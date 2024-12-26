50 лучших иностранных сериалов 2024 года

«Олененок» / Baby Reindeer, премьера (18+)

Неожиданно ставший сенсацией проект — настоящие эмоциональные качели не только для экранных героев, но и зрителей, наблюдающих, как чуть неуклюжая черная комедия превращается в безысходную и беспощадную драму.

Стендапер-неудчаник Донни (Ричард Гэдд) работает барменом в Лондоне. Однажды он из сочувствия угощает чашкой чая случайную посетительницу в слезах (Джессика Ганнинг) и так становится объектом сталкинга новой знакомой. Сериал основан на реальной истории, произошедшей с Гэддом, и его моноспектакле об этом.

Вышел полностью, Netflix