забыв о профессиональной этике после смерти жены, начинает говорить пациентам, что он думает о них на самом деле. Такая стратегия привела к непоправимым последствиям — такой крючок авторы оставили в финале первого сезона.
Сигел стал одним из авторов сценария вместе с командой «Теда Лассо» — Бреттом Голдстином и Биллом Лоуренсом. В «Терапии» также снимается Харрисон Форд, впервые за свою карьеру играющий в комедийном сериале.
Вышел полностью, Apple TV+
«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building, 4 сезон (18+)
Обласканная американской критикой обаятельная детективная комедия с неожиданным трио из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта вернулась в этом году с четвертым сезоном. Напомним, они играют сыщиков-любителей, которые вместе расследуют убийства. На этот раз герои отправятся из Нью-Йорка в Лос-Анджелес (впрочем, ненадолго), так как их популярный тру-крайм-подкаст решат экранизировать.
В продолжении вновь появится Мерил Стрип (она присоединилась к касту в третьем, самом удачном, сезоне проекта), а еще — Ева Лонгория, Зак Галифианакис и Мелисса Маккарти.
Вышел полностью, Hulu
«Заговор сестер Гарви» / Bad Sisters, 2 сезон (18+)
Балансирующий между черной комедией и триллером сериал (в духе первого сезона «Почему женщины убивают») рассказывает историю сестер, которые сближаются после смерти родителей и клянутся во что бы то ни стало защищать друг друга. В касте проекта — Энн-Мэри Дафф, Шэрон Хорган, Ева Бертистл, Сара Грин, Ив Хьюсон, а также Клас Банг, Брин Глисон и Дэрил МакКормак.
Изначально у проекта не планировался второй сезон, но после успеха первого его решили продолжить. К касту присоединилась Фиона Шоу из «Гарри Поттера».
Вышел полностью, Apple TV+
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